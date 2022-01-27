Срочно напасть на Украину? А зачем нападать?

Всё информационное поле забито разного рода прогнозами: когда, после каких провокаций и как далеко вторгнется Россия на Украину. При этом мало кто рассматривает вопрос о том, а надо ли российским войскам вообще на Украину заходить, даже если будет создана ситуация, при которой потребуется срочная военная защита для граждан России, проживающих на территории Донбасса. Разве у Армии России нет возможностей ответить агрессору дистанционно?

Не в ХХI веке разве мы живем? Разве не читаем регулярно про израильские авиаудары по территории Сирии, которые производятся без вторжения в сирийское воздушное пространство? Или мы сами считаем Россию настолько "лапотной", что видим её войска лишь в виде танковых и артиллерийских бригад? Ах да, у нас ещё конные буряты имеются в резерве Главкома)))

Тогда вспомним недавнюю историю, когда вертолет «Апачи» в Сирии упал из-за атаки русской РЭБ. https://svpressa.ru/war21/arti...

Американцы признали это нападением России на США? Утёрлись по-тихому и умерили свою наглость по отношению к русским патрулям.

Много раз писали наши военные эксперты о том, что если укро-вояки готовятся ко вторжению России на Украину и обмениваются "первыми признаками" такого вторжения, то им надо зарубить себе на носу: первым признаком военного реагирования Армии России на их провокации станет полное исчезновение у них любой связи. Полное. Любой. Без шансов на восстановление.

"В случае превентивных мер Россия может закрыть небо Донбасса, организовать бесполётную зону при помощи РЭБ, что будет держать все разведкомплексы на почтительном расстоянии от непризнанных республик. Ведь военные меры — это не только столкновение, но и создание непосредственных угроз противнику, при которых он откажется от своих дальнейших действий", — объясняет военный эксперт Алексей Леонков.

https://yandex.ru/turbo/life.r...

Американские моряки, плававшие в Черном море в 2014 году на "Дональде Куке" не дадут соврать. А ведь новейший эсминец "Дональд Кук" оборудован новейшей боевой информационно-управляющей системой "Иджис", которая объединяет средства ПВО всех кораблей, на которых установлена, в общую сеть, позволяя одновременно сопровождать и обстреливать сотни целей. На гранях надстройки эсминца размещены четыре огромные антенны универсального радара, заменяющего несколько обычных РЛС.

И вот вся эта навороченная супер-пупер электроника накрылась, как медным тазом, нашими "Хибинами", установленными на фронтовой бомбардировщик СУ-24. При сближении самолета с эсминцем был включен комплекс "Хибины", которые выключили его радар, боевые управляющие цепи, системы передачи данных - короче, выключили весь "Иджис", как мы выключаем телевизор нажатием кнопки на пульте. После этого Су-24 сымитировал ракетную атаку на ослепший и оглохший корабль. Потом еще одну и еще - всего 12 раз. После этого эсминец США рванул в ближайший порт Румынии, 27 моряков списались по здоровью на берег, а Пентагон выступил с крайне эмоциональным заявлением, обвинив Россию в нарушении собственных традиций и международных договоров. https://rg.ru/2014/04/30/reb-s...

С 2014 года Россия не стояла на месте, а развивала свои РЭБ. Вот, например, боевой блок «Алабуга». Все его ТТХ - большой секрет. Однако известно, что это ракета, боевым блоком которой является высокочастотный генератор электромагнитного поля большой мощности. Система предназначена для вывода из строя средств управления, связи и наведения огня противника. После запуска ракета комплекса «Алабуга» разрывается на высоте 200–300 метров, выводя при этом из строя (практически выжигая) все виды электронной техники, находящейся в радиусе 3,5 километра от эпицентра взрыва. При применении "Алабуги" с подвесок многоцелевых истребителей Су-30 СМ дальность применения - 280 - 300 км.

https://versia.ru/v-rossii-soz...

https://topwar.ru/126533-perei...

В результате такого применения наши военнослужащие находятся на нашей территории и вне опасности, а украинские вояки с их западными инструкторами - без связи, без целеуказания и без средств наведения. Просто и красиво. Зачем туда переть на танках? Для картинки в СМИ?

А вот ещё красавец - Палантин — российский комплекс РЭБ. Поступил на вооружение российской армии в апреле 2019 года. Есть уже и новое поколение «Палантин-К». Может быть развёрнут с марша в кратчайшие 30 минут и приступит к работе по обнаружению, сопровождению, блокированию и подавлению каналов связи целей. На учениях заглушил систему радиосвязи и радиоэлектронной разведки условного противника в полосе шириной около 1 тыс. км.

И какие могут быть боевые действия при полном отсутствии связи? Даже упертые укро-вояки не смогут получать команды от своих англосаксонских инструкторов. А вот останутся ли на своих местах сами эти инструкторы, способные воевать только против дикарей с палками?

Сами американцы признали, что применение российского "Палантина" в радиусе до 1000 км ведет к полной утрате боеспособности противника. Ещё раз читаем внимательно: "применение "Палантина" в радиусе 1000 км ведет к полной утрате боеспособности противника". Без танков и конных бурятов))

Ещё один ужасный ужас для натовских военных - комплекс "Мурманск-БН": действует на расстоянии до 5.000 км, и, по признанию самих натовцев, способен изменить ход войны. Большинство данных о нем засекречены. Известно лишь, что эта система нацелена на радиоразведку, подавление и контроль линий связи авиационных и корабельных группировок. Цель достигается в результате блокирования сигнала над этой территорией. Кроме того, РЭБ подавляет все спутниковые волны, сотовую связь (VHF-UHF), радиоприемники. По мнению иностранных экспертов, российские стратегические комплексы РЭБ «Мурманск-БН» могут помешать работе самых современных систем вооружения. Например, они смогут полностью блокировать связь истребителей F-35, летающих рядом с российскими границами, с пунктами управления. В перспективе комплекс сможет нарушать работу средств глобального позиционирования GPS.

При этом Россия поставляет на экспорт системы РЭБ ближнего действия (например, «Рычаг-АВ» и знаменитый "Президент"), которые пользуются огромным спросом и не имеют аналогов. А вот системы РЭБ дальнего действия не то что не продаются, но даже и не показываются широкой публике, и натовским экспертам остается только гадать, на что они в действительности способны при реальном боевом применении.

Так что нет никакого смысла подвергать риску наших солдат. Россия в состоянии дать тот самый - ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТВЕТ, о котором предупредил Президент, лишив любого, кто создаст опасность для России и её граждан, самой возможности вести боевые действия.

Россия создала для себя возможность побеждать, не вводя свои войска на территорию противника и не подвергая риску ни своих солдат, ни мирное население.

Поэтому "вторжения России" на территорию Украины укро-вояки и их хозяева не дождутся, а вот на реальный и грозный военно-технический ответ со стороны России вполне могут нарваться.

Не трогайте и не злите Россию, господа из НАТО и их шавки на Украине и на прочих русских землях! Иначе будет очень больно.

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