Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.29. Тайны закрытого особняка Кельха

Фото: Парадная гостья
Варвара Кельх
Фото: Парадная гостья. Горельеф Николая Кельха
Фото: Парадная гостья. Горельеф Александра Кельха
Александр и Варвара Кельх
Фото: Парадная гостья
Фото: Парадная гостья. Фасад особняка Кельха.
Фото: Парадная гостья
Фото: Парадная гостья. Готический флигель.
Фото: Парадная гостья. Готический флигель.
Готический флигель. Старое фото.
Фото: Парадная гостья. Парадная лестница особняка.
Фото: Парадная гостья
Фото: Парадная гостья. Белый зал
Фото: Парадная гостья
Фото: Парадная гостья. Верхний кабинет Кельха
Фото: Парадная гостья. Готическая столовая
Фото: Парадная гостья. Готическая столовая
Фото: Парадная гостья. Готическая столовая
Готическая столовая. Старое фото.
Фото: Парадная гостья. Готическая столовая
Фото: Парадная гостья. Готическая столовая
Фото: Парадная гостья. Готическая столовая
Фото: Парадная гостья. Готическая столовая
Фото: Парадная гостья. Готическая столовая
Фото: Парадная гостья
Фото: Парадная гостья
Фото: Парадная гостья
Фото: Парадная гостьяФото: Парадная гостья

https://dzen.ru/a/ZXYWekPzWyl7u1b2

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Светлана Митленко
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