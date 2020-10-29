Гори-гори ясно — кого должны поддержать русские на «второй гражданской» в США

Через неделю народ Соединённых (пока) Штатов Америки проголосует за одного из "вашингтонских старцев" и сразу же начнётся Великая Североамериканская Смута. Пора и нам в России определяться с симпатиями.

Если Интернет нам не врёт, через какую-то неделю с Соединённые (пока) Штаты Америки погрузятся в финальную фазу борьбы за всё хорошее против всего плохого прямо на улицах американских же городов.

Пора определяться с симпатиями.

И для начала хотелось бы сразу предостеречь наших уважаемых читателей от принятия на веру обрюзглой дихтомии «гнусные педофильско-наркоманские глобалисты-неоконы против красаучиков добрых христиан консерваторов». В действительности всё оказывается совсем не так, как на самом деле, клянусь бородой Дугина!

С точки зрения банальной геополитики США есть наследники Карфагена, «морская» цивилизация, активно борющаяся за рынки сбыта для своих торгашей аннексиями и экспортом нестабильности, не брезгующая так же банальным грабежом.

Так называемая «Война за независимость» (которая была всего лишь частью глобального англо-французского противостояния XVIII века) и грабительские войны США против индейцев в контексте тематики статьи нас интересуют мало.

А вот первая гражданская война в США обнажила главную слабость Америки-Карфагена — неумение решать свои проблемы цивилизованным путём.

Хотя, конечно, сравнение так себе, поскольку Великобритания на протяжении трёх столетий решала свои проблемы за счёт сверхэксплуатации колоний.

В свою очередь, в следующие пятьдесят лет после Гражданской войны США решали свои проблемы путём отправки самых буйных на фронтир, в Аризону, Калифорнию и прочую Неваду, потихонечку начав прибирать то, что плохо лежит в Тихом океане (Филлипины).

Кризисные явления в американской жизни начали нарастать лавиной к десятым годам XX века, но тут янки сорвали джек-пот, на крайне выгодных условиях вписавшись в первую мировую бойню, разом прекратившись из кредитуемых в мировых кредиторов.

Впрочем это им помогло ненадолго, потому что даже в этих тепличных условиях они смогли соорудить себе Великую Депрессию. Из которой вышли, создав в Европе предпосылки для второй мировой бойни, взрастив и вынянчив Гитлера и его «нищебродов за мировое господство». После чего, по итогам второй мировой фактически оккупировали всю Западную Европу, хотя возможно замах был и на всю Евразию — да помешало упрямство русских-советских, которые просто переехали их визави «бронированной саранчой Сталина» и забрали свой кусок более чем заслуженного пирога. Да ещё и осмелились создать атомную бомбу.

В дальнейшем США несколько десятилетий находились в состоянии динамического равновесия, решая свои проблемы за счёт всего «свободного мира», с которого они постоянно собирали мзду на «противостояние клятым Советам». С экономической точки зрения это всё закончилось плохо, спасли ситуацию только агенты влияния в далёкой России (старый добрый экспорт нестабильности!), обрушившие СССР и пригласившие американских хозяев на обильную трапезу.

И вот, после каннибализации трупа Советского Союза, Америка вскарабкалась на Холм и стала «самая-самая первая во всех отношениях». Начался период мирового доминирования, который продлился около двадцати лет. Эти годы можно было бы потратить на структурную перестройку и построение стабильного общества, но зачем? Зачем напрягаться, если печатный станок работает, а рано или поздно можно вырастить нового Гитлера и под шумок ещё раз ограбить поднакопившую жирок Евразию?

Возможно этот план и сработал бы, но пока США почивали на лаврах, некоторые другие державы очень сильно продвинулись в концептуальном понимании происходящего в мире.

Поэтому под ударами российских ВКС пал в младенчестве исламистский халифат, который американцы так упорно создавали в ходе пресловутых цветных революций «арабской весны».

Поэтому в результате совместных, но не совсем публичных действий России и Китая на нефтяном фронте, нефтедоллару практически пришёл конец, а пресловутый американский печатный станок печатает неизбежную гиперинфляцию, потому что американские «трежерис» больше никому в мире не нужны.

Поэтому вместо того чтобы повторить трюк с мировой войной и Гитлером-Гитлером, американским элитам придётся решать свои противоречия и списывать свои долги на полях сражений Второй Гражданской.

И возвращаясь к теме статьи — нет там никаких «плохишей-демократов» и «пусечек-республиканцев». Есть чудище «обло, озорно и лайяй», которое хочет провести модернизацию и списание долгов через внутренний конфликт, раз не получается на внешнем плане, а потом снова вылезти из пещеры и начать грабить, насиловать и жрать ритуальных девственниц.

Поэтому мы, граждане Третьего Рима, должны поддерживать всех участников мероприятия — что бы этот праздник жизни длился как можно дольше и привёл к как можно более тяжёлым последствиям для так называемых С(п)ША.

Должны ли мы поддержать белое население, угнетаемое ныне позитивной дискриминацией? — Безусловно!

Должны ли мы в рамках дружбы народов сочувствовать борьбе угнетаемой на протяжении четырёхсот лет чёрной Америке? — Всенепременнейше!

Должны ли мы, как последовательные интернационалисты, поддерживать право латиноамериканцев на освобождение захваченных проклятыми гринго в 1845 году северных штатов Мексики? — А как же!

А как же «Штат одинокой звезды», Чак Норрис и прочие рейнджеры? — Свободу Техасу, вот как!

А что мы думаем про ЛГБТ-фриланс Калифорнийскую республику? — Нехай расцветают сто цветов!

И это мы ещё не упомянули про несомненно справедливую борьбу индейцев за возврат своих исконных территорий.

Стоит заметить что лично я против варианта «всё снести, распахать и засеять солью», с меня и дробления С(п)ША на 6-7 конкурирующих кусков хватило бы. Но никогда не стоит недооценивать мудрость предков.

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

Владимир Угрюм-Бурчеев

https://jpgazeta.ru/gori-gori-yasno-kogo-dolzhny-podderzhat-russkie-na-vtoroj-grazhdanskoj-v-ssha/