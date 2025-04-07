Кавказский богатырь Яков Бакланов, именем которого пугали врагов

Детство и юность

Родился Яков Бакланов 15 марта 1809 года в бедной станице Донского казачьего войска; воспитывался на медные деньги. В семье был единственным сыном. Отец его - простой казак, полуграмотный и грубый, был вечно на службе: не до сына и его воспитания. При рождении сына он был в офицерском звании хорунжего.

Чин получил за храбрость и недюжинные способности.

В семье средств не было, об обучении сына мало думали. Только бабка его, решив, что нельзя оставлять "дворянское дитяти" полным неучем, отдала внучка в обучение грамоте какой-то старухе, у которой мальчик Бакланов учил наизусть "часовник", да затем у дьячка псалтырь.

В девять лет Бакланов сопровождает отца на службу. В промежутках от службы отца, юный Бакланов, возвращаясь в родной дом пашет землю, косит сено, пасет коров.

В 16 лет, в 1825 году, он зачислен в полк и произведен в урядники (унтер-офицерский чин). Отец его наконец-то заметил, что сын его едва умеет читать и писать. Ученье казаков. Фото Ивана Болдырева. 1875-1876 годы.

В это время полк стоял в Крыму, и отец отдал его в уездное училище, где молодой Бакланов выучился русской грамоте в течение года. В скором времени отец и сын вернулись домой в отпуск и Якова женили.

В 1828 году, во время турецкой войны, полк молодого Бакланова направили в европейскую Турцию. Во время службы его отправили посыльным в другую часть, расположенную у крепости Браилов. Прибыв на место, Бакланов вызвался в числе остальных охотников штурмовать Браилов. Во время атаки у самого рва, он вместе с остальными охотниками взлетел на воздух и оказался в лазарете. Штурм был неудачен, много было убитых и раненых. После выздоровления отец отхлестал сына нагайкой, приговаривая: "Не суйся в омут, когда отдален от своей части, а с ней иди в огонь и воду".

В 1829 году Бакланов участвует во многих сражениях с турками. Помня нагайку отца, которая не раз еще ложилась на спину сына, Бакланов стал воевать осмотрительнее. Весной 1834 году он начал боевую службу на Кубани, где совершил целый ряд подвигов. Одна из первых его наград ― орден св. Владимира 4-й степени с бантом ― была присуждена за то, что он в 1836 году с горстью казаков отразил 12 атак громаднейшего скопища наседавших на него горцев. Во время двенадцатой атаки горцев, у сотни Бакланова не было уже патронов, и только решительная и смелая атака казаков с пиками на перевес отразила многочисленного неприятеля. Горцы в полном беспорядке бежали на протяжении 15 километров.

Далее служба Бакланова была тихой и незаметной. В 1841 году его полк направили в Польшу. По возвращении из Польши в 1844 году, он был произведен в войсковые старшины, а в мае 1845 года был направлен на Кавказ в 20-й казачий полк.

Кавказская служба

Служба Бакланова проходила в небольшом Куринском укреплении, служившим форпостом Кумыкских владений. На западе была Большая Чечня, где и происходили основные военные действия. В Кумыкской долине все было тихо и спокойно. Бакланов совершил свой первый набег (начальство ничего не знало) в пределы беспокоивших русские пределы чеченцев, угнав до 150 голов крупного рогатого скота.

Начальство отметило боевые качества отважного штаб-офицера Бакланова. В начале 1846 года он был назначен командиром 20-го казачьего полка. С это времени начинается кавказская слава Бакланова.

Полк свой он держал строго, ни копейки с полковых нужд для себя не брал, казаков в обиду никому не давал, за храбрость награждал деньгами безмерно, трусов лупил жестоко. В его военных решениях было что-то от Суворова: вера в бога, скрытность движения, быстрота и затем быстрый удар.

Под черным знаменем

Глядя на его портрет на ум приходят сказочные персонажи и былины. Нужно отметить, что портрет, который вы видите, написан художником М.О. Микешиным, и каждый может увидеть, что "физиономия" Якова Петровича шаржирована, но самое главное, что сходство большое. Я.П. Бакланов

Бакланов был исполинского роста и богатырского телосложения; могучая грудь, широкие плечи; выразительное, но изрытое оспой лицо; большой нос и густые брови.

Яков Петрович Бакланов отличался недюжинной физической силой и столь же удивительной смелостью, даже некоторой «отмороженностью», как сказали бы теперь.

Не менее страшным было и знамя полка, которым в свое время командовал Бакланов. Флаг 17-го донского казачьего полка имени Бакланова. Баклановское знамя, наводившее ужас на врага, в Гражданскую войну взяли себе корниловцы.

Черное шелковое полотнище украшали череп с двумя скрещенными под ним костями и золоченой надписью из «Символа веры» - «Чаю воскрешения мертвых и жизни будущего века. Аминь». Яков Бакланов никогда не расставался с этим знаменем и враг прекрасно знал, что где появлялось это знамя, вскоре появлялась и массивная фигура бесстрашного офицера.

По сей день флаг генерала Бакланова имеет большое значение для казаков и особенно для тех, кто связал жизнь с военной службой.

Где бы неприятель ни узрел это страшное знамя, высоко развевающееся в руках великана-донца, как тень следующего за своим командиром, — там же являлась и чудовищная образина Бакланова, а нераздельно с нею неизбежное поражение и смерть всякому попавшему на пути, - писал один из современников.

У донцов мальчик взрослую шашку брал в 10 лет и отрабатывал удары обеими руками. Шиком считалось, когда рубится струйка воды, не оставляя при этом брызг.

Баклановцы были обоерукими, фехтовали, стоя в стременах, двумя клинками. Сам Бакланов, будучи ранен в правую руку в схватке с мюридским наибом у аула Эйгем-Юрт, перебросил шашку в левую и зарубил врага.Для тренировок использовался узкий коридор с 12 объектами для рубки ивовой лозы. Популярно было упражнение «лоза под шапкой». Войлочная шапка крепилась на пруте. Перед обучаемым стояла задача одним ударом снести часть прута так, чтобы шапка осталась висеть на оставшейся нижней части, расположенной строго вертикально.

Используемые для тренировки пруты должны быть влажными. Метка на прут наносилась на уровне головы человека — около 170 см. Цель считалась пораженной, если лоза, срубленная чисто, падала вертикально. Не засчитывался удар, в результате которого часть лозы повисала на остатках коры или отлетала в сторону. Идеальным считался удар, нанесенный под углом 15-20 градусов.

Ориентировались при тренировках на звук, издаваемый при рубке лозы. Он должен быть высоким, напоминающим свист, визг. Это свидетельствовало о правильно выбранной скорости.

Из этих тренировок родился знаменитый «баклановский удар», разрубающий врага надвое. Всадник наклонялся вперед, отводя правую руку с шашкой далеко назад. В момент удара мгновенно выпрямлялся и рубил цель с потягом, вкладывая в удар инерцию свою и лошади.



В великом романе «Тихий Дон» этот удар описывается так: «Чубатый выбрал росшую в палисаднике престарелую березку, пошел прямо на нее, сутулясь, целясь глазами. Его длинные, жилистые, непомерно широкие в кисти руки висели неподвижно.

— Гляди!

Он медленно заносил шашку и, приседая, вдруг со страшной силой кинул косой взмах. Березка, срезанная на два аршина от корня, падала, цепляя ветвями голые рамы окон, царапая стену дома.

— Видал? Учись. Бакланов-атаман был, слыхал? Шашка у него была — на стоке ртуть залитая, поднимать тяжело ее, а рубанет — коня пополам. Вот!

Григорий долго не мог усвоить сложной техники удара.

— Сильный ты, а рубить дурак. Вот как надо, — учил Чубатый, и шашка его в косом полете разила цель с чудовищной силой.

— Человека руби смело. Мягкий он, человек, как тесто, — поучал Чубатый, смеясь глазами».



Кавказские горцы не раз пытались убить ненавистного им Бакланова, которого они прозвали «Шайтан-Боклю». Даже серебряные пули специальные выпускали, так как верили, что офицеру помогает сам Шайтан и если Якова Петровича и можно убить, то только специальной пулей из серебра. Важнейшая деталь: Бакланов специально изучал языки горцев, чтобы наладить агентурную работу. Информацией его снабжали два лучших лазутчика: житель аула Ведено Ибрагим, служивший в личном конвое имама Шамиля, и Али-Бей из аула Гурдали-Юрт. Их агентурные данные нередко спасали казаков и самого Бакланова.

Именно Али-Бей в январе 1852 года сообщил о том, что к Шамилю прибыл лучший стрелок Кавказа тавлинец Джанем, обещавший убить Бакланова.

В феврале 1852 года с Баклановым произошел случай, когда он узнал, что Шамиль прислал с гор превосходного стрелка, который в ста метрах попадает пулей из винтовки в подкинутое к верху яйцо. Стрелок, зная, что Бакланов каждый день выезжает на курган для осмотра местности, готов застрелить его там. Бакланов, как всегда, въехал на курган, взяв с собой штуцерную винтовку. Раздался выстрел стрелка. Пуля пролетела чуть левее. Второй выстрел, и пуля пролетела чуть правее, задев край одежды. Ошеломленный стрелок, видя невредимого Бакланова, вскочил на бруствер. Он вспомнил свое хвастовство, что убьет непременно "Боклю". Чеченцы говорили ему тогда:"знай, что пуля его не берет, он знается с шайтанами. Если ты промахнешься, то он убьет тебя непременно".

В это мгновенье Бакланов выстрелил, и стрелок покатился вниз. Пуля попала прямо в лоб на вылет. Чеченцы все время наблюдавшие за этой смертельной схваткой, выскочили из укрытий и начали хлопать в ладоши, крича: "Молодец, Боклю!" Сам Бакланов после скромно объяснял свою победу:

«Вот вся причина, отчего не были верны выстрелы: у прицеливавшегося в меня, при расстроенных нервах, зрачки глаз расширялись, и меткость у стрелка пропала».

Впечатляет и участие Бакланова в боях у реки Мичик в 1852 году. В феврале полковник Бакланов получил приказ князя Барятинского, командовавшего левым флангом Кавказской линии, выдвинуться от Куринского укрепления к реке Мичик с отрядом из 3-х пехотных батальонов, 4 артиллерийских орудий и своего казачьего полка. Одновременно князь Барятинский вышел с войском из крепости Грозный и направился к Автурам в сторону Куринского укрепления. 17 февраля люди Бакланова обнаружили, что за рекой Мичик находится имам Шамиль с 25-тысячным войском. Главнокомандующий Кавказской армии генерал-адъютант Александр Барятинский. Худ. В. Тимм. 1859 год.

Яков Бакланов, собрав 5 пехотных рот, 6 сотен казаков и 2 артиллерийских орудия, под покровом ночи смог пройти сквозь линию войск Шамиля окольными тропами и соединился с войсками князя Барятинского, приняв командование арьергардом. За это полковнику Бакланову был присвоен чин генерал-майора. В 1852 году, в возрасте 43 лет, Яков Петрович Бакланов дослужился до генеральских эполет. Спустя еще два года, в апреле 1854 года, Якова Бакланова назначили начальником кавалерии всего Кавказского корпуса русской императорской армии. За тридцать лет службы Бакланов своей кровью, постоянно рискуя жизнью, сделал прекрасную карьеру, пройдя путь от урядника до генерала.

Когда началась Крымская война, Бакланов был направлен на Кавказский фронт, где получил контузию при штурме крепости Карс. Ему дали орден Святой Анны 1-й степени, а в 1860 году Яков Бакланов получил чин генерал-лейтенанта.

Генерал-майор Бакланов

В 1853 году генерал-майор Бакланов переехал в крепость Грозная, получив назначение командовать всей кавалерией левого фланга Кавказской линии. В Грозной размещался штаб командующего левым флангом генерал-майора, барона Врангеля. Кавалерия всего левого фланга, которой стал командовать Бакланов, состояла из четырех казачьих полков. В сущности, новая должность не давала Бакланову какого-то значительного статуса. При нем не было даже ни штаба, ни адъютанта. Новое его звание было только официальным титулом без прав и значения.

Войска левого фланга должны были уничтожать аулы, где гнездилось враждебное население и группировались отряды горцев, готовившиеся к нападению на русские пределы. В результате боевых действий Бакланова, многочисленные отряды горцев были рассеяны. К концу 1853 года горцы прекратили нападать и угонять скот из русских селений. Страх их перед Баклановым был столь велик, что они прозвали его даджалом ― дьяволом, или отступником от Бога. Бакланов денно и нощно не давал горцам укрепиться в своих аулах, уничтожал их припасы, посевы и фуражи, громил их отряды. Ни секунды им не давал для сосредоточений своих войск и нанесения ударов по русским позициям. Бакланов настолько хорошо знал местности, образ войны, обычаи населения, что у горцев опускались руки и исчезала воля к сопротивлению. Как только Бакланов появлялся в видимости противника, чеченцы с криками "Боклю!" быстро исчезали.

Для достижения результатов Бакланову требовалось в несколько раз меньше времени, чем это потребовалось бы какому-либо другому начальнику. Самое главное, у Бакланова были ничтожно малые потери личного состава. Его отличало хладнокровие, распорядительность и невероятное личное мужество. Казалось он не знал ни преград, ни препятствий. Достаточно было только одного слова Бакланова: "С Богом! Вперед!" - и все от штаб-офицера до последнего казака бросались в атаку, презирая смерть. Доверие, которым он пользовался в войсках, было безграничное.

Лебединой песней Бакланова на левом фланге Кавказской линии были боевые действия в 1854 году по покорению чеченских аулов по обоим берегам одной из речек. После этого он уже больше не участвовал в битвах с кавказскими горцами.

Далее были сражения в Крымской войне на Кавказском театре действий; штурм крепости Карс. Назначение на должность походного атамана Донских казачьих полков на Кавказе.

Служба генерала после Кавказа

В 1863 году территория современной Польши, а также западной части Белоруссии и Литвы была охвачена антироссийским восстанием. Для подавления польского восстания царское правительство направило на запад империи внушительные войска. Генерал-лейтенант Яков Бакланов был назначен командующим донскими казачьими полками в Виленском округе. Всю жизнь воевавший с кавказскими горцами, здесь Бакланов оказался немного не в своей стихии.

Но, привыкший командовать рейдами на аулы, Бакланов и здесь показал себя способным военачальником. Так, он не стал прибегать к немотивированным конфискациям имущества у польских повстанцев, учреждал опеки над малолетними детьми участников восстания, ссылаемых в Сибирь, и стремился сохранить за ними права на имущество. Сам Бакланов впоследствии писал генерал-губернатору Муравьеву, что действовал так во имя репутации русской армии, дабы никто не мог и слова сказать против русских войск, оперировавших на территории, охваченной Польским восстанием.

Впрочем, вскоре по состоянию здоровья Якову Бакланову пришлось оставить военную службу. В 1864 году в результате большого пожара в казачьей столице Новочеркасске сгорел дом генерал-лейтенанта Бакланова со всем имуществом. Яков Петрович перебрался в Санкт-Петербург, где прожил оставшиеся годы очень скромно. Всю генеральскую пенсию он отдавал на нужды благотворительности, помогая раненым казакам и солдатам и просто нуждающимся людям. 18 февраля 1873 года 64-летний генерал Яков Петрович Бакланов скончался. Памятник Я. П. Бакланову в Новочеркасске

4 октября 1911 года прах генерала Бакланова и поставленный над его могилой в Петербурге памятник перенесли в Новочеркасск. Прах Бакланова был торжественно перенесен в усыпальницу при Новочеркасском Вознесенском кафедральном соборе вместе с останками выдающихся донских героев-военачальников.

В 1930-е годы, уже в советское время, на памятнике генералу сломали бурку, папаху, шашку и бронзовый череп со скрещенными костями. Памятник Якову Петровичу Бакланову

Лишь спустя шестьдесят лет, в 1996 году, памятник Якову Петровичу был восстановлен в исконном виде. Сейчас имя Бакланова носит проспект в центре Новочеркасска.

Ростовский областной музей краеведения бережно хранит память о выдающемся полководце. На выставке «Реликвии донского казачества» можно увидеть его портрет. В 1909 году, к столетию со дня рождения генерал-лейтенанта Якова Петровича Бакланова, был издан сборник, полностью посвященный герою. Книга отпечатана в городе Новочеркасске и содержит статьи донских историков и офицеров генерального штаба, стихи и песни, посвященные боевому пути полководца, выдержки из его записок «Моя боевая жизнь». Открытые письма начала 20 века с видами Новочеркасска доносят до нас вид Баклановского проспекта. Музейной реликвией являются эполеты обер-офицера (есаула) 17 Донского казачьего полка, во главе которого стоял Я.П. Бакланов.

https://www.rostovmuseum.ru/calendar/detail/?ID=4886

https://telegra.ph/Kavkazskij-bogatyr---YAkov-Petrovich-Bakl...

https://znanierussia.ru/articles/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0...

https://kazachestvo.ru/20231215/873940.html

https://nationmagazine.ru/people/sozdatel-kazachego-spetsnaz...