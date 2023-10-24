Донбасс в живописи от царской России до современности

Люди, города, степи и промышленные предприятия Донбасса неоднократно привлекали внимание живописцев — как местных, так и из других регионов. В царские времена художники приезжали из далёких краёв, чтобы запечатлеть на полотнах донбасские пейзажи и сцены из жизни рабочих.

В советские годы Донецк стал одним из лидеров советской угольной и металлургической промышленности. И тогда же за ним закрепился статус «города миллиона роз» — стараниями первого секретаря обкома партии Владимир Дегтярёва и директора Донецкого ботанического сада Евгения Кондратюка в 1960—1970‑е годы в столице Донбасса высадили более миллиона роз.

Картины художников, помимо эстетической, имели и вполне практическую цель: показать достижения региона. Сейчас эти работы имеют большую коллекционную и историческую ценность, многие из них находятся в крупных музеях, другие — в частных собраниях в странах бывшего СССР.

В наше время художники тоже обращают внимание на Донецкий регион, но уже в связи с трагическими событиями.

Из всех живописцев, которые родились или жили в Донбассе, наибольшую известность получил уроженец Мариупольского уезда Архип Куинджи. Архип Иванович — признанный мастер пейзажа. Тем не менее даже картины малоизвестных художников порой можно встретить в Третьяковской галерее и Русском музее.

VATNIKSTAN публикует работы российских живописцев разных лет, посвящённые Донбассу.

Архип Куинджи (1842—1910)

Архип Иванович Куинджи — российский художник греческого происхождения. Пейзажист, добился мирового признания. В настоящее время его картины находятся в крупнейших музеях России, Европы и Америки. Чумацкий тракт в Мариуполе. 1875 год Степь. 1875 год

Николай Касаткин (1859—1930)

Николай Алексеевич Касаткин — живописец-реалист. Ученик Василия Перова. Член Товарищества передвижников, академик (с 1898) и действительный член (с 1903) Императорской Академии художеств. Первый народный художник РСФСР. Жил в Донбассе в 1894—1895 годах. Сбор угля бедными на отработанной шахте. 1894 год Шахтёрка. 1894 год Углекопы. Смена. 1895 год

Амшей Нюренберг (1887—1979)

Амшей Маркович Нюренберг — художник, график, искусствовед, автор мемуарной прозы. На протяжении жизни работал в разных стилях — от модернизма до реализма, всегда оставаясь верным традициям Парижской школы. В рельсопрокатном цехе. Сталино. 1928 год

Гайк Аветисян (1880—1963)

Гайк Аветисович Аветисян — художник-график и педагог. Член общества Ассоциации художников революционной России. Преподавал в Краснодарском художественном училище с 1922 по 1963 год. Автор свыше 150 живописных и графических произведений. Рудники Донбасса. 1933 год

Александр Куприн (1880—1960)

Александр Васильевич Куприн — живописец-пейзажист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1956), член-корреспондент Академии художеств СССР (1954). Преподавал в Московском текстильном институте. В 1930‑е годы активно работал в жанре индустриального пейзажа. Донбасс. Коксогазовый завод. Станция Ханжонская. 1934 год

Константин Богаевский (1872—1943)

Константин Фёдорович Богаевский — художник-живописец и график.

В юности Богаевский пытался учиться в мастерской Ивана Айвазовского, но отношения у них не сложились. С 1891 по 1895 год Богаевский учился в Императорской Академии художеств у Архипа Куинджи. Был участником объединений «Мир искусства», «Московское товарищество художников» и «Новое общество художников».

В 1933 году Богаевскому было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР. Погиб 17 февраля 1943 года при бомбардировке Феодосии немцами. Донбасс. 1935 год

Иван Антропов (1888—1963)

Антропов Иван Григорьевич — художник и график. Родился в селе Кошелево Нижегородской области. Окончил курсы в Обществе искусств в Ростове-на-Дону (1903 —1906) и Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1906—1913). Жил и работал в Москве. Донбасс зимой. 1937 год

Александр Дейнека (1899—1969)

Александр Александрович Дейнека — живописец, скульптор, педагог. Народный художник и Герой Социалистического Труда.

Картины художника находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Курской картинной галереи имени Александра Дейнеки и других музеях. Донбасс. 1947 год

Иван Чашников (1888—1971)

Иван Диомидович Чашников — живописец, член Союза художников СССР. Родился в Барнауле. По окончании городского училища в 1907 году поступил в Казанскую художественную школу, где учился с 1904 по 1907 год. Из Казанского училища Иван Диомидович перешёл в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где преподавали Абрам Архипов, Аполлинарий Васнецов, Николай Касаткин, Константин Коровин, Сергей Иванов и Сергей Малютин.

В Донбассе Чашников не жил, но приезжал в творческие командировки. Донбасс. Этюд. Год создания неизвестен, XX век Парк культуры в Сталино. Середина XX века

Василий Ефремов (1894—1976)

Василий Иванович Ефремов — художник-живописец. Родился в селе Боголюбово Владимирской губернии. Учился в Пензенском художественном училище (1913—1920) у Николая Петрова и в Москве во ВХУТЕМАСе (1921—1924) у Павла Кузнецова и Николая Чернышёва. Был членом общества «Четыре искусства» (1926—1931). Донбасс. 1960‑е годы

Иван Киселёв (1923—1981)

Иван Захарович Киселёв родился в Екатеринославской губернии, учился в Ворошиловграде (ныне Луганск). Член Союза художников СССР. Картины художника находятся во многих коллекциях и музеях России, Украины и за рубежом. Шахтёры. 1961 год

Марк Улупов (1924—1997)

Марк Иванович Улупов — художник-график, живописец, иллюстратор, педагог. Сотрудничал с различными периодическими изданиями, в том числе с журналом «Советский шахтёр». Много путешествовал по СССР, приезжал в Донбасс. Осень в Донбассе. 1981 год

Виктор Куколь (род. в 1936 году)

Виктор Саввич Куколь — живописец, член Союза художников СССР. В 1960‑е годы увлёкся индустриальными пейзажами. Картины Виктора Саввича находятся во многих музеях России и других стран, в том числе в Третьяковской галерее. Донецк индустриальный. 1990 год

Юлия Киселёва (род. 1976)

Юлия Киселёва — живописец, фотограф, модельер, визажист, боди-арт художник. Участвовала во многих международных фестивалях, конкурсах, показах. Картина из цикла «Донецк осенний». 2012 год Картина из цикла «Донецк осенний». 2012 год Картина из цикла «Донецк осенний». 2012 год Картина из цикла «Донецк осенний». 2013 год Картина из цикла «Донецк осенний». 2015 год Город роз. 2010‑е годы

Алексей Крюков (род. 1987)

Родился в Брянской области. В 2015 и 2017 годах посетил многие города Донбасса, где создал ряд работ на военно-патриотическую тему, портреты жителей региона, военных и политических деятелей. Провёл ряд персональных выставок. Детство, опалённое войной. 2015 год В степях Донбасса. 2015 год Портрет танкиста Владимира Егоровича. 2015 год Безмолвие. Саур-Могила. 2017 год

Андрей Сарматов

https://vatnikstan.ru/culture/donbass-zhivopis/