Двойная жизнь Роберта Ханссена — образцового американца и советского «крота»

Тихий, честный семьянин, идеальный сотрудник ФБР — неуловимый шпион и предатель! Роберта Ханссена не могли поймать в течение 20 лет. За это время он передал СССР огромное количество информации — и всё ради денег. Почему же его так долго ловили и как смогли обнаружить?

«Да это же Боб!»

2000 год, штаб-квартира ФБР. Агенты бюро в замешательстве разбирают груду документов. Несколько лет они безуспешно работали над делом об утечках в американских спецслужбах. Но в деле не было ни подозреваемых, ни кодового имени, ни времени действия возможного крота. Нельзя было даже понять, связаны ли многочисленные утечки между собой, идёт ли речь об одном предателе или нескольких, и в каком учреждении он может находится.

И вот — невероятная удача! Бывший русский разведчик сам выходит на них и предлагает передать досье на крота прямо из штаба СВР. Разумеется, за небольшое вознаграждение в семь миллионов долларов. Предложение выглядело крайне подозрительно, но это был единственный шанс поймать шпиона.

Когда досье попало в руки фэбээровцев, стало ясно, что деньги потрачены не напрасно. В полученных документах обнаружилась полная переписка русских с кротом, информация о всех переданных секретах, полученных за это суммах и местах тайников, а также даты контактов и методы коммуникаций.

Радость от такого ценного приобретения быстро сменилась ужасом.

Объём переданной информации был колоссален! Согласно досье, крот сотрудничал с русскими больше 20 лет. За это время были слиты тысячи секретных документов, сотни дисков, раскрыты не только отдельные американские агенты, но и целые разведывательные программы. Опытнейшие федералы никогда в жизни не видели ничего подобного.

При этом личность самого крота оставалась секретом даже для его нанимателей. Всё, что было у русской разведки, — короткая запись телефонного разговора с«Рамоном Гарсией» (кодовое имя крота в КГБ) и старый пластиковый пакет для мусора, предположительно с его отпечатками.

Внезапно во время прослушивания аудиозаписи один из федералов узнаёт знакомый голос:«Да это же Боб!». Агенты в шоке. Роберт Ханссен — их коллега, отработавший многие годы в ФБР, в том числе по линии контрразведки. Расследование по ловле крота вполне могли поручить самому кроту.

Волк в овечьей шкуре

Позже пришло подтверждение, что отпечатки пальцев на пакете совпадают с отпечатками Ханссена. Но этих улик было недостаточно. Вполне возможно, что русские хотели его подставить, чтобы защитить настоящего крота. Тем более, что биография Роберта Ханссена была совершенно идеальной.

Роберт родился в семье полицейского, пошёл по стопам отца и после службы в полиции, где его характеризовали как«слишком умного для такой работы», перешёл в ФБР. Тихий, порядочный, умный, примерный семьянин, отец шестерых детей, консерватор и ревностный католик, он будто бы сошёл с плакатов о том, каким должен быть настоящий американский спецагент. За четверть века службы в ФБР ему не предъявляли никаких нареканий. Роберт Ханссен

Спецагент Дэвид Мейджор, проработавший с Ханссеном большую часть своей карьеры, как-то признался в интервью:«Мы могли составить список из тысячи подозреваемых, и Роберт не попал бы в него».

Крота требовалось взять с поличным.

Под видом повышения за долгие годы службы Ханссена перевели на новую должность по защите информации. На этом месте он получил неограниченный доступ ко всем базам данных ФБР. Это должно было спровоцировать Роберта украсть что-то ещё для русских. Разумеется, его новый офис, технику, дом и любые передвижения взяли под круглосуточное наблюдение. Кроме того, к нему приставили «помощника».

Оказалось, что Ханссен предавал не только своих коллег и страну. Слежка за его домом показала, что имидж Роберта как порядочного семьянина является лишь прикрытием. С домашнего компьютера он регулярно наведывался на различные форумы, где делился порнографическими историями о своей жене. Но Ханссен не ограничивался одними лишь фантазиями в интернете. Дом Ханссена — уже выставленный на торги

В своей спальне Роберт установил скрытую камеру и вывел её на монитор в другом конце дома, чтобы друг мог наблюдать, как они с женой занимаются сексом. Не обошлось и без любовницы. Полученные от русских деньги Ханссен не спешил нести домой, опасаясь, что жена начнёт что-то подозревать.

В одном из местных стрипклубов любвеобильный крот нашёл девицу, которую одаривал драгоценностями, при этом открыто заявляя ей о своей службе в ФБР.

Не забывал Роберт и о своей грешной душе. Будучи религиозным человеком, он регулярно посещал церковь и являлся активным членом католической организации«Опус Деи». Со своими коллегами Ханссен любил поговорить о религии и морали, а по поводу СССР открыто заявлял, что«красные не смогут победить, ибо с ними нет Бога!».

Уже будучи пойманным, он признался, что не раз исповедовался пастору по поводу своей работы на Советский Союз. Духовный наставник лишь посоветовал ему прекратить преступную деятельность, молить о прощении и отдать полученный от русских гонорар нуждающимся. Роберт действительно пожертвовал порядка 30 тысяч долларов в благотворительный фонд Матери Терезы, но сотрудничать с красными не перестал.

Ловушка захлопнулась

Неудивительно, что подобный человек не смог долго держать себя в руках на новой должности. Уже через несколько недель, 22 января 2001-го, Ханссен начал искать в базе данных ФБР «Фоксстоун» (парк, где крот оставлял сведения) и «тайник». Поиск не дал результатов, поскольку дело о кроте предусмотрительно изъяли из всех баз. Ещё через несколько дней он проехал несколько раз мимо парка, но не останавливался. Тридцатого января агенты обыскали его машину и обнаружили в ней пистолет, несколько папок документов с работы и чёрные пластиковые мешки. Сотрудники ФБР изымают корреспонденцию Ханссена

Крот определённо готовился к чему-то.

Восемнадцатое февраля. Агенты ФБР повсюду следовали за своим коллегой, но ничего не происходило. Подозреваемый вместе с приятелем ехали по своим делам в воскресный день. Внезапно наблюдатели заметили, что машина Ханссена свернула в аэропорт. Возможно, опытный агент заметил слежку и решил скрыться.

Федералы стали готовиться к худшему и вызвали подкрепление, но тревога оказалась ложной — Роберт лишь подбросил старого друга к терминалу и повернул обратно. Но он не поехал домой, а остановился у парка Фоксстоун. Ханссен сделал свои последние шаги на свободе, заложил пакет под мост, после чего несколько вооружённых агентов ФБР окружили его со всех сторон. Но он нисколько не удивился появлению коллег. Спокойным голосом Роберт спросил:«Почему вы так долго?» Один из тайников Ханссена — мост в парке Фоксстоун

Больше вопросов, чем ответов

Теперь отпираться Ханссену было не за чем. Его поймали с поличным, а за подобное преступление грозила смертная казнь. Роберт согласился сотрудничать со следствием. Но в итоге его ответы породили новые вопросы. Как ему удалось оставаться непойманным так долго, и почему он пошёл на предательство?

Ханссен начал работать в ФБР в 1976 году, а уже в 1979 по своей собственной инициативе предложил услуги Советам. При этом он действовал очень аккуратно и избегал любых личных встреч с советскими разведчиками.

Все схемы передачи информации, шифры и сигналы Ханссен придумывал самостоятельно. Например, в одном из писем он просил русских разместить определённое объявление в газете, если его предложение их заинтересует. Для тайников он выбрал парк неподалёку от собственного дома, чтобы не вызывать подозрение семьи внезапными дальними поездками. Когда советские разведчики были готовы получить пакет, Ханссен просил их вертикально наклеивать белую ленту на столб у входа в парк.

Вход в тот самый парк Вход в тот самый парк

Провернув дело, Роберт просто переклеивал ленту горизонтально. Такие, казалось бы, простые схемы позволяли кроту по минимуму использовать переписку или технику, которую можно прослушать. Российские разведчики узнали, кто на них работал, только в 2001 году — из сообщений американских СМИ.

По совпадению, уже через год после начала работы на СССР ФБР назначило Ханссена на должность, связанную с контрразведкой против СССР. Теперь у крота был доступ к бесценной информации о том, кого же по ту сторону железного занавеса перевербовали его коллеги.

Чтобы сообщения о кроте через них не попали к американцам, Ханссен безжалостно сдавал двойных агентов СССР. Практически всех их вскоре казнили.

Основным мотивом своего предательства Роберт Ханссен назвал деньги. За 20 лет«подработки» он получил 600 тысяч долларов и ещё около 800 тысяч в драгоценностях. Сущие копейки для такой работы, особенно если вспомнить, что за информацию о нём самом ФБР заплатило в пять раз больше. В одном из писем Роберт прямо сообщил нанимателям, что суммы больше ста тысяч ему особо ни к чему, ведь их некуда тратить. Наличные, оставленные советскими «работодателями» Ханссену (источник фото)

Ущерб же от утечек измерить почти невозможно. Так, в самом начале своей карьеры Ханссен предупредил СССР о строительстве секретного туннеля под советское посольство в Вашингтоне. Проект, предполагавший установку самого современного оборудования стоимостью под миллиард долларов, стал известен Москве ещё до того, как начал действовать.

На этом фоне интересным выглядит интервью психолога, работавшего с кротом во время его допросов. Роберт неоднократно рассказывал ему о своих сложных отношениях с отцом, скучной работе и непонимающих коллегах. Возможно, умный и рисковый человек просто бежал от скуки личной жизни и карьеры в увлекательный мир шпионов, где на кону были жизни людей и бюджеты сверхдержав.