Великобритания и США будут ждать, «пока Германия не будет смертельно ранена русским наступлением»

Предыстория Руководители великих держав собрались в Тегеране для решения ряда сложных вопросов, связанных с продолжением войны против гитлеровской Германии, послевоенным устройством Европы и вступления СССР в войну с Японией. Руководители великих держав собрались в Тегеране для решения ряда сложных вопросов, связанных с продолжением войны против гитлеровской Германии, послевоенным устройством Европы и вступления СССР в войну с Японией.

Предварительно нужно было решить вопрос, где провести конференцию. В Западной Европе проводить встречу «Большой тройки» было негде или опасно. Американцы и британцы не хотели проводить конференцию и на советской территории. В августе 1943 года Москву известили, что для такой конференции не подходят ни Архангельск, ни Астрахань. Рузвельт и Черчилль предлагали провести встречу на Аляске в Фэрбенксе.

Сталин отказался в такое напряженное время уехать из Москвы на столь отдаленное расстояние. Советский вождь предложил провести встречу в государстве, где имелись представительства всех трех держав, например, в Иране. Помимо Тегерана, в роли «столиц конференции» рассматривали Каир (его предложил Черчилль), Стамбул и Багдад. Остановились на Тегеране, так как в этот момент его контролировали советские и британские войска, был там и американский контингент.

Иранскую операцию (операция «Согласие») англо-советские войска провели в конце августа – первой половине сентября 1941 года (Как СССР и Англия заняли Иран в 1941 году). Союзные войска оккупировали Иран из-за ряда военно-стратегических и экономических соображений. СССР и Англия превентивно ликвидировали потенциальный плацдарм Третьего рейха и поставили под контроль иранские нефтяные месторождения. Также русские и британцы создали южный транспортный коридор, по которому союзники могли поддерживать Россию в рамках реализации программы ленд-лиза.

Части Красной Армии заняли Северный Иран. Британские войска контролировали юго-западные провинции Ирана. Американские войска под предлогом защиты грузов, поставляемых в Советский Союз, вошли в Иран в конце 1942 года. Без всяких формальностей американцы заняли порты Бендер-Шахпур и Хорремшехр. Через иранскую территорию теперь шла важная коммуникация, по которой в СССР перебрасывали американские стратегические грузы.

В целом обстановка в Иране была хоть и сложной, но контролируемой. В персидской столице дислоцировался советский 182-й горнострелковый полк, который охранял наиболее важные объекты (перед началом конференции его заменили на более подготовленную часть). Большинство простых персов относились к советским людям с уважением. Это облегчало действия советской разведки, которая легко находила среди иранцев добровольных помощников. Маршал Советского Союза, председатель СНК СССР и председатель ГКО СССР Иосиф Виссарионович Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль на Тегеранской конференции. Стоят слева направо: советник президента США Гарри Гопкинс, нарком иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов. Второй справа – министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден. 29 ноября 1943 г.

Прибытие «Большой тройки» в Иран

Сталин отказался лететь самолётом и выехал на конференцию 22 ноября 1943 года на литерном поезде № 501, который проследовал через Сталинград и Баку. За безопасность движения отвечал лично Берия, он ехал в отдельном вагоне. В делегацию также входили Молотов, Ворошилов, Штеменко, соответствующие работники Наркомата иностранных дел и Генштаба.

Из Баку вылетели на двух самолетах. Первым управлял летчик-ас, командир 2-й авиадивизии особого назначения Виктор Грачёв, в самолете летели Сталин, Молотов и Ворошилов. Командующий авиацией дальнего действия Александр Голованов лично управлял вторым самолетом.

Черчилль отправился из Лондона в Каир, где ждал американского президента, чтобы ещё раз согласовать позиции США и Англии по основным вопросам переговоров с советским вождем. Рузвельт пересек Атлантический океан на линкоре «Айова» в сопровождении значительного эскорта. После девятидневного морского перехода американская эскадра прибыла в алжирский порт Оран. Затем Рузвельт прибыл в Каир. 28 ноября делегации трех великих держав уже были в иранской столице.

Из-за угрозы со стороны германских агентов были предприняты масштабные меры по обеспечению безопасности «Большой тройки». Делегация СССР остановилась на территории советского посольства. Англичане расположились на территории британского посольства. Британская и советская дипмиссии располагались на противоположных сторонах одной улицы иранской столицы шириной не более 50 м. Американский президент, в связи с угрозой диверсий, принял приглашение поселиться в здании советского посольства. Американское посольство находилось на окраине города, что серьёзно ухудшало возможности по охране.

Совещания проходили в советском посольстве, куда Черчилль ходил по специально построенному крытому коридору, соединившему советскую и английскую миссии. Вокруг объединенного этим «коридором безопасности» советско-британского дипломатического комплекса, советские и английские спецслужбы создали три кольца усиленной охраны, подкрепленные бронетехникой. Вся пресса в Тегеране должна была остановить свою деятельность, были отключены телефоны, телеграф и радиосвязь.

Берлин, опираясь на многочисленную агентуру, попытался организовать покушение на лидеров враждебных держав (операция «Длинный прыжок»). Однако советская разведка знала об этой операции. К тому же советские разведчики совместно с британскими коллегами из МИ-6 пеленговали и расшифровывали все сообщения немецких радистов, которые готовили плацдарм для высадки диверсионной группы. Немецких радистов перехватили, а затем взяли и всю немецкую агентурную сеть (более 400 человек). Часть из них перевербовали. Покушение на лидеров СССР, США и Англии было предотвращено. Сталин целует «Меч Сталинграда» на церемонии вручения в конференц-зале советского посольства во время Тегеранской конференции. Перед И. В. Сталиным стоит премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Справа от Сталина – народный комиссар иностранных дел СССР В. М. Молотов. «Меч Сталинграда» – наградной меч, изготовленный по специальному указу короля Великобритании Георга VI в знак восхищения мужеством и стойкостью защитников Сталинграда. Хранится в музее Сталинградской битвы. 29 ноября 1943 г. Член Государственного совета обороны СССР Климент Ефремович Ворошилов (держит Сталинградский меч после церемонии вручения в конференц-зале советского посольства во время Тегеранской конференции. После церемонии вручения меч осмотрел президент США Ф. Рузвельт (сидит в центре), и после этого Ворошилов вновь принял награду короля Великобритании Георга VI и передал ее офицеру советского почетного караула. Слева в кадре – Сталин, справа – Черчилль. За Рузвельтом стоит его сын полковник ВВС США Эллиот Рузвельт, который во время конференции выполнял обязанности адъютанта президента.

Проблема открытия «второго фронта»

Среди наиболее важных вопросов, которые обсуждали в Тегеране, были:

1) проблема открытия союзниками «второго фронта». Это был наиболее сложный вопрос. Англия и США всячески затягивали сроки открытия второго фронта в Западной Европе. К тому же Черчилль надеялся открыть «Балканский фронт» с участием Турции, чтобы, наступая через Балканы, отрезать русских от важнейших центров Центральной Европы;

2) польский вопрос – о границах Польши после войны;

3) вопрос вступления СССР в войну с Японской империей;

4) вопрос будущего Ирана, предоставления ему независимости;

5) вопросы послевоенного устройства Европы – в первую очередь решали судьбу Германии и обеспечения безопасности в мире после войны.

Решение об открытии т. н. «второго фронта», то есть высадки войск союзников в Европе и создание Западного фронта, должно было значительно ускорить падение Третьего рейха. После стратегического коренного перелома в Великой Отечественной войне, который произошел в ходе Сталинградской и Курской битв, положение на Восточном (Русском) фронте складывалось благоприятно для СССР.

Немецкие войска понесли невосполнимые потери и не могли их уже восполнить, и германское военно-политическое руководство утратило стратегическую инициативу в войне. Вермахт перешёл к стратегической обороне. Красная Армия теснила врага, освободила Донбасс, другие области Украинской ССР, форсировала Днепр и отбила Киев. Русские выбили врага с Северного Кавказа, высадились в Крыму.

Но до победы было ещё далеко, Германская империя по-прежнему была грозным противником с мощными вооруженными силами, сильной промышленностью. Немцы контролировали обширные территории СССР и Восточную, Юго-Восточную, Центральную и Западную Европу. Ускорить разгром Третьего рейха и его союзников можно было только совместными усилиями трех великих держав.

Союзники обещали открыть второй фронт ещё в 1942 году, но прошел год, и никаких подвижек не было. В военном отношении союзники были готовы к началу операции к июлю-августу 1943 года, когда на Восточном фронте шло жестокое сражение на Орловско-Курской дуге. В Англии была развернута 500-тысячная экспедиционная армия, которая была в полной боеготовности, её обеспечили всем необходимым, в том числе кораблями и судами для боевого прикрытия, поддержки огнем и высадки десанта. Союзники могли обеспечить превосходство в воздухе. Генералы рвались в бой.

Фронт не открывали в основном по геополитическим мотивам. Лондон и Вашингтон не собирались помогать Москве. Советская разведка выяснила, что в 1943 году союзники второй фронт на севере Франции не откроют. Они будут ждать, «пока Германия не будет смертельно ранена русским наступлением». Иосиф Сталин и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль на приеме в британском посольстве по случаю дня рождения Черчилля во время Тегеранской конференции. 30 ноября 1943 г.

Необходимо помнить, что Лондон и Вашингтон были зачинщиками Второй мировой войны. Они взрастили Гитлера, помогли нацистам взять власть, восстановить военную и экономическую мощь рейха, позволили Берлину подмять под себя большую часть Европы. Третий рейх был «тараном» хозяев Запада для сокрушения Советской цивилизации.

Сначала хозяева Запада считали, что Германия сможет сокрушить СССР, но в ходе этого поединка титанов будет ослаблена, что позволит англосаксам принудить рейх к выгодному им миру, либо добить его. Что позволяло присвоить все плоды победы в мировой войне, подчинить себе всю Европу и получить богатства России. Только после того, как стало очевидно, что гитлеровская Германия не сможет одолеть Россию-СССР, Лондон и Вашингтон пересмотрели свой сценарий мировой войны.

Британцы и американцы разработали стратегический план по наступлению с южного направления, через Италию и Балканы. Рим должен был перейти на сторону англо-американского блока. С помощью Турции начать наступление поздней осенью на Балканском полуострове. А до этого времени по-прежнему выжидать, смотреть, что происходит на фронте в России. Была вероятность, что немцы создадут прочную стратегическую оборону на Восточном фронте, и Второй мировая война пойдёт уже по сценарию Первой мировой. Взаимная и затяжная бойня русских и немцев усиливала тандем Англии и США.

Англо-американское руководство считало, что немцы летом 1944 года смогут развернуть новое стратегическое наступление на Восточном фронте, но после некоторых успехов будут снова остановлены и отброшены. Германия и СССР понесут огромные потери, обескровят свои вооруженные силы. Одновременно разрабатывались планы высадки союзных войск в Греции и Норвегии.

Таким образом, хозяева Запада до последнего момента ждали, что СССР и Германия будут обескровлены в ходе титанической битвы. Это позволит Англии и США действовать с позиции силы и продиктовать условия послевоенного мирового порядка.

Англичане и американцы убеждали русских, что десант на севере Франции осложнён нехваткой транспорта, что создаёт проблему снабжения. Якобы втягивание в войну Турции и наступление через Балканы – более выгодный сценарий. Это позволит соединиться союзникам на территории Румынии и нанести удар по Германии с южного направления.

На самом деле Черчилль хотел отсечь от СССР большую часть Европы. Также это позволяло проработать новые антисоветские сценарии и ослабить значение Красной Армии на завершающем этапе войны. В частности, прорабатывался сценарий антигитлеровского переворота в Германии, когда новое немецкое руководство поймет безнадежность положения, и пойдёт на сепаратное соглашение с Англией и США. Немцы пустят на свою территорию англо-американские войска, чтобы спасти страну от Красной Армии.

В итоге сохранялся основной боевой потенциал вермахта, направленный против СССР. После войны создавался антисоветский буфер из враждебных СССР режимов в Финляндии, Польше, Румынии, Венгрии и новой Германии.

После долгих дебатов проблема открытия второго фронта оказалась в тупике. Тогда Сталин выразил готовность покинуть конференцию:

«У нас слишком много дел дома, чтобы здесь тратить время. Ничего путного, как я вижу, не получается».

Черчилль понял, что больше накалять вопрос нельзя, пошёл на компромисс. Рузвельт и Черчилль пообещали советскому вождю открыть второй фронт во Франции не позднее мая 1944 года. Окончательное время операции планировалось определить в первой половине 1944 года. Советские войска во время операции союзников должны были предпринять наступление, чтобы предотвратить переброску немецких дивизий с востока на запад. Также союзники договорились принять меры по оказанию помощи югославским партизанам. И. Сталин, У. Черчилль и Ф. Рузвельт за столом переговоров на Тегеранской конференции

Польша и Иран

Будущее Польши также вызвало серьёзные разногласия.

В предварительном порядке сумели договориться о том, что восточная граница Польского государства будет проходить по т. н. «линии Керзона». Эта линия в основном соответствовала этнографическому принципу: к западу от неё находились территории с преобладанием польского населения, к востоку – земли с преобладанием западнорусского и литовского населения.

Территориальные аппетиты Варшавы решили удовлетворить за счёт Германии (Пруссии), которая ещё в Средние века оккупировала значительные славянские, польские земли.

Сталин отклонил притязания Рузвельта и Черчилля по признанию Москвой польского эмигрантского правительства в Лондоне. Англосаксы планировали посадить в Польше своих марионеток. Советская делегация не пошла на это и заявила, что СССР отделяет Польшу от эмигрантского правительства в Англии.

«Большая тройка» приняла «Декларацию по Ирану». Документ подчеркивал желание Москвы, Вашингтона и Лондона сохранить суверенитет и территориальную целостность Ирана. Оккупационные войска после завершения войны планировалось вывести.

Сталин не собирался оставлять Иран в лапах англосаксов. Во время пребывания в Тегеране Сталин изучил общее состояние иранской верхушки, влияние на неё британцев, ознакомился с состоянием армии. Было принято решение организовать авиационную и танковую школы, передать им технику, чтобы организовать подготовку иранских кадров. Москве было выгодно создать в будущем независимый от Запада Иран. Народного художника СССР А. М. Герасимова командировали в эти дни в Тегеран для написания картины «Тегеранская конференция руководителей трёх союзных держав». Картина была закончена в 1945 году. На ней изображены не только руководители трёх великих держав, но и принимавшие участие в работе конференции официальные лица. Всего изображенных 21 человек.

Сталин спасает Германию от расчленения

В ходе обсуждения послевоенного устройства Западной Европы американский президент предложил расчленить Германию после войны на 5 автономных государственных образований и установить международный контроль (по факту Англии и США) над важнейшими германскими промышленными районами – Руром, Сааром и др. Его поддержал и Черчилль.

Также Черчилль предлагал создать т. н. «Дунайскую федерацию» из придунайских стран, с включением в неё южногерманских территорий. Практически Германию предлагали вернуть в прошлое – расчленить её. Это закладывало настоящую «мину» под будущее устройство Европы. Англия и США могли в любой момент разрушить такую Европу, начать очередную свару.

Сталин не согласился с таким решением и предложил передать германский вопрос в Европейскую консультативную комиссию. СССР в качестве контрибуции получил право после победы присоединить к себе часть Восточной Пруссии. В дальнейшем советский вождь остался на позиции сохранения единства Германии. Германия должна быть благодарна Москве за сохранение единства государства и народа.

Американский президент Рузвельт предложил создать международную организацию (этот вопрос уже ранее обсуждался с Москвой) на принципах Объединённых Наций. Эта организация должна была обеспечить длительный мир после Второй мировой войны. В комитет, который должен был не допустить начало новой войны и агрессии со стороны Германии и Японии, входили СССР, США, Великобритания и Китай. Сталин и Черчилль в целом поддержали эту идею.

Договорились и по японскому вопросу.

Советская делегация, с учётом неоднократных нарушений Японской империей советско-японского договора 1941 года о нейтралитете и помощи Германии (плюс необходимость исторического реванша за 1904–1905 гг.), а также идя на встречу пожеланиям союзников, заявила, что СССР вступит в войну с Японией после окончательного разгрома Третьего рейха.

В результате Сталин одержал убедительную дипломатическую победу на Тегеранской конференции. Он не дал «союзникам» продавить «южную стратегию» – наступление союзников через Балканы, заставил союзников дать обещание открыть второй фронт.

Польский вопрос был решен в интересах России – восстановление Польши было за счёт этнически польских областей, некогда оккупированных германцами. Эмигрантское польское правительство, которое находилось под колпаком у Англии и США, Москва не признала законным.

Сталин не позволил убить и расчленить Германию, что было исторической несправедливостью и создавало зону нестабильности на западных границах СССР. Москве была выгодно нейтральное, единое германское государство как противовес Англии и Франции. В сущности, Сталин предвидел возможность будущего стратегического союза России и Германии – о чём писали русские военные аналитики ещё в Российской империи и отец германской школы геополитики К. Хаусхофер.

Во второй части (опубликованной в 1941 году) своей статьи «Континентальный блок: Берлин – Москва – Токио» Карл Хаусхофер писал:

«…Евразию невозможно задушить, пока два самых крупных её народа – немцы и русские – всячески стремятся избежать междоусобного конфликта, подобного Крымской войне или 1914 году: это аксиома европейской политики…»

Однако Гитлер не послушал мудрого человека, а погубил Третий рейх.

По Японии Сталин дал себя «уговорить», но, по сути, молниеносная операция против японцев была в стратегических интересах России-СССР. Сталин брал исторический реванш России за войну 1904–1905 гг., возвращал утраченные территории и восстанавливал военно-стратегические и экономические позиции СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Советский Союз в ходе войны с Японией получал мощные позиции на Корейском полуострове и в Китае. Советская и союзная делегация возле советского посольства в Тегеране. Слева направо: неизвестный британский офицер, генерал Джордж К. Маршалл (начальник штаба США) пожимает руку Арчибальду Д. Кларку Керри (британский посол в СССР), член американской делегации Гарри Л. Гопкинс, советский переводчик, в будущем дипломат Валентин Бережков, председатель СНК СССР И. В. Сталин, министр иностранных дел В. М. Молотов, председатель комиссии по вопросам перемирия К. Е. Ворошилов. Декабрь 1943 г.

Самсонов Александр

http://waralbum.ru/

https://topwar.ru/231104-velikobritanija-i-ssha-budut-zhdat-...