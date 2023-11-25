Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 80

Плакаты Другие новости. МУРАЛ С ГЕРОЯМИ ОТЕЧЕСТВА ОТКРЫЛИ НА ФАСАДЕ ШКОЛЫ В ТУАПСЕ

На стене учебного заведения нарисовали портреты летчика Дмитрия Калараша и командира мотострелковой роты Дмитрия Шириханова.

Подполковник Дмитрий Калараш за годы службы совершил 242 боевых вылета, сбив 20 самолетов противника. Калараш погиб во время боя, направив перед смертью свой подбитый самолет на вражеские войска. В 1942 году его удостоили звания Героя Советского Союза.

Лейтенант Дмитрий Шириханов стал Героем России посмертно в 2023 году. Во время штурма одной из высот он вывел из-под обстрела бойцов, а сам нескольких часов прикрывал товарищей, вызывая огонь противника на себя.

https://t.me/geroirossii/5524

Посетили открытый сегодня (1 ноября) Мемориал памяти рабочим Алчевского металлургического комбината, погибшим в ходе специальной военной операции.

Теперь их имена символично увековечены рядом с монументами воинам-металлургам, погибшим в Великую Отечественную войну.

Вечная память героям, вставшим на защиту Родины!

https://t.me/boris_rozhin/102642

1 ноября в МОУ «СОШ №16» прошел митинг, посвященный присвоению образовательному учреждению имени героя Российской Федерации Донецкой народной республики Ольги Сергеевны Качуры и открытию мемориальной доски. «Выбор присвоить нашей школе имя легендарного командира не случаен. Коллектив школы давно продолжает добрую и нужную традицию — поддерживает связь с родственниками героев, отдавших свою жизнь ради Родины. Особое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию учащихся. В прошлом году коллектив школы вместе с учащимися вышел с инициативой — присвоить школе имя Героя России Ольги Сергеевны Качуры. И сегодня наша школа носит это гордое имя. Для нас это важно и очень почетно», — рассказал директор образовательного учреждения Антон Лубошников. У входа в здание школы был выстроен почетный караул и торжественно открыта памятная мемориальная доска. Участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске. Закончился митинг воинским салютом и минутой молчания в память о героях, погибших в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. В актовом зале состоялась встреча школьников с сослуживцами Ольги Сергеевны из Горловки. Военнослужащие передали школьному музею боевой славы личные вещи Ольги Качуры.

https://ura.news/news/1052700092

События дня на фронтах СВО из-под кисти художников канала "Рыбарь"

В сегодняшней подборке изображений мы бы хотели немного поговорить о бронетехнике. Первый арт от наших художников повествует о нелегкой, но очень важной работе ремонтных батальонов в тылу фронта.

На втором изображен недавно поступивший в армию современный артиллерийский комплекс 2С43 «Мальва», позволяющий вести автоматизированный огонь, в том числе управляемыми снарядами.

На третьем же — засветившаяся на фронтах СВО ТОС-2 «Тосочка», оснащенная новым колесным шасси и термобарическим боеприпасом с дальностью стрельбы до 20 километров.

Арты в высоком разрешении:

Труженики тыла Свежая кровь Огненный залп

https://t.me/rybar/53767

Рисунки других авторов Автор @alenalarkinaart Автор @blizzard_and_racer Автор @desastresguerra Автор Макс Синдерович (Вк боец спецназа Росгвардии рисунок от irinakhars_art Папа вернулся с СВО, тг канал ZаПобеду Папа, мама и я - счастливая семья, тг канал ZаПобеду Херсонский Енотик. За ВДВ! Рисунок посвящен погибшему экипажу БМП-2. Прислал наш подписчик Heimdall

Шевроны Ну и немного юмора, как всегда Картина Репина маслом-«Иван Грозный делает Шольцу обрезание» Литовский таможенник ищет контрабандную иголку. Путиных многА не бываетЬ Прям обидно за обузьяну. С такой мымрой сравнили! Смерть укронацистской гадине!

И на сегодня все...

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