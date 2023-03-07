События в ноосфере 2023

Чтобы быть уверенным в правоте своих действий, нужно в текущих событиях видеть действие природных законов, от которых никому не дано уйти…

Великий ученый В.И. Вернадский писал, что в настоящее время человечество вступило в эпоху ноосферы, при которой путь развития направляет разум («ноос»).

Выводы о ноосфере были сделаны из фундаментального рассмотрения геохимических процессов на планете Земля. Как результат неравновесного преобразования потоков энергии, Жизнь должна распространиться в космическое пространство, для освоения имеющихся там запасов.

Учение о Ноосфере дает не только естественно-научные предвидения, но и, например, ответы для мировой политики: сразу после начала Великой Отечественной войны Вернадский сделал вывод о поражении фашистской Германии, поскольку ее расистские цели нарушали всеобщее участие людей в становлении разумной цивилизации.

«Наше дело правое – победа будет за нами!»…

В настоящее время западное и американское (США) англосаксонские сообщества направляют свои цивилизационные усилия против естественно-природного пути человечества.

Существенно исчерпав в гонке за прибылью запасы полезных ископаемых на своих территориях, они пытаются добраться до ресурсов других стран, используя методы лицемерной политики и военную мощь.

В России таким фактором для них являются около четверти (!) мировых полезных ископаемых, залегающих близко к поверхности, таких как сибирские траппы плато Путорана, и другие.

Активное участие США в украинских событиях также объясняется желанием чем поживиться...

Усилия западных глобалистов, направленные на удовлетворение своих лишь потребностей, в общечеловеческом плане как раковая опухоль, которая высасывает ресурсы земного организма.

Эти проявления алчности и обогащения могут привести мир к гибели, подтверждая «Парадокс Ферми» о ненаблюдаемости внеземной жизни.

Именно Россия, с ее традициями русского космизма, с пониманием и уважением учитывая интересы всех стран и народов, готовая к сотрудничеству во всех сферах, следует верным природным закономерностям. Остановив фашизм в Великой Отечественной войне, она снова противостоит фашизму украинских и мировых олигархов, собой защищая земную ноосферную цивилизацию.