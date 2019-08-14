«Русские мужики» любимого художника Льва Толстого

Живописец Николай Орлов (1863 — 1923) принадлежал к плеяде поздних передвижников. Выходец из крестьянской семьи, он в своих работах изображал жизнь русской деревни рубежа XIX — XX вв. Особо творчество Орлова ценил Лев Толстой. В 1908 году вышел сборник чёрно-белых репродукций картин художника под заглавием «Русские мужики». Предисловие к альбому, изрядно сокращённое цензорами, написал сам Лев Толстой. Писатель отмечал: «Прекрасное дело — издание альбома картин Орлова. Орлов мой любимый художник, а любимый он мой художник потому, что предмет его картин — мой любимый предмет. Предмет этот — это русский народ,— настоящий русский мужицкий народ, не тот народ, который побеждал Наполеона, завоевывал и подчинял себе другие народы, не тот, который, к несчастью, так скоро научился делать и машины, и железные дороги, и революции, и парламенты со всеми возможными подразделениями партий и направлений, а тот смиренный, трудовой, христианский, кроткий, терпеливый народ, который вырастил и держит на своих плечах все то, что теперь так мучает и старательно развращает его. И любим-то мы с Орловым в этом народе одно и то же, любим в этом народе его мужицкую смиренную, терпеливую, просвещенную истинным христианством душу, которая обещает так много тем, кто умеет понимать её». В альбом «Русские мужики» вошли девять картин. Это образцы критической социальной живописи, отразившие типичные для своей эпохи сюжеты. VATNIKSTAN демонстрирует все репродукции альбома с оригинальными описаниями. УМИРАЮЩАЯ. ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. На соломенной постели лежит умирающая женщина со смертной свечой в руках. Над нею стоит, в покорном раздумьи, муж. Подле него плачет, понуря голову, старшая дочь. Бабка успокаивает новорожденного ребенка в люльке. Возле — ревёт младшая дочка. Кумушки горюют.

Уезжают старик, старуха и два их сына с детьми. Их пришли проводить родственники. Старик стоит один в глубоком, раздумьи. Сзади него старуха и её дочь, обнявшись, прощаются. Ещё позади них — остающийся тесть одного из уезжающих братьев читает внуку на прощанье наставление. слева, впереди — тёща одного из братьев сидит на лавке, прижавши к себе уезжающих внуков. Справа, братья-переселенцы убеждают своего зятя последовать за ними. „При чем тут жить-то?" — говорят они — „земли мало"… СО СЛУЖБЫ.

Вернувшийся со службы, солдат узнаёт, что без него жена его прижила ребенка. Она становится на колени перед мужем просить у него прощения. Незаконный сын жмётся к ней. Испугавшаяся законная дочь отошла к печке. Сердитая свекровь позорит бабу. Но старик свекор отстраняет рукой старуху. Кругом — родственники и соседи. Солдат, сначала готовый вспылить, вспомнил о Боге и, махнувши на всё рукой, прощает свою бабу. С РАБОТЫ.

Мужик вернулся с отхожего промысла. Жена вскипятила чайку. Староста уже пришёл за податями и кладёт в свой кошелек последний заработок бедняка. Мужик задумался. Испуганные дети прижались к отцу. Старик отец упрекает старосту в том, что не по-божьи поступает. НЕДОИМКА.

У 6едной вдовы продают за недоимку корову. Богатый деревенский кулак покупает. Старшина со старостою принимают деньги. Подручный накидывает петлю на коровенку, которая беспомощно мычит. Баба плачет. Детишки испугались. ШИНКАРКА.

Бедная вдова-шинкарка подала незнакомым посетителям водку. Они оказались ряженными. Становой, распахнув наряд, показывает свой мундир. Пойманная баба заплакала. Урядник в пальто, откинув тулуп, передает понятому протокол для подписи. Старик выходит, укоряя станового, который, обернувшись, кричит на него. За становым, стоит, призадумавшись, староста. Ему стыдно. МОНОПОЛИЯ.

Освящение кабака. Священник. отслужив молебен, обратился к присутствующим с речью, Пропившийся барин, будущий продавец, казённого вина, благодарит батюшку за пожелания. Барыня ему вторит. Отец диакон также желает всего хорошего. За барыней — урядник, за ним — старшина. Вправо от барина старик крестится на иконы. Еще правее — ожиревший 6ывший кабатчик, над которым подтрунивают стоящие позади мужики. Слева, в дверь слишком рано врывается пропойца. Его останавливает староста. ПОРКА.

В глубине сарая два мужика держат лежащего осужденного. Пороть поручили недорослому дурачку, который, предвкушая удовольствие, машет, розгами. Вбежавший мальчик с ужасом смотрит, что будет. Старичок, крестясь, уходит из ворот. Впереди стоит старшина, Ему совестно, он отвернулся. „ХРИСТА РАДИ".

Священник, объезжая свой приход, чтобы собирать новый хлеб, входит, опылённый мукой, к бедному мужику. Баба насыпала ковш муки к нему в мешок. Вошли нищие. Девушка их отстраняет, говоря: „Ступайте, Бог подаст".