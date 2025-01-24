Такие вот дела...

В ГД попросили Следком проверить и остановить массовое закрытие роддомов.

Думский комитет по защите семьи в лице председателя комитета Нины Останиной обратился к главе СКР Александру Бастрыкину, а также к генпрокурору Игорю Краснову, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и вице-премьеру Татьяне Голиковой с жалобой на массовое закрытие роддомов и женских консультаций в России.

В комитете сообщили, граждане из разных регионов жалуются на резкое сокращение количества доступных родильных домов и женских консультаций.

«Беременные женщины вынуждены добираться до медицинских учреждений, существенно отдаленных от их места жительства, рискуя своим здоровьем и здоровьем своих детей»,

— отмечается в обращении к Бастрыкину.

Комитет приводит данные Росздравнадзора о том, что за последние пять лет более 150 госмедучреждений лишились лицензий на родовспоможение.

«Официальных разъяснений о причинах массового закрытия учреждений не было дано как представителями федеральной, так и региональной власти, что повлекло за собой отрицательный общественный резонанс», — подчеркнули депутаты в обращении к генпрокурору Игорю Краснову.

В обращении к главе Минздрава Мурашко комитет пишет, что жалобы граждан свидетельствуют об «ухудшении доступности медицинских услуг и создает дополнительные преграды в получении необходимой медпомощи и консультаций на этапе беременности и родов». Кроме того, авторы обращения напомнили министру, что многие регионы России испытывают острую нехватку квалифицированных специалистов, таких как акушеры-гинекологи и неонатологи. А это, в свою очередь, вызывает серьезные опасения за здоровье женщин и новорожденных.

В обращении к Татьяне Голиковой, депутаты привели данные Российского общества акушеров-гинекологов о том, что в государственных медучреждениях не хватает свыше 5 тысяч акушеров-гинекологов и неонатологов, а с учетом акушерок кадровый дефицит достигает 8,5 — 11,5 тысячи сотрудников.

В связи с массовым закрытием роддомов, многие граждане выражают обеспокоенность ситуацией, опасаясь за здоровье будущих поколений. Эксперты подчёркивают, что доступность медицинской помощи во время беременности и родов — это не только вопрос здоровья, но и демографической безопасности страны.

Комитет Госдумы выразил надежду, что обсуждение вопроса будет вынесено на уровень правительства. Для решения проблемы требуется системный подход, включающий улучшение финансирования, поддержку медицинских кадров и усиление контроля со стороны федеральных структур.

Тема довольно резонансная, и министр здравоохранения, и вице-премьер просто не могут не знать о положении дел в этой сфере. Тем более обращений граждан с мест поступает достаточно. Например в октябре Царьград писал о том, что Союз «Родительская Палата» направила обращение Президенту Путину с просьбой решить проблемную ситуацию, связанную с оказанием медицинской помощи по родовспоможению беременным женщинам в чукотском Билибино. Там беременных отправляли рожать за тысячу километров в Анадырь. И таких случаев - десятки.

Однако, до сих пор ситуация по стране только ухудшается. Посмотрим, какой ответ дадут чиновники на абсолютно справедливое обращение Нины Останиной и думского комитета.

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"Страшная антинародная профанация, а не программа повышения рождаемости". Павел Пожигайло - о новом плане роста рождаемости и укрепления суверенитета

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал единый план по достижению национальных целей развития России до 2036 года.

Основными пунктами плана по улучшению демографической ситуации в России стали перелом спада рождаемости, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения. Так, суммарный коэффициент рождаемости должен вырасти с 1,413 в 2024 году до 1,593 в 2030 году. А коэффициент рождаемости третьих и последующих детей: с 0,385 в 2024 году до 0,475 в 2030-м. При этом по прогнозам Росстата лучшем случае к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости составит 1,516.

Еще одна задача - рост ожидаемой продолжительности жизни человека до 78 лет к 2030 году, а также снижение уровня младенческой смертности. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении должна составить 62 года в 2024-м и достичь 68 лет в 2030-м.

Член Общественной палаты России Павел Пожигайло считает, что данный план - настоящая антинародная профанация.

«...За 17 триллионов рублей нас приговорили к минус 5 миллионов в основном русского населения к 2036-му году. Притом, что только наведение порядка в бизнесе на абортах нам бы дало коэффициент рождаемости минимум 1.9 к 2030-му. Только на сокращении детоубийства. Никак как геноцидом эту программу Демографического Развития я назвать не могу (...) Страшная антинародная профанация, а не программа повышения рождаемости. Хотелось бы ещё понять сколько в этих «радужных прогнозах» заложено на мигрантов», - написал Пожигайло в своем Telegram-канале.

Также он обратил внимание на то, кто и каким образом понесет ответственность за такие результаты демографической политики к 2036 году:

«Да никакой ответственности никто не несёт. В худшем случае Лондон, как бывший губернатор Севастополя, или Дубай, где несёт ответственность кучка проворовавшихся губеров. Где Дворкович со своей ответственностью? Но вишенка на торте заключается в том, что вице-премьер Голикова несла ответственность за предыдущий, провалившийся нац. проект Демография. И как результат наказания, опять возглавила очередную компанию по народоуменьшению».

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РФ ждет рост числа мигрантов.

По данным Росстата, с начала 2024 года население страны сократилось на 161,9 тыс. человек(реальное снижение неизвестно). При этом миграция компенсировала убыль на 67,3%. Если ситуация не изменится, россиян постепенно будут заменять новые граждане.

Ожидается, что к 2025–2027 годам приток мигрантов удвоится.

К 2030-35 — утроится. Хороша перспективка.



Роман Сапоньков отмечает на эту тему:

Интересные цифры привела мама троих детей в письме Алексею Живому. Размышляя о возможности рождения четвертого ребёнка у неё получилась цифра, что семье в нового ребёнка надо "вложить" порядка 15 миллионов рублей. Сюда входит и расширение жилплощади и покупка более вместимого семиместного автомобиля, отпуск, неработающая многодетная мама и т.д.:

Доброго дня. Вы правы по всем пунктам. Например моей семье с 3-мя детьми на данный момент из льгот это бесплатная парковка на 3 часа на муниципальных парковках и бесплатный проезд для детей на гор электро транспорте.

Если мы вдруг созреем на 4го ребенка, нам от государства не дадут ничего. Пособий не будет никаких, т.к. я не работаю, а по доходам мы слава Богу не проходим ни под какие критерии.

Будет только проблема с расширением жил площади и с покупкой 7ми местной машины. И с восстановлением моего здоровья. Это надо где-то заработать ~ 10-15 млн, в лучшем случае. На любой отдых нужно будет тратить гораздо больше, потому что номера 2-3-4 местные, других мало. И т.д. И т.п.

Напомню, 10-15 миллионов это цифра на четвертого ребёнка. У семьи их уже есть трое.

Таджикам-русофобам, которые нарожали семерых детей в однокомнатной квартире это просто демографическая мечта для чиновника, им выдали сертификат в Мытищах на квартиру, отделавшись суммой до 10 миллионов рублей (где-то видел цифру в 6 миллионов).

Т.е. в Мытищах поддержали таджиков с семью детьми суммой до 10 млн рублей, в то время как русской семье необходимо порядка 40-55 млн на троих детей.

Вот и получается, что русские, с точки зрения отечественного чиновника, экономически невыгодны.

Четверть столетия на пути в могилу... или все таки половина?

Кирилл Кабанов решил проанализировать статистические данные из официальных открытых источников, и на основании данных сделать выводы, о том каким будет будущее нашей страны, и будет ли эта страна наша.

Согласно Всероссийской переписи населения прошедшей в 2020-2021 годах, постоянное население Российской Федерации, находившееся на территории страны составляет 147 182 123 человека. (Источник: архивированная публикация официального сайта Федеральной службы государственной статистики, том 1 "численность и размещение населения" "численность и размещение населения") .

Но, нас конечно же интересует национальный состав граждан. Для этого мы обращаемся другой таблице, том 5 "Национальный состав и владение языками" (архивированная публикация сайта Федеральной службы государственной статистики).

Согласно этой таблице, количество населения указаших свою национальность как русскую 105 579 179.

Что бы было проще считать процентный состав русского населения относительно общего числа граждан, опустим за скобки сотни тысяч и подсчитаем в миллионах.

105 миллионов составляют приблизительно 71,43% процента от 147 миллионов.

По данным Всероссийской переписи населения проведённой в 2010 году, количество людей указаших свою национальность как русскую составляло 111 миллионов и составляло монументальные 80%(80%+- от общего количества в 142 миллиона на 2010 год).

То есть, за 15 лет русский народ уменьшился на 6 миллионов человек.

Однако, здесь стоит уточнить, что в период с 2010 года по 2020 произошла Русская весна в Крыму, и началась война на Донбассе. И тем не менее, даже такой приток русского населения не смог компенсировать убыль, и в 2020 году мы получили падение численности русских уже с учётом тех кто стал гражданами России.

Углубляемся в глубь веков, простите, ещё на десятелетие назад.

Всероссийская перепись населения 2002 года.

Русских —115 миллионов.

За 25 лет мы потеряли 10 миллионов человек...

Демографически, русский народ не воспроизводит себя. Чего конечно нельзя сказать о других народах России.

Для расчётов воспроизводства аналитики используют суммарный коэффициент рождаемости (СКР).

Для простого воспроизводства населения, не учитывая войны, он должен составлять 2,1. Цифры приблизительные и в различных источниках могут колебаться в большую сторону,т.е 2,3 например.

Сейчас у русского народа СКР составляет 1,5.

Конечно, когда речь заходит о таких важных и интимных вещах как деторождение, не вполне уместно с моральной точки зрения оперировать такими сухими терминами и статистиками, превращая чудо семьи и деторождения в беспристрастный бухгалтерский подсчёт, и тем не менее.

Тенденция.

Наблюдая на достаточно большом отрезке времени изменения, и не просто наблюдая их на бумаге столетней давности, а своими глазами, мы можем делать прогнозы.

Если за 25 лет Россия потеряла 10 миллионов русских, то в 2050 году, ровно через четверть века, русское население будет составлять 95 миллионов человек. И это, строго говоря очень оптимистично, без учёта того, что идёт война.

И вместе с тем, я склонен считать учитывая тенденции к миграции из стран ср.азии и уровень СКР кавказских народов, что общее количество граждан так и останется в пределах 150 миллионов, с небольшим отклонением.

Как вам такая перспектива? Стать по настоящему многонациональной страной, лишившись статуса этнического большинства?

Меня лично это... Знаете, если сказать что я не рад, раздосадован, огорчён, озадачен, опечален и нахожусь "не в себе"— это все равно не передаст и одной тысячной той палитры негативных эмоций которые я испытываю. И уверен, испытывают многие.

Поэтому, склонен полагать, что нынешнюю Россию, пока ещё условно русскую и светскую, мы сможем наблюдать ещё 25 лет.

Что будет дальше, учитывая направление которое выбрала власть, предположить можно, но не хочется озвучивать...

https://t.me/kabanchikRUS/475

"Ставка на чёрное.

Зацепила статья Кабана Луганского, опубликованная на канале. Решил проанализировать, была ли у России возможность пойти по другому пути.

Одной из главных ошибок власть имущих, на мой взгляд, заключается в том, что после развала СССР правящий режим взял курс не на увеличение численности русских хотя бы через тотальную репатриацию и усиления русского этнического ядра и идентичности через нацбилдинг, а на построение многонационального государства, тем самым предопределив судьбу страны. Спустя десятилетия, уже с высоты прошедших лет, можно оглянуться и оценить, к чему привело данное решение.

- Первое и самое главное - это продолженный после развала Союза процесс дерусификации. Русский народ и так почти лишился своей идентичности в советское время, являясь главной жертвой интернациональной идеологии. Пришедшие ко власти демократы решили не отказываться от советской национальной политики. Всё это в конце концов привело к окончательному ослаблению русского самосознания. Русские националисты или просто люди, придающие значение нацидентичности, в наше время являются аномалией. В основном, нынешние русские - это космополиты, граждане мира, особенно это касается молодёжи. Никакой сакральной связи с Россией они не чувствуют и легко могут в любой момент сорваться с места в поисках лучшей жизни, не заморачиваясь размышлениями "о родине". Только за период с 2000 по 2024, не считая 90-х, из России в другие страны уехало больше шести миллионов человек, большинство из них русские люди.

- Отказ от программы репатриации русских (а соответственно и позиционирования себя как русского государства) привело к потере большинства русских людей, оставшихся за пределами РФ после развала Союза. Это примерно 25 миллионов человек. И это касается не только тех русских, кто живёт в СНГ, но и в принципе во всём мире. За долгие годы эти люди привыкли воспринимать РФ как нерусское государство, а потому предпочли остаться в чуждом национальном гособразовании. Потому что шило на мыло не меняют. Какая-то часть русских была просто ассимилирована. Особенно ярко это видно на примере Украины, где больше половины армии представлены русскими людьми, мыслящими себя в рамках украинской гражданской нации, совершенно не испытывающих какой-либо эмпатии к РФ.

- Многонациональная политика, подразумевающая отказ от русского нацбилдинга, привела к вымыванию русских из национальных республик уже внутри РФ. Часть из них уезжает, другие ассимилируются. При этом идентичности инородцев, как главных бенефициаров многонационалочки, наоборот усиливаются, что приводит к усилению центробежных процессов.

Итак, подытожим, к чему за 30 лет привела многонациональная политика - ослаблению русского самосознания, ассимиляции русских людей, исход русских людей из РФ, отчуждение русских сообществ, проживающих за рубежом (в СНГ и мире), усиление идентичностей нацменьшинств, а вместе с тем и распространение сепаратистских настроений, то есть разрыхлению государственности".

https://t.me/russkiegramoty/55612

"Результаты многонациональной политики через 40 лет" (черный прогноз)

Думаю, не стоит напоминать, что русские люди - это основа существования Российской Федерации, то единственное, что сдерживает государство от развала, выступая ниткой, на которую нанизаны регионы, населённые разными по своей культуре и языку народами (или попросту не связанных географически). Ничто кроме них не связывает Якутию и Карелию, Приморье и Дагестан, Алтай и Чечню. Пока у Центра есть армия, пока ещё есть, кому предупреждать угрозу расползания всех этих регионов, но всполохи будущей дезинтиграции видны уже сейчас.

В среднем за год Россия лишается примерно 1-1.2 миллиона русских людей. Одни умирают, другие уезжают, третьи ассимилируются, четвёртые же отказываются плодится в условиях неопределённости и отсутствия перспектив. Я не верю в чудеса и поэтому уверен, что самый реалистичный сценарий развития событий будет выглядеть так - всего пару поколений и Россия будет по-большей части дерусифицирована. Через 40 лет русское население в большинстве своём будет представлено пенсионерами, или около того, увидеть молодого русского будет считаться хорошей приметой.

Страну будут раздирать центробежные процессы, нацрегионы будут либо отваливаться один за другим, либо требовать гораздо большей свободы действий, в том числе по части фискальной политики. При этом у Центра не будет возможности как-то либо им противостоять, просто по причине отсутствия того самого главного элемента, на костях и крови которого он всё это время существовал. Экономика скукожится - утечка специалистов и просто качественного человеческого материала, коим представлены русские люди, даст о себе знать. МВД, система здравоохранения и образования, наука - всё будет деградировать и схлопываться, это видно уже сейчас.

Вдобавок будет всегда присутствовать угроза вторжения извне, мы уже сейчас слабы и неспособны освободить свои земли даже от украинцев, не говоря уже об армии США, Китая или даже всей НАТОвской группировки. Что будет через 40 лет, когда исчезнет основной костяк тех, кто составляет российскую армию ныне, даже представить страшно. Тиктокеры явно помирать массово за Россию не будут. Большинство тех, на кого мог бы опереться Центр в наведении порядка, уже давным-давно будут либо мертвы, либо ассимилированы, либо проживать за пределами РФ, наблюдая за происходящим в многонациональной державе со стороны".

https://t.me/russkiegramoty/55613