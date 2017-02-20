Ледяное вдохновение

Что мы опять о грустном, да о серьезном. Давайте в зиму окунемся.

А теперь посмотрим ледяные. Ледяной дождь - это стихия, приносящая много бед. Но с другой стороны это фантазия. Стеклянные провода. Стеклянные ветки. Ледяные ягоды. Деревья словно склонились в поклоне. Голубь пригорюнился. Береза согнулась как в поклоне... В хрусталь одеты ветви. Под тяжестью льда ветви клонятся к замле. Как в царстве Снежной Королевы. Хрустальные ягоды. Ледяная елочка. Кусочек испуганного солнышка. Стеклянные деревья. Машина и та как под стеклом. Белое безмолвие. Все застыло. Такую елку и наряжать не надо. Как в украшении стоит. Каждая хвоинка скована. Деревья почти легли под грузом. Забытая игрушка тоже заледенела. Все белым бело. А ночью еще и таинственность добавляется. Сказочный сюжет. Разве можно подумать, что это живое? http://k-titov.livejournal.com/33475.html А какие она узоры наносит! Но умеет она и тонко творить.

Вот такая зима затейница.

http://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43947472347/Ledyanoe-vdoh...