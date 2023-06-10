Жизнь Нины Меньшиковой

Нина Меньшикова — талантливая киноактриса и мастер дубляжа, которую до сих пор помнят как «мама Веру» из культового фильма «Девчата» (1961). Актриса отказывалась от многих ролей, так как, в первую очередь, хотела быть заботливой женой (режиссёра Станислава Ростоцкого) и матерью (актёра Андрея Ростоцкого). Тем не менее за плечами актрисы более 50-ти киноролей и столько же озвученных персонажей.

Почему чувство, зародившееся ещё в студенческие годы, могло, не разгоревшись, угаснуть, так как влюбленные не считали себя «ровней» друг другу. Как мудрой и преданной Нине долгих 45 лет удавалось сохранять брак с любвеобильным мужем, который неоднократно собирался от неё уйти? Как вышло, что через год после ухода из жизни супруга актриса потеряла и своего единственного сына? Нина Меньшикова родилась 8 августа 1928 года в Москве. Отец - Евгений Меньшиков, военный. Мать - Татьяна Меньшикова. В школьные годы посещала музыкальную школу. С ранних лет мечтала стать актрисой, в старших классах обучалась в театральной студии.

Летом 1941-го, в первые месяцы Великой Отечественной войны, 13-летней девочке пришлось уехать в эвакуацию вместе с другими детьми. Нина категорически не хотела покидать Москву, даже пыталась спрятаться, но уехать все же пришлось. Два года эвакуации в деревне, с одной стороны, уберегли девочку от опасности, но с другой – ослабили ее здоровье: позднее у Меньшиковой развился туберкулез, из-за чего возникли проблемы с беременностью и родами. Вдали от Москвы девочка наряду со всеми занималась сельскохозяйственным трудом, ходила на сенокос, вязала снопы и позднее сожалела, что так и не научилась косить.

Военное детство не позволило юной Нине заниматься в театральных кружках. Но актерский талант у нее проявился рано и, окончив московскую среднюю школу, она отправилась подавать документы в театральный вуз.

В 1947 году Нина Меньшикова стала студенткой Всесоюзного государственного института кинематографии. На вступительных экзаменах она немного растерялась, поэтому прошла по конкурсу только в училище. Однако заметивший девушку актер и педагог Борис Владимирович Бибиков, член приемной комиссии, настоял на том, чтобы Меньшикову приняли именно в вуз.

К сожалению, Бибиков набирал курс не для себя, и Нина попала в мастерскую другого педагога, актера и режиссера Бориса Андреевича Бабочкина – он прославился киноролью Красного командира Василия Ивановича Чапаева, а также ролями в ведущих драматических театрах СССР.

Будущая актриса всегда осознавала, что не является писаной красавицей, но верила в поговорку: «не родись красивой, а родись счастливой». Казалось, что так оно и будет, ведь мечты девушки начали сбываться — в 1947 году она стала студенткой актёрского факультета ВГИКа.

Вот только наставник Нины Борис Бабочкин, которого студенты прозвали «Чапаем», решил, что с такой посредственной внешностью актрисами не становятся. Именно он ещё больше укоренил в девушке комплекс «некрасавицы», и «тройка» была его лучшей оценкой нелюбимой ученице. Видимо, Борис Андреевич надеялся, что Нина опустит руки и покинет театральный ВУЗ. Но он сильно просчитался, не зная, что скромница и тихоня — очень целеустремлённая и настойчивая ученица. Меньшиковой никак не удавалось подстроиться под стиль преподавания Бабочкина, а тот считал ее простоватой и не особо одаренной. В результате непонимания между педагогом и студенткой, Нина была вынуждена перевестись на другой курс, моложе на один год. Нина Меньшикова

Проучившись у Бабочкина два года, девушка решила перевестись на курс младше в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Именно Сергей Апполинариевич Герасимов раскрыл своеобразие большого таланта Нины Меньшиковой, её актёрское обаяние, воспитал профессионализм. Нина Меньшикова стала сталинской стипендиаткой. При выпуске из института в характеристике, выданной актрисе, было сказано: «Одарённая молодая актриса, способная к решению самостоятельных актёрских задач. Хорошо образована и любознательна, одарена чувством юмора и острой наблюдательностью. Сыграла большое количество самых разнообразных ролей, разного возраста и характерности. Все роли, исполненные ею в течение курса, всегда получали отличную оценку. Хорошо танцует, поет; решая творческие задачи, проявляет волевые качества».

Дипломной экранной работой для Меньшиковой стала главная роль в фильме «Переполох» (по рассказу А. П. Чехова), который снимали студенты режиссёрского факультета Василий Ордынский и Яков Сегель.

Именно во ВГИКе Ниночка и встретила свою первую и единственную любовь — студента режиссерского факультета Станислава Ростоцкого. Красавец-третьекурсник не был обделен женским вниманием, несмотря на свою хромоту. Никто и не догадывался, что Станислав, потерявший на фронте ногу и передвигавшийся на протезе, стеснялся своего увечья и боялся близких отношений. Станислав Ростоцкий

Нина, конечно же, была очарована остроумным статным красавцем, но запретила себе даже думать о нем, ведь она так и не распрощалась с комплексом «дурнушки». Девушка думала, что если парень не крутит романы с эффектными студентками, то уж на неё он и подавно не обратит внимание.

Однажды Нина и Станислав ехали в одном троллейбусе. Молодой человек подошел к знакомой студентке, и они мило побеседовали. Парень вежливо простился, и каждый пошёл своей дорогой. Меньшикова нисколько не обиделась, что Ростоцкий не проводил её, несмотря на то, что уже было темно:

— «Не сделал вид, что не узнал, поговорил и на том спасибо», — подумала девушка.

Нина и Станислав в молодости

Вскоре по институту поползли слухи о том, что Ростоцкий вместе со своим другом (будущим сценаристом и писателем Владимиром Красильщиковым) задумал на лето поехать в деревенскую «избушку» Станислава и поработать над сценарием к будущему фильму. Чтобы не отвлекаться на бытовые трудности, приятели решили пригласить работящую девушку, умеющую готовить и наводить порядок.

Как же удивилась Нина, когда Станислав именно ей предложил эту «почетную» миссию. Не раздумывая, Меньшикова согласилась, а Ростоцкий, взял с приятеля слово о том, что тот не будет заглядываться на «кухарку», вот только причину так и не объяснил. «Баллада о солдате» (1959)

Оказалось, что Ростоцкому очень нравилась тихая и порядочная Меньшикова, но он боялся раскрыть ей тайну своей хромоты и тем самым оттолкнуть понравившуюся девушку. Он понял, что влюблен в эту самоотверженную девушку, не побоявшуюся поехать в глушь с двумя мужчинами. Он не отходил от нее, оказывал знаки внимания, вел долгие разговоры. А потом решился открыть свою тайну. На войне он потерял ногу и, несмотря на постоянное внимание к нему со стороны девушек, вовсе не был уверен в том, что кто-то вообще согласится выйти за него замуж, узнав о его инвалидности.

Но разве Нину могло что-то остановить? Она была не просто влюблена, она по-настоящему любила его. Она честно сказала, что готова прожить с ним всю жизнь.

Станислав решил: «Была ни была!»

— Ну что, согласна с таким жить? — с надеждой спросил Станислав

— Всю жизнь, — обрадовалась Нина.

В начале 1956 года влюбленные поженились, а вскоре Нина узнала, что у них будет ребенок. Вот только из-за перенесенного в военные годы туберкулеза врачи запретили женщине рожать. Но Нина не послушалась и сохранила беременность, которая протекала очень сложно. 25 января 1957 года на свет появился выстраданный и любимый сыночек Андрей. Андрей Ростоцкий в детстве

Семейная жизнь протекала бы тихо и мирно, если бы Ростоцкий не считал, что настоящий режиссер просто обязан влюбляться в главных героинь своих кинокартин. При этом сам Станислав очень безумно ревновал жену к режиссерам, у которых она снималась.

Иногда и Нина невольно давала ему повод для ревности. Нет, она сама не увлекалась, а вот в нее влюблялись. Узнав, что к супруге неравнодушен режиссер, у которого она снимается, Ростоцкий отправился на съемочную площадку, приготовив угощение для всей творческой группы. Он всех напоил, накормил, а утром просто увез Нину домой.

Сам он дал Нине лишь одну единственную роль в фильме — «Доживем до понедельника» (1968). В 1970 году именно за работу в фильме «Доживём до понедельника» актрисе была присуждена Государственная премия СССР.

Станислав не запрещал жене строить карьеру, да и она сама не соглашалась на длительные съемки лишь потому, что считала своей главной миссией — роль заботливой матери и любящей жены.

Более того, она часто сопровождала Ростоцкого в длительных киноэкспедициях, так как кроме неё никто не знал, как справляться с воспалением культи её мужа-режиссера и всегда имела при себе все необходимые лекарства.

Станислав Иосифович и Нина Евгеньевна

До Нины часто доходили слухи о том, что её супруг увлекся очередной молоденькой актрисой, но она знала, что Станислав вряд ли перейдет границы дозволенного. Когда же актриса понимала, что на этот раз Ростоцкий увлекся настолько серьезно, что может решиться на развод, она действовала так: собирала нервы в кулак и делала вид, что ничего не происходит. Женщина брала мужа за руки, гладила их и задумчиво молчала. А он в эти минуты осознавал, что кроме неё его никто не сможет сделать счастливым. Однажды Станислав Иосифович написал в своем дневнике»:

— Сколько же ненужного и ненастоящего я бы пережил, если бы не Нинка! Умница она у меня!

Нина Меньшикова

Со съемок фильма «Герой нашего времени» (1967) Ростоцкий приехал с бородой, как у настоящего джигита. Нина чувствовала, что он собирается признаться в том, что хочет уйти:

— Знаешь, я должен тебе кое-что сказать, — начал разговор режиссер.

— Что ты должен сбрить бороду! — выпалила Нина, которая прекрасно понимала, что муж имел ввиду.

Супруги с сыном Андреем

Супруги не только оставили яркий след в истории отечественного кинематографа, но и вырастили прекрасного сына Андрея Ростоцкого. Говорили, что он был даже более одаренным, чем его родители, а они очень гордились талантливым наследником, который стал актёром, режиссёром, сценаристом, постановщиком трюков и даже каскадёром. Кадр из передачи «Станислав Ростоцкий и Нина Меньшикова. Больше, чем любовь»

В 1986 году состоялся V съезд Союза кинематографистов СССР, в Правление которого входил Станислав Ростоцкий. Нескольких режиссеров, в том числе и его, обвинили в «официозе и кумовстве», сняли с руководящих должностей, после чего Ростоцкий завершил режиссерскую карьеру. Нина Меньшикова вместе с супругом тоже ушла из кинематографа, и более 10 лет – с начала 1990-х годов по начало 2000-х – почти не снималась.

Ростоцкий приобрел дом на берегу Финского залива, занимался рыбалкой, ежегодно был членом жюри конкурса игровых, документальных и анимационных фильмов «Окно в Европу» в Выборге. Нина Евгеньевна всегда и везде сопровождала мужа.

Нина растворялась в своих любимых мужчинах — муже и сыне. Она говорила, что чувствует себя абсолютно счастливой женщиной, а лучшая награда для неё — ответная любовь. Но, видимо, Меньшиковой было суждено пережить не только потерю супруга, но и ребенка…

10 августа 2001 года актриса с мужем поехали на своей «Волге» на фестиваль в Выборг. Прямо за рулем Станислав Иосифович почувствовал резкую боль в сердце. Нина вызвала скорую, которая приехала довольно быстро. К сожалению, медики не смогли спасти режиссера, так как их машина не была оснащена дефибриллятором. Станиславу Иосифовичу было 79 лет…

Похоронив мужа, Нина Евгеньевна переехала в Выборг: там у супругов был дом. Женщина просто не могла находиться в московской квартире, где каждая пылинка напоминала ей о любимом и единственном супруге. Станислав Иосифович, Нина Евгеньевна с сыном, невесткой и внучкой

Тогда женщина думала, что большей боли невозможно и представить. Спасало лишь то, что сын Андрей и внучка Ольга поддерживали её, как могли. Но спустя 11 месяцев актрису настиг очередной удар: единственного сына, которым она так гордилась, не стало в результате несчастного случая.

Это случилось 5 мая 2002 года. Андрей Ростоцкий поехал в окрестности Сочи для того, чтобы выбрать красивую гористую локацию для своего нового фильма «Моя граница».

Так вышло, что 45-летний мужчина сорвался с 30-метровой высоты со скалы у водопада «Девичьи слёзы».

Ваганьковское кладбище, Москва

После этого Нина Евгеньевна утратила смысл жизни. Нина Евгеньевна была раздавлена уходом из жизни двух самых близких и обожаемых ею людей. В этот период особенно важной оказалась поддержка родных и близких – снохи Марианны Ростоцкой, актера Вячеслава Васильевича Тихонова, который снимался во многих фильмах Ростоцкого-старшего, был другом семьи, а в последние годы опекал несчастную Нину Меньшикову.

Чтобы хоть как-то отвлечься от горя, актриса сделала попытку вернуться в кино и снялась в двух эпизодических «возрастных» ролях: Капитолины Макаровны в детективе 2003 года «Евлампия Романова» и Елизаветы Петровны в драме 2006 года «Человек безвозвратный».

В 2005 году вышел документальный фильм о Нине Меньшиковой «Сердце матери» (в фильме с таким же названием она снималась в 1960-х годах в роли Анны Ульяновой). Режиссер Петр Шепотинник снял фильм-монолог актрисы, где она рассказывает о своей жизни, работе в кинематографе, людях, с которыми ее свела судьба.

Спустя четыре года женщина пережила инсульт и была частично обездвижена. Внучка Ольга уговорила бабушку не сдаваться, и она действительно старалась: занималась с логопедом и училась писать левой рукой. Но повторный инсульт, случившийся 26 декабря 2007 года, унёс жизнь 79-летней женщины.

Похоронили актрису там, где она и просила — рядом с единственным мужем, с которым Нина Евгеньевна прожила 45 лет. Андрей Ростоцкий похоронен недалеко от могилы родителей, и теперь Нина Евгеньевна снова рядом с теми, кого так беззаветно любила.

Ваганьковское кладбище, Москва

https://funnycucaracha.ru/45-let-uderzhivala-muzha-rezhisser...

https://stuki-druki.com/authors/Menshikova-Nina.php

https://kratkoebio.ru/nina-menshikova/

https://kulturologia.ru/blogs/280817/35773/