Итоги первой пятилетки в инфографике

В 1931 году был открыт Всесоюзный институт изобразительной статистики — Изостат. Его ключевой задачей было наглядно продемонстрировать достижения страны в экономике.

В основу советской изобразительной статистики лёг венский метод наглядного обучения Отто Нейрата и знаки пиктограммы Герда Арнца. Суть метода заключается в передаче количества не величиной фигуры, а соответствующим числом одинаковых фигурок. Каждая фигурка (пиктограмма) соответствует определённому масштабу. Например, одному миллиону человек или одному миллиону тонн.

За годы работы института было опубликовано несколько десятков альбомов. Сегодня мы представляем вам альбом «Итоги пятилетнего плана СССР» 1933 года выпуска.

Рост валовой продукции промышленности. Каждый круг соответствует продукции общей стоимостью два миллиона рублей. Красные означают продукцию, голубые — потребление Увеличение количества работников и сотрудников. Каждая фигура — один миллион человек Капитальные инвестиции в национальную экономику СССР. Каждый круг представляет 2500 миллионов рублей Добыча чугуна. Каждый знак — один миллион тонн Мировое производство стали в 1932 году. Каждый знак показывает один миллион тонн Добыча угля. Каждая вагонетка представляет 10 миллионов тонн Добыча нефти в СССР. Одна цистерна — три миллиона тонн нефти Добыча торфа. Один грузовик — один миллион тонн Мощность станций и добыча электрической энергии Производство тракторов. Каждый трактор представляет 10 000 машин Автомобильное производство. Один автомобиль — 10 000 машин Рост грузового и пассажирского транспорта.

Каждая фигура— 25 миллионов пассажиров. Каждый ящик представляет 25 миллионов тонн груза Минеральные месторождения в СССР. Каждый знак представляет один миллион тонн Доля СССР в мировых ресурса сырья и топлива. Каждый знак представляет 10% мировых ресурсов Мировые ресурсы нефти в 1932 году. Каждый знак представляет 500 миллионов тонн нефти Мировые ресурсы древесины. Одно дерево представляет 500 000 квадратных километров лесов Доля СССР в мировом промышленном производстве. Каждый круг представляет 5% мировой промышленной продукции. СССР обозначен красным Развитие крупных совхозов. Одно здание — 1500 государственных совхозов. Один прямоугольник — 500 000 обрабатываемых гектаров. Один трактор — 100 тракторов Разработка машинно-тракторных станций колхозных полей. Каждый дом представляет 500 машинно-тракторных станций. Каждый прямоугольник означает 10 миллионов гектаров колхозных земель Развитие колхозов. Красный прямоугольник означает 30 000 колхозов. Зелёные квадраты — 1 500 000 обрабатываемых гектаров. Каждое здание — 500 000 крестьянских хозяйств Посевная площадь коллективных и государственных хозяйств. Каждый прямоугольник представляет 2,5 миллионов гектаров Производительность коллективного хозяйства. Каждый дом представляет один миллион крестьянских хозяйств.Каждый прямоугольник — один миллион гектар земель, засеянных весной 1932 года Производство сельскохозяйственной техники. Каждый круг представляет оборудование на 100 миллионов рублей Тракторные хозяйства в СССР. Каждый трактор представляет 25 000 машин. Каждая лошадь — 250 000 лошадиных сил Рост площадей зерна и промышленной обработки. Каждый прямоугольник представляет 5 000 000 обрабатываемых гектаров Рост площадей под выращивание хлопка и сахарной свеклы. Один прямоугольник — 200 000 гектаров Коллективизация посевных площадей. Каждый прямоугольник представляет 10% общей площади посева Коллективизация крестьянских хозяйств. Каждый дом представляет 10% всех крестьянских хозяйств Победа социалистического сельского хозяйства. Каждый квадрат представляет один миллион участков в 1932 году Рост населения. Каждая фигура — 10 миллионов человек Новые и реконструированные города в СССР (Европейская часть) Новые и реконструированные города в СССР. Каждый прямоугольник представляет 25 000 жителей Развитие общепита. Каждое изображение — 1500 столовых. Каждая фигура — 750 000 человек, имеющих доступ к общепиту Ликвидация неграмотности. Каждая фигура — 10% населения. Тёмные фигуры — неграмотные, красные — грамотные Дошкольное и школьное образование в СССР. Каждая фигура означает 1 миллион детей Подготовка технических кадров. Каждая фигура обозначает 100 000 учеников Издание книг в СССР. Одна книга — 5000 произведений Газетное издание. Каждая красная линия представляет 600 различных газет. Каждая стопка газет представляет тираж в 2,5 миллионов экземпляров Радио в СССР. Каждая антенна представляет 20 вещательных станций

Соня Кочеткова

https://vatnikstan.ru/archive/pervaya-pyatiletka-infograf/