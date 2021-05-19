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Итоги первой пятилетки в инфографике

В 1931 году был открыт Всесоюзный институт изобразительной статистики — Изостат. Его ключевой задачей было наглядно продемонстрировать достижения страны в экономике.

В основу советской изобразительной статистики лёг венский метод наглядного обучения Отто Нейрата и знаки пиктограммы Герда Арнца. Суть метода заключается в передаче количества не величиной фигуры, а соответствующим числом одинаковых фигурок. Каждая фигурка (пиктограмма) соответствует определённому масштабу. Например, одному миллиону человек или одному миллиону тонн.

За годы работы института было опубликовано несколько десятков альбомов. Сегодня мы представляем вам альбом «Итоги пятилетнего плана СССР» 1933 года выпуска.

Итоги первой пятилетки в инфографикеРост валовой продукции промышленности. Каждый круг соответствует продукции общей стоимостью два миллиона рублей. Красные означают продукцию, голубые — потреблениеИтоги первой пятилетки в инфографикеУвеличение количества работников и сотрудников. Каждая фигура — один миллион человекИтоги первой пятилетки в инфографикеКапитальные инвестиции в национальную экономику СССР. Каждый круг представляет 2500 миллионов рублейИтоги первой пятилетки в инфографикеДобыча чугуна. Каждый знак — один миллион тоннИтоги первой пятилетки в инфографикеМировое производство стали в 1932 году. Каждый знак показывает один миллион тоннИтоги первой пятилетки в инфографикеДобыча угля. Каждая вагонетка представляет 10 миллионов тоннИтоги первой пятилетки в инфографикеДобыча нефти в СССР. Одна цистерна — три миллиона тонн нефтиИтоги первой пятилетки в инфографикеДобыча торфа. Один грузовик — один миллион тоннИтоги первой пятилетки в инфографикеМощность станций и добыча электрической энергииИтоги первой пятилетки в инфографикеПроизводство тракторов. Каждый трактор представляет 10 000 машинИтоги первой пятилетки в инфографикеАвтомобильное производство. Один автомобиль — 10 000 машинИтоги первой пятилетки в инфографикеРост грузового и пассажирского транспорта.

Каждая фигура— 25 миллионов пассажиров. Каждый ящик представляет 25 миллионов тонн грузаИтоги первой пятилетки в инфографикеМинеральные месторождения в СССР. Каждый знак представляет один миллион тоннИтоги первой пятилетки в инфографикеДоля СССР в мировых ресурса сырья и топлива. Каждый знак представляет 10% мировых ресурсовИтоги первой пятилетки в инфографикеМировые ресурсы нефти в 1932 году. Каждый знак представляет 500 миллионов тонн нефтиИтоги первой пятилетки в инфографикеМировые ресурсы древесины. Одно дерево представляет 500 000 квадратных километров лесовИтоги первой пятилетки в инфографикеДоля СССР в мировом промышленном производстве. Каждый круг представляет 5% мировой промышленной продукции. СССР обозначен краснымИтоги первой пятилетки в инфографикеРазвитие крупных совхозов. Одно здание — 1500 государственных совхозов. Один прямоугольник — 500 000 обрабатываемых гектаров. Один трактор — 100 тракторовИтоги первой пятилетки в инфографикеРазработка машинно-тракторных станций колхозных полей. Каждый дом представляет 500 машинно-тракторных станций. Каждый прямоугольник означает 10 миллионов гектаров колхозных земельИтоги первой пятилетки в инфографикеРазвитие колхозов. Красный прямоугольник означает 30 000 колхозов. Зелёные квадраты — 1 500 000 обрабатываемых гектаров. Каждое здание — 500 000 крестьянских хозяйствИтоги первой пятилетки в инфографикеПосевная площадь коллективных и государственных хозяйств. Каждый прямоугольник представляет 2,5 миллионов гектаровИтоги первой пятилетки в инфографикеПроизводительность коллективного хозяйства. Каждый дом представляет один миллион крестьянских хозяйств. 
Каждый прямоугольник — один миллион гектар земель, засеянных весной 1932 годаИтоги первой пятилетки в инфографикеПроизводство сельскохозяйственной техники. Каждый круг представляет оборудование на 100 миллионов рублейИтоги первой пятилетки в инфографикеТракторные хозяйства в СССР. Каждый трактор представляет 25 000 машин. Каждая лошадь — 250 000 лошадиных силИтоги первой пятилетки в инфографикеРост площадей зерна и промышленной обработки. Каждый прямоугольник представляет 5 000 000 обрабатываемых гектаровИтоги первой пятилетки в инфографикеРост площадей под выращивание хлопка и сахарной свеклы. Один прямоугольник — 200 000 гектаровИтоги первой пятилетки в инфографикеКоллективизация посевных площадей. Каждый прямоугольник представляет 10% общей площади посеваИтоги первой пятилетки в инфографикеКоллективизация крестьянских хозяйств. Каждый дом представляет 10% всех крестьянских хозяйствИтоги первой пятилетки в инфографикеПобеда социалистического сельского хозяйства. Каждый квадрат представляет один миллион участков в 1932 годуИтоги первой пятилетки в инфографикеРост населения. Каждая фигура — 10 миллионов человекИтоги первой пятилетки в инфографикеНовые и реконструированные города в СССР (Европейская часть)Итоги первой пятилетки в инфографикеНовые и реконструированные города в СССР. Каждый прямоугольник представляет 25 000 жителейИтоги первой пятилетки в инфографикеРазвитие общепита. Каждое изображение — 1500 столовых. Каждая фигура — 750 000 человек, имеющих доступ к общепитуИтоги первой пятилетки в инфографикеЛиквидация неграмотности. Каждая фигура — 10% населения. Тёмные фигуры — неграмотные, красные — грамотныеИтоги первой пятилетки в инфографикеДошкольное и школьное образование в СССР. Каждая фигура означает 1 миллион детейИтоги первой пятилетки в инфографикеПодготовка технических кадров. Каждая фигура обозначает 100 000 учениковИтоги первой пятилетки в инфографикеИздание книг в СССР. Одна книга — 5000 произведенийИтоги первой пятилетки в инфографикеГазетное издание. Каждая красная линия представляет 600 различных газет. Каждая стопка газет представляет тираж в 2,5 миллионов экземпляровИтоги первой пятилетки в инфографикеРадио в СССР. Каждая антенна представляет 20 вещательных станций

Соня Кочеткова
https://vatnikstan.ru/archive/pervaya-pyatiletka-infograf/

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