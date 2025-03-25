Зарисовки из Московского метрополитена

Метрополитен представляет собой город в городе, и как в любом городе в нем происходят разные истории, происшествия, случаи... Расскажу о двух случаях. Это случай в тоннеле и замена сгоревшего кабеля освещения на станции. В одном я участвовал лично, а другой наблюдал со стороны.

Случай в тоннеле

Когда я еще только устроился на работу в метрополитен и для меня некоторые вещи были незнакомы, со мной произошел такой случай.

Это было в ночную смену. Поезда уже не ходили и наша бригада, закончив работу на одной станции, пошла на соседнюю тоннелем. Так удобнее и быстрее, чем по улице. Там тоже предстояла работа.

Идем, тишина, только раздаются звуки наших шагов. Вдруг слышу, вдали раздался звук идущей навстречу дрезины. Мы идем, звук усиливается. Дрезина все ближе. Я стал озираться, куда бы смыться. Идем дальше, дрезина все ближе, ближе, вот сейчас из-за поворота, вот сейчас, вот…

Вдруг тоннель расширился, и я увидел сбоку решетку, а за ней огромный вентилятор высотой почти в два человеческих роста, который гнал воздух с улицы. Вот он-то и ревел как дизельная дрезина. Прошли мы это место и «дрезина» стала удаляться, а звук постепенно затихать с каждым нашим шагом. Страшновато было.

Ремонт по-русски

Расскажу про еще один случай, а может и не случай, а закономерность. Американцы, как говорил М. Задорнов: «Ну тупые», точно не догадались бы так сделать.

Кабель освещения на станции был проложен в трубе, труба проложена в стене. Кабель сгорел и его требовалось заменить, но для этого надо было вытащить этот кабель из трубы. Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за кабель. Тянут – потянут, никак не могут вытащить сгоревший кабель из трубы. Что делать?

В то же самое время рядом ремонтировали эскалатор. Эврика! Нарастили кабель, примотали его к ведущей звездочке эскалатора и запустили двигатель. Вырвали не только сгоревший кабель вместе с трубой, но еще и полметра кирпичной стены в придачу. И кто, интересно, из нас тупые, мы или американцы?!

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