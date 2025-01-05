Элиты Средней Азии и Закавказья спорят кто из них «создавал» Россию.

Отношения России с нашими «друзьями и партнерами» по Средней как они любят подчёркивать и поправлять Центральной) Азии и Закавказья, с которыми долго делили общий советский хлеб, напоминают улицу с односторонним движением. Новости СМИ2

Россия, потчует их разного рода «плюшками», начиная от завоза миллионов «ценных специалистов», которых облизывают с головы до пят, «праздников плова», делая миллиардные вливания, например, в строительства школ, в обучение в вузах, в подарки в виде новых автомобилей киргизским и узбекским силовикам, и заканчивая, созданиями, по существу, параллельных властных структур, в виде диаспор, землячеств и прочих бандустанов.В ответ же получаем, помимо проблем, которые все больше и больше испытываем в стране в виде преступлений от тех, кого зачем-то впускаем, принимаем и обхаживанием, неприкрытые наезды, претензии, хамства со стороны разного рода чаба… извините, чиновников этих стран и, скажем так, интеллигенции и учёных. Ну по местным меркам учёных и интеллигентов.

Так недавно в Рунете активно распространялись отрывки интервью экс-депутат парламента Казахстана Уалихана Кайсарова. Это видео было и ранее, но почему-то, заново всплыло именно сейчас. В данном видео этот казах заявил о том, что ряд городов России: Астрахань, Тюмень, Новосибирск, Саратов имеют другие названия и принадлежат Казахстану. А сами казахи – наследники Золотой Орды, которой принадлежат территории вплоть до Венгрии.

Уалихан Кайсаров

Ещё раз подробнее комментировать этот бред или сознательный вброс не собираемся и разводить исторический дискурс тем более. Нет смысла. Некоторые наши коллеги тем более уже это сделали. В том смысле, что опровергали этот бред, ссылаясь на разного рода документы. И на мой взгляд, совершенно зря. Во-первых, бесполезно. Во-вторых, есть только один метод адаптации. И он известен: показывать каждому зарвавшемуся мастурбеку своё место. Точнее его место. Что на личном, что на государственном уровне.

Автор этих строк, как раз родом из тех мест, где располагалась столица Золотой Орды (Калмыкия и Волгоградская область) и уж никакие казахи, как воины и потомки, никакого отношения к чингизидам не имели. Рабами и покоренными были. Не более. Не понаслышке знаю, что определённые группы моих хороших знакомых монголов, калмыков, тувинцев, бурятов, очень сильно хотят «пообщаться» с этим «знатоком» и «прояснить» некоторые вопросы. Надо бы. Я, как уроженец тех мест, хорошо знающий историю, готов внести лепту в «культурное просвещение» казахского претендента на наши исторические земли. И, кстати, не только ему. Но об этом ниже.

Впрочем, это далеко не первые и не последние «великие открытия» степняков из территории, которую сейчас называют Казахстан. Ещё в 2017 году, как считается казахстанский ученый, доктор филологических наук Мекемтас Мырзахметулы заявил, что Киевской Русью в свое время правил казах, а столица России Москва названа в честь казахского джигита. "Приведу вам пример. Один болгарский историк (его имя Мырзахметулы не уточняет) нашел сведения, что Киевскую Русь возглавлял казах Сункар. Окружение называло его Соколов Станислав. Он проживал в тех местах, женился на русской девушке. Он-то и стал основоположником государственного строя России. В дальнейшем, чтобы скрыть этот факт, великий князь Владимир Мономах уничтожил все данные, подложив вместо них фальшивые документы. И мы верили в это с 1860 года. Все оказалось неправдой. Нас просветили болгарские историки", - сказал потомок кочевников, который почему-то называется филологом.

И далее, он вещает, что в 1088 году в Москве был известен казахский джигит по имени Асат Мосқау. "Местный народ его полюбил и присвоил его имя городу. То есть столица России носит имя казаха", - утверждает известный сын степей.

Впрочем, у всех этих «учёных» и прочих «авторитетов», есть самый главный пример перед глазами. Главный курбаши этой территории, именуемый президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в марте на заседании Национального курултая (консультативно-совещательного органа при главе государства), заявил:

«Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи. Признанной вершиной государственного строительства на огромных просторах Центральной Евразии всегда выступал Улус Джучи, всемирно известный как Золотая Орда. Геополитическое наследие этой средневековой державы послужило благодатной почвой для возникновения целого ряда евразийских государств, включая Казахское ханство, - напомнил Токаев. - Сплав различных этносов и религий создал на этом пространстве уникальную модель межкультурного симбиоза и государственного строительства. На протяжении шести столетий джучиды играли определяющую роль в судьбе Центральной Евразии, стремясь сформировать на огромной территории единую цивилизационную общность. Улус Джучи, подобно Римской империи, задал стандарты развития для государств и народов Великой степи на многие столетия вперед, вывел на качественно новый уровень государственное управление. Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном»!

Касым-Жомарт Токаев

Можно, конечно, посмеяться, или вкрутить в висок указательный палец. Однако, смешного мало. Это, повторимся, говорят у них с самых высоких трибун, об этом вещают их учебники. И люди им верят. Автору этих строк о том, что Омск, Астрахань, Тюмень, исконно казахские земли, на чисто русском языке втуляла дама – таксист, в августе этого года в Астане. Ну и напомним, что подобное начиналось и в конце 80-х на этих же территориях. Но тогда говорилось, что мы оккупировали их земли и должны «убраться», а теперь сделан следующий шаг. Они уже имеют претензии на наши территории!

И чем это заканчивается после развала СССР мы видим на украинском примере. Фальсификация русской истории и придумывание своей собственной, приписывание своих достижений идёт полным ходом. Вот, к примеру, в Азербайджане новостной портал Axar.az ретранслирует мифологему об азербайджанском происхождении Кремля. Причём по посещаемости среди новостных порталов Азербайджана он занимает третье место. А ссылается автор статьи на некоего, якобы историка Ульфата Джавада, сделавшего типа исследования под названием «Кремль построил азербайджанец». Судя по выходным данным, эта работа вышла в свет ещё в 2009-м и имеет отношение к азербайджанскому Институту истории. В Википедии даже соорудили целую статью на азербайджанском языке по этому поводу.

А узбекские "исследователи" решили соригинальничать и попытались представить русскую культуру и искусство в своей основе… исламскими. У России, ничего своего – всё стибрено у развитой мусульманской цивилизации. И ещё смеют что-то там говорить про чрезмерное присутствие мигрантов в Москве! «Мы им дали культуру, а они вон как», – именно на такую реакцию читателей рассчитаны материалы вроде статьи некоей Динары Джалиловой «Исламские корни русского искусства». И опубликована она на официальном (!) портале Дирекции по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, имеющих особо важное социальное, культурное и историческое значение, при кабинете министров Республики Узбекистан.

«Многие известные в России здания являются точной копией мусульманской архитектуры. К примеру, Покровский собор на Красной площади в Москве, возведённый по приказу Ивана Грозного в честь взятия Казани, является, по мнению учёных, копией казанской мечети Кул Шариф… Помимо Покровского собора, зодчий Постник Яковлев также проектировал каменную крепость в Казани и на месте мог ознакомиться с особенностями татарской архитектуры. А вполне возможно, и он сам имел татарское происхождение. Ведь имени Постник у русских не существует, зато у татар широко распространено имя Ураз, которое и означает «постящийся»,– пишет автор материала.

Хотя, чего удивляться, если в школьных учебниках этих стран Россия описана как их «угнетатель» в прошлом. И те молодые мигранты, которые оттуда едут, иной «исторической правды» не знают, и знать не хотят.

Более того, наши, как бы «союзники» жёстко наказывают в своих странах тех, кто поддерживает СВО. Информационно, гуманитарно или на поле боя. Проще говоря, бросает их в застенок.

Так 11 ноября 2024 года Бакинский суд приговорил 46-летнюю журналистку, политолога, общественного деятеля Назакет Мамедову к 13 годам лишения свободы за государственную измену и шпионаж в пользу России!

Назакет Мамедова

По данным обвинения, Мамедова вела YouTube-канал Alfa TV, на котором публиковались «пророссийские материалы». В обвинительном заключении указано, что создание этого канала, организация интервью и распространение определённых материалов были частью её противоправной деятельности. Прокуратура утверждала, что женщина якобы брала деньги от спецслужб России. Сама Мамедова отрицает все обвинения. Она заявила, что ездила в Москву в основном для участия в конференциях, а полученные деньги были гонорарами и командировочными расходами за эту деятельность.

Причём журналистка не работала на территории своей страны. Она готовила репортажи о войне в Украине, освещая события со стороны Донбасса, в то время как официальный Азербайджан командировал журналистов исключительно на сторону Киева. Каким образом ситуация в Мариуполе стала гостайной Азербайджана, суд не пояснил.

На своем YouTube-канале Alfa TV Назакет Мамедова публиковала пророссийские материалы и ролики, снятые в зоне военных действий. Ей давали интервью жители городов, попавших под обстрелы и переживших передачу власти. Прокурор же настаивал, что журналистка выполняла некие заказы от российских спецслужб, и именно для получения инструкций и денег за выполнение ездила в Москву.

В столицу России Назакет Мамедова действительно ездила на раз. Она участвовала в профильных конференциях и была спикером. Она имеет ряд наград и благодарностей от российских чиновников и общественников. Это и было вменено ей в вину. Теперь защита готовится к апелляции. Если она не будет принята, блогерша проведет в тюрьме до 13 лет.

Причем арестована она была ещё осенью 2023 года и никогда не составляла оппозицию президенту Ильхаму Алиеву. Скорее наоборот. И считается вроде, что у Алиева и личные хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

И как же отвечают на все эти «накаты» и откровенные плевки в лицо наши государственные деятели и в первую очередь МИД? Раздачей очередных «плюшек» и прогибами.

В Казахстане, например, создадут три «русские» школы, а в России – три «казахские» с обучением на этих языках, заявил по итогам визита в Астану министр иностранных дел России Сергей Лавров. Казахский язык буду преподавать в Оренбурге, Омске, в Астрахани», – сказал российский министр.

По его словам, это «все очень позитивные процессы». Россия и Казахстан также договорились создать совместную группу историков, (!!!) чтобы «остудить страсти» в вопросах исторической памяти, сказал Лавров по итогам встречи с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Честное слово, мозг отказывается всё это воспринимать. Группа историков с «той стороны», это те, кого цитировали выше? А казахский язык на тех самых территориях, которые степняки считают своими, это как? Совершенно понятно, что будет дальше. Казахи начнут переезжать из своих неблагополучных регионов в наши российские, тем более, где детям можно изучать язык, а затем начнут утверждать, что это уж их официальная территория, по населению их станет больше, и, как минимум, возникнут конфликты.

И МИД не первый раз показывает свою беззубость, особенно перед азиатами из стран СНГ. Достаточно вспомнить историю, когда официального представителя директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову оскорбляли узбекские «авторитеты».

Так советник главы министерства экологии этой страны Расул Кушербаев потребовал официально признать представителя МИД России Марию Захарову персоной нон грата (!)за то, что она "вмешалась во внутренние дела его страны". Чиновник заявил, что "это не просто инцидент, который можно оставить без внимания".

"Пришло время включить Захарову в список иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывание которых в Узбекистане считается нежелательным", - заявил высокопоставленный узбек.

И как повел себя наш МИД, когда оскорбили и «указали» место официальному представителю, самой большой стране мира, ядерной державе, со стороны по существу басмачей, которые чуть меньше, чем полностью зависят от нас? И что по идее должна сделать крупная держава? Страна, претендующая, на звание мировой державы и которая заявляет о себе, как «большой игрок», должна была сразу же, в тот же день, как минимум вызвать посла, а кроме того, сразу же выслать под жёстким контролем ну, скажем полмиллиона «незаменимых специалистов» из этой «солнечной страны». И подчеркнуть, что если не будут принесены официальные извинения, то будут депортированы ещё десятки тысяч, с разъяснением, что их выдворяют (за свой счет, естественно) за «неправильное поведение» руководителей страны. Обрадуются там, обратному приезду сотен тысяч, а лучше парочке, для начала миллионов, лишившихся заработка людей?

Этот метод адаптации, как показывает практика и вся история – самый действенный! С кем у нас сейчас меньше всего проблем из стран Закавказья? С Грузией. Почему? Потому что они «огребли» от нас в 2008 году. И сейчас принимают на «ура» наших туристов, и не слышно особенно каких -то сообщений об их преступлениях на территории России. Хотя грузинских заведений в стране предостаточно.

А вот абхазы, которых мы в свое время как раз от грузин защитили, «путают берега». И чем дальше, тем больше. Может в «качестве жеста доброй воли» вернуть их в Грузию? За хорошее поведение последних.

Но очевидно, что лучше преподать уже абхазам грузинский урок.

Вообще всякие «исторические», «территориальные» и другие споры, в отношении России решить очень легко. Нас создали, построили, защитили узбеки? Или казахи? А сможет азербайджанцы? Или ещё кто-то?

Тогда пусть они между схлестнуться, повоюют и выяснит кто нас создал и кто построил, а мы победителю в итоге дадим русских… люлей! И всё будет в отношениях, замечательно. И внутри России тоже. Грузины подтвердят. И не нужно никаких ответных исторических и научных доказательств. Этого они не поймут. А «грузинский вариант» вполне действенен. Думаете зря что ли нашелся "вученый" в ДУМЕ РФ? Да как бы не так. Это все ответвление одной цепи.

Русские ничтожны, а вот тюрки!

Это да!

Это столп столпов и вообще весь мир пошел от них!

Как это не знали? Вот нам и открывают глаза.