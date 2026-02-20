Учебники математики царского времени и сталинского СССР

От автора о точной науке и двух правдах

Математика, как известно, наука точная, если ответ не "подгоняли". У нас в интернете "воюют" цифрами - миллион жертв репрессий - туда, десять миллионов - сюда. Страшная "математика", взятая с потолка. Ложь подкрепляется эмоциями и на этом основании обличители сталинского СССР (и СССР вообще, ключевое слово в аббревиатуре - социалистический) выносят приговор эпохе - жестокая тирания и главный виновный Сталин.

Реальные статистика и факты, которые не отрицают репрессий, – кардинально меняют акценты, показывают несостоятельность выводов и обвинений. Но фальсификаторов и обвинителей Сталина, лучшего руководителя всего периода существования супердержавы, этим не убедить. В ответ - лицемерная демагогия про "гибель одного невиновного", которую поборники прав "нарисованных на бумаге" обиженных и оскорбленных, не могут простить.

При этом миллионы реальных жертв нового времени называют лузерами, которые сами виноваты, не умеют жить, не перестроились, не изжили из себя совок и т.д.

Получается две правды, но истина одна. Определить ее просто. Надо понять – когда, в какой период нашей истории недавнего времени, людям жилось лучше, спокойнее и веселее.

Нагромождение лжи

Достижения СССР и заслуги Сталина принижаются, замалчиваются, приписываются другим, а недостатки многократно преувеличиваются. Обобщающие выводы делают на основе единичных негативных примеров. Октябрьскую социалистическую Революцию называют злом, которое разрушило процветающую Российскую империю (забывая, что царь отрекся по требованию буржуазного Временного правительства, а не по приказу большевиков).

Ностальгия "по России, которую мы потеряли" благодаря большевикам, культивируется современным российским агитпропом особенно настойчиво. И кто бы мог подумать, что простой школьный учебник математики для 4 класса легко разоблачит этот романтичный миф о стране всеобщего благоденствия под "хруст французской булки".

Открываем и смотрим, что же "мы потеряли".

Учебник 1911 года Вишневский Г. "Арифметический задачник для начальных училищ и приготовительных классов гимназий и реальных училищ.

Учебник хороший, если переиздавался тридцать один раз.

Все задачи на фактическом материале, который отражает реальную действительность России: что ели, пили, сколько, куда ездили, что сколько стоило, весило, кто работал, сколько зарабатывал, сколько подавали нищему, и сколько лет надо было работать, чтобы купить имение и т.д. С такими данными можно документальную летопись страны писать с 1889 года (самая поздняя дата, которая в учебнике упоминается). Процитирую несколько примеров:

Задача 1117

«Мальчик родился 17 января 1873 г. Когда он умер, если прожил 3 года 4 месяца».

Задача 1123 «Ребенок родился 12-го мая в 9 часов утра, а умер 11-го июня того же года в 1 час пополудни. Сколько времени жил ребенок?».

От автора. Представить подобные условия задач в советских учебниках невозможно. Но это суровая российская действительность, которую дети в 4 классе царской России уже должны были осознавать. Позитивное мышление на таких примерах сформировать непросто. Скорее всего, такой задачи перед образованием и не ставилось.

Задача 1174

«25 нищих получили 2 руб. 75 коп. Посколько коп. досталось каждому?»

От автора. в СССР нищие были, только назывались они тунеядцами потому, что других причин не иметь возможности заработка не было. Нищие и беспризорники - это наследие царской России. В СССР - это явления послевоенного времени.

Такой вот феномен

Сейчас в России, отброшенной в капиталистическое прошлое, нищие появились снова, и беспризорники, а также безработные и тунеядцы, владеющие автомобилями, стоимостью в несколько миллионов - чисто российский феномен.

Задача 1289 «На фабрике работали мужчины, женщины и дети, всего 651 человек; дети составляли 7-ю часть, а женщины 3-ю часть всего числа рабочих; остальные были мужчины. Сколько нужно уплатить рабочим за неделю, если поденная плата для детей 30 копеек, женщина получает на 15 копеек больше, а мужчина получает вдвое более, чем женщина?"

От автора. какая трудолюбивая нация - работали все, даже дети. Только факт больше шокирует, чем восхищает. В советских учебниках были задачи, в которых дети сажают деревья, помогают в уборке урожая, собирают металлолом-макулатуру.

В СССР дети работали, но во время Великой Отечественной войны - стояли у станков, помогали в госпиталях и везде, где могли принести пользу. Детская самоотверженность и патриотизм во многом были результатом советского неформального воспитания и научной прогрессивной педагогики, которые представляли собой единое целое, а не были разделены, как сейчас - образование свели до уровня услуги, а воспитание из школы убрали вовсе, заменив социальными педагогами и психологами.

Справедливости ради, надо отметить - работающих на фабриках и заводах детях в современной капиталистической России нет. Зато появилось уродское явление эксплуатации детей в индустрии сами знаете какой. И в этом современность созвучна с тем, что в царской России было обыденным явлением. Знаменитый педагог Макаренко в своих произведениях описывал, как в детских коммунах перевоспитывали бывших несовершеннолетних "жр*ц л*бви", чей заработок иногда составлял стоимость пирожка с капустой. Как видим в задаче 1290, цена, вроде, дешёвая с точки зрения наших цен, только вот на свою дневную зарплату из верхней задачи ребёнок купит 3.5 кг пшена. Женщина — 5.1 кг, а мужчина — 10.6 кг. Риса же более, чем в два раза меньше, поэтому и рис народ не ел, ведь кроме питания еще надо платить за жилье, одежду и прочее.

Еще задачка на тему зарплат рабочих:

Задача 1421

«На фабрике работали мужчины и женщины; мужчин было вчетверо больше, чем женщин; мужчина получал по 12 руб. в месяц, а женщина по 8 руб. В год всем рабочим уплачено 26 880 рублей. Сколько на фабрике мужчин и сколько женщин? - Отв.: 765; 89».

От автора. А ведь кто-то искренне верит, что все рабочие получали 40 золотых рублей.

Задача 1137

«Учительница получает 16 руб. 66 коп. жалованья в месяц. Сколько жалованья она получит в 7 месяцев?»

Задача 1060 «Урок чтения продолжался 1 час 10 минут, урок чистописания 55 минут и урок Закона Божия 1 час 30 минут минут. Сколько времени продолжались все 3 урока?»

От автора. тут все просто - приоритеты очевидны. Религиозное воспитание от революций Россию не спасло, так что ноу комментс.

Задача 1269

«Продано имение, в котором было 6745 десятин пахотной земли, 2820 дес. лугов и 1392 десятины леса. Пахотную землю продавали по 241 руб. за десятину, а луга по 136 руб. за десятину. Почем продавали десятину леса, если все имение продано за 2 422 489 руб.?».

От автора. в советское время земля, недра, средства производства (фабрики-заводы-пароходы), а также все-все-все было общенародной собственностью и не продавалось, а крутилось-вертелось, росло и добывалось в интересах всех граждан СССР. То, что происходит сейчас и в царской России было обычным явлением: все продается и покупается, только заплати налоги, если не сможешь "грамотно от них уйти".

Дополнительно небольшое ассорти:

«389. В деревне было 75 домов. Во время пожара 36 домов сгорело. Сколько стало домов в деревне после того, как погорельцы поставили 22 новых дома?»

«427. Поденщица получает в день 25 копеек. Сколько получает она в 4 дня?»

«428. За теленка заплатили 3 руб., а за корову в 14 раз дороже. Что стоит корова?»

Ну и напоследок про французскую булку!

«503. Хозяйка сделала покупок в булочной на 91 коп.; она купила 11 трехкопеечных булок, 19 двухкопеечных кренделей, а на остальные деньги взяла французских хлебов, ценою по 5 коп. Сколько хлебов купила она?»

Вывод

Получается, что это не школьный учебник математики для 4 класса, а обличительный документ.

Те, кто ностальгирует по "вкусу французской булки" видят себя исключительно в роли господ, блестящих офицеров, дам в "шелках и туманах" - борьбы за вакансию поденщицы и учителя с чуть большей зарплатой среди таких мечтателей точно не будет.

Сталинский СССР

Добавил "сталинский" специально - лишний раз напомнить. Маленькая авторская провокация для страдающих амнезией - кто страну поднимал из руин и хаоса и как в итоге смогли подготовиться к войне. Документальным свидетельством будет учебник математики 1932 года "Юным строителям Нижне-Волжского края. Рабочая книга по математике. Четвертый год обучения." Саратов: ГИЗ. Учебник относится к началу сталинской индустриализации и коллективизации.

Учебник своеобразный - создан для определенного региона в соответствии с концепцией школьного образования - не только научить, но и познакомить с родным краем, помочь с выбором будущей профессии.

Обращение к учителю От автора. учитель - не просто преподаватель, а работник культурного фронта, и это не были пустые слова. В СССР борьба за всеобщую грамотность велась на государственном уровне, как необходимое условие развития страны.

Мнение учителей считалось самым авторитетным. Впрочем, и чисто практические задачи тоже даны в большом объеме: Но давайте также посмотрим на преломление в математических задачах обыденной жизни людей: Вывод

Что называется - почувствуйте разницу.

Могу предположить, что в учебнике математики царского времени тоже были задачи про добычу полезных ископаемых и железные дороги. Принципиальная разница, что в СССР все это было общенародной собственностью, как и доходы - все в один карман, народный, а не в кормушку для 10% .

Советский учебник математики - своего рода социально-политическая реклама социализма , начальное пособие по выбору будущей профессии (примеры самих профессий, отрасли хозяйства, зарплаты).

Учебник выполнял функцию ликбеза по таким прикладным позициям, как выборы, государственный заем и т.д.

Идеологическая составляющая присутствовала, подавалась на конкретных примерах, цифрах. Математические задачи показывали социализм и капитализм в сравнении. Безработица, кризисы - привычные для царской и современной России, характерные явления. Ничего подобного в СССР не было за все время существования.

Как видим учебник отличается от учебника 1911 г. принципиально. Царский учебник готовил обывателя, которому грамота нужна для простейших жизненных ситуаций типа купи-продай, учти в своем хозяйстве. Автор учебника знал, что ничего более интересного его ученикам делать не придется. Вот сегодня часто самонадеянно утверждают, мол, если бы не большевики, то царь всем показал бы свой хитрый план... Задачник по математике доказывает, что ничего не показал бы: готовили детей крутить хвосты коровам и торговать молоком, не более того. Россия была бы чем-то вроде Турции.

Таким образом, учебники математики 1911 и 1932 гг. для одного и того же 4 класса отражают революционные перемены в жизни страны всего лишь за 21 год.

Уважаемый читатель! Надеюсь, материал показался вам интересным. Есть над чем задуматься тем, кто еще сомневается. В том, что СССР - это прогрессивное явление в жизни России, а не зло, принесенное революцией, можно убедиться, не живя в СССР ни дня. Для этого надо хотя бы полистать детский учебник математики. Про Букварь уже и не говорю. "Империя зла", созданная Сталиным, в своих букварях учила детей главному - МИРУ-МИР.

