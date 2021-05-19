Итоги первой пятилетки в инфографике

В 1931 году был открыт Всесоюзный институт изобразительной статистики — Изостат. Его ключевой задачей было наглядно продемонстрировать достижения страны в экономике.
В основу советской изобразительной статистики лёг венский метод наглядного обучения Отто Нейрата и знаки пиктограммы Герда Арнца. Суть метода заключается в передаче количества не величиной фигуры, а соответствующим числом одинаковых фигурок. Каждая фигурка (пиктограмма) соответствует определённому масштабу. Например, одному миллиону человек или одному миллиону тонн.
За годы работы института было опубликовано несколько десятков альбомов. Сегодня мы представляем вам альбом «Итоги пятилетнего плана СССР» 1933 года выпуска.
Рост валовой продукции промышленности. Каждый круг соответствует продукции общей стоимостью два миллиона рублей. Красные означают продукцию, голубые — потреблениеУвеличение количества работников и сотрудников. Каждая фигура — один миллион человекКапитальные инвестиции в национальную экономику СССР. Каждый круг представляет 2500 миллионов рублейДобыча чугуна. Каждый знак — один миллион тоннМировое производство стали в 1932 году. Каждый знак показывает один миллион тоннДобыча угля. Каждая вагонетка представляет 10 миллионов тоннДобыча нефти в СССР. Одна цистерна — три миллиона тонн нефтиДобыча торфа. Один грузовик — один миллион тоннМощность станций и добыча электрической энергииПроизводство тракторов. Каждый трактор представляет 10 000 машинАвтомобильное производство. Один автомобиль — 10 000 машинРост грузового и пассажирского транспорта.Каждая фигура— 25 миллионов пассажиров. Каждый ящик представляет 25 миллионов тонн грузаМинеральные месторождения в СССР. Каждый знак представляет один миллион тоннДоля СССР в мировых ресурса сырья и топлива. Каждый знак представляет 10% мировых ресурсовМировые ресурсы нефти в 1932 году. Каждый знак представляет 500 миллионов тонн нефтиМировые ресурсы древесины. Одно дерево представляет 500 000 квадратных километров лесовДоля СССР в мировом промышленном производстве. Каждый круг представляет 5% мировой промышленной продукции. СССР обозначен краснымРазвитие крупных совхозов. Одно здание — 1500 государственных совхозов. Один прямоугольник — 500 000 обрабатываемых гектаров. Один трактор — 100 тракторовРазработка машинно-тракторных станций колхозных полей. Каждый дом представляет 500 машинно-тракторных станций. Каждый прямоугольник означает 10 миллионов гектаров колхозных земельРазвитие колхозов. Красный прямоугольник означает 30 000 колхозов. Зелёные квадраты — 1 500 000 обрабатываемых гектаров. Каждое здание — 500 000 крестьянских хозяйствПосевная площадь коллективных и государственных хозяйств. Каждый прямоугольник представляет 2,5 миллионов гектаровПроизводительность коллективного хозяйства. Каждый дом представляет один миллион крестьянских хозяйств.
Каждый прямоугольник — один миллион гектар земель, засеянных весной 1932 годаПроизводство сельскохозяйственной техники. Каждый круг представляет оборудование на 100 миллионов рублейТракторные хозяйства в СССР. Каждый трактор представляет 25 000 машин. Каждая лошадь — 250 000 лошадиных силРост площадей зерна и промышленной обработки. Каждый прямоугольник представляет 5 000 000 обрабатываемых гектаровРост площадей под выращивание хлопка и сахарной свеклы. Один прямоугольник — 200 000 гектаровКоллективизация посевных площадей. Каждый прямоугольник представляет 10% общей площади посеваКоллективизация крестьянских хозяйств. Каждый дом представляет 10% всех крестьянских хозяйствПобеда социалистического сельского хозяйства. Каждый квадрат представляет один миллион участков в 1932 годуРост населения. Каждая фигура — 10 миллионов человекНовые и реконструированные города в СССР (Европейская часть)Новые и реконструированные города в СССР. Каждый прямоугольник представляет 25 000 жителейРазвитие общепита. Каждое изображение — 1500 столовых. Каждая фигура — 750 000 человек, имеющих доступ к общепитуЛиквидация неграмотности. Каждая фигура — 10% населения. Тёмные фигуры — неграмотные, красные — грамотныеДошкольное и школьное образование в СССР. Каждая фигура означает 1 миллион детейПодготовка технических кадров. Каждая фигура обозначает 100 000 учениковИздание книг в СССР. Одна книга — 5000 произведенийГазетное издание. Каждая красная линия представляет 600 различных газет. Каждая стопка газет представляет тираж в 2,5 миллионов экземпляровРадио в СССР. Каждая антенна представляет 20 вещательных станций
Соня Кочеткова
https://vatnikstan.ru/archive/pervaya-pyatiletka-infograf/
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