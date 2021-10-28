«ШАГАЙ ВПЕРЁД, КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ!» - с днём рождения!

29 октября 1918 года был основан Коммунистический союз молодёжи — главная молодёжная организация Страны Советов. Впрочем, не только прежней страны — и сегодня любое молодёжное движение мы по-прежнему сравниваем с комсомолом, понимая, что это сравнение идёт явно не в пользу современных подобий ВЛКСМ, которым вряд ли отведена такая долгая судьба и такое знаковое место в истории. Пробежимся по основных вехам его истории, показав как известные, так и редкие фотографии этого непростого пути. Конец 1910-х годов. Начало Создание Российского коммунистического союза молодёжи объявил I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи (Москва, 29 октября — 4 ноября 1918 года). Вообще первые революционные годы были временем постоянных съездов и формирования новых общественных и партийных организаций, поэтому неизбежно рядом с рабочими, крестьянскими и солдатскими советами появились бы и молодёжные союзы. В тезисах, утверждённых съездом, говорилось: «Союз солидарен с Российской коммунистической партией (большевиков). Союз ставит себе целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодёжи в активное строительство Советской России». VIII съезд РКП(б) в следующем году незамедлительно принял решение идейно и материально поддержать комсомол со стороны партийных организаций. С тех пор под бдительным контролем партии комсомол будет существовать до своего предпоследнего съезда. Делегаты того самого первого съезда. Фото из архива «Известий» Делегаты того самого первого съезда. Фото из архива «Известий»

Предшественники объединённого комсомола — I областной съезд социалистических союзов рабочей молодёжи Урала. 25–28 ноября 1917 года

Делегаты I Иваново-вознесенского губернского съезда РКСМ. 15 июня 1919 года

Группа участников I Всероссийского съезда рабочей и крестьянской молодежи. 1918 год

Сводный комсомольский отряд на улицах Петрограда в дни борьбы с Юденичем. 1919 год

Слева – Ефим Цетлин, соратник Николая Бухарина и первый председатель ЦК РКСМ

1920-е годы. Строительство

В 1920-е сложилось знакомое нам название: сначала РКСМ получил имя Ленина после его кончины, а затем, в 1926 году, переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи — ВЛКСМ. Постепенно другие молодёжные организации оказались не у дел (а в первые советские годы ещё могли существовать независимые молодёжные движения). Под руководством комсомола с 1922 года существовала и пионерия.

Число комсомольцев стремительно росло — в 1926 году их было 1,8 миллиона. В 1928 году ВЛКСМ вручили Орден Красного Знамени за боевые заслуги в годы Гражданской войны.

В.И. Ленин среди делегатов III съезда РКСМ. Художник Пётр Белоусов

Члены рабочего аппарата городского комитета комсомола. Иваново-Вознесенск, 1920-е годы

Владимир Маяковский читает последнюю главу поэмы «Хорошо!» на вечере, посвящённом 10-летию Московской организации ВЛКСМ в Колонном зале Дома союзов. 24 октября 1927 года

Бюро и аппарат Челябинского окружного комитета ВЛКСМ. 1928 год

Активисты комсомольского движения Татарии 1920-х годов

1930-е годы. Репрессии

Многие видные деятели комсомола не избежали маховика репрессий. Если пройтись по списку руководителей РКСМ-ВЛКСМ, то все из них (!), за исключением одного лишь Александра Мильчакова, были расстреляны, в том числе Александр Косарев, занимавший должность генерального секретаря ЦК почти всё десятилетие, с 1929 по 1938 года. Да и Мильчаков был также репрессирован, но отделался ссылкой без смертного приговора.

Вместе с тем комсомольцы активно участвуют в социально-экономической жизни страны: вовлекаются в стахановское движение, готовят в своих рядах механизаторов для сельского хозяйства, изобретают новые формы социалистических соревнований.

Александр Косарев, генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ, сводит пятитысячный трактор с конвейера Сталинградского тракторного завода. 1932 год

Журнал «Техника молодёжи» за июль 1937 года — один из примеров комсомольских печатных изданий

Комсомольцы посёлка Охи Сахалинской области. 1932 год

Иосиф Сталин и колхозница-ударница Мария Демченко в президиуме X съезда ВЛКСМ. 1936 год

Слева — молодой Никита Хрущёв, справа разговаривает с ним Александр Косарев. X съезд ВЛКСМ. 1936 год

1940-е годы. Война

К началу 1940-х годов в СССР насчитывалось около 10 миллионов комсомольцев. Из них 2 миллиона ушли на фронт уже в первый год войны. Работали молодые советские граждане и в тылу на помощь фронту, и в партизанских и подпольных группах. Отдельно стоит вспомнить комсомольцев Зою Космодемьянскую, Лизу Чайкину, Александра Матросова и других. По некоторым подсчётам, до 7 тысяч членов ВЛКСМ стали Героями Советского Союза. Да и сама организация в 1945 году получила Орден Ленина за заслуги перед Родиной. А в 1948-м ВЛКСМ получил и второй Орден Ленина в честь 30-летия.

Плакат времён Великой Отечественной войны

Танки фронту — от горьковского комсомола в 25-ю годовщину ВЛКСМ. 1943 год

Комсомольцы Кировского завода в блокадном Ленинграде. 1941 год

Комсомольцы на фронте. Красноармеец Г. Малков и старший сержант радистка М. Капуга обеспечивают связь на 4-м Украинском фронте. 1943 год

Комсомольцы после войны. Делегация ВЛКСМ — участники заседания в Москве, посвящённого 70-летию Сталина, на выставке об истории комсомола. 1949 год

Приём в комсомол. Художник Сергей Григорьев. 1949 год

1950-е годы. Оттепель

В годы оттепели вновь заметен рост инициатив комсомольских организаций в хозяйственной жизни страны. В конце 1958 года комсомол выступил зачинателем движения «коллективов и ударников коммунистического труда», получали всё большее распространение так называемые «комсомольские путёвки» — своего рода повестки, по которым комсомолец отправлялся на работу в то или иное место.

Знаковыми событиями были и контакты с молодёжью других стран, чего стоил хотя бы VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве, один из самых заметных в истории фестивалей и одно из ключевых событий оттепели в целом.

В 1956 году за заслуги в социалистическом строительстве, освоении целинных и залежных земель ВКЛСМ получил третий Орден Ленина.

В 1950-е утвердилась последняя и наиболее известная эмблема ВЛКСМ. Нагрудный членский значок образца 1958 года

Челябинские комсомольцы на вокзале перед отъездом на целину. 1954 год

Комсомольцы-облицовщики — ученики школы рабочей молодёжи на строительстве Московского государственного университета. 1951 год

Первые комсомольцы, приехавшие на строительство Красноярской ГЭС в 1956 году

Комсомольская путёвка о направлении на стройки в районы освоения целинных и залежных земель Казахской ССР. 1959 год

1960-е годы. Юбилей

Оттепель продолжалась — не зря её нередко называют эпохой шестидесятников. В это время численность ВЛКСМ возросла до 19 миллионов человек (по данным 1962 года). Усилилась и непосредственная связь с партией: за 1958–1962 годы 1,2 миллиона комсомольцев вступили в КПСС, а Устав КПСС в разделе «Партия и комсомол» непосредственно прописывал руководящую роль партии и роль комсомола как помощника и резерва партии.

Ярким событием стал юбилей комсомола в 1968 году. Массовой акцией было заложение капсул с обращением к потомкам. Пожалуй, сегодня будет интересно прочесть эти обращения, полные верой в торжество коммунистических идеалов.

Юрий Гагарин вносит знамя комсомола в зал Кремлёвского Дворца съездов во время открытия XIV съезда ВЛКСМ. 1962 год

По комсомольской путёвке. Художник Михаил Баранчеев. 1960 год

Там, где появлялись новые города, появлялись и комсомольские организации. Первая учредительная комсомольская конференция Зеленоградского РК ВЛКСМ. 1965 год

Комсомольцы Владимир Сакуров, Виктор Буравкин и Дмитрий Павлов разбирают письма в 2017 год. Новороссийск, 1968 год

Торжественное закрытие капсулы с письмами. Новороссийск, 1968 год

Празднование 50-летия ВЛКСМ в Барнауле. 1968 год

1970-е годы. Застой

Став обыденным явлением, комсомольское движение неизбежно превращалось в формальность. Творческий потенциал молодёжи всё чаще уходил в нонконформистскую волну, а ВЛКСМ был по душе лишь тем, кто рассчитывал на стартовую площадку для партийной или хозяйственной карьеры.

Вместе с тем продолжалось участие комсомольцев в ударных стройках, одной из которых стало строительство Байкало-Амурской магистрали. Пожалуй, это одно из немногих запоминающихся событий брежневского времени.

Плакат 1970-х годов

Концерт мастеров искусств в Кремлёвском Дворце съездов после торжественного заседания ЦК ВЛКСМ. 1978 год

Встреча с делегатом XVII съезда ВЛКСМ студентом Марийского государственного университета В. Александровым. Йошкар-Ола, 1974 год

Комсомольцы Севастополя уезжают на БАМ. 1970 год

Праздничный митинг, посвящённый прибытию строительного отряда имени XVIII съезда ВЛКСМ. Усть-Илимск, Иркутская область. 1979 год

Митинг против агрессии США, организованный комитетом молодёжных организаций при ЦК ВЛКСМ. 1970 год

1980-е годы. Перестройка

В ходе демократических преобразований комсомол стал выдвигать новые инициативы по работе с молодёжью. Например, молодёжным центрам предлагалось вести самостоятельную хозяйственную деятельность — эта и другие бизнес-затеи впоследствии приведут к тому, что выходцы из комсомольского аппарата станут новой экономической элитой России.

По мере распада страны от единого комсомола откалывались республиканские куски, появлялись альтернативные объединения молодёжи, а на предпоследнем, XXI съезде в 1990 году он решил отколоться и сам, объявив себя независимой от КПСС организацией. Впрочем, это не спасло шаткого положения ВЛКСМ, и после августовского путча созванный чрезвычайный XXII съезд распустил организацию.

Из диафильма «Решения ХХ съезда ВЛКСМ — программа перестройки работы комсомола». 1988 год

Из диафильма «Решения ХХ съезда ВЛКСМ — программа перестройки работы комсомола». 1988 год

Из диафильма «Решения ХХ съезда ВЛКСМ — программа перестройки работы комсомола». 1988 год

Лицевая сторона карманного календаря на 1989 год из комплекта календарей Штаба трудовых объединений Московского комитета ВЛКСМ. Удивительное сочетание старой лексики и идеи и нового названия напитка «Фанта».

X съезд комсомольских организаций РСФСР. 1990 год XXI съезд ВЛКСМ. 1990 год

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http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43176089888/Vsesoyuznomu-Leninskomu-Komsomolskomu-Soyuzu-Molodyozhi---95-

http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43379983193/S-dnyom-rozhdeniya-Komsomola-!!!

http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43229370121/Den-rozhdeniya-komsomola

http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43337163321/29-oktyabrya

http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43728456867/S-dnyom-rozhdeniya,-komsomol!

https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43671964088/K-100-letiyu-VLKSM.-S-dnyom-rozhdeniya,-komsomol!?utm_referrer=mirtesen.ru

https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43933929613/Slavnyie-vehi-istorii-komsomola!?&utm_referrer=mirtesen.ru