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Как советские колхозники могли накапливать средства на заказ военной техники для фронта

Как советские колхозники могли накапливать средства на заказ военной техники для фронта

Нередко средства на военную технику передавали и коллективы советских граждан, включая коллективы тружеников села.

Одно из распространённых суждений о советской коллективизации состоит в том, что крестьян не просто насильно сгоняли в колхозы, но и отбирали у них даже последний клочок земли, на котором они могли бы вести своё собственное хозяйство. В материалах отдельных лиц, называющих себя экспертами, говорится, что у советского крестьянина не было даже элементарной возможности вырастить на приусадебном участке укроп, «потому что никаких приусадебных участков не было».

Это суждение не выдерживает никакой критики. Даже в сталинские годы, которые считаются апогеем работы «репрессивного аппарата», труженики села, входившие в состав колхозов, могли спокойно пользоваться придомовыми участками для личных нужд. При этом такие участки могли иметь весьма значительную площадь – до 1 га сельскохозяйственных территорий. Мягко говоря, немало для ведения собственного семейного хозяйства.

И ведь не укропом единым… Колхозники могли выращивать на своих участках скотину, заниматься пчеловодством.

Эти данные оспариваются либеральными историками. Однако это оспаривание ничего не стоит, если говорить о конкретных примерах.

Так, в годы войны колхозники сами собирали вырученные средства и передавали их на заводы для производства военной техники – для фронта, для победы. Если бы всё хозяйство было исключительно колхозным, а все средств изымались бы государством, то как же в таком случае колхозники могли совместно накапливать суммы, позволявшие покупать у заводов танки и самолёты для отправки на фронт? Не просто накапливать, но и лично передавать руководству оборонных предприятий.

О том, как велось хозяйствование крестьянами в СССР, о Ферапонте Петровиче Головатом, о сталинских артелях, а также о том, как эти виды хозяйствования разрушались в хрущёвскую эпоху, в сюжете канала «Осознание»:

https://topwar.ru/182511-kak-sovetskie-kolhozniki-mogli-naka...

советские успехи
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