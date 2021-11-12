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Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай

Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и ЯнранайКогда-то эти посёлки были перспективными: здесь жили шахтёры, сотрудники аэропорта, рыбаки, оленеводы. Теперь на Чукотке появилось много посёлков-призраков, из которых уехали все жители: Валькумей, Апапельгино, Янранай, Комсомольский. И это были не самые маленькие по меркам Чукотки посёлки — в лучшие годы в некоторых проживало до 4 тысяч человек. Но многие шахты закрылись, содержать посёлки стало невыгодно — и теперь на их месте остались разваливающиеся дома, провалы в грунте и ржавая техника.

1. Заброшенный посёлок Валькумей.

Образован как рабочее шахтёрское поселение — рядом расположен рудник «Валькумей», на котором раньше добывалось олово. Рудник считался предприятием оловодобывающей промышленности всесоюзного значения, но со временем закрылся — транспортировать руду отсюда оказалось слишком дорого. Вслед за рудником опустел и посёлок.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай2. В Валькумее несколько пятиэтажных домов — раньше он считался посёлком городского типа. Здесь работали 3 автотранспортных предприятия, станция вентиляции выработок, дизельная электростанция, мастерские, химическая и геофизическая лаборатории. Практически всё население работало на обеспечение нужд шахты.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай3. В городе был даже свой санаторий-профилакторий для шахтёров.

А еще для жителей работал продовольственный склад, три магазина, теплица, молочная станция, поликлиника, детские сады, школа, музыкальная школа, дом культуры. Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай4. Вокруг посёлка на многие километры расстилается тундра. Единственная дорога соединяла Валькумей и Певек, через порт которого отсюда отправлялась на переработку руда.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай5. Нижний горизонт шахты «Валькумей» находился на глубине 700 метров, а общая протяжённость выработок составляла около 600 километров. Валькумей был чисто шахтёрским посёлком. Здесь даже была своя достопримечательность — «Вагонетка», памятник в виде пневматического погрузчика с вагонеткой. Памятник стоял на въезде в посёлок, но сейчас его демонтировали и установили возле краеведческого музея в городе Певек.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай6. Серп и молот над стволом шахты.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай7. В посёлке появляются провалы, в которые постепенно уходят разрушающиеся дома. Ремонтировать и восстанавливать эти постройки уже не будут.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай8. 1989 году в Валькумее жили почти 4000 человек. Для северных регионов это много. В 1996 году поселок начал распадаться, а к 2000-му году жителей не осталось.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай9. Стены многих домов осыпаются.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай10. Дом культуры «Горняк». Внушительное для шахтёрского посёлка здание, в котором наверняка проводились все значимые мероприятия.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай11. Несколько пятиэтажек, в которых жили шахтёры. Сейчас в этих домах выбиты почти все окна, стены медленно разрушаются.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай12. Детский сад «Мотылёк».Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай13. Стадион. Валькумей — один из немногих посёлков на Чукотке, в которых был собственный стадион с трибунами. Кто его построил и проводились ли здесь игры поселковых команд — неизвестно.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай14. Баня.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай15. Красная панельная пятиэтажка в центре посёлка. Окна тоже выбиты, но стены пока сохранились.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай16. Флюгер Баба-Яга на трубе котельной. Это украшение приварили к трубе в 1989 году, за несколько лет до того, как посёлок был заброшен.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай17. Администрация поселения. Расположена на окраине, в стороне от жилых домов.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай18. Станция спутниковой связи «Орбита». Первые 20 таких станций запустили в 1967 году — и они позволили наладить телевидение и телефонную связь даже в отдаленных регионах страны. Эта станция начала работать в 1974 году.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай19. Вся приёмная аппаратура, оборудование для наведения на спутник и соединительные линии были сосредоточены в центральном зале станции. Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай20. На стенах сохранились рисунки. На них местные художники объединили передовые для того времени технологии и местный быт: собачьи упряжки рядом со спутниковой станцией, Останкинской телебашней и пролетающими в космосе спутниками.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай21. Станция представляет собой двухэтажное здание с установленным на конусе на крыше опорно-поворотным устройством и приводами с параболическим отражателем диаметром 12 метров.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай22. Пространство под куполом станции. Раньше здесь находилась аппаратура управления «тарелкой».Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай23. Рисунки на космическую тематику. Сотрудники верили в большое будущее этой спутниковой станции.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай24. Некоторые станции типа «Орбита» работают до сих пор. Но именно эта уже не используется, и от бывшего центра местного телевидения осталось только заброшенное здание и сам параболический отражатель.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай25. Комсомольский — еще один заброшенный посёлок, который раньше относился к городскому округу Певек. В Комсомольском были две школы, музыкальная школа, детские сады, клуб с кинотеатром, поликлиника, больница, аптека, столовая, магазины, парикмахерская — всё необходимое для жизни. В 1985 году на местных горных выработках нашли железо-каменный метеорит (Чаунский метеорит). Небольшой двухкилограммовый метеорит пролежал в тундре 30 тысяч лет и даже не окислился.

Посёлок официально ликвидирован в 1998 году.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай26. Апапельгино.

Это не горняцкий посёлок — его основали для сотрудников аэропорта. Но в 2003 году поселение ликвидировано, а весь обслуживающий аэропорт персонал перевезен в Певек. Произошло это после аварии на котельной, когда население города зимой осталось без тепла. Котельную решили не восстанавливать, а жителей просто перевезли в город.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай27. Фюзеляж самолёта Ил-14М. Этот самолёт был списан в 1983 году и с тех пор фюзеляж лежит здесь, постепенно разрушаясь вместе с исчезающим посёлком.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай28. В Апапельгино осталось много списанной аэродромной техники: трапы, погрузчики. Сейчас техника не идёт даже на металлолом — вывозить его с Чукотки нерентабельно.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай29. Трап из аэропорта «Певек». Когда-то его подгоняли к самолётам на аэродроме.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай30. Заброшенная пятиэтажка — единственная в Апапельгино.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай31. Еще один фрагмент самолёта, который остался в посёлке авиаторов — фюзеляж Ан-2. Такие самолёты выпускались в СССР до 1971 года, а сейчас их продолжают производить в Китае.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай32. Янранай.

Этот посёлок продержался дольше других — его упразднили в 2015 году. Янранай тоже не относился к горняцким посёлкам — здесь жили чукчи, которые разводили оленей, ловили рыбу и охотились на морского зверя. Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай33. За несколько лет до упразднения в посёлке отремонтировали дома, построили магазин-пекарню. Следы косметического ремонта сохранились на некоторых домах и по сей день.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай34. В Янранае проживали чукчи из нескольких мелких поселений. Была школа, дом культуры, магазины и даже краеведческий музей. Сейчас местных жителей переселили в Певек. Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай35. В посёлке было несколько двухэтажных домов, которые соединял деревянный настил — местная форма тротуара. Дорожка частично сохранилась до сих пор.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай36. Остатки косметического ремонта — пластиковый сайдинг не выдержал погоды.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай37. Северный Ледовитый океан вплотную подходит к посёлку. На берегу сохранились промысловые постройки.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай38. Заброшенные многоэтажки посёлков-призраков Чукотки выглядят почти одинаково. Когда-то в каждой квартире жили люди, но теперь дома заброшены и постепенно разрушаются.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай39. О прежней жизни и идеалах напоминают только символы СССР, агитационные надписи и остатки техники — они сохранились в большинстве посёлков.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай40. На Чукотке много заброшенных посёлков — они образовывались вокруг рудников. Но когда шахты закрываются и посёлки становится невыгодно содержать — их упраздняют и забрасывают. Но на Чукотке есть и живые города — например, город Певек, в который доставляют руду с шахт всего Чаунского района Чукотки. Вокруг разрабатываются новые месторождения с большими запасами, действует крупный порт, есть своя плавучая атомная станция. Всё это даёт надежду, что Чукотка не превратится в регион посёлков-призраков.Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай
https://gelio.livejournal.com/264174.html

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