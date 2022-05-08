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Сейчас по лазерной проекции художники наносят штрихи будущего мурала героя.
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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2
Все фото взяты из разных каналов телеграм.Вначале покажу банеры в наших городахМосква. Портрет командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (Вохи), Музей военной формы на Большой Никитской.Москва. Портрет офицера Росгвардии Максима Концова, Музей военной формы на Большой Никитской.Москва. Фасад штаб-квартиры РВИО в Петровском переулке.В Казани создан мурал в память о Герое России Дамире Исламове.В Воронеже на стене одного из домов идëт работа по созданию портрета майора Ивана Величко.
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