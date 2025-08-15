Ликвидация Астраханского ханства

Что представляло из себя Астраханское ханство?

Астраханское ханство обособилось в конце 1459 - начале 1460 гг., незадолго до окончательного падения Золотой Орды, как самостоятельный удел брата хана Орды – Махмуда (1460— 1470-е годы). После окончательного развала Золотой Орды в 1480 г. и убийства последнего ее хана - Ахмата в 1481 г.

, Астраханское ханство превратилось в самостоятельное государственное образование. Полную самостоятельность Астраханское ханство получило в начале XVI века, после окончательного разгрома Большой Орды (1502 год).Астраханское ханство было самым небольшим обломком Золотой Орды. Территория ханства на западе простиралась до р. Кубани и нижнего течения р. Дон, на востоке доходила до р. Бузан, гранича с Ногайской Ордой, на юге — до р. Терек, а на севере не достигала немного широты Переволоки — самого узкого места между Волгой и Доном. Его население, сосредоточенное в основном в Дельте Волги, составляло примерно 15-20 тысяч человек. Поэтому хан мог выставить не более 1,5-3 тыс. воинов. В результате Астрахань старалась не вмешиваться в крупные конфликты, и была зависима от более сильных соседей — Ногайской Орды и Крымского ханства, к которым астраханским ханам приходилось обращаться за помощью. Астраханские татары, как вспомогательный контингент, не раз участвовали в походах Крымской и других татарских орд на русские земли.Столицей ханства была Астрахань, давшая стране свое имя. Городище в дельте Волги существовало уже в IX— X вв. во времена Хазарского каганата и неоднократно переносилось, все время подходя ближе к Каспию.Вначале это был г. Атель, или Итиль, 70 км выше современной Астрахани, на Ахтубе. В эпоху Золотой Орды город был перенесен ниже по течению Волги на 60—65 км и стал известен под именем Аши-Тархан, Ас-тархан, Хаджи-тархан, а в русских летописях как Асторокань.Название Ас-тархан город получил по всей вероятности от того, что в этих краях жили асы - потомки сарматских племен, получившие от Бату-хана грамоту (тархан). Именно асы, получившие тарханную грамоту и дали название городу. Уже после захвата Асторокани русскими войсками при Иване Грозном, город перенесли ещё ниже по течению Волги на 12—13 км, при впадении в Волгу р. Кутума, на «остров» Саин, или Саинчий бугор (Заячий бугор).Выгодное местоположение и отсутствие конкуренции способствовало выстраиванию торговых связей Астрахани с Хорезмом, Бухарой, Казанью и Москвой. Астрахань была часть Великого Волжского пути. На невольничий рынок в Астрахани привозились рабы из Крыма, Казани, Большой Орды, Ногайской Орды. При Иване III из Москвы по рекам Москве, Оке и Волге ежегодно отправлялись в Астрахань корабли за солью. Простое население занималось кочевым скотоводством.Астраханское ханство находилось в военной зависимости от Ногайской Орды и Крымского ханства. Крым, претендующий на роль наследника Золотой Орды и её земель, старался подчинить Астрахань династическим путем - утверждения на престоле крымских ставленников представителей Крымской династии Гиреев. Это вызвало противодействие Ногайской Орды, также заинтересованной во внедрении в Астрахани своих ставленников. Чтобы сохранить относительную независимость и противодействовать сильным соседям Астрахань начала сближение с «далекой» Москвой, которая казалась совершенно безопасной, а для Крыма и ногайцев могла послужить противовесом. Поэтому в 1533 г. Астраханское ханство заключило с Русским государством торгово-политический договор о союзе и взаимопомощи. В Астрахани образовалась при дворе т. н. «русская партия», активно поддерживаемая Москвой и служащая проводником московского влияния.

Ямгурчея изгнать, Дервиша-Али поставить Поводом для прямого вмешательства в дела Астраханского ханства стал арест русских послов ханом Ямгурчеем. Хан полагался на помощь Крыма и Османской империи, рассчитывая организовать военный поход против России и расширить свои владения.

Ещё до взятия Казани в Москве побывали послы Ногайской Орды, которые предлагали союз для свержения Ямгурчея. На его место предполагалось поставить родственного ногайскому владыке хана Дервиша-Али, обещавшего русским свою лояльность.

После ареста послов Иван Грозный вспомнил о предложении ногайцев и после переговоров принял его. В мае 1554 года русское войско выступило в поход. Иван IV Грозный — из альбома Дмитрия Ровиинского (1824–1895) «Портреты московских государей» 1882 года издания.

От Нижнего Новгорода вниз по Волге двинулось на стругах 30-тысячное русское войско с пушками под командованием князя Юрия Ивановича Пронского-Шемякина и Игнатия Вешнякова. Вместе с ними находился и претендент на престол Дервиш-Али. Отдельно выступили отряд в 2500 воинов под командованием князя Александра Вяземского и отряд казаков под началом Даниила Чулкова. Силы русских встретились с ногайской конницей у Переволоки, откуда совместно двинулись к Астрахани.

27 июня 1554 года возле Чёрного Яра русские наголову разбили передовые отряды астраханцев. Допросы пленных помогли установить место расположения основных сил Ямгурчея, а также узнать, что оставленный в самой Астрахани гарнизон невелик.

2 июля 1554 года отряд князя Пронского практически без боя занял Астрахань. Основные силы русских двинулись на Ямгурчея, который, не приняв боя, бежал. В качестве трофеев русским досталось ханское имущество, а также его гарем — своих жён и наложниц Ямгурчей бросил на произвол судьбы. Лицевой летописный свод: «О посажении на Асторохань царя Дербыш Алея. И в тот же день воеводы князь Юрий Иванович с товарищами по наказу царя и великого князя на Асторохань посадили царя Дербыш-Алея, и тех людей, которых переловили, по их челобитью к клятве привели».

Астраханским ханом стал Дервиш-Али, подписавший договор с Москвой. Согласно ему, хан признавал зависимость от Москвы, обещал выплачивать ежегодную дань 1200 рублей серебром и 3000 осетров. Кроме того, русские получали право на беспошлинную рыбную торговлю по всей Волге. Рядом с Астраханью было построено небольшое русское укрепление, в котором был размещён вооружённый отряд стрельцов и казаков, который должен был предотвратить новые попытки ареста или пленения русских послов, если таковые будут иметь место.

Хан Дервиш-Али оказался союзником ненадёжным. Под влиянием окружения он вскоре переметнулся на сторону Крымского ханства, а в ногайской междоусобице поддержал тех, кто выступал против Москвы.

Когда в Москву дошла информация об измене Дервиша-Али, в Астрахань был послан новый отряд, появление которого заставило астраханцев в панике бежать из города. Дервиш-Али уверял, что он верен русскому царю, а слухи о его предательстве — клевета. В конечном счёте, Дервишу-Али была объявлена царская милость, он остался у власти, а русский отряд ушёл назад, в Москву.

Этот урок не пошёл хану впрок. Он снова вступил в переговоры с Крымским ханством, где ему пообещали поддержку в конфликте с Россией. В качестве подтверждения своих слов крымский хан прислал в Астрахань отряд в 1000 человек.

Вдохновлённый Дервиш-Али объявил русскому послу о разрыве отношений и даже попытался напасть на русский отряд, охранявший царского представителя. Отбившись, русские ушли, и вскоре Иван Грозный выслушивал новый доклад посла о новой измене хана.

Новый поход Царь принял решение о новом походе на Астрахань. Он начался весной 1556 года, и сил в нём задействовано было значительно меньше, чем в первый раз. Общая численность отрядов стрельцов и казаков, выдвинувшихся к Астрахани, не превышала 3000 человек, но и этого оказалось более чем достаточно.

Отряд казаков атамана Филимонова разбил передовые части хана на подступах к Астрахани. Дождавшись подхода остальных сил, которыми командовал воевода Черемисинов, русские двинулись на Астрахань.

Дервиш-Али не выдержал. Полагая, что к городу подходит не всё войско русских, а только его авангард, он бежал. 2 июля 1556 года русское войско вступило в Астрахань. Укрепив город, казаки и стрельцы отправились к морю, обнаружив и уничтожив астраханские суда. Нанеся ещё несколько поражений Дервишу-Али в столкновениях, они заставили его окончательно отказаться от борьбы за власть. Он уехал в Мекку, и о дальнейшей его судьбе ничего не известно. Русские более не намеревались экспериментировать с ханами-ставленниками. 26 августа 1556 года Астраханское ханство было присоединено к России. Иван Грозный присоединил к своему титулу наименование «царь Астраханский», а жители бывшего ханства присягнули на верность русскому властителю. Вступление войск в Астрахань

Весь бассейн Волги оказался под контролем Российского государства, что открывало перед ним новые масштабные перспективы.

Итоги

Вскоре в Астрахань стали прибывать посланники из Ургенча, Шемахи, Дербента с целью установления дружбы, мира и торговли. Таким образом, задача овладения Волжским путем от Казани до Астрахани была успешно решена и явилась крупным внешнеполитическим успехом Русского государства. Москва прекрасно осознавала роль и значение Астрахани как главного транзитного пункта в торговле с Восточными государствами.

В истории Астрахани начинается новый этап в истории. Город стал важным торговым и пограничным центром России. Чтобы удержать город под своей властью - ни Крым, ни Турция не оставляли надежды захватить город, начался поиск места, для строительства укрепленной крепости, способной сдержать натиск неприятеля. Такое место было найдено на острове Саин (Шабан-бугре), русские назвали его Заячьим. Первый астраханский воевода Черемисинов просит разрешения на выбранном месте начать строительство города-крепости и посылает царю чертежи «как городу быть». Проект был одобрен и из центральной России пошли суда и обозы с людьми, продовольствием, боеприпасами, различными товарами. Первая крепость была деревянной и укреплялась земляными валами. В 1558 году прибыл новый воевода Иван Григорьевич Выродков, прославившийся в «казанском деле» (взрыв стен Казанского кремля). В Астрахани он приступил к строительству мощных оборонительных укреплений, способных защитить границы государства и обеспечить безопасность жителей. Таким образом, Астрахань стала сильной русской крепостью на южных рубежах.

Из-за Астрахани случилась первая русско-турецкая война

Расширение русского влияния вызвало недовольство у Османской империи и Крымского ханства. В 1569 году турецкий военачальник Касим-паша и крымский хан Девлет Гирей предприняли поход на Астрахань, в котором участвовали до 50 тысяч крымских татар и около 20 тысяч османов. Этот поход, который в турецкой историографии называется «Астраханская экспедиция», считается первой в истории русско-турецкой войной.

Им противостояло 30-тысячное русское войско. Военная кампания получилась крайне неудачной для османов и их союзников. Потерпев несколько чувствительных поражений в стычках на подступах к хорошо укреплённой русскими Астрахани, они вынуждены были отступить от города. Хан Девлет Гирей

Дополнительным фактором, сыгравшим против турок, стал голод и болезни, распространившиеся в их армии. В дополнение ко всем несчастьям в районе крепости Азов сильным штормом был уничтожен флот, на котором войско прибыло из Анатолии. В 1570 году русские послы подписали в Стамбуле новый договор, который фактически признавал за Москвой право на Астрахань.

Девлет Гирей был упорнее и предпринял ещё несколько военных экспедиций против России, а в 1571 году сжёг Москву. Крымский хан уже мечтал о завоевании всей России, однако в 1572 году, во время нового похода, он потерпел сокрушительное поражение в битве при Молодях. Лишившись большей части своего войска, которое составляло почти всё боеспособное население Крымского ханства, Девлет Гирей потерял возможность совершать набеги на русские земли. Закладной камень в память победы в Битве при Молодях в 1572 году



