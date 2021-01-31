СССР обвинили в Холокосте

Поддерживаемый украинским МИДом ресурс Ukraine Now представил новую украинскую версию истории XX века, где помимо уже привычных историй про геноциды и голодоморы, СССР обвинили… в организации Холокоста. Звучит свежий опус следующим образом: "До 1991 года украинцы жили под властью тоталитарного режима, как составная часть коммунистического СССР. Это было тяжелое время с ужасными трагедиями и вызовами — насильственной коллективизацией, геноцидом-Голодомором, Большим террором, Холокостом, депортациями, ГУЛАГом, карательной психиатрией, советскими военными интервенциями, Чернобыльской катастрофой, которые забрали жизни миллионов украинцев, представлявших много разных национальностей".

Если смотреть на этот опус в целом, то здесь мы увидим привычный набор антисоветских клише, большая части которых уходит корнями еще в пропагандистские методички времен доктора Геббельса и «Голоса Америки» (при этом надо признать, что часть обвинений, таких как Большой террор и коллективизация, всё же отражает реальные преступления большевизма. – Прим. ред.). Ныне они просто адаптированы под новые военно-политические реалии и пересажены на новую информационно-технологическую базу для использования, с одной стороны, против другого, а с другой стороны – против того же самого противника.

Изначально вся эта конструкция культивировалась и обтачивалась на территории США и Канады, где американская военно-политическая пропаганда еще с конца 40-х годов начала встраивать бандеровский дискурс в генеральную линию пропаганды, направленной против СССР. Бежавшие после разгрома Третьего Рейха украинские коллаборационисты стали как рядовыми исполнителями, продвигавшими эту пропаганду, так и поставщиками подобный «идей», которые позднее вкладывались в пропагандистские трансляции на территорию СССР и стран СЭВ. США не особо волновало, что они фактически взаимодействовали с лицами, прислуживавшими Гитлеру, так как уже с 1945 года они активно задумывались над тем, как использовать уцелевших нацистов против СССР, что привело к появлению плана операции «Немыслимое», за которым последовали и другие планы, где бывшим пособникам Гитлера тоже находилось место.

Разумеется, покуда существовал СССР, на публику это партнерство старались лишний раз не выносить, так как советская пропаганда, в свою очередь, с удовольствием использовала эти факты, указывая на тесную связь США с неонацизмом и коллаборационизмом на территории Европы. С уничтожением СССР основная идеологическая угроза исчезла, и данные «идеи» можно было продвигать практически беспрепятственно, что наиболее удачно удалось осуществить на территории Прибалтики и Украины после установки там американских марионеточных режимов. Правдоподобность подобного искажения истории со временем уже никого не волновала, так как лица и организации, которые осмеливались выступать против этого переформатирования сознания, объявлялись «коммунистическими недобитками», «российскими агентами», а затем и просто именовались расчеловеченными терминами «вата», «совки», «колорады» и т.д. Это не появилось сразу. Это результат длительной и системной идеологической работы, которая велась еще с 50-х годов XX века, а в 90-х годах получила широкие возможности по выращиванию целого поколения на подобных идеологических установках. В 2014-м году результаты этой работы дали вполне понятные и известные всходы.

Как можно увидеть из свежих откровений, дело, конечно, не в Порошенко, который был лишь одним из исполнителей по вживлению подобного курса на Украине. При Зеленском продолжается ровно то же самое, что лишний раз говорит о том, что этот курс не зависит от того, кто возглавляет марионеточную администрацию в Киеве. Речь идет о фактической работе на закрепление и укоренение этого курса в качестве продолжения той идеологической и пропагандистской работы, которую США проводят на Украине уже далеко не первое десятилетие на фоне в лучшем случае посредственных усилий РФ по противодействию этому курсу, что в числе прочего определяет текущий промежуточный результат и возможные перспективы развития событий на украинском направлении.

В случае с педалированием темы «вины СССР за Холокост» вполне понятно, что здесь речь идет об очевидной попытке переложить ответственность с реальных виновников преследования евреев на оккупированных территориях Украины – бандитов ОУН-УПА, коллаборационистов из дивизии СС «Галичина», членов полицейских и карательных батальонов и прочих предателей, которые использовались немцами для геноцида народов СССР (прежде всего, русского. – Прим. ред.). Не случайно, что практически во всех массовых акциях против евреев, которые проживали на оккупированной нацистами территории УССР, принимали участие украинские нацисты и коллаборационисты – начиная с Львовского погрома и заканчивая Бабьим Яром. Там, куда приходила Красная Армия, процесс преследования евреев немедленно прекращался.

Фактически, МИД Украины открыто занимается реабилитацией преступников. Понимают ли МИД Украины и тот же Зеленский, что они делают? Конечно же, понимают. Это сознательная и обусловленная позиция, которая базируется на вполне понятных онтологических основаниях. Они знают, что пока подобная пропагандистская туфта направлена против России, на «цивилизованном Западе», который обеспечивает Зеленскому внешнюю легитимность (что в марионеточном государстве более важно, нежели легитимность внутренняя), будут закрывать глаза на самые дикие проявления неонацизма и коллаборационизма, точно так же, как на все это закрывали глаза в годы Холодной войны против СССР.

Рассказы МИД РФ или гос. пропаганды на ТВ – «мол, посмотрите, они оправдывают нацистов», – на Западе мало кого тронут, потому что все это Запад проходил в 50-80-е годы XX века, и сейчас лишь следует повторение уже известной пропагандистской линии, где определенное двоемыслие они легко обоснуют «геополитическими интересами по сдерживанию России». Поэтому любая нелепость подобного рода будет инсталлироваться в украинский пропагандистский дискурс, что вполне логично, так как для Запада Украина – это одновременно и плацдарм для антироссийской деятельности, и оружие, которым можно наносить различные удары по России, в том числе и в информационно-пропагандистской плоскости. Культивация подобных обвинений разной степени упоротости – это, фактически, обточка оружия под определенные задачи. Последствия этой реальности для самой Украины операторов процесса волнуют мало. Украина – это расходуемый ресурс, а ее издержки любого типа, которые она понесла и понесет – не существенны. В РФ это многие изначально понимают, что мы прекрасно помним по рассказам 2014-2015 года, что «США надоест Украина и они сами уйдут», что было максимально далеко от реальности и вводило в заблуждение относительно реальной стратегии и реальных целей США.

Со временем просветление отчасти наступило, поэтому в случае с Зеленским никто особо уже и стал ждать очевидного, прежде чем списать иллюзии на его счет в утиль. И он раз за разом демонстрирует, что надежды на «честную марионетку» на Украине лишены всяких оснований. Поэтому героизация нацизма продолжается, а СССР теперь уже и в Холокосте виноват.

Специально для ИА "АСД"

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