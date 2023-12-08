Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.3

Ну что? Пошли? Умный совет от Фёдора Михайловича

Секретный дворик Сен-Жермен с фонтаном и садом — небольшой тихий уголок в центре Петербурга. Здесь бывали Анна Ахматова, Николай Гумилёв, Фёдор Шаляпин, Максим Горький, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов. Литейный проспект, 46

Красивый ночной Питер в объективе Натальи Красновой Красивый ночной Питер в объективе Натальи Красновой

Русский банк для внешней торговли Архитектор: В.А. Шрётер, середина XVIII в. Здание принадлежало пастору протестантского вероисповедания — Нациусу. Со времен своего появления дом неоднократно менял облик и владельцев. На рубеже XIX и XX вв. дом перешёл во владение русского банка. Началась перестройка внутреннее пространство было декорировано орнаментальной плиткой, а витражный купол стал настоящим инженерным новшеством того периода. В 1917 г. банк имел 61 отделение в России и 3 — за рубежом, в это время было только процветание банка. Слияние с другими крупными банками.

Но в 1918 г. Декретом Совнаркома акционерный капитал банка, наряду с акционерными капиталами других частных банков, был конфискован в пользу Государственного банка Российской Республики. В 2018 г. огромный витражный купол площадью в 120 м² отреставрировали, около 70% остекления сделали заново. Сейчас здание законсервировано и вход закрыт. Большая Морская ул.,32

В Питере все красиво, даже книжные магазины. Атмосферный книжный магазин. Помимо большого выбора книг, тут есть и другие вещи на которые можно посмотреть. Книжный магазин находится недалеко от станции метро Маяковская на одноименной улице, д.19/15

Двор филфака СПбГУ По инициативе декана филфака во дворе СПбГУ установили скульптуру Арсена Аветисяна «Размышление о Маленьком принце», что привело к возникновению Парка современной скульптуры вокруг этой поэтичной статуи. Здесь можно увидеть необычные скульптуры, такие как маленькая бегемотиха Тоня, огромная улитка, веселая такса, Фонтан любви и другие уникальные композиции! Красивый вечерний Питер

Необычный фонтан недалеко от Политехнической Где: Политехническая ул., 29, корп. 2.

Красивый вечерний Питер

Аптека доктора Пеля и сыновей Аптека Пеля находится в здании, в котором на протяжении более 300 лет существовали аптеки немцев. С 1850 г. владельцем аптеки становится Василий Пель. С 1871 г. продукция аптеки стала поставляться к императорскому двору России. В 1875 г. владельцем аптеки становится А.В. Пель, продолжающий дело своего отца. Под его руководством аптека превратилась в медицинский комплекс с лабораториями, клиникой и фармацевтической фабрикой. На предприятиях Пелей трудились свыше 200 человек. А. В. Пель открыл спермин — единственный лекарственный препарат, экспортируемый в то время из Российской империи. После ремонта и реставрации в 2010 г. в помещении открылся Музей-аптека Доктора Пеля и сыновей. 7-я линия В.О., 16

И снова закат

Еще один интересный дворик в Петербурге В районе станции метро Нарвская живут слонята, а вместе с ними необычная композиция со львом, колонной, балясиной и рукой. Умилительное сочетание. Перекопская ул., во дворах домов №1 и №3

Дача Салтыковой Дата постройки 1847 г. архитектором П.С. Садовниковым Дача Салтыковой является примером загородной постройки середины XIX в. Из личных бумаг Салтыковой установили, что территории, принадлежавшие тогда графу Строганову, были выделены для двух дочерей. Участок у Большой Невки был дочери А. П. Голицыной. Она построила деревянную дачу, которая не сохранилась. Участок, примыкающий к Чёрной речке, был для дочери — Е.П. Салтыковой. Она и построила здесь каменную дачу. После революции здесь располагались больница, школа. Потом здание пустовало, а со временем его разграбили. В конце 1970-х годов вблизи и в самой даче Салтыковой снималась «Кровавая надпись» — эпизод фильма Игоря Масленникова «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» В 1991 г. фирма «Бурда моден Петербург» получила аварийную дачу в аренду. Реконструкция здания, проведённая полностью на средства фирмы, заняла 5 лет. Сейчас в здании находится торговый дом.

Цирк Чинизелли В 1867 г. на Манежной площади Карл Гинне открыл свой цирк. С 1868 г. Чинизелли был наездником в цирке Гинне, позже он организовал собственную труппу. В 1872 г. Гинне передал управление цирком Гаэтано Чинизелли. С 1875 г. Чинизелли строил первый каменный цирк России, открывшийся 7 января 1878 г. Купол цирка изнутри был обтянут холстом, расписанным изображениями из циркового мира.Сидячих мест в цирке было 1200, а общее наполнение зала доходило до 5000 человек. В 1919 г. здание цирка перешло в распоряжение государственной власти. В 2015 году в честь двухсотлетия Гаэтано Чинизелли зданию вернули изначальное имя — Цирк Чинизелли. «Цирк на Фонтанке» открылся для зрителей 18 декабря 2015 года.

Самый старый рынок Петербурга В 1711 году на окраине Санкт-Петербурга был основан Сытный рынок, который принято считать самым старым. Однако он не является таковым, ведь первый рынок Петербурга был открыт в 1705 году на Троицкой площади. Но через 5 лет он сгорел и к тому же нанес разрушения соседним зданиям. Чтобы обезопасить город появилась идея перенести рынок на окраину. Это положило начало рождению Сытного рынка, который официально стал считаться первым рынком. Название связано с съестными припасами (раньше назывались сытными), которыми торговали на рынке. Рынок также называли Обжорным и прожорливым! Считается, что первый губернатор Северной столицы любил отведать там пирожков и всегда приговаривал: "Как сытно!".

А вы знали, что Невский проспект считается самым тёплым местом в Петербурге? Летом здесь температура выше на 2-3 градуса по сравнению с пригородом, а зимой разница доходит до 11-13 градусов!

Новогодняя атмосфера в доходном доме Станового. Глядя на эти фото хочется скорее окунуться в атмосферу Нового года. А у вас уже мелькали в голове подобные мысли?