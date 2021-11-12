Заброшенные посёлки Чукотки — Валькумей, Апапельгино и Янранай

Когда-то эти посёлки были перспективными: здесь жили шахтёры, сотрудники аэропорта, рыбаки, оленеводы. Теперь на Чукотке появилось много посёлков-призраков, из которых уехали все жители: Валькумей, Апапельгино, Янранай, Комсомольский. И это были не самые маленькие по меркам Чукотки посёлки — в лучшие годы в некоторых проживало до 4 тысяч человек. Но многие шахты закрылись, содержать посёлки стало невыгодно — и теперь на их месте остались разваливающиеся дома, провалы в грунте и ржавая техника.

1. Заброшенный посёлок Валькумей.

Образован как рабочее шахтёрское поселение — рядом расположен рудник «Валькумей», на котором раньше добывалось олово. Рудник считался предприятием оловодобывающей промышленности всесоюзного значения, но со временем закрылся — транспортировать руду отсюда оказалось слишком дорого. Вслед за рудником опустел и посёлок. 2. В Валькумее несколько пятиэтажных домов — раньше он считался посёлком городского типа. Здесь работали 3 автотранспортных предприятия, станция вентиляции выработок, дизельная электростанция, мастерские, химическая и геофизическая лаборатории. Практически всё население работало на обеспечение нужд шахты. 3. В городе был даже свой санаторий-профилакторий для шахтёров. А еще для жителей работал продовольственный склад, три магазина, теплица, молочная станция, поликлиника, детские сады, школа, музыкальная школа, дом культуры. 4. Вокруг посёлка на многие километры расстилается тундра. Единственная дорога соединяла Валькумей и Певек, через порт которого отсюда отправлялась на переработку руда. 5. Нижний горизонт шахты «Валькумей» находился на глубине 700 метров, а общая протяжённость выработок составляла около 600 километров. Валькумей был чисто шахтёрским посёлком. Здесь даже была своя достопримечательность — «Вагонетка», памятник в виде пневматического погрузчика с вагонеткой. Памятник стоял на въезде в посёлок, но сейчас его демонтировали и установили возле краеведческого музея в городе Певек. 6. Серп и молот над стволом шахты. 7. В посёлке появляются провалы, в которые постепенно уходят разрушающиеся дома. Ремонтировать и восстанавливать эти постройки уже не будут. 8. 1989 году в Валькумее жили почти 4000 человек. Для северных регионов это много. В 1996 году поселок начал распадаться, а к 2000-му году жителей не осталось. 9. Стены многих домов осыпаются. 10. Дом культуры «Горняк». Внушительное для шахтёрского посёлка здание, в котором наверняка проводились все значимые мероприятия. 11. Несколько пятиэтажек, в которых жили шахтёры. Сейчас в этих домах выбиты почти все окна, стены медленно разрушаются. 12. Детский сад «Мотылёк». 13. Стадион. Валькумей — один из немногих посёлков на Чукотке, в которых был собственный стадион с трибунами. Кто его построил и проводились ли здесь игры поселковых команд — неизвестно. 14. Баня. 15. Красная панельная пятиэтажка в центре посёлка. Окна тоже выбиты, но стены пока сохранились. 16. Флюгер Баба-Яга на трубе котельной. Это украшение приварили к трубе в 1989 году, за несколько лет до того, как посёлок был заброшен. 17. Администрация поселения. Расположена на окраине, в стороне от жилых домов. 18. Станция спутниковой связи «Орбита». Первые 20 таких станций запустили в 1967 году — и они позволили наладить телевидение и телефонную связь даже в отдаленных регионах страны. Эта станция начала работать в 1974 году. 19. Вся приёмная аппаратура, оборудование для наведения на спутник и соединительные линии были сосредоточены в центральном зале станции. 20. На стенах сохранились рисунки. На них местные художники объединили передовые для того времени технологии и местный быт: собачьи упряжки рядом со спутниковой станцией, Останкинской телебашней и пролетающими в космосе спутниками. 21. Станция представляет собой двухэтажное здание с установленным на конусе на крыше опорно-поворотным устройством и приводами с параболическим отражателем диаметром 12 метров. 22. Пространство под куполом станции. Раньше здесь находилась аппаратура управления «тарелкой». 23. Рисунки на космическую тематику. Сотрудники верили в большое будущее этой спутниковой станции. 24. Некоторые станции типа «Орбита» работают до сих пор. Но именно эта уже не используется, и от бывшего центра местного телевидения осталось только заброшенное здание и сам параболический отражатель. 25. Комсомольский — еще один заброшенный посёлок, который раньше относился к городскому округу Певек. В Комсомольском были две школы, музыкальная школа, детские сады, клуб с кинотеатром, поликлиника, больница, аптека, столовая, магазины, парикмахерская — всё необходимое для жизни. В 1985 году на местных горных выработках нашли железо-каменный метеорит (Чаунский метеорит). Небольшой двухкилограммовый метеорит пролежал в тундре 30 тысяч лет и даже не окислился.

Посёлок официально ликвидирован в 1998 году. 26. Апапельгино.

Это не горняцкий посёлок — его основали для сотрудников аэропорта. Но в 2003 году поселение ликвидировано, а весь обслуживающий аэропорт персонал перевезен в Певек. Произошло это после аварии на котельной, когда население города зимой осталось без тепла. Котельную решили не восстанавливать, а жителей просто перевезли в город. 27. Фюзеляж самолёта Ил-14М. Этот самолёт был списан в 1983 году и с тех пор фюзеляж лежит здесь, постепенно разрушаясь вместе с исчезающим посёлком. 28. В Апапельгино осталось много списанной аэродромной техники: трапы, погрузчики. Сейчас техника не идёт даже на металлолом — вывозить его с Чукотки нерентабельно. 29. Трап из аэропорта «Певек». Когда-то его подгоняли к самолётам на аэродроме. 30. Заброшенная пятиэтажка — единственная в Апапельгино. 31. Еще один фрагмент самолёта, который остался в посёлке авиаторов — фюзеляж Ан-2. Такие самолёты выпускались в СССР до 1971 года, а сейчас их продолжают производить в Китае. 32. Янранай.

Этот посёлок продержался дольше других — его упразднили в 2015 году. Янранай тоже не относился к горняцким посёлкам — здесь жили чукчи, которые разводили оленей, ловили рыбу и охотились на морского зверя. 33. За несколько лет до упразднения в посёлке отремонтировали дома, построили магазин-пекарню. Следы косметического ремонта сохранились на некоторых домах и по сей день. 34. В Янранае проживали чукчи из нескольких мелких поселений. Была школа, дом культуры, магазины и даже краеведческий музей. Сейчас местных жителей переселили в Певек. 35. В посёлке было несколько двухэтажных домов, которые соединял деревянный настил — местная форма тротуара. Дорожка частично сохранилась до сих пор. 36. Остатки косметического ремонта — пластиковый сайдинг не выдержал погоды. 37. Северный Ледовитый океан вплотную подходит к посёлку. На берегу сохранились промысловые постройки. 38. Заброшенные многоэтажки посёлков-призраков Чукотки выглядят почти одинаково. Когда-то в каждой квартире жили люди, но теперь дома заброшены и постепенно разрушаются. 39. О прежней жизни и идеалах напоминают только символы СССР, агитационные надписи и остатки техники — они сохранились в большинстве посёлков. 40. На Чукотке много заброшенных посёлков — они образовывались вокруг рудников. Но когда шахты закрываются и посёлки становится невыгодно содержать — их упраздняют и забрасывают. Но на Чукотке есть и живые города — например, город Певек, в который доставляют руду с шахт всего Чаунского района Чукотки. Вокруг разрабатываются новые месторождения с большими запасами, действует крупный порт, есть своя плавучая атомная станция. Всё это даёт надежду, что Чукотка не превратится в регион посёлков-призраков.

https://gelio.livejournal.com/264174.html