«ШАГАЙ ВПЕРЁД, КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ!» - с днём рождения!

29 октября 1918 года был основан Коммунистический союз молодёжи — главная молодёжная организация Страны Советов. Впрочем, не только прежней страны — и сегодня любое молодёжное движение мы по-прежнему сравниваем с комсомолом, понимая, что это сравнение идёт явно не в пользу современных подобий ВЛКСМ, которым вряд ли отведена такая долгая судьба и такое знаковое место в истории.
Пробежимся по основных вехам его истории, показав как известные, так и редкие фотографии этого непростого пути.
Конец 1910-х годов. Начало
Создание Российского коммунистического союза молодёжи объявил I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи (Москва, 29 октября — 4 ноября 1918 года). Вообще первые революционные годы были временем постоянных съездов и формирования новых общественных и партийных организаций, поэтому неизбежно рядом с рабочими, крестьянскими и солдатскими советами появились бы и молодёжные союзы.
В тезисах, утверждённых съездом, говорилось:
«Союз солидарен с Российской коммунистической партией (большевиков). Союз ставит себе целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодёжи в активное строительство Советской России».
VIII съезд РКП(б) в следующем году незамедлительно принял решение идейно и материально поддержать комсомол со стороны партийных организаций. С тех пор под бдительным контролем партии комсомол будет существовать до своего предпоследнего съезда.
Делегаты того самого первого съезда. Фото из архива «Известий»
Предшественники объединённого комсомола — I областной съезд социалистических союзов рабочей молодёжи Урала. 25–28 ноября 1917 года
Делегаты I Иваново-вознесенского губернского съезда РКСМ. 15 июня 1919 года
Группа участников I Всероссийского съезда рабочей и крестьянской молодежи. 1918 год
Сводный комсомольский отряд на улицах Петрограда в дни борьбы с Юденичем. 1919 год
Слева – Ефим Цетлин, соратник Николая Бухарина и первый председатель ЦК РКСМ
1920-е годы. Строительство
В 1920-е сложилось знакомое нам название: сначала РКСМ получил имя Ленина после его кончины, а затем, в 1926 году, переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи — ВЛКСМ. Постепенно другие молодёжные организации оказались не у дел (а в первые советские годы ещё могли существовать независимые молодёжные движения). Под руководством комсомола с 1922 года существовала и пионерия.
Число комсомольцев стремительно росло — в 1926 году их было 1,8 миллиона. В 1928 году ВЛКСМ вручили Орден Красного Знамени за боевые заслуги в годы Гражданской войны.
В.И. Ленин среди делегатов III съезда РКСМ. Художник Пётр Белоусов
Члены рабочего аппарата городского комитета комсомола. Иваново-Вознесенск, 1920-е годы
Владимир Маяковский читает последнюю главу поэмы «Хорошо!» на вечере, посвящённом 10-летию Московской организации ВЛКСМ в Колонном зале Дома союзов. 24 октября 1927 года
Бюро и аппарат Челябинского окружного комитета ВЛКСМ. 1928 год
Активисты комсомольского движения Татарии 1920-х годов
1930-е годы. Репрессии
Многие видные деятели комсомола не избежали маховика репрессий. Если пройтись по списку руководителей РКСМ-ВЛКСМ, то все из них (!), за исключением одного лишь Александра Мильчакова, были расстреляны, в том числе Александр Косарев, занимавший должность генерального секретаря ЦК почти всё десятилетие, с 1929 по 1938 года. Да и Мильчаков был также репрессирован, но отделался ссылкой без смертного приговора.
Вместе с тем комсомольцы активно участвуют в социально-экономической жизни страны: вовлекаются в стахановское движение, готовят в своих рядах механизаторов для сельского хозяйства, изобретают новые формы социалистических соревнований.
Александр Косарев, генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ, сводит пятитысячный трактор с конвейера Сталинградского тракторного завода. 1932 год
Журнал «Техника молодёжи» за июль 1937 года — один из примеров комсомольских печатных изданий
Комсомольцы посёлка Охи Сахалинской области. 1932 год
Иосиф Сталин и колхозница-ударница Мария Демченко в президиуме X съезда ВЛКСМ. 1936 год
Слева — молодой Никита Хрущёв, справа разговаривает с ним Александр Косарев. X съезд ВЛКСМ. 1936 год
1940-е годы. Война
К началу 1940-х годов в СССР насчитывалось около 10 миллионов комсомольцев. Из них 2 миллиона ушли на фронт уже в первый год войны. Работали молодые советские граждане и в тылу на помощь фронту, и в партизанских и подпольных группах. Отдельно стоит вспомнить комсомольцев Зою Космодемьянскую, Лизу Чайкину, Александра Матросова и других. По некоторым подсчётам, до 7 тысяч членов ВЛКСМ стали Героями Советского Союза. Да и сама организация в 1945 году получила Орден Ленина за заслуги перед Родиной. А в 1948-м ВЛКСМ получил и второй Орден Ленина в честь 30-летия.
Плакат времён Великой Отечественной войны
Танки фронту — от горьковского комсомола в 25-ю годовщину ВЛКСМ. 1943 год
Комсомольцы Кировского завода в блокадном Ленинграде. 1941 год
Комсомольцы на фронте. Красноармеец Г. Малков и старший сержант радистка М. Капуга обеспечивают связь на 4-м Украинском фронте. 1943 год
Комсомольцы после войны. Делегация ВЛКСМ — участники заседания в Москве, посвящённого 70-летию Сталина, на выставке об истории комсомола. 1949 год
Приём в комсомол. Художник Сергей Григорьев. 1949 год
1950-е годы. Оттепель
В годы оттепели вновь заметен рост инициатив комсомольских организаций в хозяйственной жизни страны. В конце 1958 года комсомол выступил зачинателем движения «коллективов и ударников коммунистического труда», получали всё большее распространение так называемые «комсомольские путёвки» — своего рода повестки, по которым комсомолец отправлялся на работу в то или иное место.
Знаковыми событиями были и контакты с молодёжью других стран, чего стоил хотя бы VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве, один из самых заметных в истории фестивалей и одно из ключевых событий оттепели в целом.
В 1956 году за заслуги в социалистическом строительстве, освоении целинных и залежных земель ВКЛСМ получил третий Орден Ленина.
В 1950-е утвердилась последняя и наиболее известная эмблема ВЛКСМ. Нагрудный членский значок образца 1958 года
Челябинские комсомольцы на вокзале перед отъездом на целину. 1954 год
Комсомольцы-облицовщики — ученики школы рабочей молодёжи на строительстве Московского государственного университета. 1951 год
Первые комсомольцы, приехавшие на строительство Красноярской ГЭС в 1956 году
Комсомольская путёвка о направлении на стройки в районы освоения целинных и залежных земель Казахской ССР. 1959 год
1960-е годы. Юбилей
Оттепель продолжалась — не зря её нередко называют эпохой шестидесятников. В это время численность ВЛКСМ возросла до 19 миллионов человек (по данным 1962 года). Усилилась и непосредственная связь с партией: за 1958–1962 годы 1,2 миллиона комсомольцев вступили в КПСС, а Устав КПСС в разделе «Партия и комсомол» непосредственно прописывал руководящую роль партии и роль комсомола как помощника и резерва партии.
Ярким событием стал юбилей комсомола в 1968 году. Массовой акцией было заложение капсул с обращением к потомкам. Пожалуй, сегодня будет интересно прочесть эти обращения, полные верой в торжество коммунистических идеалов.
Юрий Гагарин вносит знамя комсомола в зал Кремлёвского Дворца съездов во время открытия XIV съезда ВЛКСМ. 1962 год
По комсомольской путёвке. Художник Михаил Баранчеев. 1960 год
Там, где появлялись новые города, появлялись и комсомольские организации. Первая учредительная комсомольская конференция Зеленоградского РК ВЛКСМ. 1965 год
Комсомольцы Владимир Сакуров, Виктор Буравкин и Дмитрий Павлов разбирают письма в 2017 год. Новороссийск, 1968 год
Торжественное закрытие капсулы с письмами. Новороссийск, 1968 год
Празднование 50-летия ВЛКСМ в Барнауле. 1968 год
1970-е годы. Застой
Став обыденным явлением, комсомольское движение неизбежно превращалось в формальность. Творческий потенциал молодёжи всё чаще уходил в нонконформистскую волну, а ВЛКСМ был по душе лишь тем, кто рассчитывал на стартовую площадку для партийной или хозяйственной карьеры.
Вместе с тем продолжалось участие комсомольцев в ударных стройках, одной из которых стало строительство Байкало-Амурской магистрали. Пожалуй, это одно из немногих запоминающихся событий брежневского времени.
Концерт мастеров искусств в Кремлёвском Дворце съездов после торжественного заседания ЦК ВЛКСМ. 1978 год
Встреча с делегатом XVII съезда ВЛКСМ студентом Марийского государственного университета В. Александровым. Йошкар-Ола, 1974 год
Комсомольцы Севастополя уезжают на БАМ. 1970 год
Праздничный митинг, посвящённый прибытию строительного отряда имени XVIII съезда ВЛКСМ. Усть-Илимск, Иркутская область. 1979 год
Митинг против агрессии США, организованный комитетом молодёжных организаций при ЦК ВЛКСМ. 1970 год
1980-е годы. Перестройка
В ходе демократических преобразований комсомол стал выдвигать новые инициативы по работе с молодёжью. Например, молодёжным центрам предлагалось вести самостоятельную хозяйственную деятельность — эта и другие бизнес-затеи впоследствии приведут к тому, что выходцы из комсомольского аппарата станут новой экономической элитой России.
По мере распада страны от единого комсомола откалывались республиканские куски, появлялись альтернативные объединения молодёжи, а на предпоследнем, XXI съезде в 1990 году он решил отколоться и сам, объявив себя независимой от КПСС организацией. Впрочем, это не спасло шаткого положения ВЛКСМ, и после августовского путча созванный чрезвычайный XXII съезд распустил организацию.
Из диафильма «Решения ХХ съезда ВЛКСМ — программа перестройки работы комсомола». 1988 год
Из диафильма «Решения ХХ съезда ВЛКСМ — программа перестройки работы комсомола». 1988 год
Из диафильма «Решения ХХ съезда ВЛКСМ — программа перестройки работы комсомола». 1988 год
Лицевая сторона карманного календаря на 1989 год из комплекта календарей Штаба трудовых объединений Московского комитета ВЛКСМ. Удивительное сочетание старой лексики и идеи и нового названия напитка «Фанта».
X съезд комсомольских организаций РСФСР. 1990 год XXI съезд ВЛКСМ. 1990 год
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http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43176089888/Vsesoyuznomu-Leninskomu-Komsomolskomu-Soyuzu-Molodyozhi---95-
http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43379983193/S-dnyom-rozhdeniya-Komsomola-!!!
http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43229370121/Den-rozhdeniya-komsomola
http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43337163321/29-oktyabrya
http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43728456867/S-dnyom-rozhdeniya,-komsomol!
https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43671964088/K-100-letiyu-VLKSM.-S-dnyom-rozhdeniya,-komsomol!?utm_referrer=mirtesen.ru
https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43933929613/Slavnyie-vehi-istorii-komsomola!?&utm_referrer=mirtesen.ru