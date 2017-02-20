Ледяное вдохновение

Что мы опять о грустном, да о серьезном. Давайте в зиму окунемся.
А теперь посмотрим ледяные.Ледяной дождь - это стихия, приносящая много бед. Но с другой стороны это фантазия.Стеклянные провода.Стеклянные ветки.Ледяные ягоды.Деревья словно склонились в поклоне.Голубь пригорюнился.Береза согнулась как в поклоне...В хрусталь одеты ветви.Под тяжестью льда ветви клонятся к замле.Как в царстве Снежной Королевы.Хрустальные ягоды.Ледяная елочка.Кусочек испуганного солнышка.Стеклянные деревья.Машина и та как под стеклом.Белое безмолвие.Все застыло.Такую елку и наряжать не надо. Как в украшении стоит.Каждая хвоинка скована.Деревья почти легли под грузом.Забытая игрушка тоже заледенела.Все белым бело.А ночью еще и таинственность добавляется.Сказочный сюжет.Разве можно подумать, что это живое? http://k-titov.livejournal.com/33475.html А какие она узоры наносит!Но умеет она и тонко творить.
Вот такая зима затейница.
http://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43947472347/Ledyanoe-vdoh...
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