Прощай, «Сибсельмаш» - на месте легендарного завода построят административно-жилой комплекс и технопарк

Нынешний собственник легендарного в Новосибирске завода избавляется от цехов и уникального оборудования, но власти никак не могут этому помешать: Гражданский кодекс запрещает. «Получается, Родине не нужны боеприпасы?» — в редакцию пришло гневное письмо председателя совета ветеранской организации ОАО «НПО «Сибсельмаш» Виктора Расхвалова. Он задается вопросом о судьбе предприятия, вложившего огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Ответ мы получили из министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства. Публикуется повторно в цикле «Лучшие материалы VN.RU за 2022 год».

Действительно, завод «Сибсельмаш» обладает давней и богатой историей. За годы вой­ны для нужд фронта предприятием было выпущено более 125 миллионов единиц различных боеприпасов, в том числе 48 миллионов снарядов. Кроме того, на протяжении всей войны не прекращалось производство техники для сельского хозяйства. После войны и вплоть до девяностых годов завод продолжал работать по двум направлениям: он выпускал сельхозмашины, а также выполнял государственный оборонный заказ и мобилизационное задание.

Потом гособоронзаказ сняли, и для предприятия наступили тяжелые времена. Однако стоит отметить, что оно и сейчас является стратегическим предприятием боеприпасной отрасли оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. А вот с выпуском сельхозтехники не заладилось: в «тучные нулевые» аграрии предпочитали брать импортные машины.

История с бородой

Напомним, в начале 2011 года «Сибсельмаш» был передан государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» в доверительное управление открытому акционерному обществу «Проминвест» для принятия мер по предупреждению банкротства. Но с 8 июля того же года была введена процедура банкротства. В ходе проведения торгов по продаже имущества завода, организованных конкурсным управляющим, победителем было признано общество с ограниченной ответственностью «Меркас». При этом важным условием продажи было сохранение целевого назначения имущественного комплекса. Иными словами, у завода должна была сохраниться возможность при необходимости выпускать боеприпасы.

«Меркас» свое обещание не сдержал, что послужило поводом для обращения в арбитражный суд Новосибирской области. Но в ходе рассмотрения дела судами соответствующих инстанций было установлено отсутствие оснований для признания недействительными результатов закрытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества «НПО «Сибсельмаш».

«Подобные станки в России не производятся»

Что же происходит сейчас? Вот что пишет в своем письме Виктор Расхвалов: «Видео­съемка, произведенная на территории ОАО «Сибсельмаш» в октябре 2022 года, подтверждает, что имущественный комплекс «Сибсельмаш» не только распродается, но и физически уничтожается. Полностью снесена и выровнена площадка под зданиями литейных цехов, которые были задействованы в сплошной технологической цепочке по изготовлению снарядов. Из комплекса зданий продан на металлолом уникальный раскатной стан, предназначенный для изготовления снарядных заготовок. Подобные станки в России не производятся. Также пущено на металлолом прессовое оборудование. То есть продана или уничтожена та часть имущественного комплекса, без которой невозможно обеспечить жизнедеятельность инфраструктуры завода и выполнить оборонные задачи».

Далее читатель «Советской Сибири» сообщает: «Всего с октября 2021 года из состава имущественного комплекса ОАО «НПО «Сибсельмаш» выведено более 20 процентов объектов. По данным Росреестра, часть единого имущественного комплекса предприятия продана кусками по цепочке последовательно совершаемых сделок с целью продажи имущества разным приобретателям, не имеющим права выпускать. По нашим оценкам, выведенные на данный момент активы предприятия являются одними из ключевых для планируемого осуществления ОАО «НПО «Сибсельмаш» своей деятельности в интересах государства. Так, например, незавершенное здание является недостроенным цехом для размещения уникальной линии по автоматизированному производству составных частей артиллерийских боеприпасов калибра 122 и 152 мм, а насосная станция — элементом системы жизне­обеспечения всего предприятия. Обращаем внимание, что в числе проданных оказался и объект гражданской обороны, являющийся федеральной собственностью».

Закон есть закон

«Советская Сибирь» обратилась за комментариями в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

«Новый собственник «Сибсельмаша» является самостоятельным юридическим лицом, созданным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральным законом «Об акционерных обществах», — пояснил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин. — Согласно части 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ предпринимательская деятельность является самостоятельной, осуществляемой на свой риск, направленной на систематическое получение прибыли. А в соответствии с действующим законодательством органы государственной исполнительной власти не правомочны вмешиваться в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий».

При этом, по словам Максима Останина, по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова была создана рабочая группа по подготовке предложений к организации проведения реконструкции, перепрофилированию и по строительству производственных и многофункциональных объектов на территории завода: «Меркас» представил концепцию комплексного развития территории завода «Сибсельмаш», которая включает в себя образование пяти функциональных зон, сообщил замминистра. Первая зона включает в себя административно-жилищный комплекс, который учитывает существующую планировку территории и направлен на создание объектов деловой инфраструктуры, а также объектов жилой и социальной инфраструктуры. Во второй зоне будет производственно-логистический комплекс, который учитывает наличие логистики в виде железнодорожных и иных подъездных путей. В третьей зоне, согласно представленной концепции, с учетом существующих производственных площадок и мощностей, должен расположиться технопарк, в четвертой — промышленный комплекс. И, наконец, пятая зона предназначена для развития промышленной площадки, которая в настоящее время представляет собой зону непрофильных активов».

А как с оборонным заказом?

То есть ни о каком производстве снарядов или других боеприпасов речи даже не идет. Как сообщил Максим Останин, на начало 2022 года на территории Новосибирской области находилось порядка 30 оборонных предприятий. Сегодня в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области, согласно решению Минпромторга РФ, включено 98 предприятий.

«Исполнение государственно-оборонного заказа предприятиями региона выполняется своевременно в установленные заказчиком сроки, — отметил замглавы регионального минпромторга. — Наше министерство регулярно проводит рабочие встречи и совещания с руководителями предприятий ОПК с целью решения текущих и перспективных проблемных вопросов».

Вопросы есть почему не хватает снарядов на фронте?

https://vn.ru/news-proshchay-sibselmash-na-meste-legendarnog...