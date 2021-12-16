Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3

1960-е — 1 1960-е — 2

Продолжим...

Преферанс в студенческом общежитии, 1960-е Прoдажа бубликoв. 1961 гoд.

Белуга, пойманная в реке Вятке, Кировская область, 1961 год

Эти стильные телефонные будки появились в середине 50-х и простояли в Москве до конца 80-х годов, 1961

Москва.1961 год.

Новый район Хорошёво-Мнёвники по проспекту Маршала Жукова, 1961

Волейбольная команда таксопарка г. Махачкала. 1962

Дети мастерят макет ракеты во дворе дома. 1962 год.

Доминошники, 1962.

Семья перед телевизором. Фотограф Борис Кудояров. Узбекская ССР, колхоз «Политотдел». 1962 год

Скульптор Иван Миско работает над скульптурой Юрия Гагарина, 1962 год.

Памятник И.В. Сталину в Ереване открыт 29.10.1950 года, С.Д. Меркуров и Р.С. Исраелян (высота 50 м).

В 1962 году снят, установлена «Мать Армения» (А. А. Арутюнян):















Какой чудесный почерк!

1962 год

С.М.Чехов, Китокомбинат на Курильских островах, 1962 год

Строительство Хрущевки в Москве, 1962. Одна из технологий - строительство из блок-комнат. Дом можно было возвести очень быстро, за две-три недели.

1962 год. Заселяется восьмидесятиквартирный дом по улице Пасечной

Новосёлы одной из московских новостроек. Накануне 45-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции тысячи москвичей получили новые квартиры, 1962

В читальном зале Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина в Москве, 1962 год

В Ленинской библиотеке, 1962

Выпускники, 1962

Ленинградский проспект, 1962 год.

Маленькие девочки-балерины на обучении в классе. 1962 год.

В Ленинградском хореографическом училище имени Агриппины Вагановой. Фото Н. Борисова. 1962 год.

Вальтер Запашный и лев на цирковом представлении. 1962 год.

Медвежата у вертолета. Камчатская область, 1962 год.

Один из лучших охотников колхоза им.Калинина Таймырского нац.округа Василий Чуприн со своей упряжкой. 6 марта 1962 года.

Фото Э. Брюханенко. ТАССВ селе совхоза «Гутовский» в воскресные дни устраивают массовые катания на салазках... Май Начинкин, 1962 год, Новосибирская обл. Из архива МАММ-МДФБаскетбол. Фотографы Н. Свиридова, Д. Воздвиженский. 1962 г.Фото 1962 г. Малая ДмитровкаЧлены Политбюро на трибуне Мавзолея. Красная площадь, 1962Совбез ООН изучает фотографии советских ракет на Кубе. 1962Советская военная техника на Кубе. 1962 годМинистр культуры Екатерина Фурцева, поэт Евгений Евтушенко и скульптор Эрнст Неизвестный, 1962Наша «Правда». Фотография Всеволода Тарасевича. Москва. 1962 годНаша «Правда». 1962 г.На целине. Кустанайская область, 1962 год.В магазине «Дом игрушки», 1962 год.Витрина на Невском проспекте 1962 годаШуба из овчины. Выставка российских производителей. Москва. Автор снимка Александр Невежин, 1962 годВид из окна на Крещатик и здание Главпочтамта, Киев, 1962 годПара, прогуливающаяся по улице Горького, 1962Они отдыхают в Ясине. Автор Никита Козловский, 1962 год, Украинская ССР, Закарпатская обл. Из архива МАММ-МДФКак смотрели футбол в Донецке в 1962 годуКонная милиция, 1962 год.1962. Кубанский хлеб.Спичечная этикетка, 1962 годВечерний Кремлёвский дворец съездов, 1962Москвич-407 на улице Копенгагена, 1963 год.Иpкутская область. Оxpaнник в бyдке на железной дopоге недалеко от Братска, 1963 год.Из жизни таджикского кишлака Туткаул. Фотография С. Раскина. 1963 год.Строительство первых «хрущёвок» по проекту Виталия Павловича ЛагутенкоСтроительство хрущёвок в Черемушках, 1963Артистки балета Большого театра в буфете Кремлёвского Дворца съездов. Москва, 1963 год.В салоне красоты. Москва, 1963 годСалон-парикмахерская в гостинице «Украина». Мастер-косметолог и клиентка, 1963Утренняя зарядка в колхозном детском саду, 1963 год.Дети играют в настольный хоккей на специальной площадке для настольных игр в парке Горького. Москва, 1963 годКлуб юных космонавтов на площади Свердлова, Москва, 1963.Комсомолка Аня Капичан работает на киевском заводе Точэлектроприбор. Киев, 1963 год.Сбор урожая. Студотряд. Воронежская область. 1963 год.Пионерский лагерь в районе Братска, 1963 год.Всеволод Тарасевич. «Атом неисчерпаем. Серия «Институт физики высоких энергий в Протвино» 1969-1974. Институт был открыт 15 ноября 1963 годаПриезд Юрия Гагарина (на снимке он с цветами) на строительство Красноярской ГЭС. 1963 год29 сентября 1963 года К-181 всплыла непосредственно в районе Северного полюса.

21 августа 1963 года совершил аварийную посадку на р. Нева в Ленинграде

В реестре авиационных происшествий значилось так: После взлета (рейс Таллин-Москва) во время уборки переднюю опору шасси заклинило в полуубранном положении. Посадка в аэропорту вылета была невозможна из-за тумана, поэтому самолет был направлен на запасной аэродром «Пулково».

Долетев до Ленинграда, экипаж начал выполнять полет по кругу в зоне ожидания, вырабатывая топливо. На восьмом круге, когда по приборам топлива оставалось около 750 л (значительно больше аварийного остатка), внезапно остановился левый двигатель. Экипажу было дано разрешение на посадку с прямой. При этом самолет оказался над центром города. В этот момент на высоте около 500 м отказал и второй двигатель. Экипаж принял решение производить приводнение на поверхность Невы.

Самолет благополучно совершил посадку на воду со стороны Большеохтинского моста и остановился на поверхности реки в районе Финляндского железнодорожного моста (ширина реки в этом месте – около 400 м). Ту-124 остался на плаву. С помощью подошедшего буксира самолет был отбуксирован к находившимся на реке у берега деревянным плотам деревообделочного завода. Пассажиры высадились на плоты и затем были эвакуированы на берег.

Самолет впоследствии был поднят на берег и передан в Кирсановское АТУ ГА в качестве учебного пособия.

Толпы ленинградцев, пришедших посмотреть на спасшийся авиалайнер.













Экипаж Ту-124, совершивший посадку на Неву. Слева - направо: бортинженер В. Смирнов, штурман В. Царёв, бортрадист И. Баремин, командир В. Мостовой второй пилот В. Чеченев. Интервью с командиром

Самолет ТУ-124 на берегу Невы 21 августа 1963 г., и его буксировка после затопления и подъема со дна реки

Конверт с кадром фильма Броненосец Потёмкин, посвящённый 3 международному кинофестивалю в г. Москва. 1963 г.



Официальная программка матча чемпионата СССР по футболу между ЦСКА и ленинградским Зенитом, состоявшегося 30 октября 1963 года на стадионе им. Ленина в Москве с рекламой.

Охотник с беркутом. Фотограф Лев Бородулин. Казахская ССР. 1963 год

Очередь за квасом. Одесса, 1963 год.

Пляж у Петропавловской крепости. Ленинград, 1963 год.

Москва. Казанский вокзал. 1963 г

Москва.Смоленская площадь. 1963 г.

На московской улице, 1963

Вечерний Ленинград 1963 г.



В бюро находок столичного метро. 1963 год.

1963 год

Яхтсмены и яхтследи по-советски, 1963 год

Модные тенденции сезона лето 1963,

Выходные на Клязме, 1963

Москва. Угол улицы Жданова (Рождественка) и проспекта Маркса (Театральный проезд), 1963

Спорная ситуация во время игры в футбол. Кропоткинская набережная с видом на Театр эстрады, Москва, 1963

Выгул домашнего питомца. Москва, 1963 г.

Измерение высоты нижней кромки облаков во Внуково, 1963

Узбечка шьёт ковёр в честь Хрущёва и космонавтов, 1963 год

Почтовые аэросани. Автор Александр Становов. 1963 год, Архангельская обл., Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар

На катке в Парке им.Горького. Москва, 1963 год.

Возвращение с лыжной прогулки, фотограф Лев Бородулин, Москва, 1963 г.



Главная Арена Страны. Вид с самолёта на стадион в Лужниках и на МГУ и Ленинские горы. 1963г

Карикатура Бориса Ефимова. 1963 год.

«На Ленинских горах» Автор Иван Шагин. г. Москва. Воробьевы горы. 1960-е годы

«Туфельки», витрина магазина, 1960-е

Взгляд, 1960-е

Встреча, 1960-е

Дети наблюдают как проезжает электричка ЭР1. 1960-е.

Москва, 1960-е годы.

Первое в истории человечества радиопослание внеземным цивилизациям было отправлено в Советском Союзе в 1962 году из Евпаторийского центра дальней космической связи.

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Продолжение следует...