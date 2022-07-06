О причинах и последствиях массовых беспорядков в Ковдоре рассказывают ковдорчане

Информация о массовой драке в Ковдоре Мурманской области распространяется со скоростью света не только по местным пабликам, но и на федеральном уровне. Информация о массовой драке вобласти распространяется со скоростью света не только по местным пабликам, но и на федеральном уровне.

Несколько дней продолжаются кровавые сцены массовых драк, слышны выстрелы, распыляется слезоточивый газ.

Толпой нападают на одного человека.

Такое ощущение, что вернулись 90-е. Пострадали несовершеннолетние. Один парень заявляет, что сломана спина. У другого, со слов мамы, закрытая черепно-мозговая травма.

«Мой ребенок шел домой и у нашего дома увидел, как его друга десять человек не славянской внешности просто втаптывают в землю. Они его били. Очень страшно. Мой с друзьями подбежал заступиться, защитить друга, после чего эти все лица перекинулись на моего ребенка и его друзей. Мой ребенок находится сейчас в хирургии. У него закрытая черепно-мозговая травма, рассечение кожи битами. Дети пострадали сильно. Мне лица кавказской национальности угрожали, свистели, показывали факи, а я просто собой закрывала и уводила оттуда детей», - рассказывает мать пострадавшего молодого человека.

«Это моногород с ГОКом и карьером. После оптимизации здравоохранения больница стала филиалом Мончегорский ЦРБ. Полиция из г. Полярные Зори.

Проблема не в том, что народы Кавказа какие-то не такие, а в том, что на месте отсутcвует власть.

. Русские тоже порождают свои ОПГ, и далеко не всегда следуют каким-либо правилам. Если криминал осознает свою безнаказанность, что власти нет или у них надёжные связи и все выходки будут покрывать, то они и ведут себя соответственно. Здесь поможет только огласка, и то не решит системную проблему», - считает ковдорчанин.

Власть переводит стрелки на каких-то третьих лиц, говорит, что это все провокации.

О событиях, вызвавших такой резонанс в обществе, высказался депутат облдумы от КПРФ, избранный народом по Ковдорскому округу, Александр Клементьев:

1. Свою роль сыграла пресловутая "оптимизация" числа сотрудников правоохранительных органов в районе, которые просто не в состоянии в нужный момент с имеющимися силами реагирования навести порядок.

2. Местная власть долго не замечала искры конфликта, хотя подобные вещи тлели давно. Во многих муниципалитетах ведется на всех уровнях диалог с национальными диаспорами с целью недопущения подобных ситуаций. У нас я его не наблюдаю. Это может привести к дальнейшей эскалации.

3. Вероятно, отсутствует надлежащий контроль за миграцией и регистрацией по месту жительства.

4. Отсутствует надлежащий контроль за пребыванием несовершеннолетних в общественных местах в ночное время».

Андрей Чибис, даже не отдельным постом, а у себя в комментариях высказался по этому поводу после многочисленных просьб от населения отреагировать на происходящий беспредел:

"О ситуации в Ковдоре знаю. Решением вопроса занимаются правоохранительные и надзорные органы. Направил в муниципалитет своего заместителя - оказывать содействие и разбираться в истории на месте. Ситуацию держу на личном контроле".

Резюмируя происходящее и наблюдая за происходящим, делаю вывод, что Клементьев прав. Власть и сми зачастую замалчивают проблемы, но это не выход. Это приводит лишь к тому, что гнойник нарывает и рано или поздно лопается. В монастырь со своим уставом не ходят. Толпой бить лежачего - не приемлемо. Оптимизация полиции привела к тому, что полицейские не могут обеспечить общественный порядок, потому что сотрудников тупо не хватает.

Один бедолага в каске пытается утихомирить толпу. Дооптимизировались. Теперь пожинаем плоды. Это всего лишь цветочки, а будут ли ягодки - покажет время.

Отсюда

P.S.

Комментарии такие:

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Общественность реагирует на конфликт как на межэтнический, но власти уверены в другом..

Как все начиналось:

Ковдорское побоище

По одной из версий, в ночь со 2 на 3 июля группа молодых людей, среди которых могли быть несовершеннолетние, наведалась в местное кафе, владеют которым выходцы из стран ближнего зарубежья. Визитёры предлагали услуги покровительства, само собой, не бесплатно.

Источник "Би-порта" утверждает, что ребята, будучи приверженцами криминальной субкультуры, промышляют подобным не первый день. Отказ молодчики принимают близко к сердцу. Вот и в этот раз полыхнуло.

По другой версии, всё та же группа молодых людей пыталась попасть в ночное время в заведение. В этом ребятам было отказано, поскольку среди них были несовершеннолетние. Желание отдыхать возобладало над здравым смыслом, поэтому завязался конфликт, разнимать который пришлось полицейским. Закончить начатое стороны решили в другой день.

Так или иначе, содержательная часть первой встречи достоверно не известна. Зато сюжет второй запечатлён на множестве видеозаписей. В ночь на 4 июля группа уроженцев южных республик бывшего СССР словно катком прошлась по дерзким рэкетирам. В ход шли пистолеты, перцовые баллончики, палки. Четверых отправили в больницу, восемь человек задержаны. Остальные либо разбежались, либо на них не хватило наручников.

Тень Кондопоги

По объективным фактам, с чего бы не началась массовая драка ночью 4 июля, конфликт не выглядит как этнически мотивированный. Во всяком случае, на этом настаивают чиновники и околовластные представители.

Например, уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов уверен, что этнической составляющей в конфликте нет, и просит не делать поспешных выводов. А глава Ковдорского районе Сергей Сомов уверяет, что этнических чисток на территории не будет. И отдельно подчёркивает, что почти все участники драки - граждане России.

Ситуацию на контроле держит губернатор Андрей Чибис. Он направил в Ковдор своего заместителя для того, чтобы вникнуть ситуацию на месте. Как стало известно, то недавно назначенный Эрик Хисматуллин, который в прошлом возглавлял региональное управление Росгвардии.

Но если посмотреть на ситуацию глазами простого обывателя, не знакомого с контекстом, то эпичная драка, снятая камерами телефонов, предстаёт несколько иначе. Группа граждан, с характерной внешностью беспощадно по нескольку человек набрасывается на кажущихся беспомощными молодых парней и избивает их. А кажущиеся не менее беспомощными полицейские почти никак не вмешиваются в происходящее. Почва для того, чтобы затаить злобу в сердце, идеальная.

В явно агрессивной форме эти эмоции выход пока не нашли. Заведения, принадлежащие выходцам из ближнего зарубежья, изрисовали оскорбительными надписями. А минувшей ночью несколько десятков жителей Ковдора устроили спонтанное шествие и митинг на улицах города. Возле больницы покричали "Мы с вами" (видимо с пострадавшими), на Уютной площади - "Позор" (видимо сотрудникам полиции), "Русские за русских" (адресат не установлен) и разные не сильно цензурные фразы. Спустя несколько часов граждане разошлись.

Но в социальных сетях люди высказываются куда менее сдержано. Припомнили даже массовые беспорядки в Кондопоге в 2006 году. Тогда после конфликта в ресторане двое посетителей избили официанта, который оказался нелегальным мигрантом из южных республик. Он обратился за помощью к знакомым уроженцам Чечни. Не застав обидчиков бармена, приехавшие, по сообщениям очевидцев, начали избивать и калечить всех подряд. Тогда два человека погибли, а девять человек пострадали. После этого в Кондопоге начались массовые беспорядки, которые в том числе привели к срочной эвакуации лиц кавказских национальностей из города. Люди объединялись в народные дружины, поскольку считали, что полиция не справляется со своими обязанностями.

Отсюда

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P.S.

Ну если конечно имело место движение АУЕ - (арестантский уклад един), а молодь решили крутануть педали, да "получить" с кавказцев - тогда как бы всё понятно.

Если же журнашлюхи по команде от власти - впаривают читателям дичь, про "АУЕ и получалово" - то такой расклад меняет дело.

Ну а то что толпой лупят одного, почерк как бы известный, не по пацански это, десять на одного, с битами, пистолетами и так далее.

- Если азербайджанцы не вкурили что бить десятерым одного - это запредельное днище, то скоро начнут гореть их палатки, кибитки и все их коммерческие заведения. Так вопросы не решают, им бы не знать, как их азербайджанская братва ранее (до того как убили Лоту Гули) решала вопросы.

Ну а сейчас пусть тушит сей пожар милиция - если мозгов хватит не допустить дальнейшего развития ситуации, которая может выйти из под контроля - и да, с далеко идущими последствиями... ага!

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Дополнение из Телеги: (видео)!

https://t.me/RVvoenkor/18519

Итак, резюмируем кратко Ковдорские волнения сегодня ночью:

После избиения десятками взрослыми и вооруженными местными жителями одной из национальностей двоих Русских подростков - к вечеру в городе на улицы вышли сотни жителей в поисках тех самых смелых граждан.

Магазин с названием «Намаз» изрисовали фразами, которые намекают, что жителям не нравится такое поведение этих граждан.

Из соседних городов и даже из Мурманска в Ковдор направили сотни силовиков (примерно по 1 сотруднику на вышедшего жителя).

Полиции во время избиения и нападения на весь Ковдор два полицейских было, а сейчас это наверное самый безопасный город России (естественно на время).

По неофициальным данным после нападения и стрельбы - часть Азербайджанской диаспоры покинула регион в сторону Карелии и Санкт-Петербурга, часть пряталась кто где.

Для власти и правоохранительных органов это точно был хороший сигнал, что люди хотят жить в безопасности, а не в ситуации, где пришлось толпе брать все в свои руки.

Посмотрим, кого в итоге поймают и посадят (именно это и ждут люди от системы).

Ковдор точно станет уже утром известен во всех СМИ, которые не цензурят. Люди разошлись по домам, Но это пока.