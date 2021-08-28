Красоты России. Фотографии Дениса Будькова

Вот тут мы смотрели Камчатку в работах Дениса Будькова: Красоты России. Первозданная Камчатка: Тихий океан
Теперь давайте посмотрим еще его работы.
Как сообщили ИА «Кам 24» в КГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», снимок признали лучшим в номинации «Мамы и детеныши».
Драматическая сцена, которую запечатлел фотограф, разыгралась во время наибольшего скопления медведей на Курильском озере, когда нерка массово шла на нерест.
«Медведица так сильно увлеклась рыбалкой, что не заметила, как к её малышам подошёл крупный самец с недобрыми намерениями, и уже оставалось пару секунд до трагедии, как крик медвежат привлёк внимание матери, и она со всей яростью бросилась их защищать», – описал свою работу Денис Будьков.
Как сообщало ИА «Кам 24», снимки фотографа из поселка Термальный Елизовского района края не в первый раз отмечают на международных и всероссийских конкурсах. В 2017 году его снимок (представленный ниже) высоко оценило жюри конкурса Музея естественной истории Лондона,а в 2016 году фотография Дениса победила в номинации на конкурсе в Испании.Денис Будьков (Denis Budkov) родился 8 января 1980 г. Живет в г. Термальный (Камчатский край, Россия). Фотографией увлекается с 1995 года. Как он говорит: «Когда я записался в наш поселковый клуб и начал заниматься туризмом. С этого времени и по сей день я каждое лето провожу в путешествиях по родному краю. И, соответственно, когда столько времени проводишь, путешествуя по красивейшей природе, волей-неволей появляется желание запечатлеть это все на фотокамеру. Полноценно заниматься фотографией начал только в 2006 году. Denis Budkov много путешествует и фотографирует свой родной край. Главная страсть Дениса Будькова — вулканы, которыми так богата природа Камчатки.Денис Будьков говорит, что фотография для него — это образ жизни, который полностью его устраивает. Главное для фотографа — это дождаться нужного момента, чтобы сделать тот самый кадр. «Изучал основы фотографии, в основном, самостоятельно и по большей части на практике в путешествиях». Запечатленные фотографом извержения вулканов и другие камчатские пейзажи уже получали награды, кроме перечисленных выше, престижных фотоконкурсов Best of Russia 2009, 2013, Дикая природа России 2011, 2013, Золотая Черепаха, Wildlife Photographer of the Year 2011 и т.д.
https://zen.yandex.ru/media/id/5d6e1734bd639600ace20ed7/foto...
https://www.kam24.ru/news/main/20191226/72363.html#.JBMcbdgI...
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