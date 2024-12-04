83 года битве за Москву

5 декабря 1941 года - День начала контрнаступления советских войск под Москвой.

Контрнаступлению советских войск предшествовал тяжелый этап оборонительных боёв в период с 30 сентября по 5 декабря 1941 года. Изначально немецкие войска прорвали оборону Красной армии на вяземском и брянском направлениях и уже в конце ноября находились на подступах к Москве.

Однако сила духа, сплочённость и поддержка со стороны местных жителей смогли переломить ход войны. Самоотверженность, героизм защитников Москвы и Подмосковья стали непреодолимой преградой для захватчиков.

После битвы под Москвой гвардейские звания были присвоены 40 соединениям и частям, 36 тысяч человек были награждены медалями и орденами. Мужество и доблесть не забыты и по сей день.

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Битва за Москву стала самой крупной за всю историю Великой Отечественной войны Москву защищали неполных 7 месяцев. 203 дня и ночи, с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Это сражение стало одним из самых масштабных во Второй мировой войне. В нем участвовали более 7 миллионов человек. Ни одна столица мира не дала такого мощного отпора Гитлеру. Именно под Москвой он потерпел свое первое серьезное поражение. Операция по захвату Москвы началась 30 сентября 1941 года и называлась «Тайфун». За 10−12 недель, до начала зимы, немцы планировали взять столицу, население уничтожить или угнать в Германию. Жизнь в Москве должна была прекратиться, а город — разрушен. Чтобы эти планы не реализовались, советскому народу пришлось приложить колоссальные усилия.

Этапы битвы

Оборона: 30 сентября 1941 — 4 декабря 1941

Контрнаступление: 5 декабря 1941 — 7 января 1942

Наступление: 7 января 1942 — 20 апреля 1942 Бои под Москвой. Автор — А. В. Устинов. Декабрь 1941 г. © Главархив Москвы.

Битва за Москву начиналась в очень невыгодных для нас условиях. Огромные территории и ресурсы захватили немцы в первые месяцы войны. До этого там производили больше половины угля, чугуна, стали, алюминия и сахара в СССР. 250 из 303 дивизий Красной Армии были уже задействованы на фронте и несли потери. Не хватало горючего, боеприпасов, самолетов, танков. Немцы планировали 7 ноября провести свой парад на Красной площади. Даже рассылали приглашения. Но попытка беспрепятственно войти в Москву сорвалась. Остановиться немецкую армию заставили бои под Вязьмой и Спас-Деменском, а затем под Можайском, Малоярославцем, Наро-Фоминском, Клином, Калининым, Тулой. Это произошло в октябре-ноябре 1941 года, когда до столицы оставались считанные километры — такое расстояние танки могли преодолеть менее чем за трое суток. Почти на 2 месяца немцы увязли в обороне Западного, Резервного и Брянского фронтов.

Карта линий фронта и направлений движения войск в период обороны (до 5 декабря 1941 года) В ополчение шли добровольцы непризывного возраста, а также те, кого раньше не взяли по состоянию здоровья. В июле 1941 года Москва и Московская область сформировали 12 дивизий народного ополчения, в октябре — еще четыре. Немцев остановили в 25 километрах от окраин Москвы в районе станции Крюково, поселка Красная Поляна и Лобни. Это было в конце ноября — начале декабря 1941 года. Два месяца до этого гитлеровская армия с разных сторон двигалась на столицу. Вязьма, Спас-Деменск, Малоярославец, Наро-Фоминск и еще много городов, деревень и сел становились местами отчаянного сопротивления защитников Москвы. Они умирали, но не сдавались.

На уже занятых немцами территориях действовали партизанские отряды: уничтожали врагов, подрывали их боевой дух, срывали поставки техники и провизии, помогали бойцам Красной Армии выходить из окружения. Часто действовали в одиночку и геройски погибали. 5 декабря 1941 года произошло то, чего ждали и ради чего умирали — советские войска перешли в контрнаступление. Конечно, это не было концом войны, но стало началом пути к победе над фашизмом.

У каждого подвига в битве за Москву есть имя. Имя человека, который его совершил. Но мы знаем далеко не все. После сражений 36 тысяч бойцов и командиров получили боевые ордена и награды, более 180 — звания Героев Советского Союза, 35 из них — москвичи: Зоя Космодемьянская, Вера Волошина, Иван Флеров, Виктор Талалихин, Лев Доватор, Венедикт Ковалев и другие. Иван Панфилов

Генерал командовал 316-й стрелковой дивизией. 16 ноября на нее обрушились немецкие танки. К этому моменту дивизия была без средств противотанковой обороны. Первые сокрушительные удары под Волоколамском приняли четвертая и шестая стрелковые роты. Самая мощная атака пришлась на четвертую роту под командованием Василия Клочкова. Панфиловцы смогли задержать врага на четыре часа, уничтожили 18 танков. Большинство из них, в том числе Клочков, погибли. Бой у разъезда Дубосеково вошел в историю как подвиг героев-панфиловцев. 28 участников боя получили звание Героев Советского Союза. Виктор Талалихин

В ночь с 6 на 7 августа 1941 года летчик Виктор Талалихин нес боевую вахту, защищая подступы к Москве. Над деревней Кузнечики под Подольском он сел на хвост вражескому самолету Heinkel He-111. Немецкий пилот начал стрелять и ранил в руку советского летчика, который подбил один из двигателей самолета противника. Затем боеприпасы на борту Талалихина закончились, и он принял решение протаранить противника кузовом своего истребителя. Это был один из первых советских ночных таранов. Немецкий самолет упал, а советскому пилоту удалось катапультироваться с парашютом и спастись. Двадцатидвухлетний Талалихин получил звание Героя Советского Союза. Павел Гудзь

Один тяжелый танк КВ-1, которым командовал лейтенант Павел Гудзь, принял бой против 18 немецких танков в деревне Нефедьево 7 декабря 1941 года. Десять машин были уничтожены, остальные — отступили. Значение подвига сложно переоценить. После этого боя немцы прекратили попытки прорыва к Москве по направлению Волоколамского шоссе. Павла Гудзя наградили орденом Ленина. КВ-1 в очередной раз стяжал славу одного из лучших танков начального периода Великой Отечественной войны. Константин Рокоссовский

Осенью 1941 года немцы прорывались к столице в районе Ленинградского и Волоколамского шоссе. В течение двух недель 16-я армия под командованием Рокоссовского держала оборону. Маршал создал на наиболее опасных участках прочные противотанковые и артиллерийские очаги обороны, которые вынуждали немцев занимать все новые и новые позиции. Оба шоссе были заминированы, взорваны шлюзы Истринского водохранилища, что сильно замедлило продвижение врага. Именно в составе 16-й армии Рокоссовского сражались ставшие прославленными дивизии И.В. Панфилова и А.П. Белобородова, танковая бригада М.Е. Катукова и кавалерийский корпус Л.М. Доватора.

По ссылке можно ещё ознакомиться с воспоминаниями очевидцев

https://www.mos.ru/city/projects/bitva/

Битва за Москву глазами мастеров Студии военных художников имени М.Б.Грекова: Евстигнеев И.В. На подступах к Москве. 1963 г. холст/масло. Ананьев М.А. Поединок у деревни Строково (под Москвой в 1941г.) 1966 холст/масло. Корнеев Е.А. Битва под Москвой. Яхрома, декабрь 1941г. 2011 г. холст/масло. Таутиев В.Б. Битва под Москвой. 1941 год. 2011 г. холст/масло. Корнеев Е.А. Первое поражение немецко-фашистских войск под Москвой. 1941 г. 2012 г. холст/масло. Таутиев В.Б. Первое поражение немецко-фашистских войск под Москвой. 1941 г. 2013 г. холст/масло. Трошин С.Н. Бой под Москвой. 1941 год. 2021 г. холст/масло.

https://t.me/mod_russia/33212

1941: Битва за Москву / Вторая мировая война / Уроки истории / МИНАЕВ

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