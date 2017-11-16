Осенняя Колыма и не только в пейзажных фотографиях Тони Андреевой

Хорошую фотографию Антонина сравнивает с хорошей картиной. Она у каждого своя, но непременно должна доносить некое послание и оставлять след в душе.

Вырастив четверых детей, Антонина Андреева почувствовала, что может посвятить своё время любимому занятию. Съёмкой увлекалась ещё со школьных лет, на зеркалку начала снимать в 2012 году. Наличие художественного образования по специальности «живопись и натюрморт», должно быть, сыграло свою роль в стиле фотографа.

Антонина говорит, что занимается предметной съёмкой для продаж, а пейзажной – для души. Сейчас ей 47 лет. Снимает на Canon 6D с объективом Canon 17-40мм F/4. За интересными кадрами отправляется в фототуры по живописным природным уголкам, туда, где не ходят толпы туристов. Она уже побывала на Байкале, Ладоге, Онеге, Белом море, Колыме, Кольском полуострове, в Крыму. Туманы Приморья, закаты в горах, рассветы на озёрах, великолепную осеннюю Колыму, джунгли севера и другие красоты природы можно увидеть в её кадрах.

Великолепная осень, Колыма Утро, Колыма, озеро Джека Лондона Аватар, Сихотэ-Алинь, Японское море Туманы Приморья, Лазовский заповедник Японское море Непогода в горах, непогода… Колыма Рассвет, озера Корульди, Сванетия Сванетия, озера Корульди Снег, Колыма На озере Джека Лондона, Колыма Закат на хребте, Загедан, Карачаево-Черкессия Низкая облачность, Кавказ Калязин Ежики, Колыма Ладога Джунгли Севера Течение осени Колыма Ладога Колыма Кустики голубики после первых заморозков на Колыме

https://photoiskusstvo. info/topics/osennyaya-kolyma-v-pejzaz...