Ну что, ясновельможные, посчитаемся?

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» и фактический правитель страны Ярослав Качиньский заявил, что Россия так же, как и Германия, должна выплачивать Польше компенсации как главной жертве Второй мировой войны. Однако образ «невинной жертвы» применительно к Польше вызывает большие сомнения, поскольку Вторая Речь Посполитая была союзником и фактическим сателлитом Третьего рейха с 1933 года; первой европейской страной, которая после прихода Гитлера к власти подписала Пакт о ненападении с нацистской Германией. Новости СМИ2

В Советском Союзе факты сотрудничества Польши с нацистской Германией замалчивались. Иосиф Сталин, ценя Польшу как важного союзника по Варшавскому блоку, считал, что не следует акцентировать внимание на грехах довоенного польского руководства.

Тем не менее в 1948 году в СССР был издан сборник архивных документов немецкого МИД «Документы и материалы кануна Второй мировой войны: ноябрь 1937–1938 гг.», в котором можно найти немало свидетельств довоенного сотрудничества Польши и Германии.

В 1933 году Польша стала первым государством, которое сразу же после прихода нацистов к власти установило с ними дружеские отношения. После выхода Германии 14 октября 1933 года из Лиги Наций польская дипломатия добровольно взяла на себя защиту ее интересов в этой организации.

26 января 1934 года Польша первой в Европе подписала с нацистской Германией Декларацию или Пакт о ненападении сроком на 10 лет. В секретной части Декларации была договоренность о взаимной военной помощи и разделе сфер влияния.

В начале лета 1934 года в Варшаве начальник Польского государства, а точнее, полноправный диктатор маршал Юзеф Пилсудский (номинальным президентом Польши в то время являлся Игнацы Мосьцицкий) с королевским размахом принял министра имперской пропаганды Йозефа Геббельса. Неоднократно приезжал поохотиться в польской Беловежской пуще рейхсмаршал Герман Геринг, второе лицо в нацистской Германии. Германский посол Ганс-Адольф фон Мольтке, лидер Польши Юзеф Пилсудский, германский министр пропаганды Йозеф Геббельс и министр иностранных дел Польши Юзеф Бек на встрече в Варшаве 15 июня 1934 года, через 5 месяцев после подписания Договора о ненападении между Германией и Польшей.

Довоенная Польша, опираясь на союз с Германией, строила далекоидущие планы. В июне 1935 года американский посол в Берлине Уильям Додд писал, что он получил от высокопоставленных немецких чиновников информацию о том, что Германия в союзе с Польшей готовится к захвату Балтийских государств и западных территорий СССР.

О прочности союзнических отношений Польши и Германии свидетельствует следующий факт. В марте 1935 года скончался Юзеф Пилсудский, основатель буржуазного Польского государства. В Краков на церемонию прощания с покойным Пилсудским прилетел Герман Геринг, тогда председатель рейхстага.

Помимо этого, Гитлер в Берлине устроил символические похороны Пилсудского. В соборе Святой Ядвиги был поставлен гроб, накрытый польским флагом, а на скамьях собора разместилась правящая верхушка нацистской Германии во главе с фюрером Гитлером.

Словом, в предвоенный период Польша вела себя так, как полагалось союзнику Германии.

В 1935 году Франция и СССР заключили военное соглашение о защите Чехословакии от немецкой агрессии. Это был реальный шанс предотвратить раздел Чехословакии в 1938 году и остановить Гитлера. Но этому воспрепятствовала Польша. Она заявила, что немедленно начнет военные действия против СССР, если тот попытается направить войска через польскую территорию для оказания помощи Чехословакии.

Прощание с Пилсудским в Берлине / Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe / tsar-ivan.livejournal.com

В декабре 1938 года 2 отдел польского Генштаба (разведка) подготовил доклад, в котором говорилось:

«Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке... Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно... Главная цель — ослабление и разгром России».

В этот период Польша всячески способствовала политике Германии по расширению «жизненного пространства».

23 февраля 1938 года польский министр иностранных дел Юзеф Бек на встрече с Германом Герингом заявил о готовности Польши считаться с германскими интересами в Австрии, но подчеркнул при этом интерес поляков к «чешской проблеме».

1 октября 1938 года посол Польши Юзеф Липский сообщил в Варшаву о том, что был принят министром иностранных дел Германии Иохимом фон Риббентропом. При встрече с Липским министр заявил: «В случае польско-советского конфликта правительство Германии займет по отношению к Польше более чем доброжелательную позицию».

Затем посол был приглашен к Герингу, который также подчеркнул, что «в случае советско-польского конфликта польское правительство могло бы рассчитывать на помощь со стороны германского правительства». Фото: warmech.ru

Немало интересных фактов о тесном сотрудничестве Польши и Германии содержится в сборнике рассекреченных документов «Год кризиса 1938–1939. Документы и материалы», изданном МИД РФ в 1990 году. Многочисленные свидетельства тесного духовного и военного сотрудничества Польши с Германией содержатся в сборнике рассекреченных документов из архива СВР под названием «Секреты польской политики. 1935–1945», представленного российской общественности 1 сентября 2009 года.

Там приводится высказывание Германа Геринга, сделанное в беседе с польским маршалом Эдвардом Рыдз-Смиглы: «Польша — наш духовный союзник. У нас прекрасно складываются отношения, и мы будем с вами до конца».

Восторгу Рыдз-Смиглы и других польских лидеров не было предела.

В рамках германо-польской дружбы года ранее упомянутый Бек 5 января 1939 года был принят Гитлером в личной резиденции Берхтесгадене. Фюрер тогда предложил Польше участвовать в планируемом «крестовом походе» на СССР.

Гитлер заявил Беку, что существует «единство интересов Германии и Польши в отношении Советского Союза» и что «каждая использованная против СССР польская дивизия означает экономию одной немецкой дивизии».

26 января 1939 года Бек сообщил Риббентропу, что главная цель Польши — «ослабление и разгром России» и что она намерена претендовать на советскую Украину и на выход в Черное море. Известно, что 4 марта 1939 года польское военное командование подготовило план войны с СССР под названием Wschód («Восток».). Посещение Польши И. Риббентропом. Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, президент Польши Игнаций Мосьцицкий, министр иностранных дел Польши Юзеф Бек и посол Германии в Польше Мотке во дворце президента. 29 января 1939 г. / Фото: Российский государственный архив кинофотодокументов

Все было бы хорошо, но Польшу на переговорах с Германией не устроили немецкие условия по городу Данцигу и Польскому коридору, а также испугали перспективы утратить территории западных областей Украины и Беларуси, захваченные ими в 1920 году. Это и стало главной причиной серьезных разногласий между Польшей и Германией.

Сегодня в Польше, а кое-где и в России утверждают, что причиной разногласий якобы явилось стремление Польши соблюсти польско-советский договор 1932 года. Однако на фоне явно враждебной антисоветской политики довоенного польского руководства это утверждение воспринимается как курьез.

Предвоенное германское нацистское и польское руководство объединяла не столько зоологическая ненависть к коммунизму, сколько территориальные претензии к СССР.

Так, Риббентроп в начале января 1939 года писал о беседе с Беком в Берхтесгадене: «Я спросил Бека, не отказались ли они от честолюбивых устремлений Пилсудского в этом направлении, то есть от претензий на Украину. На это он, улыбаясь, ответил, что они уже были в Киеве и что эти устремления, несомненно, все еще живы и сегодня».

Улыбки улыбками, но тогда Риббентроп решительно потребовал у Бека согласия Польши на присоединение вольного города Данцига к Германии и на строительство через территорию Польского коридора экстерриториальной железной дороги и автострады, которые связали бы Германию с Восточной Пруссией.

В ответ руководство Польши начало уклончивую игру с нацистами, одновременно пытаясь не забывать свои планы выхода к Черному морю.

26 января 1939 года Бек в беседе с Риббентропом, состоявшейся уже в Варшаве, вновь заявил, что «Польша претендует на советскую Украину и на выход к Черному морю».

Но Германия не спешила гарантировать Польше территории, на которые претендовала сама. Союзники вновь не нашли общего языка. Юзефом Пилсудским после Первой мировой войны был предложен проект конфедеративного государства, которое включало бы Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию, а также, возможно, Финляндию.

21 марта 1939 года Риббентроп в беседе с польским послом Липским жестко поставил требования в отношении Данцигского коридора. В тот же день Гитлер подкрепил эти требования меморандумом. Польское правительство ответило отказом, а маршал Рыдз-Смиглы утвердил оперативный план войны с Германией Zachód («Запад»).

23 марта 1939 года на секретном совещании в имперской канцелярии Гитлер принял окончательное решение осуществить захват Польши. Этот факт был подтвержден во время допроса на Нюрнбергском трибунале гроссадмирала Эриха Редера. Гитлер на этом совещании заявил: «Мы приняли решение напасть на Польшу при первой благоприятной возможности».

Масла в огонь подлило заявление Чемберлена, прозвучавшее 31 марта 1939 года в парламенте. Премьер сказал, что в случае возникновения угрозы независимости Польши английское правительство «будет считать себя обязанным немедленно оказать польскому правительству всю помощь, какая в его силах».

6 апреля 1939 года британские гарантии были зафиксированы в англо-польском коммюнике. Фото: cont.ws

В ответ Гитлер в апреле 1939 года денонсировал Пакт о ненападении с Польшей, заключенный в январе 1934 года. Союзнические дружба и любовь Польши и Германии рухнули. В Польше началась антигерманская истерия. Из союзника и друга Германия превратилась в злостного врага.

6 августа 1939 года польский маршал Эдвард Рыдз-Смиглы заявил британской газете Daily Mail: «Польша добивается войны с Германией, и Германия не сможет избежать ее, даже если захочет».

Это было, по сути, объявление войны Германии. Великобритания 25 августа 1939 года подписала в Лондоне Соглашение о взаимопомощи с Польшей, что подогрело антигерманские настроения в последней.

24 августа Польша сбила два гражданских самолета компании Lufthansa, а 30 августа в Кракове был убит германский консул Август Шиллингер. В этот период наиболее популярной песней в Польше стала песня о том, как поляки под командованием маршала Рыдз-Смиглы идут победоносным походом на Рейн. Польша объявила всеобщую мобилизацию и была уверена в своей победе.

Далее последовали военная агрессия Германии, завершившаяся к 17 сентября 1939 года молниеносным разгромом основных вооруженных сил Польши.

Стоит отметить, что в 1940 году несравнимо более мощная, нежели польская, 3,5-миллионная армия Франции вместе с почти 300-тысячным экспедиционным британским корпусом была разгромлена немцами за 5 недель.

Вот так на самом деле обстояли дела, но поляки продолжили упорно твердить, что именно «предательский удар в спину», нанесенный рабоче-крестьянской Красной армией (РККА), стал причиной военного поражения Польши в сентябре 1939 года.

Они требуют компенсайии? А какую компенсацию от Польши могла бы запросить Россия

Ярослав Качиньский.