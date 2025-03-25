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Мы из Советского Союза

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Зарисовки из Московского метрополитена

Станция метрополитена Новослободская

Метрополитен представляет собой город в городе, и как в любом городе в нем происходят разные истории, происшествия, случаи... Расскажу о двух случаях. Это случай в тоннеле и замена сгоревшего кабеля освещения на станции. В одном я участвовал лично, а другой наблюдал со стороны.

Случай в тоннеле

Когда я еще только устроился на работу в метрополитен и для меня некоторые вещи были незнакомы, со мной произошел такой случай.

Это было в ночную смену. Поезда уже не ходили и наша бригада, закончив работу на одной станции, пошла на соседнюю тоннелем. Так удобнее и быстрее, чем по улице. Там тоже предстояла работа.

Тоннель около станции Охотный ряд

Идем, тишина, только раздаются звуки наших шагов. Вдруг слышу, вдали раздался звук идущей навстречу дрезины. Мы идем, звук усиливается. Дрезина все ближе. Я стал озираться, куда бы смыться. Идем дальше, дрезина все ближе, ближе, вот сейчас из-за поворота, вот сейчас, вот…

Вдруг тоннель расширился, и я увидел сбоку решетку, а за ней огромный вентилятор высотой почти в два человеческих роста, который гнал воздух с улицы. Вот он-то и ревел как дизельная дрезина. Прошли мы это место и «дрезина» стала удаляться, а звук постепенно затихать с каждым нашим шагом. Страшновато было.

Ремонт по-русски

Расскажу про еще один случай, а может и не случай, а закономерность. Американцы, как говорил М. Задорнов: «Ну тупые», точно не догадались бы так сделать.

Кабель освещения на станции был проложен в трубе, труба проложена в стене. Кабель сгорел и его требовалось заменить, но для этого надо было вытащить этот кабель из трубы. Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за кабель. Тянут – потянут, никак не могут вытащить сгоревший кабель из трубы. Что делать? 

Эскалатор

В то же самое время рядом ремонтировали эскалатор. Эврика! Нарастили кабель, примотали его к ведущей звездочке эскалатора и запустили двигатель. Вырвали не только сгоревший кабель вместе с трубой, но еще и полметра кирпичной стены в придачу. И кто, интересно, из нас тупые, мы или американцы?!

Остальные статьи и рассказы автора можно прочитать здесь.

 

 

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дрезина
Сергей Легков
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