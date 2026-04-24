Дореволюционный Санкт-Петербург в фотографиях, ч.62

Тушение пожара, Санкт-Петербург, 1900-е. Остановка трамвая у Балтийского вокзала. Санкт-Петербург. 1908 г. Невский проспект, испытания аккумуляторного трамвайного вагона, 1899 г.

В феврале и марте 1899 года на Невском проспекте проходили испытания уникального аккумуляторного трамвайного вагона, изготовленного при поддержке гостиницы «Большая Северная».

Этот вагон предназначался для перевозки постояльцев гостиницы до Дворцовой площади, чтобы они могли лучше познакомиться с главной магистралью города.

Однако в регулярную эксплуатацию он так и не поступил. Интересно, что в это же время аналогичный вагон испытывался и в Москве, а в Петербурге проходили испытания газомоторного вагона. Аккумуляторная батарея трамвая состояла из 200 элементов и весила 4,9 тонны. Река Фонтанка, 1880–1890 гг. Торжественная встреча героев Чемульпо, 16 (29) апреля 1904 г.

На фото — момент прибытия в Петербург моряков-героев легендарного боя у Чемульпо, среди которых были экипажи крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Их встречали с высочайшими почестями: генерал-адмирал Алексей Александрович провёл смотр, городские власти преподнесли хлеб-соль, а затем моряки торжественным маршем прошли по Невскому проспекту к Зимнему дворцу.

Император Николай II лично принял героев, записав в дневнике: «Их встречали торжественно как подобает героев: по всему Невскому шпалерами стояли войска и военно-учебные заведения. В 11 1/2 они прибыли к Зимнему. Я их обошел и затем они прошли церем. марш…» Торговое сердце Петербурга: Сенная площадь. Санкт-Петербург, 1907 год, утраченная панорама.

Перед нами классический вид Сенной площади начала XX века — шумной, грязной, но полной жизни. Это было настоящее «чрево» Петербурга, место, где торговали сеном, дровами и продуктами для простого люда.

Главный герой снимка — величественная церковь Успения Пресвятой Богородицы, в народе известная как Спас на Сенной. Этот храм в стиле позднего барокко был построен в 1753–1765 годах на деньги богатого откупщика Саввы Яковлева. Высокая колокольня и пятиглавие делали церковь одной из главных высотных доминант района. В 1961 году храм был варварски взорван под предлогом строительства выхода из метро. Сегодня на этом месте стоит лишь небольшая часовня.

В центре площади видны огромные конструкции — это павильоны Сенного рынка, построенные в 1880-х годах по проекту архитектора Иеронима Китнера. Власти города пытались облагородить стихийную торговлю, убрав торговцев с открытого воздуха под крышу. В этих павильонах продавали всё: от мяса и рыбы до корзин и корыт. Увы, эти характерные для промышленной архитектуры того времени здания тоже не сохранились — их разобрали в 1930-е годы.

1907 год — знаковый для Петербурга. Именно в этом году (в сентябре) в городе открылось движение электрического трамвая. Одна из первых линий прошла как раз через Садовую улицу и Сенную площадь.

Хотя на фото 1907 год, дух места остался тем же, что и при Достоевском: толпы народа, суета, вывески лавок и доходные дома вокруг. Сенная всегда была местом контрастов — здесь молились в богатом храме и тут же, на площади, наказывали воров у Гауптвахты (здание сохранилось до наших дней). Река Нева на открытке, 1900–1903 гг. Посольство США на Миллионной улице. Около 1900 года

Американское посольство располагалось в Санкт-Петербурге с конца XVIII века, а этот особняк на Миллионной улице стал одним из символов дипломатических отношений между Россией и США.

Первым официальным послом США в России стал Джон Куинси Адамс, который вручил свои верительные грамоты Александру I в 1809 году. Станция «Дибуны» Финляндской железной дороги, 1913 год

Это скромная деревянная станция Дибуны, построенная в 1902 году как техническое здание и ставшая пассажирской в 1903-м.

Интересно, что это единственный сохранившийся деревянный вокзал на финляндском направлении — каменную перестройку 1915 года отменили из-за войны и революции. В 2018 году здание получило статус объекта культурного наследия. Сожжение государственных гербов и символов у Аничкова дворца во время Февральской революции, 1917 г. Строительство Литейного моста, 1875 г. Церковь Вознесения Господня на Вознесенском проспекте, 1860-е

Автор: А. Лоренс Двор особняка княгини З. И. Юсуповой, 1860-1870-е гг.

Автор: Иван Бианки Начало строительства Литейного моста, 1878 год

Литейный мост, заложенный в 1875 году, стал одним из самых сложных инженерных проектов своего времени. Строительство столкнулось с огромными трудностями из-за глубины Невы (до 24 метров) и слабых грунтов. Для опор использовались кессоны рекордных размеров, что стало передовым решением в России. Однако подводные работы сопровождались трагедиями: в результате катастроф с кессонами в 1876 и 1877 годах погибло около 40 человек. Несмотря на сложности и значительное увеличение стоимости строительства (до 5,1 млн рублей), мост был завершён в 1879 году. Его конструкция включала пять арочных пролётов и один поворотный разводной пролёт. На торжественном открытии главный инженер проекта А. Е. Струве получил чин генерал-майора, а его команда — награды за вклад в создание моста. Парадная лестница в особняке А.А. Половцова на Большой Морской улице, Санкт-Петербург. 1870-1879 годы

Фотограф: В.Е. Классен Невский проспект, 23. Санкт-Петербург, 1902 год Вид на улицу Гоголя (ныне Малая Морская), Санкт-Петербург. 1903 г. Берег Крестовского острова. Около 1870 г. Автор: А. Лоренс

На фотографии видно здание будущего Санкт-Петербургского гребного общества, которое стало центром гребного спорта в городе. Спустя несколько десятилетий, после отделения от речного яхт-клуба, члены общества построили здесь собственный павильон по проекту архитектора Александра Карловича Гаммерштедта — его вклад был увековечен мраморной доской с благодарственной надписью.

К сожалению, здание было уничтожено пожаром в 1906 году, но память о нем и вкладе Гаммерштедта сохранилась. Садовая улица. 1908 год. Автор: К. Булла

Во время эпидемии холеры на Садовой улице работал специальный пункт городской Санитарной комиссии, где раздавали кипяток и чай с сахаром нуждающимся. Такие меры были очень важны для профилактики болезни: кипячёная вода считалась одним из главных способов защиты от холеры. Станция Лигово. Около 1900 г. Европейская гостиница. Около 1915 г. Петергоф. 2-й полуэскадрон на занятиях по фехтованию. 1910 г. Индустриальная Карповка: газ для Петроградки. Санкт-Петербург, 1911 год, набережная реки Карповки.

На этом уникальном снимке мы видим совсем другую Карповку — не тихую речку для прогулок, а рабочую водную артерию. В центре внимания — массивный кирпичный газгольдер газового завода «Общества столичного освещения», расположенный на Газовой улице.

Завод здесь появился в 1870-х годах, чтобы обеспечивать газом уличные фонари Петербургской и Выборгской сторон. Огромный круглый газгольдер был построен в 1902 году по проекту инженера В.В. Корвина-Круковского. В нем хранился светильный газ, который добывали из каменного угля.

На переднем плане — грузовые баржи-шаланды. Именно по воде на завод доставляли уголь, ведь железной дороги сюда не подвели. Рабочие вручную разгружают топливо тачками по деревянным мосткам.

Удивительно, но этот индустриальный пейзаж частично сохранился. Здание газгольдера стоит до сих пор! Правда, уже давно не по прямому назначению. В советское время завод перепрофилировали (на территории размещались новые промышленные предприятия, в том числе газо‑ и машиностроительного профиля), внутри газгольдера сделали перекрытия. Сейчас это памятник промышленной архитектуры, скрытый во дворах, но все такой же монументальный.

Река Карповка в те годы была судоходной и активно использовалась для движения мелких судов и хозяйственных перевозок. Жизнь здесь была суровой и трудовой, совсем не похожей на парадный центр столицы империи. Дворцовая площадь во время торжественного богослужения. 1895 г. Фотограф Л. Карбини. Из альбома «Виды Санкт-Петербурга» Горсткин мост через Фонтанку, деревянная пешеходная переправа. Начало 1900-х годов

Горсткин мост появился в 1910 году рядом с улицей Горсткиной (ныне улица Ефимова) и был назван по имени купца С. П. Горсткина, который построил мост, чтобы облегчить доступ к своим магазинам.

Любопытный факт: купец возвёл мост без разрешения властей и был оштрафован, однако быстро смекнул — сделал проход по мосту платным и вскоре возместил все расходы. Позднее мост неоднократно перестраивали, а в 1928 году по нему проложили теплофикационные трубы. Вид на Большую Морскую улицу. Около 1862 г. Невский проспект. 1889 г. Река Фонтанка возле Аничкова моста, 1900-е годы. Автор: К. Булла Цирк Чинизелли на углу набережной Фонтанки и Инженерной улицы, 1885 г. Автор: Л. Карбини

Цирк построен в 1867–1877 годах по проекту В. А. Кенеля на участке 50х80 метров. Это первое в России здание с металлическим куполом-амфитеатром по системе Шведлера, его пролёт — почти 50 метров. Интерьер был оформлен малиновым бархатом, золотом и зеркалами, вместимость — до 5 000 зрителей.

Здание неоднократно реконструировали, фасад украшали статуи и барельефы, а в 1960-х годах пристройку надстроили, что изменило внешний вид. К сезону 2003–2004 года фасады восстановили, а в 2015 году купол подняли, чтобы вернуть ему исторический облик. Невский проспект. Санкт-Петербург, 1901 год Казаки на Морской улице (ныне Большая Морская), Санкт-Петербург. 1907 год Адмиралтейский проспект, 1888–1892 гг. Дама на Троицком мосту. Конец 1890-х

Это временный плашкоутный мост. Временная переправа была открыта для движения 21 января 1893 года и просуществовала почти 10 лет, пока не был закончен металлический Троицкий мост. Большой проспект В.О. Андреевский собор и Андреевский рынок, 1913 г. Автор: К. Булла 12 декабря 1863 года в Петербурге была запущена первая очередь городского водопровода.

Водопровод проходил между Невой и Обводным каналом, обеспечивая каждого жителя 43 литрами воды в сутки.

Стоимость водопроводной воды составляла 8—12 копеек за сто вёдер. Владимирский проспект, Санкт-Петербург. 1907 год Адмиралтейский проспект. Пуск 4-го номера трамвая по маршруту «8-я линия В.О. - Главный штаб», 1907 г. Особняк Покотиловой на Каменноостровском проспекте, 1910 г.

Это выдающийся памятник архитектуры начала XX века, построенный в 1909 году по проекту архитектора Мариана Станиславовича Лялевича. Здание не раз меняло своё назначение: в 1930-х годах здесь работала поликлиника, в 1980-е годы — кожно-венерологический диспансер, а затем врачебно-физкультурный диспансер. В 1934 году особняк значился как амбулатория Облздрава, а к 1991 году — как врачебно-физкультурный диспансер для нескольких районов города. Полицейский (Зелёный) мост через реку Мойку, 1913 год

Зелёный мост — исторический чугунный арочный мост, соединяющий Казанский и 2-й Адмиралтейский острова по оси Невского проспекта. Это первый чугунный транспортный мост Санкт-Петербурга, построенный в 1806 году и ставший основой для типового проекта металлических мостов.

Своё название он получил благодаря традиции «цветных» названий петербургских мостов. В 1906–1908 годах мост был расширен, сохранив исторический облик. Спасо-Преображенский собор, 1856 г. Чёрная речка в районе нынешнего Строгановского моста. Конец XIX в. Кони Аничкового моста, 1868–1869 гг. Автор: Л. Готе

Аничков мост через Фонтанку — один из самых узнаваемых мостов города, знаменитый скульптурными группами «Укрощение коня человеком» работы П. К. Клодта. Эти кони стали не только украшением Невского проспекта, но и настоящим символом Петербурга.

Интересный факт: изначально мост был деревянным, а современный арочный каменный вариант появился в XIX веке. В 2001 году мост признан объектом культурного наследия федерального значения. Члены I Государственной думы выходят из Зимнего дворца после приема у императора Николая II, 1906 год. Испытание моторной телеги инженера Б. Г. Луцкого (прозванного русским гением автомобилестроения) на Сенатской площади, 1901 г. Ателье К. Буллы

Телега была признана специальной технической комиссией очень подходящей для военных целей, как для быстрой перевозки грузов, так и для передвижения войск. У Никольского рынка на Садовой улице во время наводнения, 12 ноября 1903 года.

Наводнение 1903 года стало одним из самых сильных за всю историю Санкт-Петербурга: уровень воды поднялся на 2,58 метра выше ординара. Это бедствие произошло в год 200-летия города и впервые было запечатлено на кинопленку. Английская набережная. Почтовая открытка, 1905–1909 гг. Зимняя переправа через Неву, 1901 г. Дворцовый мост. Около 1910 г. Невский проспект. Около 1870 г. Невский проспект. Люди ждут конку, 1896 г. Панорамный вид Санкт-Петербурга. Спереди видна реформаторская церковь, 1874–1878 гг. Фотограф: А. Фелиш Доходный дом А. И. Нежинской («Египетский дом»). Около 1915 года

Доходный дом А. И. Нежинской, известный также как «Египетский дом», был построен в 1911—1913 годах для Алисы Ивановны Нежинской, супруги адвоката Александра Семёновича Нежинского.

До революции в этом доме сдавались квартиры и располагались офисы бельгийского и румынского посольств. Здание пережило войну без разрушений, а в советское время здесь размещалась редакция журнала «Искусство Ленинграда». В наши дни дом сохраняет жилую функцию, а на первом этаже работают кафе и офисы.

Интересный факт: благодаря уникальному оформлению фасада с египетскими мотивами дом стал одним из самых заметных архитектурных памятников города. В 2009 году здание официально признано памятником архитектуры регионального значения, а в 2019 году вошло в список наиболее ценных многоквартирных домов Санкт-Петербурга, требующих особой реставрации. Кавалерия на Невском проспекте, 1917 г. Автор: Джеймс Максвелл Прингл Варшавский вокзал. Около 1865 г.

Он был построен в 1852—1853 годах по проекту архитектора К. А. Скаржинского и был предназначен для железной дороги, соединяющей столицу с царской резиденцией в Гатчине. Длина дороги составляла 44,6 км, а её открытие состоялось 31 октября (12 ноября) 1853 года.

Вокзал окружали платформы с арочной конструкцией из металла и стекла, что было передовым архитектурным решением того времени. Однако, эта конструкция оказалась дорогой в эксплуатации и быстро загрязнялась паровозным дымом. В 1857—1860 годах вокзал был расширен, а в 1862 году дорога была продлена до Варшавы, что соединило Санкт-Петербург с европейскими столицами. Вид на Реформатскую церковь, 1865 г. Фотограф: А. Лоренс Прохожие на Невском проспекте, 1899 г. Фотограф: Альфред Эберлинг Здание Министерства императорского двора и уделов . Около 1900 г.

Это величественное здание в стиле неоренессанса, изначально построенное как особняк штабс-ротмистра Пашкова, а позднее ставшее центром управления императорскими землями и имуществом. Фасад украшают строгие классические формы, характерные для петербургской официальной архитектуры конца XIX века.

Площадь императора Петра I (Сенатская). Испытания первого автобуса (омнибуса) с двигателем внутреннего сгорания в России, 1907 г. Фотоателье Карла Буллы Здание Еврейской народной столовой и ритуальных бассейнов на Екатерининском канале, дом 140–2, угол Канонерского переулка, фасад в стиле модерн, 1902–1903 гг.

Благотворительная столовая, созданная в 1879 году и размещённая в этом здании с 1902 года по проекту архитектора Б. И. Гиршовича, играла важную роль в жизни еврейской общины Петербурга. Здесь ежедневно отпускались дешёвые и бесплатные обеды, особенно по пятницам и праздникам, а также оказывалась помощь малоимущим, выдавались лекарства и пенсии нуждающимся.

В 1907 году столовая обслужила более 56 тысяч человек. Здание стало не только местом поддержки для бедных евреев, но и символом заботы и солидарности внутри городской общины. Андреевский собор и рынок, 1910-е годы Инженерный замок, 1868–1869 гг. Фотограф: Л. Готе Крюков канал. Около 1870-х гг. Перекресток Английского (ныне Пархоменко) и Институтского проспектов, вдали — церковь Петра и Павла на Круглом пруду (закрыта и разобрана в 1930-ые). Начало ХХ века. Фотограф: С. А. Докторович-Гребницкий Троицкий собор. Около 1910 г. Первые катки в Санкт-Петербурге открылись в 1860 году. Катки открылись на Неве у Тучкова моста и напротив Кадетского корпуса на Васильевском острове.

Первые катки не были общедоступными, на них проводились хоккейные матчи и соревнования по прыжкам в длину на коньках. Чуть позже в Петербурге открылся так называемый английский каток, благодаря которому мода на коньки стала настоящей эпидемией. Сначала он находился на Васильевском острове, в районе 12-й линии, чуть позже его перевели в более престижное место — к Английской набережной. Здесь собирались только сливки общества. Желающему покататься на этом респектабельном катке требовалось заручиться рекомендациями членов совета английского общества, ведь сюда частенько заглядывали представители царской фамилии. Вслед за английским открылся каток в Таврическом саду и в Саду Неметти. Сюда приходили целыми семьями, входная плата была весьма умеренной — от 30 до 50 копеек в дневное время и не больше 1 рубля вечером. До революции в Санкт-Петербурге существовал человек-каталь.

Так назывались крепкие крестьян, которые перевозили пассажиров и грузы через замёрзшую Неву. А катали они всё на санях, ведь в конце XIX и начале XX веков такой транспорт был весьма популярен. Для такого бизнеса на некоторых участках льда расчищали и поливали водой дорожки для хорошего скольжения.

А после революции такая профессия исчезла. Дореволюционный ресторан «Донон»

В 1849 году на набережной Мойки, 24, был открыт ресторан, основанный французским предпринимателем Жан-Батистом Дононом. Это заведение быстро завоевало репутацию одного из самых престижных в Петербурге.

Здесь встречались такие личности, как художник Александр Иванов, историк Николай Костомаров и писатели Иван Гончаров, Иван Тургенев и Михаил Салтыков-Щедрин.В 1860-е годы ресторан стал площадкой для декабрьских приемов Петербургской Академии наук, а позже — местом встреч художников из «Товарищества передвижных выставок».

Среди постоянных посетителей были Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Александр Бенуа и Вячеслав Иванов.

После революции 1917 года ресторан прекратил свое существование. В 1899 году в Петербурге насчитывалось около 60 000 лошадей, которые работали на перевозке людей. Каждая лошадь требовала водопоя 3-4 раза в день, а носить ведра с водой было не слишком удобно.

Долгое время вопрос решался просто: лошадей подводили к любой реке или каналу. Но в 1889 году городские власти, озабоченные гигиеной, взяли этот вопрос под контроль. Так на улицах появились "лошадиные буфеты" — отапливаемые домики с чугунными ваннами, куда по водопроводу подавалась теплая вода. Самые фешенебельные водопойни находились у известных мостов. Но и здесь нашлась своя ложка дёгтя. Общие корыта стали рассадником сапа — смертельно опасной инфекции и для лошадей, и для людей. В 1911 году коллективные водопойни запретили, введя персональные ведра. Починка сапог у Никольского рынка, 1902 г. Автор: А. Смирнов Николаевская набережная. Около 1865 г. Садовая улица у Апраксина рынка, 1900 г. Автор: К. Булла Вид на Петропавловскую крепость, 1917 г. Пивная российско-немецкого завода «Бавария» на Петровском проспекте. Около 1890 г. Екатерининский сад, покрытый снегом, 1910 год

Екатерининский сад, расположенный возле Александринского театра, был популярным местом зимнего отдыха горожан. Зимой в саду устраивались катания на санях и ледяных горках, что привлекало как взрослых, так и детей. Биржа, 1903 год Басков переулок. Виден Доходный дом купца А. М. Назарова, 1910 г.

