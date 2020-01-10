История- наука или политика?

(ответ на опус гр. А Мартыненко)

Борис Тросницкий.

Опять на сайте «Необычная история» появилась лживенькая публикация Алексея Мартыненко «Сталинский СССР: пир во время чумы».

К сожалению, не могу ответить в комментариях: однажды сей вышеозначенный субъект занес меня в «черный список» не выдержав полемики… А, возможно, это и к лучшему: я не ограничен объемом довольно короткого комментария, а отдельная публикация позволяеть «пройти по пунктам»…

Гр. А. Мартыненко опираясь на «данные» буржуазной Думы РФ и стоны нацистских идеологов Украины утверждает, что «главной причиной устроенного большевиками “великого перелома” являлось стремление практически даром получать продовольствие…». Новости СМИ2

Лукавит гр. А. Мартыненко. Да, голод во многом имел место быть по вине людей. Но каких?

Кулаки провели «разъяснительную» работу в результате которой крестьяне перерезали скот- и рабочий в том числе- что бы большевикам не досталось, а потом и вспахать не на чем было… Ну, и сами кулаки зерновой фонд угробили- тоже, что бы Советам не досталось.

Большевики виноваты? Да- в том, что поздно кулаков раскулачили! И слишком мягко.

Далее гр.А. Мартыненко сетует, что «…одного рабочего или солдата должны были кормить пять-шесть крестьянских дворов…». Ну пусть посмотрит сколько крестьян приходилось в стране на одного рабочего в самом начале индустриализации, и цифра перестанет быть такой для него приятной.

А если учесть, что уже в середине индустриализации те же рабочие тем же крестьянам стали трактора да разные веялки с сеялками поставлять стали, то и вовсе крестьянские всхлипы гр-на А. Мартыненко анекдотом предстанут. Или провокацией!

И стали поставлять даже несмотря на то, что «…оборудование «новых» большевицких заводов представляло собой списанное в Америке старье — там произошла техническая революция и старые станки были списаны в утиль…»: а от царей, временных и белых большевикам и такого не осталось, а взять больше было негде. Но и это не страшно: и на том оборудовании страну подняли так, что у американских капиталистов после их технической революции икота началась!

Ну, а крик души гр. А. Мартыненко «это что же: частнособственнические инстинкты поощрять? Вместо оружия выпуск зеркальных трюмо и велосипедов разворачивать?» и вовсе провокационный. Или по полной неосведомленности, быть может?

Гр. А. Мартыненко, СССР был страной диктатуры пролетариата. Идеология Советского Союза была действительно не частнособственническая – и это декларировалось открыто, а не так, как в буржуазной «демократии» декларируется «равенство»!

И да, гр. А. Мартыненко, в тот момент оружие было поважнее трюмо» Трюмо- дамочкам губки подкрашивать, а оружие- революцию и народ защищать! В том числе и от таких как вы.

Перегибы на местах? Конечно были! А как вы думали?! Гр. А. Мартыненко Касиора вспомнил? Так с Касиора через 5 лет все српросили! А вот кулачьё и саботажников пожалели сдуру, только переселили…

Далее сетует гр. А. Мартыненко, что «…в 1932—1933 годах на экспорт отправили 3, 41 млн. тонн зерна, 47 тысяч тонн мясомолочных продуктов, 54 тысячи тонн рыбы по таким низким ценам, что зарубежные партнеры обвиняли советское государство в демпинге»… А это уж как смогли договориться с капиталистами- за те самые станки-то тоже расплачиваться пришлось, или буржуи Советам их за «спасибо» подарили?

И говорит, «…голод охватил территории с населением в 30 миллионов человек»… По подсчетам нынешних буржуазной российской Думы и украинских нацистов? Да, показывали фотографии, рассказывали, что это «свидетельство», гр. Ющенко даже в киевской школе музей создал из этих фотографий и стеклянных стендов с черепами… Потом, однако, оказалось, что фотографии из резерваций в США, а черепа и вовсе неясного происхождения, но это ерунда, главное- вякнуть, а вы там разбирайтесь…

«Оцеплялись», говорите, гр. А. Мартыненко, «задерживали», говорите. Так при царях каждые лет 20 голодающие волости казачками оцепляли. И не задерживали казачки никого, а так, шашечкой… И не рапортовали- кто же тогда их считал-то? «Бабы новых нарожают»! Почему, гр. А. Мартыненко, вы об этом не рассказываете?

«Американская общественность…», говорите, «…сочла ее неправдоподобной» цифру в «…один миллион смертей от голода»…. А американская общественность в курсе ли что на территории самих Штатов с начала века и до конца тех же 30-х годов творилось, вы, гр. А. Мартыненко, не интересовались? Или газетка New York Herald Tribune и Ральф Барнс таких материалов не публиковали? Нет, не интересовались? А почему?

Словом… пусть меня простит гр. А. Мартыненко, если сможет, но дальше я эту ахинею читать не стал… Слишком много «обиженных» развелось, которым Советская власть не дала все на блюдечке и сразу- за то только, что они сами мартыненки и ни миллиметром меньше!