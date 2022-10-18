Территория Героев...(44)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/20795

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Медсестра Алиева Аминат



Медсестра дагестанка Аминат Алиева за свою самоотверженность и мужество указом министра обороны РФ была награждена медалью «За боевые отличия»

https://t.me/c/1524001401/2643

Хирург Курбанова Сабият

Уроженка села Хучни Табасаранского района (Дагестан) Сабият Курбанова работает хирургом на передовой в зоне проведения специальной военной операции

Сабина Курбанова уже спасла множество жизней. Как рассказывает ее командир, Сабина под огнём противника храбро проводит операции и оказывает своевременную медпомощь.

Удостоена медали «За спасение погибавших».

https://t.me/atodoneck/20799

Рядовой Лосев Никита

Рядовой Никита ЛОСЕВ проявил мужество при нанесении артиллерийского удара в районе населенного пункта Сватово.

Подвергаясь артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, Никита находясь в составе экипажа самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожил ангар с техникой и до 15 человек личного состава противника. В бою проявил стойкость и храбрость.

https://t.me/mod_russia/20899

Младший сержант Дулмажапов Никита

Младший сержант Никита ДУЛМАЖАПОВ проявил мужество при нанесении артиллерийского удара в районе населенного пункта Долина. Под обстрелом ВСУ он в составе экипажа гаубицы «Мста-С» уничтожил артиллерийскую установку, две единицы автомобильной техники и около 30 человек личного состава противника.

https://t.me/mod_russia/20899

Старший сержант Рябенко Денис



Командир отделения – вычислитель артиллерийской бригады, старший сержант Денис РЯБЕНКО при нанесении артиллерийского удара в районе населенного пункта Сватово уничтожил склад с боеприпасами и около 20 человек личного состава противника.

https://t.me/mod_russia/20899

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Францев Андрей

Во время выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции России на Украине погиб Францев Андрей Алексеевич, уроженец Челябинской области.

С первых дней специальной военной операции на Украине Андрей принимал в ней самое активное участие. Считал своим долгом помочь народу Донбасса освободиться от нацизма.



Заметив приближающуюся группу украинских войск, первый вступил в бой, после чего при появлении легкобронированной техники, взял в руки ручной противотанковый гранатомёт и уничтожил БМП противника. Во время боев Андрей получил несколько ранений, но несмотря на это, Андрей, прикрывая сослуживцев и спасая подразделение, отражал атаки противника. Последними его словами были: «Отходите, пацаны, я прикрою...».



За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу Францев Андрей Алексеевич награждён Орденом Мужества. Посмертно...

https://vk.com/wall-150020650_1052995

Военнослужащий Падурарь Руслан



Военнослужащий Малыбаев Фанис

Севастополь простился с двумя воинами-разведчиками: Русланом Алексеевичем Падурарем и Фанисом Лидаровичем Малыбаевым.

Руслан родился в Севастополе. В этом году окончил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова. Участвовал в военной операции в Сирии.

Фанис родился в п.Гранитный Кизильского района, Челябинской области. Также как и Руслан участвовал в военной операции в Сирии, был награждён медалью Жукова.

Руслан и Фанис были не просто сослуживцами, они были настоящими друзьями. Поддерживали друг друга всегда.

Оба бойца погибли вместе в Херсоне во время выполнении специальных задач.

https://t.me/rabotaembrat/4558

Старший дейтенант Михайлов Максим

Погибшему во время спецоперации на Украине ульяновцу Максиму Михайлову посмертно присвоили звание Героя России.

3 марта этого года на окраине Мелитополя во время ожесточенного боя экипажу танка под командованием старшего лейтенанта Максима Михайлова (фото в форме курсанта — из училища) удалось уничтожить четыре танка, шесть БМП и 50 человек живой силы противника. После окончания боекомплекта командир продолжил управлять огнем подразделения до отступления противника.

24 марта в танк, которым командовал Михайлов, попал вражеский снаряд, Максим героически погиб в том бою, сражаясь до последнего.

https://t.me/rabotaembrat/4551

Сержант Кашапов Анфис

В Луганской области, в п. Мирная Долина, в ходе проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины погиб сержант Кашапов Анфис Мухамедьярович.

Он родился и вырос в Кунашакском районе Челябинской области, уроженец д. Серкино. Окончил среднюю школу. Близкие и друзья вспоминают его как жизнерадостного, любознательного, ответственного, воспитанного, отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь. Анфис Мухамедьярович - настоящий патриот. Погиб при исполнении воинского долга...

https://vk.com/wall-170449563_94590

Военнослужащий Расулов Шамиль

При исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине погиб военнослужащий из города Буйнакск Расулов Шамиль Магомедрасулович

Шамиль показал себя настоящим героем, который боролся за жизнь и благополучие мирных жителей.

https://smartik.ru/bujnaksk/post/159489918

Ефрейтор Копысов Сергей

В Удмуртии с воинскими почестями простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине – ефрейтором Сергеем Копысовым.

Уроженец деревни Зядлуд, ефрейтор Сергей Николаевич Копысов, окончил Вавожскую школу.

Сергей Копысов служил Ульяновске, в ВДВ, был старшим снайпером.

Сергей Николаевич попал под артобстрел с товарищами при подходе к Гостомелю на Украине. Случилось это 9 марта.

По словам товарищей, Сергей погиб героически, прикрыв своим телом товарища.

У ефрейтора Копысова осталась девушка, которая также служит в Ульяновске. На церемонии прощания в районном Доме культуры приняли участие родные и близкие, жители района. Со словами соболезнования выступили заместитель председателя правительства Удмуртии Ильяс Ханнанов, глава района Олег Овчинников.

Герой посмертно награжден Орденом Мужества.

https://www.izh.kp.ru/online/news/4699013/

Военнослужащий Максимов Максим

В Ижевске простились с матросом Максимом Максимовым. С 2015 по 2019 год Максим учился в КГиМС по специальности «Пожарная безопасность». Его похоронили на Южном кладбище Ижевска. Парню было 23 года. На службу в армию он сам стремился попасть, не косил. Его не было на вручении диплома, потому что на тот момент его призвали. Он защитился и сразу в военкомат, в тот год был набор в морфлот, куда он и мечтал попасть. После срочной службы он приехал забрать диплом и сказал: "Буду подписывать контракт". О нем только положительные воспоминания. Конфликтных ситуаций не бывало. Он неконфликтный человек.

Был единственным ребенком в семье. Максим был на Украине буквально 10 дней, погиб при взятии и зачистке Мариуполя. На похоронах представитель войсковой части сказал общими словами: погиб при выполнении воинского долга. Он был разведчиком разведроты. Представитель войсковой части сказал, что Максим представлен к правительственной награде. https://udm-info.ru/article/general/18-04-2022/do-svidaniya-malchiki Военнослужащий Пыжьянов Андрей

В Ижевске простились с курсантом ижевского Колледжа государственной и муниципальной службы (КГиМС) Андреем Пыжьяновым. Андрей учился по специальности "Правоохранительная деятельность". При колледже есть клуб патриотического воспитания "Барабанная линия". Андрей состоял в нем все четыре года учебы в колледже. Барабанщики открывали все парады, участвовали в праздничных мероприятиях города. Андрей был в числе первых.

Андрей Пыжьянов родом из поселка Балезино. Представлен к Ордену мужества посмертно. Ему был 21 год. Он был снайпером. Когда Андрей подписывал контракт на военную службу, спецоперация на Украине еще не началась. Андрей погиб по дороге в Россию. Они выполнили свою задачу, шли в сторону России, и их колонну обстреляли минометами. Он погиб от осколочных ранений. Товарищи пытались его спасти, но безуспешно. Контракт заканчивался в мае этого года… https://udm-info.ru/article/general/18-04-2022/do-svidaniya-malchiki Сержант Искендеров Ширин

В ходе спецоперации на Украине погиб 33-летний сержант мотострелкового батальона Искандеров Ширин Гасан оглы из поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области. Искандеров был водителем-электриком командно-штабной машины взвода связи. Погибший сержант относился к воинской части, расположенной в поселке Горьковский. Похороны планируется провести в Азербайджане. Так решили родственники. Ширин Искандеров был женат. https://bloknot-volgograd.ru/news/v-azerbaydzhane-pokhoronyat-pogibshego-na-ukraine--1469795

Военнослужащий Калмыков Михаил

Военнослужащий спецназа из Бердска Михаил Калмыков погиб в боях на Украине

Михаил Калмыков родился в 1981 году в Новосибирске, там же закончил среднюю школу № 32. Служить по контракту в Центральном военном округе он отправился в 2020 году.

За проявленные отвагу, самоотверженность и мужество Калмыков был награждён медалями Жукова, Суворова и ведомственной медалью «За воинскую доблесть».

https://zpobeda.ru/mihail-kalmykov/

Военнослужащий Куфаков Иван Валерьевич



14.02.2000 — 28.02.2022

https://zpobeda.ru/kufakov-ivan/

Военнослужащий Самусенков Иван Юрьевич

Погиб в Харьковской области

28.06.2002-15.08.2022.

https://zpobeda.ru/samusenkov-ivan/

Военнослужащий Патынок Эдуард Евгеньевич

15.04.1997-18.03.2022

Погиб в Мариуполе.

https://zpobeda.ru/patynok-eduard/

Банщиков Виктор

Ему был 21 год

https://zpobeda.ru/viktor-banshhikov/

Военнослужащий Филимонов Александр

При исполнении воинского долга по защите свободы и независимости Луганской Народной Республики погиб казак Филимонов Александр.

Навечно ушел герой в небесную станицу…

https://zpobeda.ru/filimonov-aleksandr/

Военнослужащий Соколов Сергей

При исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погиб житель Моздокского района Северной Осетии Сергей Соколов.

Военнослужащему было 35 лет.

https://zpobeda.ru/sergej-sokolov/

https://zpobeda.ru/sergej-emelyanchik/

Старший сержант Магомедов Алик

Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

В городе Энгельсе Саратовской области простились с военнослужащим Аликом Магомедовым, погибшим во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Магомедов служил старшим сержантом десантно-штурмовой роты.

За проявленные доблесть и героизм при исполнении воинского долга старший сержант Алик Магомедович Магомедов представлен к государственной награде орден «Мужества» посмертно.

Алику Магомедову было 29 лет, у него остались жена и двое детей.

https://vk.com/wall-194331569_130171

Старший лейтенант Мокрушин Константин

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Кировской области.

Константин Александрович Мокрушин родился в 1996 г. В селе Верхолемье Унинского района.

Окончил 9 классов школы в родном селе, после чего учился в школе ПГТ Уни. Константин мечтал стать военным и усиленно готовился к этому, занимаясь в военно-патриотическом клубе «Витязь».

После окончания школы, он поступил в Михайловскую артиллерийскую академию (г. Санкт-Петербург), которую окончил в числе лучших. Как отличный выпускник он побывал на торжественном приёме у президента в Большом Кремлёвском дворце.

Старший лейтенант Мокрушин принимал участие в операции ВС РФ в Сирийской Арабской республике.

Был награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

https://zpobeda.ru/konstantin-mokrushin/

Фельдшер Лизунков Иван

Трагически погиб на Украине, оказывая медицинскую помощь во время СВО, фельдшер скорой медицинской помощи г. Арзамас Лизунков Иван.

Иван родился 8 сентября 1992 г.

Был добродушным, веселым и отзывчивым человеком. Он всего себя отдавал своей профессии, которую очень любил, работая сначала медбратом в травматологическом пункте, а затем – фельдшером в бригаде скорой помощи.

У Ивана осталась жена и маленький сын.

https://zpobeda.ru/lizunkov-ivan/

Военнослужащий Симонов Евгений

Морской пехотинец из Приморья геройски погиб во время спецоперации на Украине.

Симонов Евгений Сергеевич, 1994 года рождения, воспитанник и выпускник краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г.Спасска-Дальнего».

https://zpobeda.ru/simonov-evgenij/

Бебяков Артем

Бебяков Артем Дмитриевич героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Артем родился 20 октября 2000 года, обучался в школе № 2 города Коряжмы и после окончания 9 классов, поступил учиться в Котласский транспортный техникум на помощника машиниста. Артем увлекался пауэрлифтингом и имел множество различных медалей и кубков за достижения в данном виде спорта. Очень любил читать книги, особенно произведения Достоевского.

По достижении 18 летнего возраста Артем пошел служить в Российскую Армию и проходил службу на Новой Земле в войсках ВМФ по 2019 год. После окончания службы в Российской Армии, Артем устроился на работу в АО «Группа Илим», принимал участие в капитальном ремонте городской школы № 4.

30 мая 2022 года Артем принял решение о службе по контракту в рядах Российской Армии. Службу по контракту он проходил в Псковской области, затем принимал участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на Украине.

В ходе выполнения поставленной боевой задачи 07.09.2022 года Артем погиб.

https://ok.ru/wtf.severodvinsk/topic/155101826142286

Еганов Егор

Погиб Еганов Егор Андреевич, 29.10.2003 года рождения, проживающий в поселке Чистогорском, Новокузнецкого района Кемеровской области. Погиб при обстреле под Херсоном, огнестрельное ранение в голову.

https://zpobeda.ru/eganov-egor/

Ткачев Станислав Юрьевич

17.06.1974-10.09.2022

Любимый муж, отец, верный друг, добрейший человек!

https://zpobeda.ru/tkachev-stanislav/

Ионов Александр

Под Артёмовском Донецкой Народной Республики героически погиб уроженец Владимирской области.

Александр родился в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района Владимирской области.

После срочной службы в Вооруженных силах России подписал контракт.

Участвовал в антитеррористической борьбе на Северном Кавказе и в других горячих точках.

На Украину Александр уехал среди первых. Неделями не вылезал с передовой, воюя внутри штурмового подразделения. Постоянно, рискуя жизнью, выносил на себе раненых. Однажды буквально чудом остался жив. Пуля попала прямо в грудь, но благодаря бронежилету, юноша отделался лёгким ранением.

В июне ему удалось ненадолго вернуться домой. Многие уговаривали парня не возвращаться на фронт.

Александр ответил:

— У меня мама родная здесь живёт. Кто её защищать будет?!

И Александр защищал. И свою маму. И всю нашу большую Маму-Родину. 7 августа Русский Воин героически погиб.

Александру Ионову было 29 лет.

Дома у него остались мать и сестра.

https://zpobeda.ru/aleksandr-ionov/

Рац Алексей

Август 2022г., погиб под Зайцево

https://zpobeda.ru/rac-aleksej/

Канатников Егор

19-летний сын замкомандира батальона орловского ГИБДД посмертно награжден орденом Мужества

Егор Канатников погиб в ходе спецоперации на Украине.

Служил механиком-водителем танка и погиб в ходе спецоперации на территории Украины.

Егор был из большой, дружной семьи, где один за всех и все за одного. Вырос настоящим мужчиной — сильным, заботливым, любящим. Он был выпускником орловского центра ДЕСАНТНИК г.Орёл . Службу в армии считал почётным долгом.

https://orelgrad.ru/blog/2022/03/18/19-letnij-syn-zamkomandira-batalona-orlovskogo-gibdd-posmertno-nagrazhden-ordenom-muzhestva/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Старший сержант Киселев Леонид

При выполнении боевого задания во время специальной военной операции на Украине героически погиб старший сержант 155-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты Леонид Киселев.

Приказом верховного главнокомандующего, за мужество и героизм проявленные в ходе боя, сержант Киселев Леонид Анатольевич награждён государственной наградой «Орден Мужества» посмертно.

Герою было 28 лет. На родине у него остались 3-х летняя дочь, родной брат, мать, отец.

https://zpobeda.ru/leonid-kiselev/

Худабергинов Юлдаш

В ходе специальной военной операции на Украине погиб Юлдаш Романович Худабергинов.

Он родился в Башкирии в 1984 г. Годом позже семья переехала в посёлок Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области. Юлдаш окончил Краснополянскую школу №2, затем – «Сосновский судостроительный техникум» по специальности «сварщик-водитель».

В 2002-2004 гг. проходил службу в Свердловской области.

Был педагогом в военно-спортивном патриотическом центре «Эдельвейс»им. В.Ф. Маргелова в городе Вятские Поляны. Состоял в Вятской окружной казачьей организации.

https://zpobeda.ru/juldash-hudaberginov/

Шавернев Виктор

11.08.2000г.р.-16.08.2022

https://zpobeda.ru/shavernev-viktor/

Поворотов Алексей

Доброволец, подорвался на мине

https://zpobeda.ru/povorotov-aleksej/

Попов Сергей

Погиб 07.08.2022

https://zpobeda.ru/popov-sergej/

Военнослужащий Бреус Александр

Погиб в спец операции, Бреус Александр Русланович.

Ему было 22 года.

Имел две медали за боевые отличия, Орден мужества посмертно.

С детства мечтал был десантником, защищать Родину.

Родился 14.02.2000 года, отучился в МЧС России. В прошлом году получил диплом. Хотел людей спасать…

https://zpobeda.ru/aleksandr-breus/

Военнослужащий Проскурин Дмитрий



Героической погиб урожнец Тимского района Курской области Дмитрий Проскурин, отдавший жизнь при исполнении воинского долга.

Дмитрий мечтал о карьере военного с детства. После школы в 2003 году поступил в Рязанское высшее военное училище. Обладал способностями настоящего военачальника, за что и был отмечен руководством и направлен на обучение в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева, которую окончил в июне 2022 года.

Еще при жизни Дмитрий Проскурин был награжден орденом Мужества, теперь он представлен к этой награде и посмертно. Дмитрию было 35 лет.

https://gi-kursk.ru/news/society/47916/

Военнослужащий Богатырев Иван

В селе Умёт Камышинского района проходят прощание с геройски погибшим во время спецоперации на Украине Иваном Богатырёвым. Его провожают с воинскими почестями, как истинного героя своей страны.

Своей семьёй обзавестись не успел, ему было 28 лет.

Проходил службу по контракту в 33 мотострелковом полку.

https://vk.com/wall-210977916_16132

В ходе спецоперации героически погиб военнослужащий из Ивановской области

Заместитель командира взвода инженерной разведки – командир отделения Сергей Попов проходил военную службу по контракту на территории ивановского гарнизона.

За смелость, героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-89879715_1390733

Ефрейтор Хаутиев Беслан



Ефрейтор Вышегуров Зелимхан

Ефрейторы Беслан Хаутиев и Зелимхан Вышегуров служили в разведроте и выполняли сложные и ответственные задания. Они погибли во время артобстрела населённого пункта Нестерянка Запорожской области.

У 36-летнего Беслана Хаутиева остались беременная жена и маленький ребенок.

37-летний Зелимхан Вышегуров - отец 5-х детей.

https://tgstat.ru/channel/@fortangaorg/13384

Замятин Владислав

В ходе СВО, выполняя свой воинский и гражданский долг, погиб уроженец Воронежской области 25-летний Замятин Владислав Александрович. Прекрасный человек, добрый и преданный сын.

https://zpobeda.ru/vladislav-zamyatin/

Старший сержант Щелыкалов Василий

На Украине погиб Щелыкалов Василий Владимирович 08.10. 1986 г.р.

Василий ученик 30 школы. Он давно служит Родине в звании старший сержант и на Украине с 24 февраля с первый дней на рубеже.

Но вражеский осколок в грудь при арт обстреле оборвал жизнь нашего героя.

https://zpobeda.ru/shhelykalov-vasilij/

Доброволец Рябышев Александр

В селе Кировское Алапаевского района проводили в последний путь героически погибшего при освобождении Донбасса — Александра Рябышева.

Александр начал военную службу в 2003 году в пограничных войсках Приморского края. После завершения срочной службы заключил контракт для прохождения дальнейшей службы в войсках РВСМ, где и прослужил до 2011 года. После жил обычной жизнью.

Когда началась спецоперация на Украине, решил пойти добровольцем, в одном из боёв получил тяжёлое ранение, и от полученных ран скончался в военном госпитале имени Бурденко в Москве.

https://zpobeda.ru/aleksandr-ryabyshev/

Военнослужащий Вишняков Александр

Вишняков Александр Александрович погиб в бою с националистами.

После окончания школы получал профессиональные навыки в училище №19 г. Брянска.

В 2007 году Александр заключил контракт с воинской частью Росгвардии в Смоленске.

Был добродушным, отзывчивым человеком, любящим мужем и отцом двоих детей.

Указом Президента России за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной операции, Вишняков Александр Александрович награждён ордером Мужества (посмертно).

http://karachev-zarya.ru/society/2022/08/30/v-vygonichskom-rajone-otkryli-pamyatnuyu-dosku-v-chest-pogibshego-uchastnika-specoperacii-a-vishnyakova/



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