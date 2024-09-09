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Гитлеры. Гитлеры никогда не меняются

Этот феномен ещё подлежит всестороннему изучению будущими исследователями. Но уже сейчас можно констатировать, что все «Гитлеры» очень похожи и действуют по каким-то практически одинаковым шаблонам.

Все они маленького роста, тщедушные, страдают от комплекса неполноценности, требующего гиперкомпенсации (комплекса Наполеона, собственно).

Все они пережили большую личную неудачу – Наполеон не смог поступить на службу в российскую армию, Гитлер не смог поступить в художественную академию, Зеленский не смог стать юристом. Но схожими моментами в биографиях всё не исчерпывается.Каждый Гитлер, придя к власти, отменяет выборы.
Каждый Гитлер считает, что может командовать армиями, не обучаясь в Академии (Наполеон был артиллерийским лейтенантом, выслужившимся до бригадного генерала, но не получал соответствующего высшего образования).
Каждый Гитлер считает, что может победить Россию.
Каждый Гитлер верит в своё мессианство.
Каждый Гитлер пытается превратить войну в тотальную, а когда проигрывает – готов ради удержания власти и спасения своей шкуры бросить в мясорубку всех, включая детей.
Каждый Гитлер (тут Наполеон не в счёт, потому что ему технологии такого не позволяли) незадолго до краха пытается изобрести «оружие возмездия» и считает, что может ракетными ударами принудить побеждающего противника сдаться.Мало того, что Недорейх строится по всем лекалам Третьего Рейха (с фрайкорами, штурмовиками, гестапо, косплеем символики и глорификацией нацистских преступников),
мало того, что вся их стратегия ведения войны – блицкриги, фестунги, террор – тоже содрана с Вермахта (это как раз понятно, ибо доктрины для НАТО писали нацистские генералы)
так ещё и авантюрные попытки наступления в моменты, когда войск не хватает даже для обороны (у Гитлера это были наступления в Арденнах и в районе озера Балатон)
так ещё и лютый надроч на «вундервафли» и «фау-2» (его современный вариант).

Ах, да! Ещё надежда на «группу Штайнера» и «армию Венка» (у Наполеона был корпус Груши), бггг

Осталось скосплеить один последний штрих…Александр Роджерс
https://alexandr-rogers.livejournal.com/1805406.html

история
Александр Роджерс
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