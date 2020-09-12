 Советские снайперы Великой Отечественной войны, ч.7

30 августа 1919 года, в Тамбове родился выдающийся советский снайпер со счётом 456 ! убитых солдат и офицеров противника, Герой Советского Союза, один из самых результативных снайперов Второй Мировой войны, полковник Владимир Николаевич Пчелинцев. 30 августа 1919 года, в Тамбове родился выдающийся советский снайпер со счётомубитых солдат и офицеров противника, Герой Советского Союза, один из самых результативных снайперов Второй Мировой войны, полковник Владимир Николаевич Пчелинцев.

После окончания средней школы поступил в Ленинградский горный институт.

В 1939 году, во время учёбы, получил квалификацию снайпера в снайперской школе Осоавиахима, 22 февраля 1940 года - стрелка 1-го класса, 14 марта 1940 года получил звание мастера спорта СССР, а 27 апреля 1940 года стал инструктором стрелкового спорта III категории.

В июле 1941 года Пчелинцев добровольно вступил в ряды действующей армии и был назначен на должность командира взвода разведки 5-го стрелкового батальона 11-й отдельной стрелковой бригады.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Для защитников и населения города наступило время невиданных испытаний. В тот же день командир взвода разведки 5-го стрелкового батальона 11-й стрелковой бригады старший сержант Владимир Пчелинцев в районе Невской Дубровки открыл свой счёт убитым фашистам. Двумя выстрелами из обыкновенной винтовки на расстоянии 350 метров он сразил двух вражеских солдат.

Снайперские выстрелы Пчелинцева видели многие. Когда же о них стало известно командиру батальона, тот немедленно вызвал старшего сержанта на командный пункт.

- Скажи, - поинтересовался комбат, - это случайно так получилось или ты действительно снайпер?

- Нет, не случайно, товарищ капитан, - ответил Пчелинцев. - Ещё до войны я окончил двухгодичную школу снайперов и получил звание снайпера СССР.

- Снайпер - это замечательно! - воскликнул комбат. - Так это же твоё истинное дело на войне!

- Я с удовольствием, если разрешите. Только вот винтовочку бы мне с оптическим прицелом.

Капитан посмотрел на взволнованное лицо командира разведчиков, как бы вспоминая что-то, а затем решительно проговорил:

- Разрешаю тебе охоту на фашистов пока что с обычной винтовкой. А когда будет снайперская - ты её получишь.

Первое время ему не везло: расстояние между нашими и вражескими позициями было большим, а приблизиться к противнику по болоту и затаиться на весь день не было возможности. Нередко старший сержант возвращался в свой взвод, не сделав ни одного выстрела по фашистам. Расстроенный неудачами, он всё чаще говорил товарищам:

- Снайперскую бы мне с оптическим прицелом. А простым глазом не всегда заметишь фашиста. Он, видите ли, поосторожнее стал в сравнении с летним периодом. Наши удары поохладили его пыл.

Однажды во взвод разведчиков пришла санинструктор Раиса Романова, которая всё время поговаривала о том, чтобы стать снайпером.

Она и раньше приходила к разведчикам, подолгу и дотошно расспрашивая их о вылазках в тыл противника или беседуя с Пчелинцевым о секретах снайперского дела.

На этот раз она пришла с длинным свёртком в руках и, увидев старшего сержанта, загадочно улыбнулась:

- Догадаешься, что я принесла, отдам. Нет - себе оставлю.

- Неужели снайперская? - обрадовался Пчелинцев. - Откуда она у тебя?

- Повезло тебе, Володя. Я эту винтовку еле выпросила у одного раненого. Никак не отдавал. "Пока не узнаю, кому моя винтовка достанется, - говорит, - не трогай её". Пришлось сказать, что тебе передам.

Только после этого согласился. Я уже сообщила об этом командиру батальона.

Пчелинцев обеими руками схватил винтовку, снял с неё чехол. Худощавое, обветренное лицо его сияло радостью: через оптический прицел, устроенный на винтовке, было неизмеримо легче отыскивать противника и наблюдать за ним.

На другой же день старший сержант отправился на охоту. Из выбранной ещё раньше засады он сделал несколько выстрелов по одиночным солдатам противника, но промахнулся. Его пули лишь пугали гитлеровцев и вызывали бешеный ответный огонь с их стороны.

Неудачным оказался и следующий выход.

Оказалось, что снайперской винтовки и стремления убивать врагов мало, чтобы стать настоящим снайпером. Нужно было ещё знать такие вещи, такие тонкости этого дела, которые в совокупности и составляют снайперское мастерство.

И старший сержант стал с завидным упорством овладевать этим мастерством, приобретать навыки и приёмы, которые и отличают снайпера от стрелка-спортсмена. Он начал анализировать каждое своё движение с винтовкой, способы прицеливания, изучать внешние факторы, влияющие на точность стрельбы, внимательно разбирать каждую ошибку. Вскоре Пчелинцев пришёл к выводу, что главным врагом снайпера является ветер. Даже небольшое движение воздуха при стрельбе на значительное расстояние заметно отклоняло пули от цели. Влияли на точность выстрела и другие причины.

Каждый выход на охоту приносил теперь Пчелинцеву крупицы того неоценимого опыта, который приобретается только в боевых условиях. Он получил навыки терпеливого ожидания, когда долгие часы нельзя шевельнуться без риска быть замеченным со стороны, научился маскироваться, наблюдать за противником так внимательно, что от него не ускользали даже малейшие изменения в расположении врага, выискивать и отбирать для себя наиболее важные в данный момент цели: снайперов, наблюдателей, телефонистов, орудийные и пулемётные расчёты, находящиеся на позициях для стрельбы прямой наводкой.

Приобретаемый каждодневно опыт начал сказываться: Пчелинцев продолжил счёт сраженным врагам. До конца сентября он уничтожил 11 фашистов, к 24-й годовщине Октябрьской революции счёт уничтоженных им врагов достиг 36, а к началу зимы - 60.

3 декабря старший сержант Пчелинцев был удостоен первого поощрения: командир бригады вручил ему именные часы.

Помимо уничтожения фашистов Пчелинцев считал своим вкладом в общее дело и созданную в батальоне по его инициативе школу снайперов. Учились в ней восемь лучших стрелков. И каждый раз, возвращаясь с охоты на фашистов, Владимир спешил к товарищам, подробно разбирал с ними детали своей вылазки за передний край. Пчелинцев оказался способным преподавателем. Умело и доходчиво он разъяснял своим ученикам теорию пулевой стрельбы, давал элементарные сведения из баллистики, раскрывал различные "секреты" снайперского искусства - выбора огневой позиции, маскировки, определения расстояния до цели. Всё это он подкреплял примерами из своей практики. Особенно же он старался внушить будущим снайперам мысль о том, что смелость и отвага непременно должны дополняться умением и знанием, выдержкой, рассудительностью и сметкой.

- Враг хитёр, - говорил он товарищам. - Чтобы его одолеть, надо быть хитрее. Нужно всегда помнить, что враг стремится убить тебя. Не хочешь этого - убей его.

Вскоре наступило время, когда в засаду вместе с Пчелинцевым стали ходить и его ученики. Фашисты, видимо, сразу заметили, что количество снайперов на нашей стороне увеличилось, и приняли ответные меры: более тщательно маскировались, углубили ходы сообщения и траншеи, выделили огневые средства для борьбы со снайперами. Но разящие выстрелы советских стрелков становились всё более частыми.

Как-то в одном из номеров армейской газеты "Ленинский путь" Пчелинцев увидел заметку о том, что снайпер ефрейтор Иван Вежливцев уничтожил 125 фашистов. "Вот это молодец, - подумал о нём Владимир. - На него можно равняться. А нет ли у него каких-нибудь своих приёмов, не известных мне? Что, если обратиться к нему с этим вопросом через газету?"

Вскоре письмо Пчелинцева было опубликовано. В нём предлагалось организовать на страницах газеты "перекличку истребителей" с целью обмена опытом. Вежливцев незамедлительно ответил согласием. Его письмо в газете заканчивалось словами: "У меня свой опыт, у другого - тоже. Обменяемся, почерпнём опыт друг у друга, шире развернём боевое соревнование. Никакой пощады врагу!"

Эти письма были перепечатаны многими дивизионными и фронтовой газетами. Военный совет Ленинградского фронта горячо поддержал инициативу Пчелинцева и Вежливцева, по существу ставших зачинщиками массового снайперского движения на фронте.

Многие сотни воинов, защищавших Ленинград, подхватили клич "Никакой пощады врагу!" и включились в соревнование. С каждым днём увеличивались личные боевые счета советских снайперов.

Росло и число фашистов, сражённых Пчелинцевым. Особенно удачным и поэтому памятным для него оказался один из январских дней 1942 года. Ещё в предрассветной мгле Владимир пробрался на ферму взорванного железнодорожного моста и устроился там под перекрестием балок почти над самой серединой реки. Было холодно, да и расположился он не так удобно, как в окопе. Зато отсюда хорошо просматривалась вражеская оборона на противоположном берегу реки. К середине дня, когда между сторонами завязалась пулемётная и винтовочная перестрелка, открыл огонь и Пчелинцев. Первым же выстрелом он уложил на изгибе траншеи вражеского пулемётчика, потом ещё четырёх гитлеровцев.

Противник так и не обнаружил его. Когда же стемнело, продрогший, но довольный удачей старший сержант благополучно возвратился к своим.

В последующие четыре дня он занимал ту же позицию, истребил ещё 12 фашистов и засёк несколько пулемётных точек и блиндажей противника. По его данным артиллеристы в тот же день уничтожили их.

К 20 января 1942 года на личном счету Пчелинцева уже числилось 102 убитых врага. Его имя приобрело широкую известность на Ленинградском фронте. Он стал общепризнанным мастером сверхметкой стрельбы. В то же время активно пропагандировал снайперское искусство, часто выступал на собраниях и слётах, отвечал на многочисленные письма, щедро делился своим богатым опытом с товарищами.

Бурной овацией встретили собравшиеся в зале это сообщение. Жданов поздравил Героев с присвоением им высокого звания, вручил орден Ленина и медаль "Золотая Звезда", а также именные снайперские винтовки. Правительственными наградами были отмечены и многие другие снайперы фронта. На всю жизнь запомнилось Владимиру Пчелинцеву 22 февраля 1942 года. В тот день лучшие снайперы Ленинградского фронта собрались на слёт в Смольном. Открывал слёт секретарь Ленинградского областного и городского комитетов партии, член Военного совета Ленинградского фронта Андрей Александрович Жданов. Он сообщил, что инициаторы снайперского движения П. И. Голиченко, И. Д. Вежливцев и В. Н. Пчелинцев удостоены звания Героя Советского Союза.Бурной овацией встретили собравшиеся в зале это сообщение. Жданов поздравил Героев с присвоением им высокого звания, вручил орден Ленина и медаль "Золотая Звезда", а также именные снайперские винтовки. Правительственными наградами были отмечены и многие другие снайперы фронта.

В родную стрелковую бригаду Пчелинцев возвратился с новыми замыслами. Слушая на слёте выступавших, он пришёл к выводу, что в первую очередь надо вести борьбу с немецкими снайперами. Это было исключительно сложное и опасное дело.

Пчелинцев выходил охотиться в любую, даже самую холодную погоду. Одетый в белый маскировочный халат, он устраивался в заранее подобранном месте и часами выслеживал противника. Не выдавая себя ни малейшим движением, снайпер терпеливо ждал, когда противник обнаружит себя выстрелом. Именно по одиночному выстрелу и можно определить, что стреляет снайпер, а не обычный пехотинец.

Затем начиналась сама охота. Надо было, проявляя максимальную осторожность, не поддаваясь на коварные приёмы врага, пытавшегося провоцировать снайпера на преждевременный выстрел, ждать момента для нанесения неотразимого удара. Нелегко почти неподвижно часами лежать на снегу, понимая, что и за тобой охотится опытный, хитрый, изощрённый враг, готовый в любое мгновение воспользоваться твоей малейшей оплошностью.

Выходить на подобное состязание с врагом способны лишь очень смелые, опытные и уверенные в себе люди. Владимир Пчелинцев был именно таким. Сотни раз он отправлялся в засаду, подвергая себя смертельной опасности, и всегда выходил победителем. К началу лета 1942 года на его счету было уже 144 гитлеровца, в том числе 14 снайперов.

В конце июля судьба Пчелинцева неожиданно круто переменилась. Ему было присвоено звание политрука. Одновременно он получил назначение на должность преподавателя Центральной школы снайперского дела в Москве. Распрощавшись с родной бригадой, Пчелинцев прибыл в Москву и горячо взялся за исполнение своих новых обязанностей. Однако вскоре ему пришлось надолго оторваться от любимого дела. В конце августа он был включён в состав советской делегации на международный антифашистский съезд студентов, который собрался в США. Попал он в эту делегацию потому, что до войны три года проучился в Ленинградском горном институте.

Известие о том, что он будет представлять советское студенчество за океаном, в стране, где восторгались героизмом воинов Красной Армии, ошеломило и удивило его. "Как можно ехать в командировку за тридевять земель, когда идут ожесточённые бои под Сталинградом и на Кавказе?" - думал он, хотя хорошо понимал, что ехать в США нужно. Хотя бы для того, чтобы сказать собравшимся там студентам о своей уверенности в победе, призвать их усилить борьбу против фашизма. В составе той же делегации была героиня обороны Одессы и Севастополя Людмила Павличенко.

В США и Канаде, а затем и в Англии советскую делегацию встречали с восторгом. Простые люди этих стран с восхищением смотрели на посланцев Советской страны, которая первая в той мировой войне сумела нанести серьёзные поражения армии нацистской Германии, развеять миф о её непобедимости. Делегация была принята президентом Франклином Рузвельтом в Белом доме. Затем она посетила многие предприятия, университеты и молодёжные клубы.

Американцы с большим интересом слушали рассказы советских юношей о героизме народов СССР в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, об их уверенности в победе над ненавистным врагом.

Выступал перед зарубежными слушателями и старший лейтенант Владимир Пчелинцев. Во многих американских газетах были опубликованы заключительные слова одного из его выступлений: "Мы можем победить и победим. Так сказал Сталин, так и будет".

В январе 1943 года делегация вернулась на Родину, и Владимир Пчелинцев продолжил свою работу. Его назначили командиром курсантской роты в школе снайперов. Не жалея ни сил, ни времени, обучал он своих подчинённых нелёгкому, опасному снайперскому делу. До конца войны он подготовил сотни первоклассных стрелков. Трудно даже сказать, скольких врагов уничтожили его питомцы.

К январю 1943 года боевой счёт Пчелинцева уже составлял сто пятьдесят два немца при ста пятидесяти четырёх выстрелах.

За всю войну эта цифра поднялась до четырёхсот пятидесяти шести.

Владимир Пчелинцев является одним из самых результативных снайперов Второй Мировой войны.

После войны капитан Пчелинцев поступил в военную академию связи и успешно её окончил. А в 1947 году его имя в числе первых было внесено в учрежденную ЦК ВЛКСМ книгу Почёта.

С 1976 года - в запасе, в звании полковника. Жил и работал в городе Балашиха Московской области. Работал в комитете по репатриации, был активным участником военно-патриотической работы c молодёжью

Владимир Николаевич Пчелинцев ушёл из жизни 27 июля 2001 года в Балашихе, похоронен там же на Николо-Архангельском кладбище.

Именная снайперская винтовка Пчелинцева была передана в качестве экспоната Государственному музею истории Ленинграда. Его имя также увековечено на мемориальной доске на фасаде школы, которую закончил в Петрозаводске, Там же организован и его музей, а также в Галерее Героев Советского Союза – петрозаводчан.

Члены делегации СССР гвардии старший лейтенант Владимир Николаевич Пчелинцев (1919 — 1997),

гвардии младший лейтенант Людмила Михайловна Павличенко (1916 — 1974) и секретарь МГК ВЛКСМ Николай Прокофьевич Красавченко (1916 — 1993) в Вашингтоне.

Фото сделано в ходе поездки по Великобритании, США и Канаде с делегацией советской молодежи осенью 1942 года.

Снайпер 3-й ударной армии гвардии младший сержант Екатерина Ивановна Жибовская (Назарова), награжденная орденом Славы 3-й степени. Снайпер 3-й ударной армии гвардии младший сержант Екатерина Ивановна Жибовская (Назарова), награжденная орденом Славы 3-й степени.

2-й Прибалтийский фронт. Сентябрь 1944 года.

Личный счёт — 24 уничтоженных солдата и офицера противника.

Родилась в 1921 году в деревне Саприновичи (Мстиславльский район Могилёвской области, Белорусская ССР). С августа 1941 года в рядах Красной Армии, призвана Краснопольским РВК (Краснопольский район Могилёвской области). Сражалась в составе партизанских отрядов и диверсионных групп в тылу противника. Принимала участие в подрыве железнодорожного моста в районе города Могилёва. В ноябре 1942 года легко ранена. С июня 1943 года в действующей армии. Окончила Центральную женскую школу снайперской подготовки в городе Подольске. В составе различных частей 3-й Ударной армии прошла по фронтовым дорогам от Великих Лук до Берлина.

18 мая 1944 года командир отделения снайперов Отдельного Гвардейского учебного стрелкового батальона 30-й Гвардейской стрелковой дивизии (2-й Прибалтийский фронт) Гвардии младший сержант Е. К. Жибовская представлена командованием части к первой награде за уничтожение в районе Пушкинских Гор с 4 по 7 мая 1944 года трёх немецких солдат, в том числе одного пулемётчика. Приказом № 17/н от 23 мая 1944 года по 30-й Гвардейской стрелковой дивизии награждена медалью "За боевые заслуги".

27 мая 1944 года командир отделения снайперов Отдельного Гвардейского учебного стрелкового батальона 29-й Гвардейской стрелковой Ельнинской дивизии (10-я Гвардейская армия, 2-й Прибалтийский фронт) Гвардии младший сержант Е. К. Жибовская представлена командованием части к новой награде за уничтожение с 25 апреля по 26 мая 1944 года 11 солдат и офицеров противника (в том числе: 1 офицера, 1 наблюдателя, 3 пулемётчиков и 1 снайпера). Приказом № 26/н от 27 мая 1944 года по 29-й Гвардейской стрелковой дивизии награждена орденом Славы 3-й степени.

К маю 1945 года командир взвода армейской роты снайперов Гвардии младший лейтенант Е. К. Жибовская довела личный счёт уничтоженных фашистов до 24. Приказом № 107/н от 24 мая 1945 года по войскам 3-й Ударной армии награждена орденом Отечественной войны 1-й степени. (В некоторых документах отчество указывается "Ивановна").