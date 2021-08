Красоты России. Фотографии Дениса Будькова

Вот тут мы смотрели Камчатку в работах Дениса Будькова: Красоты России. Первозданная Камчатка: Тихий океан

Теперь давайте посмотрим еще его работы.

Снимок фотографа Дениса Будькова «Защищая детей», на котором автор запечатлел схватку медведей, признан лучшим на ежегодном конкурсе «Дикая природа России» National Geographic Russia.

Как сообщили ИА «Кам 24» в КГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», снимок признали лучшим в номинации «Мамы и детеныши».

Драматическая сцена, которую запечатлел фотограф, разыгралась во время наибольшего скопления медведей на Курильском озере, когда нерка массово шла на нерест.

«Медведица так сильно увлеклась рыбалкой, что не заметила, как к её малышам подошёл крупный самец с недобрыми намерениями, и уже оставалось пару секунд до трагедии, как крик медвежат привлёк внимание матери, и она со всей яростью бросилась их защищать», – описал свою работу Денис Будьков.

Как сообщало ИА «Кам 24», снимки фотографа из поселка Термальный Елизовского района края не в первый раз отмечают на международных и всероссийских конкурсах. В 2017 году его снимок (представленный ниже) высоко оценило жюри конкурса Музея естественной истории Лондона, а в 2016 году фотография Дениса победила в номинации на конкурсе в Испании.

Денис Будьков (Denis Budkov) родился 8 января 1980 г. Живет в г. Термальный (Камчатский край, Россия). Фотографией увлекается с 1995 года. Как он говорит: «Когда я записался в наш поселковый клуб и начал заниматься туризмом. С этого времени и по сей день я каждое лето провожу в путешествиях по родному краю. И, соответственно, когда столько времени проводишь, путешествуя по красивейшей природе, волей-неволей появляется желание запечатлеть это все на фотокамеру. Полноценно заниматься фотографией начал только в 2006 году. Denis Budkov много путешествует и фотографирует свой родной край. Главная страсть Дениса Будькова — вулканы, которыми так богата природа Камчатки. Денис Будьков говорит, что фотография для него — это образ жизни, который полностью его устраивает. Главное для фотографа — это дождаться нужного момента, чтобы сделать тот самый кадр. «Изучал основы фотографии, в основном, самостоятельно и по большей части на практике в путешествиях». Запечатленные фотографом извержения вулканов и другие камчатские пейзажи уже получали награды, кроме перечисленных выше, престижных фотоконкурсов Best of Russia 2009, 2013, Дикая природа России 2011, 2013, Золотая Черепаха, Wildlife Photographer of the Year 2011 и т.д.

Денис Будьков (Denis Budkov)

