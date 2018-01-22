10 лучших городов России по уровню жизни в 2017 году

Мы из Советского Союза

Департамент социологии Финансового университета, действующий при Правительстве РФ, провел анализ 38 крупнейших городов России. По результатам анализа был составлен рейтинг городов по уровню жизни.

При составлении рейтинга учитывалось мнение обычных граждан, полученное при опросах, а также сведения Росстата.

Аналитики провели оценку по целому ряду параметров:

- социальная сфера: уровень благополучия, виды образовательных услуг, их доступность, эффективность сервиса здравоохранения;

- функциональность коммунальных служб, наличие в городе новостроек, аварийного жилья, качество дорог;

- миграционные показатели: соотношение количества людей, покинувших/переехавших в город и постоянных жителей, удовлетворенность важными сферами бытия, готовность уехать в другой регион.

При составлении рейтинга каждому городу присваивался итоговый индекс. Максимальный индекс – 1.

Ниже представляем первую десятку городов России по качеству жизни.

10. Оренбург Индекс: 0,51%

В промышленности Оренбурга ведущие места принадлежат газодобывающей и газоперерабатывающей отраслям, машиностроению и металлообработке.

Развиты также предприятия химической отрасли, пищевой и легкой промышленности.

Город лидирует по уровню здравоохранения, качеству и строительству дорог, обслуживанию жилого фонда.

9. Новосибирск Индекс: 0,48%

Новосибирск — третий по численности населения город России, имеет статус городского округа.

Крупный промышленный центр, столица области с множеством достопримечательностей.

Крупнейший торговый, деловой, культурный, промышленный, транспортный и научный центр Сибири.

8. Красноярск Индекс: 0,54%

Красноярск — один из крупнейших городов России, культурный, экономический, промышленный и образовательный центр Центральной и Восточной Сибири.

Город-миллионник. Развиты гидроэнергетика, машиностроительная промышленности, цветная металлургия. Важный спортивный, образовательный центр.

7. Екатеринбург Индекс: 0,55%

Крупнейшая транспортная развязка, соединяющая север и юг, восток и запад страны.

Город-промышленник, четвертый по численности населения.

Сосредоточено много престижных образовательных учреждений. Отличные перспективы для молодежи.

6. Челябинск Индекс: 0,46%

Центр Южного Урала. Кладовая полезных ископаемых с хорошо развитой промышленностью.

Много внимания уделяется экологии, научному прогрессу, улучшению качества автомобильных дорог.

Негативный момент – низкий уровень средней зарплаты (около 30 тыс. руб.).

5. Санкт-Петербург Индекс: 0,61%

Этот город уникален по всем критериям, в том числе по месту нахождения, климату.

Санкт-Петербург — важнейший экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел.

Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, это один из самых важных в стране центров туризма.

Санкт-Петербург - российский мегаполис с развитой культурой, системой образования.

4. Краснодар Индекс: 0,65%

Краснодар — один из крупнейших экономических центров России. В промышленном комплексе города насчитывается более 130 крупных и средних предприятий, на которых работают около 120,5 тыс. человек, или почти 30% всех занятых в экономике города.

Основные направления — это приборостроение и металлообработка, производство строительных материалов, швейных и трикотажных, мебельных, табачных изделий, пищевых и сельскохозяйственных продуктов.

Высокий экономический потенциал и благоприятный инвестиционный климат привлекает внимание представителей отечественного и зарубежного бизнеса. Поддерживаются эффективные деловые отношения с предприятиями США, Турции, Украины, Германии, Белоруссии, Греции, Италии, Франции, Израиля, Австрии, Кипра.

Строительство новых микрорайонов ведется бешеными темпами. Количество желающих навсегда остаться в южном городе увеличивается еще быстрее.

Людей привлекает мягкий климат, теплая зима, возможность жить в 100 км от Черного моря и одновременно получить хорошее образование, иметь возможность открыть свой бизнес. В городе отмечено минимальное количество безработных.

3. Казань Индекс: 0,66%

Правительство проводит в жизнь множество программ по улучшению благосостояния.

Строят много новых дорог европейского уровня. В столице Татарстана находится один из самых старых университетов, являющийся центром образования региона.

Много внимания уделяется поддержанию культурного уровня национального большинства.

Привлекает развитая инфраструктура. Об удовлетворенности жизнью высказались 96% опрошенных.

2. Москва Индекс: 0,70%

Москва — важный туристический центр России. Московский Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Она является важнейшим транспортным узлом. Город обслуживают 6 аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов, 3 речных порта (имеется речное сообщение с морями бассейнов Атлантического и Северного Ледовитого океанов).

Примерно 70% коренных жителей считают, что это самый благоприятный город для проживания в стране. Полным ходом идет реконструкция Москвы и области, темпы строительства предельно высоки.

1. Тюмень Нефть и газ Тюменской области способствовали бурному росту в городе научных организаций.

В областном центре располагаются несколько десятков научно-исследовательских и проектных институтов.

Тысячи студентов обучаются примерно по 120 специальностям в 15 высших учебных заведениях.

Первое место Тюмень занимает по сумме всех критериев. До абсолютного первенства ему еще далеко: лучшими, по оценкам опрошенных граждан, признаны уровень образования, коммунальное обслуживание и дорожно-строительное хозяйство.