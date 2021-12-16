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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3

1960-е — 1       1960-е — 2
Продолжим...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Преферанс в студенческом общежитии, 1960-еЖизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Прoдажа бубликoв. 1961 гoд.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Белуга, пойманная в реке Вятке, Кировская область, 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Эти стильные телефонные будки появились в середине 50-х и простояли в Москве до конца 80-х годов, 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Москва.1961 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Новый район Хорошёво-Мнёвники по проспекту Маршала Жукова, 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Волейбольная команда таксопарка г. Махачкала. 1962
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Дети мастерят макет ракеты во дворе дома. 1962 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Доминошники, 1962.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Семья перед телевизором. Фотограф Борис Кудояров. Узбекская ССР, колхоз «Политотдел». 1962 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Скульптор Иван Миско работает над скульптурой Юрия Гагарина, 1962 год.

Памятник И.В. Сталину в Ереване открыт 29.10.1950 года, С.Д. Меркуров и Р.С. Исраелян (высота 50 м).
В 1962 году снят, установлена «Мать Армения» (А. А. Арутюнян):

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Какой чудесный почерк!
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 31962 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3С.М.Чехов, Китокомбинат на Курильских островах, 1962 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Строительство Хрущевки в Москве, 1962. Одна из технологий - строительство из блок-комнат. Дом можно было возвести очень быстро, за две-три недели.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 31962 год. Заселяется восьмидесятиквартирный дом по улице Пасечной
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Новосёлы одной из московских новостроек. Накануне 45-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции тысячи москвичей получили новые квартиры, 1962
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3В читальном зале Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина в Москве, 1962 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3В Ленинской библиотеке, 1962
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Выпускники, 1962
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Ленинградский проспект, 1962 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Маленькие девочки-балерины на обучении в классе. 1962 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3В Ленинградском хореографическом училище имени Агриппины Вагановой. Фото Н. Борисова. 1962 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Вальтер Запашный и лев на цирковом представлении. 1962 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Медвежата у вертолета. Камчатская область, 1962 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Один из лучших охотников колхоза им.Калинина Таймырского нац.округа Василий Чуприн со своей упряжкой. 6 марта 1962 года.

Фото Э. Брюханенко. ТАСС
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3В селе совхоза «Гутовский» в воскресные дни устраивают массовые катания на салазках... Май Начинкин, 1962 год, Новосибирская обл. Из архива МАММ-МДФ
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Баскетбол. Фотографы Н. Свиридова, Д. Воздвиженский. 1962 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Фото 1962 г. Малая Дмитровка
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Члены Политбюро на трибуне Мавзолея. Красная площадь, 1962
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Совбез ООН изучает фотографии советских ракет на Кубе. 1962
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Советская военная техника на Кубе. 1962 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Министр культуры Екатерина Фурцева, поэт Евгений Евтушенко и скульптор Эрнст Неизвестный, 1962
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Наша «Правда». Фотография Всеволода Тарасевича. Москва. 1962 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Наша «Правда». 1962 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3На целине. Кустанайская область, 1962 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3В магазине «Дом игрушки», 1962 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Витрина на Невском проспекте 1962 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Шуба из овчины. Выставка российских производителей. Москва. Автор снимка Александр Невежин, 1962 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Вид из окна на Крещатик и здание Главпочтамта, Киев, 1962 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Пара, прогуливающаяся по улице Горького, 1962
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Они отдыхают в Ясине. Автор Никита Козловский, 1962 год, Украинская ССР, Закарпатская обл. Из архива МАММ-МДФ
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Как смотрели футбол в Донецке в 1962 году
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Конная милиция, 1962 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 31962. Кубанский хлеб.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Спичечная этикетка, 1962 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Вечерний Кремлёвский дворец съездов, 1962
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Москвич-407 на улице Копенгагена, 1963 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Иpкутская область. Оxpaнник в бyдке на железной дopоге недалеко от Братска, 1963 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Из жизни таджикского кишлака Туткаул. Фотография С. Раскина. 1963 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Строительство первых «хрущёвок» по проекту Виталия Павловича Лагутенко
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Строительство хрущёвок в Черемушках, 1963
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Артистки балета Большого театра в буфете Кремлёвского Дворца съездов. Москва, 1963 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3В салоне красоты. Москва, 1963 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Салон-парикмахерская в гостинице «Украина». Мастер-косметолог и клиентка, 1963
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Утренняя зарядка в колхозном детском саду, 1963 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Дети играют в настольный хоккей на специальной площадке для настольных игр в парке Горького. Москва, 1963 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Клуб юных космонавтов на площади Свердлова, Москва, 1963.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Комсомолка Аня Капичан работает на киевском заводе Точэлектроприбор. Киев, 1963 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Сбор урожая. Студотряд. Воронежская область. 1963 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Пионерский лагерь в районе Братска, 1963 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Всеволод Тарасевич. «Атом неисчерпаем. Серия «Институт физики высоких энергий в Протвино» 1969-1974. Институт был открыт 15 ноября 1963 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Приезд Юрия Гагарина (на снимке он с цветами) на строительство Красноярской ГЭС. 1963 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 329 сентября 1963 года К-181 всплыла непосредственно в районе Северного полюса.

21 августа 1963 года совершил аварийную посадку на р. Нева в Ленинграде
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3В реестре авиационных происшествий значилось так: После взлета (рейс Таллин-Москва) во время уборки переднюю опору шасси заклинило в полуубранном положении. Посадка в аэропорту вылета была невозможна из-за тумана, поэтому самолет был направлен на запасной аэродром «Пулково».

Долетев до Ленинграда, экипаж начал выполнять полет по кругу в зоне ожидания, вырабатывая топливо. На восьмом круге, когда по приборам топлива оставалось около 750 л (значительно больше аварийного остатка), внезапно остановился левый двигатель. Экипажу было дано разрешение на посадку с прямой. При этом самолет оказался над центром города. В этот момент на высоте около 500 м отказал и второй двигатель. Экипаж принял решение производить приводнение на поверхность Невы.

Самолет благополучно совершил посадку на воду со стороны Большеохтинского моста и остановился на поверхности реки в районе Финляндского железнодорожного моста (ширина реки в этом месте – около 400 м). Ту-124 остался на плаву. С помощью подошедшего буксира самолет был отбуксирован к находившимся на реке у берега деревянным плотам деревообделочного завода. Пассажиры высадились на плоты и затем были эвакуированы на берег.

Самолет впоследствии был поднят на берег и передан в Кирсановское АТУ ГА в качестве учебного пособия.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Толпы ленинградцев, пришедших посмотреть на спасшийся авиалайнер.Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Экипаж Ту-124, совершивший посадку на Неву. Слева - направо: бортинженер В. Смирнов, штурман В. Царёв, бортрадист И. Баремин, командир В. Мостовой второй пилот В. Чеченев.Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Интервью с командиром
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Самолет ТУ-124 на берегу Невы 21 августа 1963 г., и его буксировка после затопления и подъема со дна реки
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Конверт с кадром фильма Броненосец Потёмкин, посвящённый 3 международному кинофестивалю в г. Москва. 1963 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Официальная программка матча чемпионата СССР по футболу между ЦСКА и ленинградским Зенитом, состоявшегося 30 октября 1963 года на стадионе им. Ленина в Москве с рекламой.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Охотник с беркутом. Фотограф Лев Бородулин. Казахская ССР. 1963 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Очередь за квасом. Одесса, 1963 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Пляж у Петропавловской крепости. Ленинград, 1963 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Москва. Казанский вокзал. 1963 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Москва.Смоленская площадь. 1963 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3На московской улице, 1963
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Вечерний Ленинград 1963 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3В бюро находок столичного метро. 1963 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 31963 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Яхтсмены и яхтследи по-советски, 1963 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Модные тенденции сезона лето 1963,
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Выходные на Клязме, 1963
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Москва. Угол улицы Жданова (Рождественка) и проспекта Маркса (Театральный проезд), 1963
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Спорная ситуация во время игры в футбол. Кропоткинская набережная с видом на Театр эстрады, Москва, 1963
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Выгул домашнего питомца. Москва, 1963 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Измерение высоты нижней кромки облаков во Внуково, 1963
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Узбечка шьёт ковёр в честь Хрущёва и космонавтов, 1963 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Почтовые аэросани. Автор Александр Становов. 1963 год, Архангельская обл., Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3На катке в Парке им.Горького. Москва, 1963 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Возвращение с лыжной прогулки, фотограф Лев Бородулин, Москва, 1963 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3

Главная Арена Страны. Вид с самолёта на стадион в Лужниках и на МГУ и Ленинские горы. 1963г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Карикатура Бориса Ефимова. 1963 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3«На Ленинских горах» Автор Иван Шагин. г. Москва. Воробьевы горы. 1960-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3«Туфельки», витрина магазина, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Взгляд, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Встреча, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Дети наблюдают как проезжает электричка ЭР1. 1960-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Москва, 1960-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 3Первое в истории человечества радиопослание внеземным цивилизациям было отправлено в Советском Союзе в 1962 году из Евпаторийского центра дальней космической связи.
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Продолжение следует...

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