Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.29. Тайны закрытого особняка Кельха



Удалось найти материал по дому Кельха от человека, которому удалось попасть в сам особняк. Попасть туда очень сложно, даже не смотря на то, что вроде есть экскурсии. Итак, знакомимся с материалом "Парадной гостьи", под таким ником подан материал. Новости СМИ2

Район современной станции метро «Чернышевская» в конце XIX века был заселен петербургской элитой. Тут строили дворец на дворце. Но Варвара Базанова - дочь богатых сибирских промышленников - обставила всех соседей... Как единственный ребенок в семье она унаследовала огромное состояние. Говорят, при проектировке особняка она заявила архитекторам Владимиру Чагину и Василию Шене, что бюджет строительства вообще не имеет рамок – он должен быть лучшим из лучших. Поэтому они дали полною волю своей фантазии, смешав то, что нельзя смешивать. Одна мраморная лестница в парадной чего стоит! Не так давно у нас была история любви Варвары Базановой и ее брак с двумя братьями Кельх.Удалось найти материал по дому Кельха от человека, которому удалось попасть в сам особняк. Попасть туда очень сложно, даже не смотря на то, что вроде есть экскурсии. Итак, знакомимся с материалом "Парадной гостьи", под таким ником подан материал.Район современной станции метро «Чернышевская» в конце XIX века был заселен петербургской элитой. Тут строили дворец на дворце.Но Варвара Базанова - дочь богатых сибирских промышленников - обставила всех соседей... Как единственный ребенок в семье она унаследовала огромное состояние. Говорят, при проектировке особняка она заявила архитекторам Владимиру Чагину и Василию Шене, что бюджет строительства вообще не имеет рамок – он должен быть лучшим из лучших. Поэтому они дали полною волю своей фантазии, смешав то, что нельзя смешивать. Одна мраморная лестница в парадной чего стоит!

Но не стоит представлять Базанову как человека, который просто бездумно купался в деньгах. Варвара Петровна, как и ее мать Юлия Ивановна, активно занималась благотворительностью. На их пожертвования учреждались стипендии, строились приюты, больницы. В значительной степени благодаря финансовой помощи Базановых получило начальный толчок развитие лечения болезней уха, горла и носа в России.

Варвара Кельх

Но денег ее состоятельной семье было недостаточно – они хотели стать часть российской аристократии. И подобрали для наследницы подходящую партию. Им стал Николай Кельх. Не такой богатый, конечно, но зато молодой человек обладал дворянским титулом.

Горельеф Николая Кельха

Но богатые тоже плачут — в любви Варваре Петровне не везло. Николай Кельх скончался через два года после их свадьбы. А через несколько месяцев после похорон она вышла за его младшего брата Александра – семьи не нашли выхода лучше, как не сохранить все договоренности. Есть версия, что два брата изображены в горельефах в парадной друг напротив друга. Николай – мужчина с покрывалом на голове: к тому времени он уже умер.

Горельеф Александра Кельха

Александр и Варвара Кельх

Сегодня дом Кельха — один из самых красивых и труднодоступных особняков в Петербурге. В Сети не так много снимков (и все похожи). А на невероятной красивой входной двери висит объявление: «Экскурсий нет».

Вход в особняк

В прошлом январе мне удалось попасть в особняк, и теперь я с удовольствием его покажу вам.

Фото: Фасад особняка Кельха.

Фасад особняка Кельха. Старое фото.

Парадный фасад дома Кельхов выдержан в стиле французского возрождения, а внутренний двор — в стиле готики. Тут уже постарался Карл Шмидт.

Внутренний двор

Говорят, что при Павле I строить дома в готическом стиле в Петербурге было запрещено, поэтому по привычке многие владельцы домов прятали свою тягу к готике внутри. Но, возможно, это просто забавная легенда.

Фото: Парадная гостья. Готический флигель.

Фото: Парадная гостья. Готический флигель.

Готический флигель. Старое фото.

Готический флигель. Старое фото.

К сожалению, увидеть готические конюшни прохожим с улицы невозможно. Через арку можно заметить лишь их правую часть. Целиком это здание можно увидеть только из окон особняка. Выход во внутренний двор даже с экскурсией сейчас запрещен.

Фото: Парадная лестница особняка.

Парадная лестница особняка. Старое фото.

В парадной сразу бросается в глаза мраморная лестница - с удивительным изгибом, не характерным для петербургских особняков. Выполнена она из каррарского мрамора в московской мастерской Георгия Листа. Узор сочетает в себе разные украшения, но особенно примечательны грифоны – они любимцы редких посетителей особняка Кельха.

Самый нарядный зал в особняке - это Белый. Свое название он получил из-за отделочного камня в интерьере – белого мрамора.

Фото: Белый зал

Главным его украшениям является беломраморный камин, созданный Марией Диллон. Он оформлен скульптурной композицией на тему «Пробуждения весны». Топка камина выполнена в виде мраморной раковины. Камин никогда не топился - он был создан только ради украшения.

Из Белого зала можно попасть в верхний кабинет Александра Кельха. Он оформлен он в стиле барокко с нотками готики. В глаза в первую очередь бросается камин. Это точная копия камина XVI века мастера Ланселота Блонделя. Он находится в одном из залов Ратуши в Брюгге.

Фото: Верхний кабинет Кельха

А на потолке можно увидеть грабли, косы, лейки, лопаты, серпа и другие сельскохозяйственные инструменты. Есть версия, что оформление потолка подчеркивало принадлежность Кельха к масонству.

Фото: Готическая столовая

Фото: Готическая столовая

Однако главная изюминка этого особняка – готическая столовая. Там для обогрева зала Кельхами был установлен гигантский камин — в топку бросали целые поленья.

Фото: Парадная гостья. Готическая столовая

Готическая столовая. Старое фото.

Фото: Готическая столовая

Витражи для окон изготовили в рижской мастерской Эрнеста Тоде. В рисунке паркета присутствуют львы и орлы - это символ Германии, откуда род Кельхов берет начало.

Фото: Готическая столовая

Фото: Готическая столовая

Фото: Готическая столовая

Фото: Готическая столовая

Для столовой хозяевами был заказан неоготический сервиз из серебра. Как признался Карл Фаберже, это лучшее творение за всю историю мастерской его семьи. Да и самое дорогое. Кстати, сервиз загадочно исчез. Его по-прежнему ищут — как янтарную комнату.

Готический сервиз. Старое фото

Готическая столовая. Старое фото

С Фаберже у Кельхов вообще особая связь. Карл Фаберже делал в год всего 3 пасхальных яйца, 2 доставались царской семье, а третье — Варваре Кельх. Император этому не препятствовал, зная, сколько средств эта семья тратит на благотворительность.



Фото: Парадная гостья

В недрах особняка Кельха даже была целая бронированная комната размером в 30 метров. Её стены - толщиной в метр, а на дверях - сейфовые замки. Именно там и содержались пасхальные яйца работы Фаберже.

Но и это не помогло. Семь яиц Фаберже исчезли из особняка Кельхов в 1905 году. Вместе с Варварой Кельх. Она неожиданно сняла деньги со счетов, бросила мужа и маленькую дочь и уехала в Париж.

Почему? По-прежнему загадка. Психологи считают, что без любви тут не обошлось. Любители мистики же — что она предвидела предстоящую трагедию России, гражданскую войну.

Александр Кельх остался же в России. Он продолжил заниматься делами жены и по её доверенности заложил особняк за 700 тыс. рублей. Но Кельх не предприниматель. Через два года он уже был не в состоянии выплатить долг и в марте 1908 года, после отсрочки, потерял собственность.

В сибирских финансах тоже появились признаки упадка. В итоге в 1910 году их купила английская компания «Лена Голдфилдс». Александр пытался восполнить материальные потери с помощью военной карьеры. Всего за несколько лет он числился в справочниках сначала титулярным советником (1907), затем коллежским секретарем (1908) и наконец – статским советником (1913). Последний чин равнозначен современному полковнику.

В 1915 году, после 10 лет полностью раздельного проживания, согласно православной традиции, Кельхи развелись. В 1916 году немец Александр Фердинандович принял православие и стал Фёдоровичем.

После февральской революции Александр Кельх уехал в поисках работы на Дальний Восток. Он женился второй раз - на портнихе Александре Горкиной. Но работы как таковой не было - после скитаний семья вернулась в 1923 году в Петроград. Александр так и не смог найти себе никакого применения - семью содержали жена и падчерица, поступившие чернорабочими на завод «Невгвоздь».

Бывшая жена, узнав о бедственном положении Александра, раз в два-три месяца начала посылать ему деньги. Звала эмигрировать во Францию – поселиться у нее и ее нового мужа. Но Александр отказался.

Он считал себя ни на что не годным, кроме того, чтобы продавать папиросы. Это единственная работа, которую он смог найти через Биржу труда.

Последним местом жительства Александра Кельха стала коммунальная квартира в доме 32/35 по 7-й Советской улице. Оттуда его репрессировали в лагеря в 1930 году. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Варвара Кельх умерла в Париже в 1959 году. Она похоронена на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа.

Особняк же был национализирован. С 1936 года в особняке располагался Дзержинский райком партии. Говорят, в определенное время тут был даже кабинет Анатолия Собчака. В 2011 году он передан Министерству юстиции, там находится юридический факультет СПбГУ.

По посещению сейчас. Самостоятельно попасть шансов, к сожалению, нет. Но иногда сюда водит экскурсии «Открытый город». Бесплатно! Из минусов (знаю только по рассказам) — экскурсию проводит строгая женщина, которая почти не дает время для осмотра. И ворчит, когда вы что-то фотографируете, а не слушаете ее. Правда ли это? Не знаю.

Адрес: улица Чайковского, 28

https://dzen.ru/a/ZXYWekPzWyl7u1b2