Снова новости рынка

Доля российских мониторов на отечественном рынке впервые достигла 10% Еще в прошлом году показатель не превышал отметки в 1%. Сейчас самыми представленными на рынке отечественными марками стали «Бештау», «Гравитон», Aquarius, Delta Computers и LightCom.

В основном рост доли отечественного оборудования происходит за счет корпоративного сектора: большие по объемам закупки проводят крупные компании из энергетики, нефтегаза, строительства и ЖКХ, финансовые организации.

В целом отечественный рынок с начала года вырос на треть — было куплено более 870 тыс. мониторов на 14,2 млрд рублей.

Профессии будущего! Минтруд призвал россиян работать токарями, поварами, фрезеровщиками, слесарями и сварщиками Чиновники сообщили, что именно эти рабочие профессии станут самыми востребованными через 5 лет. Также повышенным спрос будет на медиков, социальных работников, педагогов и поваров.

Кроме того, особые требования будут предъявляться менеджерам по персоналу, которым приходится искать работников в условиях дефицита.

Рост зарплат в промышленности идет уже много лет — за 6 лет они выросли на 300%.

https://t.me/bolecon/4399

Потолок дырявый и дыра растет. Цена российской нефти Urals поднялась до 80 долларов за баррель Кроме того, по итогам мая экспорт вырос на 50%. Падает и скидка нашего Urals к западному сорту нефти Brent — до 5 долларов за баррель. А вот такого не было уже 2 года. В районе 80 долларов торгуются и сорта Sokol и ESPO — именно эти марки закупает, например, Китай.

Все это ведет к росту доходов российского бюджета. В июне нефтяные доходы составили 590 млрд рублей. За 2,5 года у Запада так и не получилось сломать России бюджет.

https://t.me/bolecon/4403

В России впервые провели сеанс спутниковой связи по стандарту 5G Для этого использовался один из спутников миссии «Рассвет-2», который успешно обменялся информацией с высоты 800 км с абонентским терминалом на Земле. Три спутника были отправлены на орбиту компанией «Бюро 1440» в мае этого года. С того момента провели 14 сеансов межспутниковой связи на расстояниях от 30 до 220 км, в рамах которых было передано более 1,5 Тбайт данных.

Испытания проходят в рамках развития отечественного сервиса широкополосного доступа в интернет. Предполагается, что сервис начнет работу в 2027 году.

https://t.me/blackponed/901

Санкции в защиту Украины или просто борьба с конкурентами? США пытаются запретить российскую рыбу А именно, американцы хотят ограничить использование российскими рыбаками международного экологического сертификата рыболовства (MSC). Как считают американские сенаторы, рыбная отрасль в России тесно связана с (!) Кремлем. Поэтому нужно «принять срочные меры и запретить дальнейшее использование маркировки MSC» для всей рыбы и морепродуктов, выловленных в России.

К тому же наличие MSC повышает доверие к российской рыбе и помогает держать цены на относительно высоком уровне. Экосертификаты — обязательно требования для поставок в Евросоюз, крупнейший в мире импортер рыбы и морепродуктов. Последнее обстоятельство и объясняет смысл действий США, которые пытаются добиться конкурентного преимущества с помощью санкций.

Санкции против нефти провалились, с рыбой будет так же?

https://t.me/bolecon/4407

В Екатеринбурге проходит выставка «Иннопром», где представлены новинки отечественной промышленности. Собрали в одном посте, что именно можно увидеть на выставке. Впервые показан полноразмерный макет головного вагона поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Производитель обещал скорректировать дизайн и интерьер будущего вагона с учетом мнения посетителей выставки. Запуск ВСМ запланирован на 2028 год, время в пути между городами составит 2 часа 15 минут.

Липецкий «Моторинвест» (бренд электромобилей Evolute) показал семиместный серийный гибрид — модель i-Space. В начале июля 2024 года уже началась сборка первые автомобили. «Синара» показала электробус «Синара-6253». Его производство планируют наладить в Челябинске.

«Соллерс» представил пикап ST8. Компания уже продает пикап ST6, его выпуск налажен на бывшем заводе Mazda во Владивостоке.

https://t.me/bolecon/4408

Появились подробности про проект «Аэрофлот» и «Росатом» по выпуску запчастей для Boeing и Airbus Стало известно, что производство стартует уже в следующем месяце. На площадке будут выпускать компоненты для систем кондиционирования, электроснабжения и освещения самолетов, элементы аварийно-спасательного, кислородного и противопожарного оборудования.

В рамках подготовки к масштабному производству одно из предприятий «Росатома» выпустил партию замков (50 штук) для багажно-грузовых отсеков самолетов Airbus А320/321. Отечественные комплектующие на 40% дешевле западных образцов, к тому же ни в чем им не уступают.

Предполагается, что российские комплектующие помогут поддерживать работоспособность Boeing и Airbus на протяжении 5-10 лет, после чего их заменят уже российские лайнеры.

https://t.me/bolecon/4411

Индийский фармацевтический гигант Polymed локализует в России производство изделий для гемодиализа Объем инвестиций в проект оценивается в 3 млрд рублей. Новое производство поможет снизить объемы закупок медицинских изделий в других странах. Объявление о реализации проекта было сделано на фоне официального визита в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди.

За последние несколько лет в России реализовали несколько проектов по импортозамещению аппаратов для гемодиализа. Кроме того, началось производство растворов для этой процедуры, ранее расходные материалы закупались в дружественных странах.

Polymed обладает крупной производственной базой в Индии, также у компании есть заводы в Италии, Китае и Египте. Изделия Polymed применяются в хирургии, гастроэнтерологии, кардиологии, при лечении почечных, онкологических заболеваний.

https://t.me/bolecon/4412

За январь-июнь «АвтоВАЗ» произвел машин больше, чем за весь 2022-й За 6 месяцев с конвейера сошло 235,8 тыс. автомобилей Lada — рост составил (!) 73%. В одном только июне фиксировался трехкратный рост (до 45,2 тыс. авто). Нынешние показатели — максимальные с 2020 года. Больше всего было произведено моделей Granta (110,8 тыс.) и Vesta (68,2 тыс.).

По итогам года «АвтоВАЗ» намерен выпустить не менее 500 тыс. машин, сейчас компания готовится к ускорению производства. Предполагается, что уже осенью новый автомобиль будет сходить с конвейера каждые 20 секунд. Сейчас машины Lada выпускаются на заводах в Тольятти и Ижевске.

https://t.me/bolecon/4413

Появились первые подробности о новых автомобилях «Волга» Сообщается, что так называемые зимние опции будут доступны во всех комплектациях, включая самые базовые. В пакет войдут войдут обогрев боковых зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя, подогрев руля, передних и задних сидений.

Выпуск машин возрожденной марки начнется осенью этого года на мощностях ГАЗ в Нижнем Новгороде. В линейке бренда будет 3 модели — седан С40 и кроссоверы К30 и К40. В год планируется выпускать около 100 000 машин.

https://t.me/bolecon/4415

Отечественный ИТ-разработчик «Базис» внес более 700 новых функций и доработок в собственные продукты Один из лидеров российского рынка виртуализации — ИТ-вендор «Базис» — объявил о масштабном обновлении продуктовой экосистемы. Техническая команда добавила 700+ обновлений, чтобы облегчить работу с виртуальными машинами, эффективнее распределять ресурсы между пользователями и повысить функциональность в области информационной безопасности:

• запустили новое поколение собственной флагманской платформы управления динамической инфраструктурой Basis Dynamix 4.0.

• практически во все решения добавили десятки новых инструментов

• ускорили работу приложений внутри виртуальных машин

• добавили поддержку новых технологий и архитектур — от Huge pages до NUMA

• добавили поддержку неограниченного числа цепочек сертификатов для аутентификации пользователей и возможность работать с сертификатами через веб-интерфейс

• увеличили скорость обработки запросов.

В компании утверждают, что при разработке новых функций отталкивались от двух ключевых элементов: дорожной карты развития экосистемы и пожеланий действующих клиентов.

https://www.cnews.ru/news/top/2024-06-25_bazis_krupno_obnovi...

В Подмосковье запустили ещё одно производство принтеров. Второе за месяц Компания «Гравитон» наладила в поселке Софрино производство лазерных принтеров и многофункциональных устройств под собственным брендом.

В общей сложности покупателям будут доступны 3 модели, одна из которых поддерживает печать листов А3. Все устройства способны распечатывать документы как с компьютера, так и с мобильных гаджетов. https://habr.com/ru/news/824852/

Всего неделю назад сообщалось о том, что компания Fplus начала выпускать в Подмосковье отечественные цветные лазерные принтеры.

https://t.me/blackponed/926

В Чувашии открыли импортозамещающее производство лакокрасочных покрытий На площадке в Новочебоксарске компания «Элкон» планирует выпускать 500 000 тонн продукции ежегодно — это позволит занять до 15% российского рынка и осуществлять поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья.

«Элкон», в частности, создает кремнийорганические лакокраски, которые используются при окраске промышленных и стратегических объектов. Например, именно такой краской окрашена стартовая площадка Байконура.

https://tass.ru/ekonomika/21188599

В России появился завод по производству мебели из вторичного пластика методом 3D-печати Предприятие в Подмосковье запустила компания TRASHBACK, которая уже занимается товарами из вторичного полистирола. Для выпуска мебели используется древесно-полимерный композит, то есть смесь отходов древесного производства.

Технология впервые применяется в России. Во всем мире похожую методику ранее использовали только в Нидерландах. Среди преимуществ новой мебели — по ощущениям и запаху материал сильно схож с деревом. https://reo.ru/tpost/7ps9fay7u1-reo-mebel-iz-othodov-nachnut...

В России создали комплектующие для турбин электростанций взамен импортных Разработкой отечественных щеток электрических машин занимается холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех»). Кроме того, наши комплектующие более надежные и эффективные по сравнению с иностранными аналогами.

Щетки изготавливаются из графита и применяются для подачи тока на подвижные узлы электродвигателей, генераторов, трамваев, электровозов, оборудования электростанций и даже токоприемников троллейбусов.

https://t.me/blackponed/934

Завод по производству препаратов для лечения онкологических заболеваний запустят в Подмосковье до конца года Уже после запуска первой линии завод в городе Дубна сможет выпускать 55 млн единиц лекарственных средств в год. Планируется, что предприятие будет выпускать лекарства для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии, инфаркта миокарда, анальгетики и препараты для лечения ревматических и онкологических заболеваний.

Первая очередь будет запущена уже в конце 2024 года. Полностью реализовать проект планируют за 4 года. Инвестиции оцениваются в 1,8 млрд рублей.

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2024/06/26/zavod-po-...

В России начался процесс импортозамещения систем эксплуатации АЭС Речь идет про российскую платформу «Аксиома». Предполагается, что отечественная разработка заменит иностранное программное обеспечение на Балаковской, Белоярской, Кольской, Ростовской и Смоленской АЭС.

В конце следующего года на «Аксиоме» будут работать 11 отечественных атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), обеспечивающую теплом и энергией города Чукотки.

В настоящее время на импортном ПО работает более 13 тыс. сотрудников ядерной отрасли. Разработкой «Аксиомы» занимается одна из старейших ИТ-компаний России — «Интерпроком».

https://t.me/blackponed/936

На Алтае построят маслоэкстракционный завод за 17 миллиардов До 80% оборудования, используемого при строительстве предприятия, включая твердотопливные котлы и турбину, будет произведено в России. Мощность переработки составит 1,2 тыс. тонн масличных семян в сутки. Это позволит нарастить уровень переработки местного сырья с 29 до 89%. Первый этап производства будет запущен в середине 2027 года.

Завод в селе Леньки Алтайского края в основном будет ориентирован на экспорт в страны Азии. В год предприятие, как предполагается, сможет поставлять до 200 000 тонн подсолнечного масла и шрота (экстракционный остаток).

https://tass.ru/obschestvo/21278251

В России запустили импортозамещающее производство комплектующих для тяговых электродвигателей В этом году на заводе «Транснефтемаш» в Псковской области изготовят более 110 наименований деталей, в том числе внутренние и наружные вентиляторы охлаждения, а также их механически обработанные корпуса и кожухи.

Комплектующие предназначаются для трехфазных асинхронных тяговых двигателей переменного тока, которые производятся на заводе «Русские электрические двигатели». Такие установки применяются на локомотивах. https://www.interfax.ru/business/969316

Аэропорт Шереметьево перешел на отечественную систему обработки багажа Новая российская система установлена в терминале D — в ее состав входят 99 стоек регистрации, сеть транспортировки, сортировки, досмотра и доставки багажа на борт воздушного судна. Также новый комплекс отвечает за долгосрочное и краткосрочное хранение багажа тех путешественников, кто прибыл в терминал задолго до вылета.

Проект для импортозамещения нидерландской системы был реализован совместно с компанией «Рексофт» в короткие сроки, размер инвестиций не раскрывается. Терминал D рассчитан на пассажиропоток до 25 млн пассажиров в год, в частности, в ближайшее время он будет принимать все московские рейсы авиакомпании «Победа».

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/07/08/104852...

В России появится полноценное производство микроконтроллеров — микросхем, предназначенных для управления электронными устройствами Оно появится в Ростовской области на площадке компании «Бештау», известной производством мониторов и системных блоков. Предполагается, что в год будет выпускаться более 1 млн микросхем. Инвестиции в проект составят около 2,1 млрд рублей.

Микроконтроллеры будут выпускаться на территории крупного завода «Бештау», строительство которого ведется с 2023 года в Ростове-на-Дону. В прошлом году затраты на возведение оценивались в 8 млрд рублей.

https://t.me/blackponed/467

В Татарстане строится комплекс по сборке и испытаниям компрессоров для СПГ «Коммерсант» сообщает подробности строительства сборочно-испытательного комплекса для компрессоров мощностью более 65 МВт в г. Зеленодольске (Республика Татарстан). Это будет первый объект такого класса в стране. После его ввода в эксплуатацию Россия сможет успешно конкурировать с другими державами на мировом рынке сжиженного природного газа.

Работы по строительству комплекса ведет Группа ГМС, ведущий производитель насосов и компрессоров для нефтегазовых предприятий и других отраслей. В статье «Коммерсанта» отмечается, что компания планирует инвестировать в проект порядка 12 млрд руб. за период 2022-2025 гг., из которых 6,7 млрд руб. выделил Минпромторг РФ в качестве субсидии.

Группа ГМС также развивает импортозамещение на базе своего завода в г. Ливны Орловской области. Ранее здесь было освоено производство насосного оборудования большой мощности. В будущем будут созданы дополнительные производственные мощности для увеличения выпуска насосов средней мощности для атомной и тепловой энергетики, СПГ-проектов, промышленной и социальной инфраструктуры.

https://www.kommersant.ru/doc/6807722

В Калининградской области запустили производство трансформаторных подстанций В поселке Храброво будут выпускать подстанции в особо прочных железобетонных корпусах. Помимо собственно корпусов будет изготавливаться и «начинка» трансформаторных подстанций.

Это первое подобное предприятие в области — ранее подстанции приходилось заказывать в Белоруссии. Сейчас же уменьшаются сроки доставки продукции заказчикам. Каждая подстанция изготавливается по индивидуальному проекту, сроки поставки зависят от размера и требований по комплектации.

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/04/07/2024/668661429a...

Новое производство в Ставрополье позволит отказаться от импорта аэрозольных алюминиевых баллонов Завод «Аэробалл» в городе Невинномысск планирует производить почти 100 миллионов баллонов в год и занять до 75% российского рынка. Благодаря увеличению объемов производства «Аэробаллом» отечественные компании смогут отказаться от импорта из стран Азии и Европы.

Уровень локализации на предприятии составляет 85%. Инвестиции в расширение производства составили 1,6 млрд рублей.

Алюминиевые аэрозольные баллоны используются для упаковки различных парфюмерно-косметических продуктов и бытовой химии, например, средств для укладки волос, средств для бритья, дезодорантов, освежителей воздуха.

https://tass.ru/ekonomika/21334349

И на сегодня пока все.