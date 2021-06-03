= Репортаж Сергея Доли. Как это устроено =



Если бы 500 лет назад нашелся чудак, который заявил, что можно сделать вещи из воздуха, его бы, наверно, сожгли на костре. Если бы такой человек возник лет 200 назад - он бы, скорее всего, угодил в дом призрения для душевнобольных. А если бы он появился в прошлом веке... да, собственно, так оно и было. В 30-х годах увенчались успехом первые промышленные попытки получения полимеров из жидкостей, а затем и из газа. Простая химия, и никаких чудес. Сегодня полимеры - основа большей части вещей, которые нас окружают. Компьютеры и мобильные устройства на 80% состоят из материалов нефтехимического происхождения. В мире без нефтехимии электронные устройства станут роскошью, покупка нового гаджета сродни покупке коровы в средние века, а бедные слои населения и вовсе лишатся доступа к сети. Одна лишь деревянная клавиатура ($40) стоит, как десяток аналогов из пластика ($4). Процесс изготовления твердых предметов из газа доступен для понимания даже школьнику. Газ гонят по трубам или цистернами на производство: там на первом этапе он превращается в жидкость, которая впоследствии полимеризуется и перерабатывается в порошок или гранулы. А из них уже лепят все что угодно: от пластиковых стаканчиков, до деталей космических аппаратов.



Это самое примитивное объяснение работы завода "Тобольск-полимер" СИБУРа, который я посетил перед новым годом.



Причин для поездки было две. Во-первых, мне понравился Тобольск летом во время экспедиции "Россия" и хотелось взглянуть на этот прекрасный сибирский город под снежным одеялом. Во-вторых, я безмерно уважаю людей, которые связывают свою жизнь с точными и сложными науками - математикой, химией, физикой. Производство "Тобольск-полимера" бывшее некогда одной из крупнейших промышленных строек России, отметило свой первый год работы. В 2010 два десятка стран были вовлечены в проект строительства завода, и интересно посмотреть, что в результате получилось...



Сибирь - удивительна и красива. Особенно приятно ее рассматривать на фотографиях и в теплом помещении. Исторический температурный минимум в Тобольске -52 С:

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Тобольск-Полимер строили три года. В пик строительства на площадке работало 6500 человек. Общий объем проектной документации - 400 коробок 200 000 документов в 1 000 000 листов.



На фотографии - всего лишь административное здание:

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Схема, которую я описал в начале "газ - жидкость - гранулы" предельно примитивна. Технологически все намного сложнее. Есть множество промежуточных стадий, которые распределены по разным цехам. Между ними развернута "кровеносная система": по этим трубам сырье гоняется от одного этапа к следующему. То что мы видим на фото - это верхние коммуникации, всего лишь часть айсберга. Еще больше труб под землей. Протяженность всех этих металлических вен исчисляется сотнями километров. Длина электрических кабелей, которые питают производство - около 2 800 км. (приблизительное расстояние от Тобольска до Москвы):

8.

Один из производственных цехов. Говорят, на территории промышленной площадки и санитарной зоны живет сибирский углозуб. Эти существа приспособлены к жизни в вечной мерзлоте, выдерживают переохлаждение организма до -6 градусов, при этом погибают при +27 в тени:

9.

Операторская бункерного типа (видно по двери). Наверно, узел управления можно было сделать и попроще, но в соответсвии с международными стандартами, он должна быть именно такой. Вообще, к технике безопасности отношение бескомпромиссное:

10.

У ребят в операторской одна "простая" задача: оторвать молекулу водорода от пропана. Молекуле водорода вполне хорошо и так, отрываться она не хочет, и чтобы это произошло, необходимо соблюсти ряд условий. Собственно, эти умные ребята за условиями и следят. Глупых ребят тут, кстати, нет: весь ключевой персонал проходил стажировки на международных промышленных площадках:

11.

Среди множества органов управления есть Важная Красная Кнопка, с которой выключается все производство на всех этапах. Это так же одно из требований многоступенчатой техники безопасности:

12.

Фотографировать изображение на мониторах запрещено. Впрочем, я посмотрел, и могу заверить - вы немного потеряли. 99,999% человечества все равно не понять что там происходит:

13.

Во время прогулки мне предоставили исчерпывающую информацию о предназначении каждой трубы в общем процессе производства. Правда, когда я начал просматривать фотографии, понял, что все коммуникации способен различить лишь по цветам: желтенькие, серенькие и зелененькие. В общем, это невероятно сложный и труднопостижимый обывательскому мозгу процесс:

14.

Ради нескольких химических реакций, человек возвел конструкции космических размеров (в , разумеется). Максимальная температура технологического процесса достигает +650 С, а минимальная -140 С:

15.

Объем мощности Тобольск-Полимера - 500 тысяч тонн в год. Чтобы понять масштабы цифр, переведу их в доступную конверсию. Итак, годовой объем производства это:



- 50 000 000 автомобильных бамперов.

- 1 350 000 Км водопроводных труб диаметром 50 мм, которых хватит, чтобы обогнуть землю по экватору 34 раза

- 151 квадратных километров ковра. Этот гипер-ковер легко накроет всю жилую часть Тобольска. Порезанный на стандартные куски, он позволит сделать более 30 000 селфи на фоне ковра.

- 2 000 000 000 подгузников из спанбонда. Страшно представить объем детской неожиданности, который это количество подгузников способно поглотить...



Вот видео с официального канала СИБУР на Youtube: "Полипропилен в нашей жизни", здесь все подробности:



16.

Склад хранения и отгрузки. Тоже бункерного типа:

17.

Поддоны для хранения готовой продукции. С ими любопытная история. Поскольку поддоны имеют ограниченый срок службы, по его истечению они выбрасываются. Хотя дерево остается вполне пригодным для хозяйственных нужд. После некоторых размышлений на Тобольск-Полимере начали официально передавать списанные поддоны всем желающим сотрудникам на огороды и дачи:

18.

Гранулы полипропилена:

19.

Мешок полипропилена весом более тонны стоит сейчас примерно 80000 рублей. Выпускается 60 видов, с разными характеристиками плотности, тепловой деформации, вязкости:

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Система логистики куплена у немцев. Все автоматизировано, погрузчики не знают заранее что везут, просто выполняют инструкции, которые появляются после считки штрихкода:

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Неподалеку от Тобольск-Полимера расположено еще одно производство СИБУРа, которое поставляет ему сырье - Тобольск-Нефтехим.



Здесь производят сжиженные газы, высокооктановые добавки к бензину и многое другое. Мы не используем эти продукты так, как, например, многочисленные предметы обихода. Однако без них не было бы и этого самого обихода, поскольку в конце концов из этого сырья производят пластиковые детали автопрома, строительные и утепляющие материалы, одежду и обувь, упаковку, компьютерные платы и многое другое:

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Первая очередь центральной газофракционирующей установки (здесь делят газ на семь составляющих) появилась в 80-х годах. Вторая построена недавно, летом прошлого года. На сегодня это одно из крупнейших в мире производств в данной области:

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Азеотропная сушка. В ней происходит очистка пропана от метанола. Сушку поставили для того чтобы адаптировать продукцию для иностранного рынка, где есть серьезные ограничения по метанолу:

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Факел. В качестве доводов о безопасности выбрасов в атмосферу, Тобольцы рассказывают о редком лишайнике Ломбарии - она растет только в благопрлучной экологической среде:

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Питание производства обеспечивает 10000-вольтная ЛЭП:

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На этом участке происходит налив цистерн сжиженным газом. Есть даже такая должность в штатном распитании "сливщик-разливщик". Несмотря на комичное название это очень сложная и ответственная процедура:

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В этих шарах хранится сырье. Где-то здесь в 90-х годах сотрудники хозяйственных цехов Тобольского нефтехимического комбината выращивали в теплицах овощи. Говорят, их мастерство было настолько совершенным, что сибирякам удавалось получать редчайшие для этих суровых кравев бананы:

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Как и в Полимере, управление Нефтехимом ведется из операторской:

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Высокие требования техники безопасности не помешали найти укромный уголок для новогодней елки:

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Любопытная деталь в организации работы - концепция УМШ (Улучшения малыми шагами). Идея в том, что каждый сотрудник может внести свои идеи по рационализаторству и улучшению процесса на эту доску. Потом предложения заносятся в специальный модуль на корпоративном портале и создается единая база по обмену лучшими практиками. Специальный калькулятор автоматически рассчитывает размер материальной выплаты за поданную идею:

35.

Пересменок между бригадами занимает 15 минут. Чтобы не тратить время на изложение текущей ситуации, предыдущая смена сводит всю информацию о работе на специальной доске. Коллегам достаточно пробежаться по ней глазами, чтобы понять положение дел и уточнить какие-то важные детали:

36.

Начальник смены за центральным столом:

37.

Меры безопасности регламентирую все, включая передвижение по лестнице:

38.

Даже для того чтобы снять спецовку, следует "отбежать" на несколько сот метров до зеленой зоны :

39.

К сожалению, даже такие меры не могут исключить вероятность ЧП на 100%. По трагичному стечению обстоятельств после моего отъезда произошла нештатная ситуация, и на производстве произошло воспламенение газа. Никто не погиб, но несколько сотрудников получили ожоги. Как выяснила комиссия, воспламенение произошло из-за элементарной торопливости сотрудников, спешивших к праздничному столу:

40.

Но есть и хорошие новости: 17 февраля ушла в грунт первая свая будущего предприятия "Запсибнефтехима". Это крупнейший нефтехимический проект в России за всю постсоветскую историю. Сумма инвестиций в его реализацию оценивается примерно в 9,5 млрд долларов, что сопоставимо со всей предыдущей (совсем не маленькой) инвестпрограммой "СИБУРа" по развитию нефтехимических производств в стране.



Проект "Запсибнефтехима" предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, 525 тыс. тонн пропилена, 245 тыс. тонн бутадиена и других продуктов. Поволжский "Нижнекамскнефтехим", гигант отрасли со стажем, в настоящее время располагает мощностями по этилену 600 тыс. тонн, а пропилена во всей России в прошлом году было выпущено 1035 тыс. тонн.



Выпуск конечной продукции обеспечат две линии по производству полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн тонн и одна линия по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Для сравнения: общая производственная мощность "Тобольск Полимера" составляет 500 тыс. тонн полимерной продукции в год. Непосредственно на предприятии будет создано порядка 700 новых рабочих мест, еще около 3 тыс. вакансий появится в обслуживающих производство сервисных организациях.

41.

Мне понравилась эту экскурсия. В рамках корпоративной программы "Открытый СИБУР" на Тобольской площадке за 2014 год побывало более 30 экскурсионных групп. Это свыше тысячи человек и тысячный посетитель получил подарки от компании. Я нахожу правильным, то что подобные производства открываются обычным людям, вступают в диалог с обществом и рассказывают о том, что делают. Это одни из самых достойнейших и сложнейших профессий. Нам необходимо рассказывать об этом школьникам и водить экскурсии, чтобы молодежь не только грезила профессиями экономистов или юристов, но и брала пример с инженеров и химиков.



Крепко жму руку сотрудникам Тобольск-Полимера и Тобольск-Нефтехима! Stay Tuned!

https://sergeydolya.livejournal.com/940691.html?utm_source=n...

P.s. Сразу хочу сказать, что предприятие полностью российское.