Война продолжается. О величии отцов Великой Победы и мерзости вечно проигравших

Никогда так, как сегодня слова не играли столь важного значения, став осязаемым маркером того, кто ты в этой Войне — победитель или проигравший, наследник Великой Победы или прихвостень вечно проигравших, мстительно поедающих трупы своих победителей, погибших на той войне или в силу естественных причин не доживших до очередной годовщины Победы. Если ты называешь вещи своими именами: Победу — Великой, войну — Отечественной, а фашистов, ее проигравших, осуждаешь и не становишься в ряды их последователей, значит ты — с нами, с победителями, ничего не проигравшими, хотя и понесшими многомиллионные жертвы.

Если для тебя итоги той войны не очевидны, если ты в угоду западной моде на постсоветском пространстве вместо георгиевской ленточки носишь в петлице парадного пиджака мак, а за день до Великой победы празднуешь некий День примирения (с кем, с теми кто убили более 20 миллионов наших сограждан?

Кто создавал концентрационные лагеря и сжигал в газовых печах жителей Европы? С теми, кто маршировал по европейским столицам с факелами в руках?) ты из группы навечно проигравших. Это разделение настолько просто и настолько понятно, что, в принципе, нет необходимости его иллюстрировать. Тут и так все очевидно.

Обидно другое. Что, например, на фоне современной Германии, осуждающей фашизм и ставшей таким образом в ряды его победителей, наши близкие по крови, по истории и по той Великой Победе украинцы пытаются пересмотреть итоги войны, и, 76 лет спустя, забывают, что она была Великой Отечественной не только для русских, белорусов, казахов, грузин, азербайджанцев, армян и остальных народов СССР, но и для них самих, для украинцев, наравне со всеми остальными советскими людьми участвовавшими в достижении той Победы. Они забыли, что Советский Союз ценой миллионных жертв освободил Украину от фашистов, а не оккупировал ее, как это им пытаются сегодня внушить потомки проигравших.

Они забыли или хотят забыть, что самое большое количество Героев Советского Союза по итогам одной войсковой операции присвоено было за форсирование Днепра — ровно две тысячи. Что самое крупное партизанское соединение, проведшее беспримерный, то есть не имеющий аналогов рейд по тылам противника (более 2 тысяч километров) было на территории Украины — и это была армия, возглавлял которую Герой Советского Союза Сидор Артемьевич Ковпак, ставший после войны депутатом Верховного Совета Украины, то есть заседал в тех же самых стенах, что и нынешние так называемые «слуги народа», старательно оплевывающие ту Победу и самого Ковпака, переименовывающие города, улицы и стадионы в честь проигравших в той войне коллаборантов и предателей.

Накануне нынешнего Дня Победы экс-президент Украины Петр Порошенко в своем аккаунте на странице Фейсбука в очередной раз решил вытереть ноги о, на самом деле, недосягаемых для него Победителей.

Кто знает Петра Алексеевича лично, прекрасно осведомлен о его хитрости, изворотливости и лживости. Когда ему это было выгодно, он был пророссийским депутатом украинского парламента, не позволявшим себе пропускать ни одного приема в Российском посольстве, выражавшим безраздельную личную дружбу и уважение послу РФ Михаилу Зурабову и открытую расположенность к российским журналистам.

Когда же из этой дружбы и расположенности он извлек максимальную лично для себя выгоду, он быстренько переменил политическую ориентацию и стал русофобом, что обеспечивает ему и по сей день покровительство посольства и Госдепа США. Покровительство предполагает иммунитет от уголовного преследования за расхищение госсредств, неуплату налогов, попытку узурпации власти и создание на государственном уровне коррупционной системы, действовавшей исключительно в его личных интересах.

Ну, про покровительство тут все понятно. Американцы знают, что он, конечно, беспросветный сукин сын, но он — их сукин сын и будет отрабатывать эту свою в общем-то очень непочтительную роль до последней реплики. Если, конечно, политическая погода на просторах Украины в очередной раз не переменится. Тогда, вполне возможно, крокодильчики будут для Порошенко снова летать «низэнько, низэнько». Но пока этого не произошло, Порошенко пишет в своем аккаунте про сговор Гитлера со Сталиным, которые по его «исторической» версии, развязали Вторую мировую войну в Европе.

Конечно, Петр Порошенко, закончивший еще при историческом материализме Киевский институт международных отношений (КИМО) и имеющий настоящее (не купленное) звание кандидата юридических наук, не может не знать о Мюнхенском сговоре, о предательстве Великобритании и Франции в отношении Чехословакии, порабощенной в результате этого предательства фашистской Германией, о том, что Советский Союз предложил свои войска для защиты Чехословакии, но тогда еще независимая Польша отказалась их пропустить (но и сама не полезла в драку). Очевидно, осведомлен Порошенко и о том, что, исходя их этого расклада, а так же и других внешнеполитических нюансов, СССР вынужден был пойти на заключение пакта Молотова-Риббентропа, который теперь Порошенко называет сговором Сталина-Гитлера. Как и то, что именно фашистская Германия напала на СССР, нарушив этот пакт, и, как поется в песне тех лет «Киев бомбили, нам объявили, что началася война». Порошенко знает, но умалчивает. А многие его более молодые соотечественники не знают и потому Порошенко верят.

А раз Петр Алексеевич знает, то напоминать прописные истины ему, человеку, сдавшему выпускные экзамены в КИМО, а затем и кандидатский минимум, как-то неудобно, но приходится. Не для него, конечно, а скорее все же для его читателей, возможно не подозревающих о глубине его лживости и изворотливости. Но в принципе, поскольку это не ново и поется Порошенко с чужого голоса, можно было бы проигнорировать. Если бы не два "но". Говоря о Сталине и Гитлере, Порошенко мимоходом задевает Путина — это первое. А второе про то, что Порошенко выковыривает из своего сознания про "победобесие".

Сначала про Путина. Ну, тут все понятно: «жму руку и обнимаю» — это одно лицо ПАПа, а «Путин-капут» — другая сторона этой маски, под которой уже и лица, видимо, не осталось, а как говорили в свое время офицеры в Советской армии про таких солдат: «лица нет, кругом одна ж@па». А Порошенко в Советской армии служил и такие слова слышал. В общем, про эту часть тела экс-президента не стоило бы говорить, если бы не «победобесие» — термин тоже наверняка не Порошенко изобретенный, но им страстно продвигаемый.

К сожалению, большинства тех, кто освобождал Украину, а затем и Европу от фашистской нечисти уже нет в живых. Кто-то погиб в той войне, кто умер после нее в силу естественных причин, не дожив до сегодняшнего дня. А если бы были живы и в силе, то с Порошенко обошлись бы в соответствии с тем, что у него находится под маской.

Как и мой отец, Виктор Виноградов, прошедший ту войну командиром отделения диверсантов, советские солдаты ту войну выиграли и никакие порошенки их Великую Победу у них не отнимут. Не смогут. Поздно. История уже всё расставила по своим местам, а предатели могут только издеваться над могилами, рушить их памятники и посвященные им мемориалы, короче заниматься тем, что делают шакалы — поеданием трупов более сильных и крупных животных. Трупоедство, как известно, оставляет следы и в пищеварительном тракте и даже во внешних чертах занимающихся этим животных — гиены, шакалы и грифы тому яркие свидетели.

Но в принципе одно важное и положительное дело своим мелким, во всех значениях этого слова, постом в Фейсбук Порошенко, возможно сам того не хотя, делает.

Он подает нам, своим противникам и наследникам той Великой Победы, сигнал, что Война не закончилась. Что она продолжается сегодня. И мы сыновья, внуки и даже правнуки отцов-победителей, должны продолжать их дело, их Войну и их Победу. Защищая их от гиен, шакалов и исторических выродков, проигравших ту войну и пытающихся сегодня мстить победителям. Это уже наша миссия.

И напоследок маленькая история. На Львовском кладбище, где расположен ныне уничтожаемый украинскими властями Монумент Славы — памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны, есть и отдельная плита, посвященная Герою Советского Союза разведчику и диверсанту Николаю Кузнецову, лично уничтожившему 11 высших офицеров Рейха. Ни до него, ни после не было ни одного солдата ни в одной армии мира, столь результативно уничтожившего руководителей своих противников.

Погиб Кузнецов в марте 1944 года во Львовской области — подорвал себя гранатой, когда его хотели захватить предки нынешних коллаборантов — бойцы УПА. Трупоеды пытались продать обезображенное тело убитого Героя, выдавая его за живого, но тяжело раненного, фашистам в обмен на арестованного немцами их «побратима». Но фашисты, почуяв неладное, на такой обмен не пошли. И тогда упашники захоронили его в чистом поле.

После войны друзья и соратники разведчика в результате нескольких лет поисков нашли прах героя, сделали даже его экспертизу и с воинскими почестями захоронили на месте гибели.

Но упашники продолжали и продолжают ненавидеть Кузнецова. Потому что он был реальным Героем и потому, что их отцам и дедам в свое время не удалось продать его тело фашистам. Поэтому они никогда не забывают мстить памятникам Кузнецова, ранее разбросанным во многих населенных пунктах Ровенской и Львовской областей Украины. Теперь усилиями предков "вечно проигравших" коллаборантов эти памятники почти повсеместно в Украине снесены.

Однако, чтобы они не добрались до его праха, после 1991-го года могила и памятная плита, посвященные Кузнецову, были перенесены во Львов. Тогда еще была надежда, что трупоеды побоятся совершать акты вандализма в столице Западной Украины. Но раковая опухоль неонацизма, пожирающая нынешнюю Украину, добралась и сюда. Появились оскорбительные надписи и стали известны факты осквернения могилы Кузнецова во Львове. А в нынешнем году власти приступили к сносу Мемориала Славы. В общем, вечно проигравшие мстят победителям, когда такая месть им ничем не угрожает.

Конечно, они бы и прах Кузнецова не преминули вынуть и осквернить — такая цель стояла, но оказалась неисполнимой. Один из друзей Кузнецова, доживший до незалежности, в свое время прозорливо вывез прах Героя на родину — в Свердловскую область, где есть музей, посвященный разведчику, и где его исторические потомки (родных у Кузнецова в живых не осталось, а детей завести не успел) бережно хранят о нем память.

Так что Война продолжается. Даже из своей могилы Николай Кузнецов смог доставить своим врагам много неприятных открытий и поражений.

https://ukraina.ru/exclusive/20210509/1031323387.html