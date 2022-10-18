Территория Героев...(44)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.https://t.me/mod_russia/20795
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Медсестра Алиева Аминат
Медсестра дагестанка Аминат Алиева за свою самоотверженность и мужество указом министра обороны РФ была награждена медалью «За боевые отличия»
https://t.me/c/1524001401/2643
Хирург Курбанова Сабият
Уроженка села Хучни Табасаранского района (Дагестан) Сабият Курбанова работает хирургом на передовой в зоне проведения специальной военной операции
Сабина Курбанова уже спасла множество жизней. Как рассказывает ее командир, Сабина под огнём противника храбро проводит операции и оказывает своевременную медпомощь.
Удостоена медали «За спасение погибавших».
Рядовой Лосев Никита
Рядовой Никита ЛОСЕВ проявил мужество при нанесении артиллерийского удара в районе населенного пункта Сватово.
Младший сержант Дулмажапов Никита
Младший сержант Никита ДУЛМАЖАПОВ проявил мужество при нанесении артиллерийского удара в районе населенного пункта Долина. Под обстрелом ВСУ он в составе экипажа гаубицы «Мста-С» уничтожил артиллерийскую установку, две единицы автомобильной техники и около 30 человек личного состава противника.
Старший сержант Рябенко Денис
Командир отделения – вычислитель артиллерийской бригады, старший сержант Денис РЯБЕНКО при нанесении артиллерийского удара в районе населенного пункта Сватово уничтожил склад с боеприпасами и около 20 человек личного состава противника.
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Военнослужащий Францев Андрей
Во время выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции России на Украине погиб Францев Андрей Алексеевич, уроженец Челябинской области.
С первых дней специальной военной операции на Украине Андрей принимал в ней самое активное участие. Считал своим долгом помочь народу Донбасса освободиться от нацизма.
Заметив приближающуюся группу украинских войск, первый вступил в бой, после чего при появлении легкобронированной техники, взял в руки ручной противотанковый гранатомёт и уничтожил БМП противника. Во время боев Андрей получил несколько ранений, но несмотря на это, Андрей, прикрывая сослуживцев и спасая подразделение, отражал атаки противника. Последними его словами были: «Отходите, пацаны, я прикрою...».
За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу Францев Андрей Алексеевич награждён Орденом Мужества. Посмертно...
https://vk.com/wall-150020650_1052995
Военнослужащий Падурарь Руслан
Военнослужащий Малыбаев Фанис
Севастополь простился с двумя воинами-разведчиками: Русланом Алексеевичем Падурарем и Фанисом Лидаровичем Малыбаевым.
Руслан родился в Севастополе. В этом году окончил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова. Участвовал в военной операции в Сирии.
Фанис родился в п.Гранитный Кизильского района, Челябинской области. Также как и Руслан участвовал в военной операции в Сирии, был награждён медалью Жукова.
Руслан и Фанис были не просто сослуживцами, они были настоящими друзьями. Поддерживали друг друга всегда.
Оба бойца погибли вместе в Херсоне во время выполнении специальных задач.
https://t.me/rabotaembrat/4558
Старший дейтенант Михайлов Максим
Погибшему во время спецоперации на Украине ульяновцу Максиму Михайлову посмертно присвоили звание Героя России.
3 марта этого года на окраине Мелитополя во время ожесточенного боя экипажу танка под командованием старшего лейтенанта Максима Михайлова (фото в форме курсанта — из училища) удалось уничтожить четыре танка, шесть БМП и 50 человек живой силы противника. После окончания боекомплекта командир продолжил управлять огнем подразделения до отступления противника.
24 марта в танк, которым командовал Михайлов, попал вражеский снаряд, Максим героически погиб в том бою, сражаясь до последнего.
https://t.me/rabotaembrat/4551
Сержант Кашапов Анфис
В Луганской области, в п. Мирная Долина, в ходе проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины погиб сержант Кашапов Анфис Мухамедьярович.
Он родился и вырос в Кунашакском районе Челябинской области, уроженец д. Серкино. Окончил среднюю школу. Близкие и друзья вспоминают его как жизнерадостного, любознательного, ответственного, воспитанного, отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь. Анфис Мухамедьярович - настоящий патриот. Погиб при исполнении воинского долга...
https://vk.com/wall-170449563_94590
Военнослужащий Расулов Шамиль
При исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине погиб военнослужащий из города Буйнакск Расулов Шамиль Магомедрасулович
Шамиль показал себя настоящим героем, который боролся за жизнь и благополучие мирных жителей.
https://smartik.ru/bujnaksk/post/159489918
Ефрейтор Копысов Сергей
В Удмуртии с воинскими почестями простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине – ефрейтором Сергеем Копысовым.
Уроженец деревни Зядлуд, ефрейтор Сергей Николаевич Копысов, окончил Вавожскую школу.
Сергей Копысов служил Ульяновске, в ВДВ, был старшим снайпером.
Сергей Николаевич попал под артобстрел с товарищами при подходе к Гостомелю на Украине. Случилось это 9 марта.
По словам товарищей, Сергей погиб героически, прикрыв своим телом товарища.
У ефрейтора Копысова осталась девушка, которая также служит в Ульяновске. На церемонии прощания в районном Доме культуры приняли участие родные и близкие, жители района. Со словами соболезнования выступили заместитель председателя правительства Удмуртии Ильяс Ханнанов, глава района Олег Овчинников.
Герой посмертно награжден Орденом Мужества.
https://www.izh.kp.ru/online/news/4699013/
Военнослужащий Максимов Максим
В Ижевске простились с матросом Максимом Максимовым. С 2015 по 2019 год Максим учился в КГиМС по специальности «Пожарная безопасность». Его похоронили на Южном кладбище Ижевска. Парню было 23 года.
На службу в армию он сам стремился попасть, не косил. Его не было на вручении диплома, потому что на тот момент его призвали. Он защитился и сразу в военкомат, в тот год был набор в морфлот, куда он и мечтал попасть.
После срочной службы он приехал забрать диплом и сказал: "Буду подписывать контракт".
О нем только положительные воспоминания. Конфликтных ситуаций не бывало. Он неконфликтный человек.
Был единственным ребенком в семье.
Максим был на Украине буквально 10 дней, погиб при взятии и зачистке Мариуполя. На похоронах представитель войсковой части сказал общими словами: погиб при выполнении воинского долга. Он был разведчиком разведроты.
Представитель войсковой части сказал, что Максим представлен к правительственной награде.
https://udm-info.ru/article/general/18-04-2022/do-svidaniya-malchiki
Военнослужащий Пыжьянов Андрей
В Ижевске простились с курсантом ижевского Колледжа государственной и муниципальной службы (КГиМС) Андреем Пыжьяновым.
Андрей учился по специальности "Правоохранительная деятельность". При колледже есть клуб патриотического воспитания "Барабанная линия". Андрей состоял в нем все четыре года учебы в колледже. Барабанщики открывали все парады, участвовали в праздничных мероприятиях города. Андрей был в числе первых.
Андрей Пыжьянов родом из поселка Балезино.
Представлен к Ордену мужества посмертно. Ему был 21 год.
Он был снайпером.
Когда Андрей подписывал контракт на военную службу, спецоперация на Украине еще не началась.
Андрей погиб по дороге в Россию. Они выполнили свою задачу, шли в сторону России, и их колонну обстреляли минометами. Он погиб от осколочных ранений. Товарищи пытались его спасти, но безуспешно. Контракт заканчивался в мае этого года…
https://udm-info.ru/article/general/18-04-2022/do-svidaniya-malchiki
Сержант Искендеров Ширин
В ходе спецоперации на Украине погиб 33-летний сержант мотострелкового батальона Искандеров Ширин Гасан оглы из поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области.
Искандеров был водителем-электриком командно-штабной машины взвода связи. Погибший сержант относился к воинской части, расположенной в поселке Горьковский.
Похороны планируется провести в Азербайджане. Так решили родственники.
https://bloknot-volgograd.ru/news/v-azerbaydzhane-pokhoronyat-pogibshego-na-ukraine--1469795
Военнослужащий спецназа из Бердска Михаил Калмыков погиб в боях на Украине
Михаил Калмыков родился в 1981 году в Новосибирске, там же закончил среднюю школу № 32. Служить по контракту в Центральном военном округе он отправился в 2020 году.
За проявленные отвагу, самоотверженность и мужество Калмыков был награждён медалями Жукова, Суворова и ведомственной медалью «За воинскую доблесть».
https://zpobeda.ru/mihail-kalmykov/
Военнослужащий Куфаков Иван Валерьевич
14.02.2000 — 28.02.2022
https://zpobeda.ru/kufakov-ivan/
Военнослужащий Самусенков Иван Юрьевич
Погиб в Харьковской области
28.06.2002-15.08.2022.
https://zpobeda.ru/samusenkov-ivan/
Военнослужащий Патынок Эдуард Евгеньевич
15.04.1997-18.03.2022
Погиб в Мариуполе.
https://zpobeda.ru/patynok-eduard/
https://zpobeda.ru/viktor-banshhikov/
Военнослужащий Филимонов Александр
При исполнении воинского долга по защите свободы и независимости Луганской Народной Республики погиб казак Филимонов Александр.
Навечно ушел герой в небесную станицу…
https://zpobeda.ru/filimonov-aleksandr/
Военнослужащий Соколов Сергей
При исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погиб житель Моздокского района Северной Осетии Сергей Соколов.
https://zpobeda.ru/sergej-sokolov/
https://zpobeda.ru/sergej-emelyanchik/
Старший сержант Магомедов Алик
Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины
В городе Энгельсе Саратовской области простились с военнослужащим Аликом Магомедовым, погибшим во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Магомедов служил старшим сержантом десантно-штурмовой роты.
За проявленные доблесть и героизм при исполнении воинского долга старший сержант Алик Магомедович Магомедов представлен к государственной награде орден «Мужества» посмертно.
Алику Магомедову было 29 лет, у него остались жена и двое детей.
https://vk.com/wall-194331569_130171
Старший лейтенант Мокрушин Константин
В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Кировской области.
Константин Александрович Мокрушин родился в 1996 г. В селе Верхолемье Унинского района.
Окончил 9 классов школы в родном селе, после чего учился в школе ПГТ Уни. Константин мечтал стать военным и усиленно готовился к этому, занимаясь в военно-патриотическом клубе «Витязь».
После окончания школы, он поступил в Михайловскую артиллерийскую академию (г. Санкт-Петербург), которую окончил в числе лучших. Как отличный выпускник он побывал на торжественном приёме у президента в Большом Кремлёвском дворце.
Старший лейтенант Мокрушин принимал участие в операции ВС РФ в Сирийской Арабской республике.
Был награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.
https://zpobeda.ru/konstantin-mokrushin/
Фельдшер Лизунков Иван
Трагически погиб на Украине, оказывая медицинскую помощь во время СВО, фельдшер скорой медицинской помощи г. Арзамас Лизунков Иван.
Иван родился 8 сентября 1992 г.
Был добродушным, веселым и отзывчивым человеком. Он всего себя отдавал своей профессии, которую очень любил, работая сначала медбратом в травматологическом пункте, а затем – фельдшером в бригаде скорой помощи.
У Ивана осталась жена и маленький сын.
https://zpobeda.ru/lizunkov-ivan/
Военнослужащий Симонов Евгений
Морской пехотинец из Приморья геройски погиб во время спецоперации на Украине.
Симонов Евгений Сергеевич, 1994 года рождения, воспитанник и выпускник краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г.Спасска-Дальнего».
https://zpobeda.ru/simonov-evgenij/
Бебяков Артем
Бебяков Артем Дмитриевич героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине.
Артем родился 20 октября 2000 года, обучался в школе № 2 города Коряжмы и после окончания 9 классов, поступил учиться в Котласский транспортный техникум на помощника машиниста. Артем увлекался пауэрлифтингом и имел множество различных медалей и кубков за достижения в данном виде спорта. Очень любил читать книги, особенно произведения Достоевского.
По достижении 18 летнего возраста Артем пошел служить в Российскую Армию и проходил службу на Новой Земле в войсках ВМФ по 2019 год. После окончания службы в Российской Армии, Артем устроился на работу в АО «Группа Илим», принимал участие в капитальном ремонте городской школы № 4.
30 мая 2022 года Артем принял решение о службе по контракту в рядах Российской Армии. Службу по контракту он проходил в Псковской области, затем принимал участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на Украине.
В ходе выполнения поставленной боевой задачи 07.09.2022 года Артем погиб.
https://ok.ru/wtf.severodvinsk/topic/155101826142286
Еганов Егор
Погиб Еганов Егор Андреевич, 29.10.2003 года рождения, проживающий в поселке Чистогорском, Новокузнецкого района Кемеровской области. Погиб при обстреле под Херсоном, огнестрельное ранение в голову.
https://zpobeda.ru/eganov-egor/
17.06.1974-10.09.2022
Любимый муж, отец, верный друг, добрейший человек!
https://zpobeda.ru/tkachev-stanislav/
Ионов Александр
Под Артёмовском Донецкой Народной Республики героически погиб уроженец Владимирской области.
Александр родился в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района Владимирской области.
После срочной службы в Вооруженных силах России подписал контракт.
Участвовал в антитеррористической борьбе на Северном Кавказе и в других горячих точках.
На Украину Александр уехал среди первых. Неделями не вылезал с передовой, воюя внутри штурмового подразделения. Постоянно, рискуя жизнью, выносил на себе раненых. Однажды буквально чудом остался жив. Пуля попала прямо в грудь, но благодаря бронежилету, юноша отделался лёгким ранением.
В июне ему удалось ненадолго вернуться домой. Многие уговаривали парня не возвращаться на фронт.
Александр ответил:
— У меня мама родная здесь живёт. Кто её защищать будет?!
И Александр защищал. И свою маму. И всю нашу большую Маму-Родину. 7 августа Русский Воин героически погиб.
Александру Ионову было 29 лет.
Дома у него остались мать и сестра.
https://zpobeda.ru/aleksandr-ionov/
Рац Алексей
Август 2022г., погиб под Зайцево
https://zpobeda.ru/rac-aleksej/
Канатников Егор
19-летний сын замкомандира батальона орловского ГИБДД посмертно награжден орденом Мужества
Егор Канатников погиб в ходе спецоперации на Украине.
Служил механиком-водителем танка и погиб в ходе спецоперации на территории Украины.
Егор был из большой, дружной семьи, где один за всех и все за одного. Вырос настоящим мужчиной — сильным, заботливым, любящим. Он был выпускником орловского центра ДЕСАНТНИК г.Орёл . Службу в армии считал почётным долгом.
https://orelgrad.ru/blog/2022/03/18/19-letnij-syn-zamkomandira-batalona-orlovskogo-gibdd-posmertno-nagrazhden-ordenom-muzhestva/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Старший сержант Киселев Леонид
При выполнении боевого задания во время специальной военной операции на Украине героически погиб старший сержант 155-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты Леонид Киселев.
Приказом верховного главнокомандующего, за мужество и героизм проявленные в ходе боя, сержант Киселев Леонид Анатольевич награждён государственной наградой «Орден Мужества» посмертно.
Герою было 28 лет. На родине у него остались 3-х летняя дочь, родной брат, мать, отец.
https://zpobeda.ru/leonid-kiselev/
Худабергинов Юлдаш
В ходе специальной военной операции на Украине погиб Юлдаш Романович Худабергинов.
Он родился в Башкирии в 1984 г. Годом позже семья переехала в посёлок Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области. Юлдаш окончил Краснополянскую школу №2, затем – «Сосновский судостроительный техникум» по специальности «сварщик-водитель».
В 2002-2004 гг. проходил службу в Свердловской области.
Был педагогом в военно-спортивном патриотическом центре «Эдельвейс»им. В.Ф. Маргелова в городе Вятские Поляны. Состоял в Вятской окружной казачьей организации.
https://zpobeda.ru/juldash-hudaberginov/
Шавернев Виктор
11.08.2000г.р.-16.08.2022
https://zpobeda.ru/shavernev-viktor/
Поворотов Алексей
Доброволец, подорвался на мине
https://zpobeda.ru/povorotov-aleksej/
https://zpobeda.ru/popov-sergej/
Военнослужащий Бреус Александр
Погиб в спец операции, Бреус Александр Русланович.
Ему было 22 года.
Имел две медали за боевые отличия, Орден мужества посмертно.
С детства мечтал был десантником, защищать Родину.
Родился 14.02.2000 года, отучился в МЧС России. В прошлом году получил диплом. Хотел людей спасать…
https://zpobeda.ru/aleksandr-breus/
Военнослужащий Проскурин Дмитрий
Героической погиб урожнец Тимского района Курской области Дмитрий Проскурин, отдавший жизнь при исполнении воинского долга.
Дмитрий мечтал о карьере военного с детства. После школы в 2003 году поступил в Рязанское высшее военное училище. Обладал способностями настоящего военачальника, за что и был отмечен руководством и направлен на обучение в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева, которую окончил в июне 2022 года.
Еще при жизни Дмитрий Проскурин был награжден орденом Мужества, теперь он представлен к этой награде и посмертно. Дмитрию было 35 лет.
https://gi-kursk.ru/news/society/47916/
Военнослужащий Богатырев Иван
В селе Умёт Камышинского района проходят прощание с геройски погибшим во время спецоперации на Украине Иваном Богатырёвым. Его провожают с воинскими почестями, как истинного героя своей страны.
Своей семьёй обзавестись не успел, ему было 28 лет.
Проходил службу по контракту в 33 мотострелковом полку.
https://vk.com/wall-210977916_16132
В ходе спецоперации героически погиб военнослужащий из Ивановской области
Заместитель командира взвода инженерной разведки – командир отделения Сергей Попов проходил военную службу по контракту на территории ивановского гарнизона.
За смелость, героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.
https://vk.com/wall-89879715_1390733
Ефрейтор Хаутиев Беслан
Ефрейтор Вышегуров Зелимхан
Ефрейторы Беслан Хаутиев и Зелимхан Вышегуров служили в разведроте и выполняли сложные и ответственные задания. Они погибли во время артобстрела населённого пункта Нестерянка Запорожской области.
У 36-летнего Беслана Хаутиева остались беременная жена и маленький ребенок.
37-летний Зелимхан Вышегуров - отец 5-х детей.
https://tgstat.ru/channel/@fortangaorg/13384
Замятин Владислав
В ходе СВО, выполняя свой воинский и гражданский долг, погиб уроженец Воронежской области 25-летний Замятин Владислав Александрович. Прекрасный человек, добрый и преданный сын.
https://zpobeda.ru/vladislav-zamyatin/
Старший сержант Щелыкалов Василий
На Украине погиб Щелыкалов Василий Владимирович 08.10. 1986 г.р.
Василий ученик 30 школы. Он давно служит Родине в звании старший сержант и на Украине с 24 февраля с первый дней на рубеже.
Но вражеский осколок в грудь при арт обстреле оборвал жизнь нашего героя.
https://zpobeda.ru/shhelykalov-vasilij/
Доброволец Рябышев Александр
В селе Кировское Алапаевского района проводили в последний путь героически погибшего при освобождении Донбасса — Александра Рябышева.
Александр начал военную службу в 2003 году в пограничных войсках Приморского края. После завершения срочной службы заключил контракт для прохождения дальнейшей службы в войсках РВСМ, где и прослужил до 2011 года. После жил обычной жизнью.
Когда началась спецоперация на Украине, решил пойти добровольцем, в одном из боёв получил тяжёлое ранение, и от полученных ран скончался в военном госпитале имени Бурденко в Москве.
https://zpobeda.ru/aleksandr-ryabyshev/
Военнослужащий Вишняков Александр
Вишняков Александр Александрович погиб в бою с националистами.
После окончания школы получал профессиональные навыки в училище №19 г. Брянска.
В 2007 году Александр заключил контракт с воинской частью Росгвардии в Смоленске.
Был добродушным, отзывчивым человеком, любящим мужем и отцом двоих детей.
Указом Президента России за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной операции, Вишняков Александр Александрович награждён ордером Мужества (посмертно).
http://karachev-zarya.ru/society/2022/08/30/v-vygonichskom-rajone-otkryli-pamyatnuyu-dosku-v-chest-pogibshego-uchastnika-specoperacii-a-vishnyakova/
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
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