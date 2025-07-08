Мумия Ленина на СПАСе или мумиё в мозгах киноделов

Краснобесы мы, друзья, оказывается! Сатанисты, охраняющие жуткий портал в ад! В смысле, не дающие разрушить Мавзолей Ленина. Это я близко к тексту цитирую иных деятелей о новой душеспасительной картине канала СПАС «Мумия».

Кто там предрекал возвращение бандитских девяностых? Так вот они возвращаются оттуда, откуда никто не ждал.

Совсем немного до нового Солженицына осталось. Будут ли нового Исаича звать Борис Корчевников? Вопрос дискуссионный.

У Солженицына хотя бы жена была. И в далёкой молодости был он каким-никаким, а всё же советским фронтовым командиром. Ничего этого о директоре канала СПАС Корчевникове сказать нельзя. Ещё и гадости всякие в интернете врут про его ориентацию.

Насколько я понимаю, всё это «документальное» великолепие об оккультных корнях Мавзолея и демоне Ленине снято на наши с Вами денежки. Потому что поездки съёмочной группы в Египет, к зиккуратам Месопотамии, в Ирак и по дальним уголкам России кто-то щедро оплачивал. Денежки неплохие, чего бы и нет?

Намекнуть даже неудобно, что очередную антисоветчину с призывами вынести Ленина вон и разрушить «портал в ад» на Красной площади можно и дома снять. И не надо для этого гнать десятки людей с оборудованием по всем миру. Страшные суммы бюджету сэкономили бы. Они сегодня бюджету очень не лишние.

Сейчас картину о бесе Ленине с помпой повезли по городам. Тоже мероприятия стоят немалых денег, кто же это оплачивает? Особо гордятся создатели, что на таких мероприятиях оказалось немало журналистов из Франции, Италии, Германии. Из США и Британии. Это всё страны, которые прямо сейчас поставляют оружие, убивающее нас с Вами.

Чего же это им так понравился «честный» и «документальный» фильм Корчевникова? Есть у меня мыслишка.

Придумать чего-то нового эти деятели на все бюджетные миллиарды, увы, не смогли. Душная и замшелая то ли ЦРУшная, то ли прямо Геббельсовская пропаганда. Идея пережёванная давно и пропавшая.

Мол, большевики были сатанистами. Потому пошли избитым путём церковников, только наоборот. Превратили-де товарища Ленина в антисвятые мощи. А Мавзолей - аккурат оккультная пирамида то ли древних инков, то ли варваров Междуречья. Ну и культ Ленина - как нового святого чуть ли не с лампадками и молитвами Ильичу. Ну бред же!

И вторая линия в картине тоже вполне избитая. Мол, советский народ страшно ненавидел и Ленина, и его Мавзолей. Приводятся сугубо «документальные» рассказы, как некий гражданин пытался тело Ленина застрелить. И даже выстрелами разбил стекло саркофага. Чтобы уж точно не встал Ильич.

И про какую-то гражданку, что страшно плевалась ядом на стекло в Мавзолее. И кричала как бесноватая, что все беды России от демона Ильича. Всех, естественно, потом сгноили злые чекисты. Где они такое берут?

Ну и для полного комплекта дурацкая байка, как в первый же год под Мавзолеем прорвало канализацию, и Ленин утонул в нечистотах. А патриарх (никем не выбранный, кстати) Тихон, якобы, едко прошёлся, что «по мощам и елей». Откуда канализация под Мавзолеем и как её могло прорвать на саркофаг - лучше не спрашивать. Смешали Ленина с известной субстанцией и радуются.

Спорить с этим даже как-то странно. Товарищ Ленин был атеистом, к чему и всех остальных разумных людей призывал. И никакими мощами его тело не является, как не является и объектом какого-то оккультного учения или культа. Ну глупости же.

Но на канале СПАС этого не понимают, не желают понимать. Для них-то Ленин - не более, чем очередная голова Иоанна Крестителя. Вот как пишет сам Корчевников у себя в канале:

«Святые подражали Богу, поэтому Он живет в их мощах. Ленин подражал сатане и поэтому легион бесов охраняет его труп и черный зиккурат над ним. В мощах - источник жизни вечной. В мавзолее - давящий культ смерти. Поклонение мощам вселяет в тебя Святой Дух. Поклонение Ленину вселяет в тебя дух сатаны. Мощи – это всегда дверь в рай. Мавзолей – это жуткий портал в ад».

Я не доктор, но почитав эдакие строки, настоятельно советовал бы гражданину Корчевникову показать их специалистам. Возможно, ещё можно что-то сделать. В конце концов, медицина шагнула далеко вперёд, сейчас, говорят, есть очень хорошие препараты. Хотя, иногда процесс изменений в голове уже необратим.

Я больше того скажу, не в Мавзолее даже дело. Уверен, спроси товарища Ленина при жизни, он бы сказал, что пустое это всё. Не в кирпичах дело и не в бренных останках. Нет в них уже давно никакого Ленина. А вот идеи его живут, во всём мире живут.

Да, ломать Мавзолей очень не хотелось бы. Это памятник нашей истории. Это решение народа таким вот образом увековечить человека, безусловно, великого. Человека, подарившего не только нам, всему миру идею справедливой жизни.

Впервые в мире! Идею, что оказывается можно не грабить соседа, увеличивая свой капиталец. Что не должны сидеть кровососы на шее трудового народа, а ведь народ - это мы с Вами, даже если у станка не стоим. Труд изменился, но трудом быть не перестал.

Идею, что кусок хлеба с маслом, квартира, добрый доктор в больнице и учитель в школе - не роскошь, а необходимость. Что это должно быть у каждого и должно быть бесплатным. И ведь это так и было, а сегодня лишний раз зуб дёргать не пойдёшь, не расплатиться.

И как в старом анекдоте - бороду-то я сбрею, умище куда девать? Можно развалить бульдозерами Мавзолей, очень им хочется, свербит аж. Ленинские идеи куда девать? Не получится их из истории вычеркнуть, как бы ни хотелось.

А хочется сильно. Вот там реально будто бесы либералов на части рвут, хоть я в бесов и не верю. Но послушайте, какой накал эмоции, снова из канала Корчевникова читаем:

«Лежит в сердце нашей страны, у главных наших святынь, непогребенное тело, от которого и тела-то не осталось. Одна душная резина. Лежит и смердит на всю Россию, которую это тело, когда в нём ещё теплился дух, изорвало вклочья.

А поскольку это очевидное безумие – причем безумие, плюющее в душу и разум абсолютно всем – и людям Церкви, и людям всех традиционных религий, и людям неверующим пока ещё, но не растерявшим здравый смысл, - то аргументированно ответить на это безумие (объяснить, почему оно ещё там лежит) невозможно. Поэтому те, кто держатся за мавзолей, как за магический прилад, который их не отпускает или, возможно, до сих пор кормит, оправдывают это безумие ещё большим безумием».

Как тут не вспомнить старика Фрейда. Когда люди прямо признать себя сумасшедшими не могут. Но во фразочках проскакивают из подсознания отчаянные призывы к доктору о помощи. Потому умалишённые часто бредят о том, что безумцы все вокруг. Симптомчик.

Безумие-то в другом. Крути - не крути, товарищ Ленин - основатель нашего государства. Даже чисто юридически, современная Россия полный правопреемник СССР. И если Вы такого человека признаёте сатанистом, Вы сами на всех нас ставите перевёрнутый крест.

Чего там говорить об этих русских, известное дело, оккультисты и сатанисты они. Вон сами про себя кино снимают. Понятно отчего так радуются на показах агенты из Франции и Германии. Давненько русские так сами себя не секли, вот у этих елей аж по усам течёт.

И обратите внимание насколько хитрую подмену нам подсовывают. Ни один советский человек и близко не воспринимал Мавзолей как объект религиозный. Да, к делу товарища Ленина относились с уважением. К его жизненному пути к преклонением к мужеству и последовательности. Но считать Ленина восседающим на облачке святым? Нет, это точно было бы сразу к психиатрам.

Но Корчевников и его команда обвиняют нас с Вами именно в своём же собственном мракобесии. Сначала навесили нам невесть что, а теперь это же и разоблачают. Хитро. Вот ещё фрагментик от директора канала:

«Мавзолей – это абсолютно религиозный объект. Капище лжерелигии, форменное идолопоклонство, причем совершенно противное и самой коммунистической идее. И как любой религиозный объект – он имеет духовную власть над теми, кто не защищен благодатью Святого Духа, а тем более над теми, кто добровольно идёт на поклонение к этому лже-алтарю. И власть эта абсолютно тёмная, ломающая жизни...

Поэтому мавзолей отвратительно-богопротивен. Он кричит на небо, кричит от стен, оскверненных им главных русских святынь о своей мерзости в очах Божиих и в очах человеческих. А значит, что страшнее, и об отмщении за эту мерзость».

Как хотите, читаю эти высказывания, а перед глазами Шариков. Мы котов душили-душили! Абырвалг, абырвалг, абырвалг! Смысла ноль, зато какая яркая эмоция людей корёжит!

Нет, понятно, других проблем-то у федерального канала нет. Вот вынесем Ленина, разровняем ковшами проклятые врата ада, которые и так фанеркой на каждый парад загорожены. И сразу жизнь наладится.

Сразу перестанет капиталист лупить норму прибыли себе в три горла. Сразу еда в магазине подешевеет, правда же? Ну это же так работает? Сатанинскую мумию вынесем и сразу образование с медициной бесплатными станут! Квартиры начнут по очереди выдавать бесплатно. Это ж «мумия» Ленина всё мешает делать!

Смех - смехом, а кино это позорное, стыдное кино. Для всей страны стыдное. И повторюсь не в Мавзолее дело. Это лишь символ, памятник старины. Ну повалите Вы очередной памятник как в соседней небратской республике. Легче станет?

А вижу за этим всем одно - страх. Страх капиталистов не только наших, всего мира. Страх настолько могучий и липкий, что и правда, доводит олигархов до безумия. Безумия подлинного, невыдуманного.

А ну как в какой-нибудь стране мира люди опомнятся. Откроют томик Владимира Ильича и обалдеют. Что жить-то можно не в рабской кабале ипотеки и смены ценников по три раза в день. Что жить можно для великих дел, для науки, для преобразования природы, для освоения ледяных полюсов и глубин океанов.

Когда счастье не в очередной яхте олигарха в тёплых морях, а в неумолимом бип-бип-бип с орбиты первого в мире Советского спутника. Как там говаривал дедушка Циолковский - Земля, конечно, колыбель разума, но нельзя же вечно жить в колыбели.

Задумается об этом дяденька в шёлковом цилиндре и даже омара до рта не донесёт, опустит бессильно в тарелку. Замахнётся на чудящийся ему призрак мирового коммунизма и только сможет вымолвить - Уйди, сатана!

Ровно это я вижу в дорогой «документальной» поделке канала СПАС про «Мумию». Опустошающий страх мятущегося мирового капитала. Капитал, что бы там ни говорили, прозорлив. Быть может, с его-то вершин виднее? Предчувствует капитал свой неминуемый исторический конец?

А Мавзолей, что Мавзолей? Памятники ломать - дело нехитрое. Дзержинского с постамента эти граждане тоже тащили с упоением. Как там у Высоцкого - молились строем, не помогло.

https://dzen.ru/a/aF-1Yk9VuRLtIG9i

+ аудиоверсия статьи

"Руки прочь от Ленина!" Евгений Спицын

"Чего хотят гробокопатели из секты царебожников" Е.Ю.Спицын на канале Накануне

"Белые зомби, или зачем сняли «Мумию»" Е.Ю.Спицын и Ю.В.Крупнов на радио Аврора

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