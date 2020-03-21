Ну что, ясновельможные, посчитаемся?

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» и фактический правитель страны Ярослав Качиньский заявил, что Россия так же, как и Германия, должна выплачивать Польше компенсации как главной жертве Второй мировой войны. Однако образ «невинной жертвы» применительно к Польше вызывает большие сомнения, поскольку Вторая Речь Посполитая была союзником и фактическим сателлитом Третьего рейха с 1933 года; первой европейской страной, которая после прихода Гитлера к власти подписала Пакт о ненападении с нацистской Германией.
В Советском Союзе факты сотрудничества Польши с нацистской Германией замалчивались. Иосиф Сталин, ценя Польшу как важного союзника по Варшавскому блоку, считал, что не следует акцентировать внимание на грехах довоенного польского руководства.
Тем не менее в 1948 году в СССР был издан сборник архивных документов немецкого МИД «Документы и материалы кануна Второй мировой войны: ноябрь 1937–1938 гг.», в котором можно найти немало свидетельств довоенного сотрудничества Польши и Германии.
В 1933 году Польша стала первым государством, которое сразу же после прихода нацистов к власти установило с ними дружеские отношения. После выхода Германии 14 октября 1933 года из Лиги Наций польская дипломатия добровольно взяла на себя защиту ее интересов в этой организации.
26 января 1934 года Польша первой в Европе подписала с нацистской Германией Декларацию или Пакт о ненападении сроком на 10 лет. В секретной части Декларации была договоренность о взаимной военной помощи и разделе сфер влияния.
В начале лета 1934 года в Варшаве начальник Польского государства, а точнее, полноправный диктатор маршал Юзеф Пилсудский (номинальным президентом Польши в то время являлся Игнацы Мосьцицкий) с королевским размахом принял министра имперской пропаганды Йозефа Геббельса. Неоднократно приезжал поохотиться в польской Беловежской пуще рейхсмаршал Герман Геринг, второе лицо в нацистской Германии.Германский посол Ганс-Адольф фон Мольтке, лидер Польши Юзеф Пилсудский, германский министр пропаганды Йозеф Геббельс и министр иностранных дел Польши Юзеф Бек на встрече в Варшаве 15 июня 1934 года, через 5 месяцев после подписания Договора о ненападении между Германией и Польшей.
Довоенная Польша, опираясь на союз с Германией, строила далекоидущие планы. В июне 1935 года американский посол в Берлине Уильям Додд писал, что он получил от высокопоставленных немецких чиновников информацию о том, что Германия в союзе с Польшей готовится к захвату Балтийских государств и западных территорий СССР.
О прочности союзнических отношений Польши и Германии свидетельствует следующий факт. В марте 1935 года скончался Юзеф Пилсудский, основатель буржуазного Польского государства. В Краков на церемонию прощания с покойным Пилсудским прилетел Герман Геринг, тогда председатель рейхстага.
Помимо этого, Гитлер в Берлине устроил символические похороны Пилсудского. В соборе Святой Ядвиги был поставлен гроб, накрытый польским флагом, а на скамьях собора разместилась правящая верхушка нацистской Германии во главе с фюрером Гитлером.
Словом, в предвоенный период Польша вела себя так, как полагалось союзнику Германии.
В 1935 году Франция и СССР заключили военное соглашение о защите Чехословакии от немецкой агрессии. Это был реальный шанс предотвратить раздел Чехословакии в 1938 году и остановить Гитлера. Но этому воспрепятствовала Польша. Она заявила, что немедленно начнет военные действия против СССР, если тот попытается направить войска через польскую территорию для оказания помощи Чехословакии.
В декабре 1938 года 2 отдел польского Генштаба (разведка) подготовил доклад, в котором говорилось:
«Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке... Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно... Главная цель — ослабление и разгром России».
В этот период Польша всячески способствовала политике Германии по расширению «жизненного пространства».
23 февраля 1938 года польский министр иностранных дел Юзеф Бек на встрече с Германом Герингом заявил о готовности Польши считаться с германскими интересами в Австрии, но подчеркнул при этом интерес поляков к «чешской проблеме».
1 октября 1938 года посол Польши Юзеф Липский сообщил в Варшаву о том, что был принят министром иностранных дел Германии Иохимом фон Риббентропом. При встрече с Липским министр заявил: «В случае польско-советского конфликта правительство Германии займет по отношению к Польше более чем доброжелательную позицию».
Затем посол был приглашен к Герингу, который также подчеркнул, что «в случае советско-польского конфликта польское правительство могло бы рассчитывать на помощь со стороны германского правительства».Фото: warmech.ru
Немало интересных фактов о тесном сотрудничестве Польши и Германии содержится в сборнике рассекреченных документов «Год кризиса 1938–1939. Документы и материалы», изданном МИД РФ в 1990 году. Многочисленные свидетельства тесного духовного и военного сотрудничества Польши с Германией содержатся в сборнике рассекреченных документов из архива СВР под названием «Секреты польской политики. 1935–1945», представленного российской общественности 1 сентября 2009 года.
Там приводится высказывание Германа Геринга, сделанное в беседе с польским маршалом Эдвардом Рыдз-Смиглы: «Польша — наш духовный союзник. У нас прекрасно складываются отношения, и мы будем с вами до конца».
Восторгу Рыдз-Смиглы и других польских лидеров не было предела.
В рамках германо-польской дружбы года ранее упомянутый Бек 5 января 1939 года был принят Гитлером в личной резиденции Берхтесгадене. Фюрер тогда предложил Польше участвовать в планируемом «крестовом походе» на СССР.
Гитлер заявил Беку, что существует «единство интересов Германии и Польши в отношении Советского Союза» и что «каждая использованная против СССР польская дивизия означает экономию одной немецкой дивизии».
26 января 1939 года Бек сообщил Риббентропу, что главная цель Польши — «ослабление и разгром России» и что она намерена претендовать на советскую Украину и на выход в Черное море. Известно, что 4 марта 1939 года польское военное командование подготовило план войны с СССР под названием Wschód («Восток».).Посещение Польши И. Риббентропом. Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, президент Польши Игнаций Мосьцицкий, министр иностранных дел Польши Юзеф Бек и посол Германии в Польше Мотке во дворце президента. 29 января 1939 г. / Фото: Российский государственный архив кинофотодокументов
Все было бы хорошо, но Польшу на переговорах с Германией не устроили немецкие условия по городу Данцигу и Польскому коридору, а также испугали перспективы утратить территории западных областей Украины и Беларуси, захваченные ими в 1920 году. Это и стало главной причиной серьезных разногласий между Польшей и Германией.
Сегодня в Польше, а кое-где и в России утверждают, что причиной разногласий якобы явилось стремление Польши соблюсти польско-советский договор 1932 года. Однако на фоне явно враждебной антисоветской политики довоенного польского руководства это утверждение воспринимается как курьез.
Предвоенное германское нацистское и польское руководство объединяла не столько зоологическая ненависть к коммунизму, сколько территориальные претензии к СССР.
Так, Риббентроп в начале января 1939 года писал о беседе с Беком в Берхтесгадене: «Я спросил Бека, не отказались ли они от честолюбивых устремлений Пилсудского в этом направлении, то есть от претензий на Украину. На это он, улыбаясь, ответил, что они уже были в Киеве и что эти устремления, несомненно, все еще живы и сегодня».
Улыбки улыбками, но тогда Риббентроп решительно потребовал у Бека согласия Польши на присоединение вольного города Данцига к Германии и на строительство через территорию Польского коридора экстерриториальной железной дороги и автострады, которые связали бы Германию с Восточной Пруссией.
В ответ руководство Польши начало уклончивую игру с нацистами, одновременно пытаясь не забывать свои планы выхода к Черному морю.
26 января 1939 года Бек в беседе с Риббентропом, состоявшейся уже в Варшаве, вновь заявил, что «Польша претендует на советскую Украину и на выход к Черному морю».
Но Германия не спешила гарантировать Польше территории, на которые претендовала сама. Союзники вновь не нашли общего языка.Юзефом Пилсудским после Первой мировой войны был предложен проект конфедеративного государства, которое включало бы Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию, а также, возможно, Финляндию.
21 марта 1939 года Риббентроп в беседе с польским послом Липским жестко поставил требования в отношении Данцигского коридора. В тот же день Гитлер подкрепил эти требования меморандумом. Польское правительство ответило отказом, а маршал Рыдз-Смиглы утвердил оперативный план войны с Германией Zachód («Запад»).
23 марта 1939 года на секретном совещании в имперской канцелярии Гитлер принял окончательное решение осуществить захват Польши. Этот факт был подтвержден во время допроса на Нюрнбергском трибунале гроссадмирала Эриха Редера. Гитлер на этом совещании заявил: «Мы приняли решение напасть на Польшу при первой благоприятной возможности».
6 апреля 1939 года британские гарантии были зафиксированы в англо-польском коммюнике.Фото: cont.ws
В ответ Гитлер в апреле 1939 года денонсировал Пакт о ненападении с Польшей, заключенный в январе 1934 года. Союзнические дружба и любовь Польши и Германии рухнули. В Польше началась антигерманская истерия. Из союзника и друга Германия превратилась в злостного врага.
6 августа 1939 года польский маршал Эдвард Рыдз-Смиглы заявил британской газете Daily Mail: «Польша добивается войны с Германией, и Германия не сможет избежать ее, даже если захочет».
Это было, по сути, объявление войны Германии. Великобритания 25 августа 1939 года подписала в Лондоне Соглашение о взаимопомощи с Польшей, что подогрело антигерманские настроения в последней.
24 августа Польша сбила два гражданских самолета компании Lufthansa, а 30 августа в Кракове был убит германский консул Август Шиллингер. В этот период наиболее популярной песней в Польше стала песня о том, как поляки под командованием маршала Рыдз-Смиглы идут победоносным походом на Рейн. Польша объявила всеобщую мобилизацию и была уверена в своей победе.
Далее последовали военная агрессия Германии, завершившаяся к 17 сентября 1939 года молниеносным разгромом основных вооруженных сил Польши.
Стоит отметить, что в 1940 году несравнимо более мощная, нежели польская, 3,5-миллионная армия Франции вместе с почти 300-тысячным экспедиционным британским корпусом была разгромлена немцами за 5 недель.
Вот так на самом деле обстояли дела, но поляки продолжили упорно твердить, что именно «предательский удар в спину», нанесенный рабоче-крестьянской Красной армией (РККА), стал причиной военного поражения Польши в сентябре 1939 года.
Они требуют компенсайии? А какую компенсацию от Польши могла бы запросить Россия
Мы регулярно слышим о неких комиссиях, собирающихся выставлять России «счета за ущерб». Кажется, пора поступать аналогичным образом, подробно и популярно объясняя по методу профессора Преображенского, сколько кто должен внести.
Российская Федерация должна будет в будущем заплатить репарации за ущерб, который был нанесен Польше в период Второй мировой войны. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил основатель и председатель польской правящей партии «Право и справедливость», экс-премьер-министр страны Ярослав Качиньский.
«Россия тоже должна заплатить... Наши требования не имеют срока давности»
«Мир знает правду, — заявил Качиньский. — Это сталинский Советский Союз 17 сентября 1939 года напал на Польшу. Это советские солдаты и палачи из НКВД в 1940 году в Катыни и в других местах убили сотни тысяч польских офицеров. Однако поляки как жертвы, русские как преступники — такое распределение ролей не нравится Путину. Поэтому он хочет переписать историю... Немецкое гестапо и народные комиссары советского НКВД совершали невообразимые преступления в Польше и в других странах. С самого начала немецкие захватчики стали в массовом порядке истреблять представителей нашей элиты: профессоров, ученых, студентов, политиков и членов их семей. Уничтожалось наше будущее, польская культура, а также разрушался экономический потенциал страны. Советы тоже убили, отправили в Сибирь или в Казахстан тысячи поляков, и многие из них вернулись назад только в конце 1950-х годов. А многие вообще не вернулись».
Как выясняется, политик также рассчитывает на выплаты и от России. «Россия тоже должна заплатить. Однако я не верю, что наше поколение сможет стать свидетелем того, что Москва возьмет на себя ответственность. Ясно одно: наши требования не имеют срока давности», — приводит его слова издание Bild.
Политик, которого не должно было быть на свете
Наверное, пора перестать удивляться подобному отношению европейских политиков к нашей стране. Ярослав Качиньский продолжает делать провокационные заявления, несмотря на то, что своим появлением на свет в Варшаве в 1949 году и он, и его ныне покойный брат-близнец Лех обязаны Красной армии. Гитлеровские планы предусматривали исчезновение польской столицы как таковой: еще в 1939 году в Третьем рейхе был разработан проект создания «Немецкого города Варшавы». Существующий город должен был быть снесен, еврейское и польское население — частично уничтожено, частично переселено. Вместо столицы с населением в 1,3 млн человек должен был возникнуть провинциальный город для 130 000 этнических немцев.
Разумеется, для семьи Качиньских никакого будущего в немецких планах не существовало. Родители будущих братьев-политиков, участники Варшавского восстания Раймунд и Ядвига Качиньские, прекрасно об этом знали, однако предпочли быстро забыть о том, кто дал им и их детям шанс на будущее.
17 сентября 1939 года Красная армия вступала на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, когда польская государственность как таковая уже перестала существовать. Вступала на земли, которые еще в 1919 году были определены Верховным Советом Антанты как территории, не имеющие к Польше отношения.
Если бы Красная армия не заняла их, туда вступили бы немецкие войска. Для огромного количества евреев и поляков так называемый «Польский поход РККА» стал спасением от гитлеровской машины смерти. В том числе и для родной тетки нынешнего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, еврейки по национальности. Но подобные факты из истории собственной семьи не мешают господину Моравецкому обвинять Россию в «искажении истории Второй мировой войны».
Заплатите за армию Андерса
«Что же, хорошо, я не против дележа», — говорил профессор Преображенский. Давайте же вспомним о некоторых обстоятельствах советско-польских взаимоотношений периода Великой Отечественной войны.
Еще летом 1941 года, практически сразу после нападения Германии на СССР, при содействии Великобритании между СССР и правительством Польши был заключен целый ряд соглашений, одно из которых предусматривало формирование на территории Советского Союза польской армии. Костяк ее должны были составить польские военнопленные, оказавшиеся на территории СССР после событий 1939 года.
Современная польская историография, вторя господину Качиньскому, пишет исключительно о «расстрелянных и замученных в Сибири поляках».
Непонятно, из кого же в таком случае осенью и зимой 1941 года шло формирование польской армии на территории СССР?
В тяжелейший для Советского Союза период на формирование и вооружение поляков тратились десятки миллионов рублей, отправлялись вооружение и продовольствие, которых не хватало и в Красной армии.1941-1942. В первом ряду слева генерал Михал Тадеуш Токаржевски-Карашевич, командующий армией генерал Владислав Андерс, генерал Мечислав Борута-Шпехович. Во втором ряду слева: генерал Зигмунт Богуш-Шишко, полковник Леопольд Окулицкий
Однако назначенный командующим польский генерал Владислав Андерс вступать в войну на советско-германском фронте не хотел. Будучи ярым противником Советского Союза, Андерс был уверен в его неизбежном поражении, но считал, что ресурсами Москвы можно воспользоваться для формирования новой польской армии.1941-1942. Вспомогательная военная женская служба - групповая фотография.1941-1942. Солдаты, вооруженные винтовками Мосина1942. Учения польской армии в СССР. Солдаты во время учений 1942. Учения польской армии в СССР
Обучаться-то они обучаличь, да вот только воевать совсем не горели желанием. Летом 1942 года, когда на Волге начиналась Сталинградская битва, по настоянию эмигрантского правительства Польши и властей Великобритании началась переброска армии Андерса в Иран.
Отъевшись на русских харчах, поляки сбежали подальше от мест, где решался в этот момент исход Второй мировой войны. Не хочет ли Ярослав Качиньский заплатить России за все, что съели и выпили крайне прожорливые солдаты и офицеры генерала Андерса, ныне считающегося в Польше героем?1942. Учения польской армии в СССР. Генерал Владислав Андерс (слева), советские офицеры и представители местных властей.
А заодно и компенсировать моральный ущерб, нанесенный советскому народу польским дезертирством образца 1942 года?
Цена освобождения Польши в жизнях и рублях
Самой Польши к тому моменту не существовало вообще. Часть ее земель была присоединена к Третьему рейху, а на остальных было образовано генерал-губернаторство со столицей в Кракове. Немцы постарались вытравить даже само название «Польша».
В 1944 году Красная армия, изгнав оккупантов с территории СССР, вступила на польскую землю. В представлении современных польских историков это была едва ли не увеселительная прогулка русских по земле, которую немцы в панике оставляли. Хороша прогулочка ценою в 600 тфсяч жизней советский военных. В реальности вермахт прилагал отчаянные усилия для того, чтобы остановить продвижение советских войск по направлению к Германии. Освобождение Польши было достигнуто колоссальной ценой. В 1956 году начальник военно-научного управления Генерального штаба генерал-полковник Александр Покровский составил справку о потерях в личном составе, вооружении, боевой технике и расходе материальных средств Советскими Вооруженными силами в период освобождения Польши.
Документ, составленный в единственном экземпляре, до последнего времени был засекречен.
«В освобождении Польши за период с июля 1944 года по март 1945 года принимали участие войска 3, 2, 1-го Белорусских, 1-го и 4-го Украинских фронтов, а также Балтийский флот, — говорится в справке. — Всего в составе перечисленных фронтов на 1 января 1945 года состояло 3 246 000 советских солдат и офицеров и около 80 000 солдат и офицеров 1-й армии Войска Польского.
В ходе операции по освобождению Польши Советская армия понесла следующие потери:
- в людях — безвозвратных — 477 295 человек, санитарных — 1 636 165 человек, всего — 2 113 460 человек;
- в самолётах — 2692 единицы стоимостью 963 620 000 руб.;
- в танках и САУ — 2966 единиц стоимостью 688 557 000 руб.;
- в артиллерийском вооружении — 3960 единиц стоимостью 714 896 030 руб.;
- в автотранспорте — 7605 единиц стоимостью 100 385 000 руб.;
В ходе операции было израсходовано:
- боеприпасов 69 161 вагон стоимостью 10 319 000 000 руб.;
- авиационных бомб — 27 412 тонн стоимостью 137 060 000 руб.;
- авиационных патронов и снарядов — 24 792 тонны стоимостью 137 196 000 руб.;
- горюче-смазочных материалов — 992 906 тонн стоимостью 697 666 000 руб.;
- медицинского имущества на 150 000 000 руб.
Потери Балтийского флота:
- людей — 560 человек;
- самолётов — 129 стоимостью 167 700 000 руб.;
- бронекатеров — 10 единиц стоимостью 13 000 000 руб.;
- подводных лодок — 1 стоимостью 18 000 000 руб.
Затраты на восстановление польских железных дорог за период 1944-1945 годов составили 211 335 000 рублей.
Таким образом, общие затраты вооружения и материальных средств в денежном выражении за период освобождения Польши составляют 26 720 959 000 рублей».
«Возвращенные земли»
Ряд историков считает, что данные Покровского о потерях неполные и в общей сложности за свободу и независимость Польши погибли около 600 000 советских солдат и офицеров.
Исходя из нынешней польской логики, официальная Варшава должна немедленно начать многомиллионные выплаты потомкам каждого из погибших советских воинов.
На основании советско-польского договора 1945 года к независимой Польше были присоединены восточные области Германии, расположенные восточнее линии Одер/Нейсе: часть Западной Пруссии, часть Силезии, Восточная Померания и Восточный Бранденбург, бывший Вольный город Данциг, а также округ Щецина к западу от реки.
Так называемые «Возвращенные земли», переданные Польше, составили примерно 25 процентов территории Германии в границах 1937 года.
Полученные Польшей земли не пережили тех ужасов войны, которые выпали на долю польских и советских территорий во время гитлеровской оккупации.
В виде «Возвращенных земель» Польша получила регион с отличными дорогами и прочей развитой инфраструктурой, крупными промышленными предприятиями и т. д. Выселив оттуда этнических немцев (причем иногда жестким способом), власти Польши активно переселяли на запад поляков, которые въезжали в целехонькие дома немецких бюргеров, достававшиеся им зачастую со всем имуществом.
Думаете это всё? О, нет! Восстановление Польши
В конце 1940-х — начале 1950-х годов Советский Союз тратил огромные финансовые средства на восстановление Польши. Чего стоит одно только возрождение Варшавы! Современные польские политики любят говорить о том, что Красная армия якобы позволила уничтожить немцам город во время Варшавского восстания. Непонятно только, зачем в таком случае с 1945 года Москва вливала огромные средства в Объединенный Фонд Восстановления Столицы, возвращавший Варшаву к жизни.Район Муранув, тут было гетто, два снимка (середина 1940-х и конец 1950-х):Сегодня поляки любят рассказывать о том, что город якобы был обезображен «сталинской застройкой». У экспертов, однако, другое мнение. Исторический центр Варшавы был не просто воссоздан, были восстановлены даже те памятники истории, которые были утрачены еще до немецкой оккупации. В 1980 году Старый город Варшавы был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как не имеющий аналогов в мире пример достоверного восстановления и реконструкции уничтоженного исторического наследия.
В нашей стране не принято попрекать соседей тем, что для них когда-либо было сделано. В результате мы регулярно слышим о неких комиссиях, собирающихся выставлять России «счета за ущерб». Кажется, пора поступать аналогичным образом, подробно и популярно объясняя по методу профессора Преображенского, сколько кто должен внести.
А для начала — рассчитать личный долг господина Качиньского перед российским народом и выслать ему счет.
Не может нас упрёк подобный оскорбить;
Ведь всякий человек, рассудок свой имея,
Берёт оружие, какое бьёт вернее.
С волками жить — по-волчьи выть!
Гете, «Фауст».
Так даже лучше, ибо всё понятно. Карты раскрыты и маски сброшены. Личина цивилизованного европейства упала в грязь и проступил отвратительный оскал Hyaenidae Feliformia. По крайней мере, эта вековая репутация оказалась подтверждена. «Гиена Европы», по выражению Уинстона Черчилля, явила себя во всей красе.
А нам, конечно же, горький, но необходимый урок © …
Любая борьба за историческую правду или историческую справедливость рано или поздно обернётся банальным и пошлым вымогательством.
Помимо Качински еще замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил в эфире радио ZET, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы возмещения репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны. По его словам, репарации за счёт России… это абсолютно однозначно.
«Это право безоговорочно. Если кто-то совершает военные преступления, которые привели к убийству нескольких сотен тысяч или даже миллиона наших граждан, если он затем оккупировал нас в течение нескольких десятков лет, нет никаких оснований не говорить об этом… Эта тема должна постоянно быть в фокусе внимания. Она не имеет срока давности», – высказался представитель польского МИДа. И, стало быть, такова официальная точа зрения Варшавы.
Которая предъявляет одну абсурдную претензию к России за СССР. То Красная Армия смотрела на гибель варшавян в ходе восстания, то не спешила освобождать Освенцим, то поспешила с освобождением всей Польши от нацистов. И вот теперь это всё обрело вульгарный денежный эквивалент.
Что ж, мы тоже можем кое-что посчитать.
В 1944–1945 годах территория Польши была освобождена в ходе двух наступательных операций Красной армии — плана «Багратион», когда РККА вышла на Вислу, и Висло-Одерской стратегической наступательной операции. В их ходе наши войска потеряли погибшими более 600 тыс. человек. Эта жертва напрасна?
Считаем далее. Сразу же после освобождения Варшавы наши войска приступили к разминированию, восстановлению мостов и транспортной инфраструктуры. СССР, где треть страны была в руинах, передал Варшаве 60 тыс. тонн хлеба сразу. Везли туда всё – вплоть до керосина, соли и ниток. И в последующем масштабы этой помощи только возросли.
Объединённый фонд восстановления Варшавы, аккумулировавший силы и средства при активной поддержке со стороны правительства СССР, начал свою работу буквально через неделю после освобождения польской столицы. Менее чем за полгода центр города был практически полностью расчищен от завалов и мусора, разобрано свыше 700 тыс. кубометров руин, силами советских солдат и местных жителей.
Послевоенное восстановление экономики всей Польши, которая к тому моменту усилиями правительства СССР получила территориальный актив в виде земель Силезии, Восточной Померании, Восточной Пруссии, Восточного Бранденбурга, а также Данцига и Щецина, велось стахановскими темпами. За два послевоенных года в страну пришла по-настоящему гигантская помощь со стороны Советского Союза. Речь идёт об отправке в Польшу по восстановленным советскими специалистами железным дорогам эшелонов с продовольствием, одеждой, строительными материалами, медикаментами. В 1948 году Варшава заключила с Москвой соглашение о поставках советского промышленного оборудования на сумму почти 0,5 млрд долларов, которое в конечном итоге оказалось в Польше БЕЗВОЗМЕЗДНО.
По сути, с 1945 года вся Польша была на содержании у СССР. Такой крупный город, как Лодзь вообще жил за счёт экспорта на советский рынок. И никогда в польской истории не было такого бурного экономического роста, исчислявшегося десятками процентов в год, как в первое послевоенное десятилетие. Например, к 1949 году производство промышленной продукции предприятиями Польши выросло в 2,5 раза на душу населения, экономическая отдача от реализации польских промтоваров в сравнении с довоенными годами выросла более чем на 200%. Такая вот «советская оккупация»…
Может и правда пришла пора посчитаться и начать возвращать, яновельможные?
https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/26012020-polsha-byla-soyuznitsey-gitlera-o-kakikh-faktakh-nado-napomnit-polskomu-premeru/?utm_referrer=mirtesen.ru
https://aif.ru/society/history/platite_kachinskiy_kakuyu_kompensaciyu_ot_polshi_mogla_by_zaprosit_rossiya?utm_source=email&utm_medium=paid&utm_campaign=daily
https://a-nalgin.livejournal.com/1821254.html?utm_referrer=mirtesen.ru
Свежие комментарии