Героя-афганца не брали пули и даже разорвавшаяся под ногами граната не причинила вреда

Герой Советского Союза Н. И. Кремениш.



О счастливом и удачливом человеке часто говорят: "Родился в рубашке". Такие люди раз за разом выигрывают в лотерее; вытаскивают на экзамене единственный билет, который выучили; стремительно делают служебную картеру; остаются живы там, где выжить невозможно и т.д. Новости СМИ2

Не знаю, как с первыми тремя пунктами, но вот четвертый точно относится к Николаю Кременишу. Это отмечали все, кто вместе с ним служил в Афганистане. При этом он не только не прятался от пуль, а буквально лез на рожон и много раз спасал своих товарищей.



Путь в Афганистан



Коля (1967 гр.) вырос в городе Экибастуз в семье шахтера. Поэтому после окончания 8-го класса сам решил связать свою жизнь с добычей угля и выучился на машиниста роторного экскаватора. Трудился на разрезе "Северный". Осенью 1985 г. парня призвали в армию и определили в инженерно-саперные войска. Профессией сапера Кремениш овладел в учебке в Нахабино, что под Москвой. Затем ребят перебросили в Чирчик, где они ждали "покупателей". И лишь в мае 1986 г. Николай прибыл спецбортом в Афганистан. Он на всю жизнь запомнил первое впечатление об этой стране:

"Синее безоблачное небо, горы и горячий, обжигающий лицо воздух".



Кучи мин, обезвреженных инженерно-саперным батальоном.

Мл. сержанта зачислили в 278-й инженерно-саперный батальон спецразминирования 108-й дивизии, которая базировалась в Баграме. Служивших в батальоне за глаза называли "смертниками". Обычно саперы на трех БМР (боевой машине разминирования), как поводыри, шли впереди колонны. Душманы по ним первым открывали огонь и бойцам приходилось под обстрелом разминировать дорогу, в чем уже во второй своей боевой операции в районе Чарикара убедился Николай.



"Поводыри"



Колонну, что везла продовольствие и топливо на "точки", обстреляли из гранатометов. Первое желание в такой ситуации – проскочить опасное место, но опытный командир почувствовал подвох. Мл. сержанты Кремениш и Рагимов под вихрем бандитских пуль ползком неторопливо обследовали щупами дорогу и обочины. Им удалось обнаружить мину и полдюжины авиабомб, к которым тянулись провода. Счет таких подвигов у Николая идет на десятки, но об этом немного позже.

Душманы минировали всё подряд: дороги, тропы в горах, кишлаки, технику, детские игрушки, чайники, часы и даже скот. Не раз наши бойцы находили саперные схроны бандитов. Чего там только не было: мины-ловушки, различные взрыватели, замыкатели и размыкатели, произведенные в США и государствах Западной Европы. В ходе боевых операций ребята из 278-го батальона спецразминирования подрывались практически каждый день. В частности, во время первой (она длилась 1.5 месяца) при разминировании фугаса погиб замкомвзвода Витя Топчишин, который взял над Николаем шефство. Витя многому научил Кремениша, но свою жизнь не сберег.



Боевая машина разминирования (БМР-2) в Афганистане.

А вот герой повествования выжил, хоть участвовал в 26 боевых операциях. На его личном счету 57 мин и 12 фугасов?! Один раз в бою он заменил ротного, который получил тяжелое ранение. За свои подвиги замкомвзвода, ст. сержант Кремениш был награжден медалью "За отвагу", хоть и был достоин ордена, но его роту сильно невзлюбил замполит полка, который называл саперов "бездельниками".



Фантастический везунчик



Один раз группу Николая целую неделю не снабжали едой, когда она находилась в горах на "точке". Как потом оказалось, постарался замполит. Саперов спасло мясо двух баранов, которые подорвались на мине. Затем замполит велел возбудить против них уголовное дело за кражу баранов, но обошлось. Тем не менее Николаю грех было жаловаться на судьбу. Ему фантастически везло!

Однажды в кисть сапера угодила бандитская пуля и упала на землю, а на его руке лишь остался синяк. Она была на излете.

В другой раз во время боя в кишлаке ст. сержант Кремениш укрылся за БТР. Вокруг рвались гранаты, веером летели пули и вдруг что-то заставило его оглянуться и отпрыгнуть в сторону. В ту же секунду в БТР врезалась БМП. Сапера бы расплющило между ними.

А однажды моджахед бросил ему под ноги гранату, однако ни один осколок Николая не задел.

Но и это еще не все! В августе 1987 г. шла уборка винограда, а военная колонна везла в кишлаки топливо и рис. Взвод саперов под командованием ст. лейтенанта Петрова обеспечивал ее проход. Стояла 40-градусная жара, роба мокрая насквозь. Саперы с щупами в руках решили передохнуть в тени виноградника и там нос к носу столкнулись с моджахедами. Те также не ожидали встречи. Стрелять начали одновременно. Николай успел выпустить рожок. Но тут один из бандитов направил свой АКМ в сторону взводного и выстрелил.



Герой СССР



В то же мгновение Кремениш сбил ст. лейтенанта с ног, загородил его своим телом и потерял сознание. Очнулся ст. сержант уже на заставе, дышать не мог, грудь болела. Обе пули ударили в районе сердца, но спас бронежилет. И тут выжил! За свой подвиг Николай Иванович был удостоен звания Героя СССР. Из Афганистана Кремениш улетал с тяжелым сердцем, стоял на взлетке и у него не было сил зайти в самолет. Дома в Экибастузе его ждали отец, мать и брат, но в этой стране он оставлял боевых друзей, с которыми породнился.



Ветеран воспитывает молодёжь



Осенью 1987 г. ветеран вернулся домой, и лишь тогда его мама узнала, что сын служил в Афганистане. До этого Николай ей писал, что проходит службу в Монголии. После армии Кремениш работал машинистом огромного роторного экскаватора на разрезе "Северный". Затем окончил Горный институт в Москве. Сейчас герой проживает в Алма-Ате. Долгие годы он возглавлял казахстанский Союз ветеранов Афганистана. Фантастический везунчик!

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=95447