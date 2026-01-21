Прорывная политика губернатора Георгия Филимонова

Анализ прорывной политики губернатора Георгия Филимонова, с которой должна брать пример вся Россия Пока многие говорят о «демографическом кризисе», в Вологодской области делают. (https://xn--80adde7arb.xn--p1ai/news/society/163764/#:~:text....) В 2025 году регион совершил то, что не удавалось с 2014-го: не просто остановил спад, а запустил прирост рождаемости!

Это итог жёсткой, системной политики, которую губернатор Георгий Филимонов назвал «борьбой за народ». Давайте разберёмся, какие конкретные шаги привели к этому прорыву.

Статистика прорыва:

– Рост рождаемости.

Впервые за 11 лет предварительные данные 2025 года показали, что родилось больше детей, чем в 2024-м. Количество первых детей выросло на 6.5%, третьих и последующих — на 3%.

– Разгром абортивной индустрии.

Самое резонансное решение – полный отказ всех частных клиник области от абортов. Результат ошеломляющий: число операций рухнуло с 1679 в 2024 году до 309 в 2025-м (исключительно по медпоказаниям). Это сокращение в 5.5 раз за один год!

– На поддержку семей из областного бюджета направлено более 2.8 млрд рублей.

Какие меры дали результат.

Программа «Семья – оплот Русского Севера» создаёт экономические и правовые условия для жизни:

1. Сигнал системе здравоохранения.

«Сохранять, а не прерывать». Запущена программа «Защити меня сегодня»: врач получает 5 000 ₽ за каждое сохранение беременности и 25 000 ₽ за рождение ребёнка. Это переворачивает с ног на голову логику коммерческой медицины, делая врача финансово заинтересованным в жизни, а не в операции.

2. Прямая финансовая поддержка в ключевые моменты:

• 100 000 ₽ – молодым мамам до 25 лет за первенца.

• 150 000 ₽ – региональный маткапитал на 4-го ребёнка.• 500 000 ₽ + автомобиль семьям с 7+ детьми – на жильё и мобильность.

3. Стратегия возвращения на Родину.

Область формирует базу данных уехавших вологжанок и активно приглашает их регистрировать новорождённых на Вологодчине и переезжать на Родину семьей, чтобы получать лучшую в России поддержку. Это умная борьба за человеческий капитал.

«Борьба за вологжан, борьба за наш народ, за русский народ как сердце, ядро многовековой России объединяет всё больше вологжан. Да, эта борьба нас объединяет всех: от представителей РПЦ и общественных организаций до здравомыслящих патриотов», – заявил губернатор Георгий Филимонов.

Вологодская область под руководством Георгия Филимонова показала, как нужно бороться за будущее нации! Губернатор реализовал то, за что выступает наше Движение: защита жизни с момента зачатия, поддержка многодетности как нормы и союз власти с традиционными ценностями.

И, как видите, это работает! Именно такая политика даёт исторический результат!

Филимонов и его команда не боятся брать на себя ответственность и принимать жёсткие, но необходимые решения. Так держать!

Пусть опыт Вологодчины станет законом для каждого региона. Потому что победа в демографической битве – это и есть главная победа для России. Борьба продолжается, и теперь у нас есть рабочая модель успеха.

