Осенняя Колыма и не только в пейзажных фотографиях Тони Андреевой

Хорошую фотографию Антонина сравнивает с хорошей картиной. Она у каждого своя, но непременно должна доносить некое послание и оставлять след в душе.
Вырастив четверых детей, Антонина Андреева почувствовала, что может посвятить своё время любимому занятию. Съёмкой увлекалась ещё со школьных лет, на зеркалку начала снимать в 2012 году. Наличие художественного образования по специальности «живопись и натюрморт», должно быть, сыграло свою роль в стиле фотографа.
Антонина говорит, что занимается предметной съёмкой для продаж, а пейзажной – для души. Сейчас ей 47 лет. Снимает на Canon 6D с объективом Canon 17-40мм F/4. За интересными кадрами отправляется в фототуры по живописным природным уголкам, туда, где не ходят толпы туристов. Она уже побывала на Байкале, Ладоге, Онеге, Белом море, Колыме, Кольском полуострове, в Крыму. Туманы Приморья, закаты в горах, рассветы на озёрах, великолепную осеннюю Колыму, джунгли севера и другие красоты природы можно увидеть в её кадрах.
Великолепная осень, КолымаУтро, Колыма, озеро Джека ЛондонаАватар, Сихотэ-Алинь, Японское мореТуманы Приморья, Лазовский заповедникЯпонское мореНепогода в горах, непогода… КолымаРассвет, озера Корульди, СванетияСванетия, озера КорульдиСнег, КолымаНа озере Джека Лондона, КолымаЗакат на хребте, Загедан, Карачаево-ЧеркессияНизкая облачность, КавказКалязинЕжики, КолымаЛадогаДжунгли СевераТечение осени КолымаЛадогаКолымаКустики голубики после первых заморозков на Колыме
https://photoiskusstvo.info/topics/osennyaya-kolyma-v-pejzaz...
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