Время хороших новостей. В воздухе вертолёт с новым российским мотором!

Совсем недавно мы рассказывали вам о том, что в России впервые в воздух поднялся модернизированный вертолёт Ка-226Т «Альпинист». Но сразу вслед за ним был совершён испытательный полёт ещё одной интересной новинки – модернизированного пожарного вертолёта Ка-32А11М. У него есть одно важное отличие от «Альпиниста» – новейший российский двигатель, который делает машину без преувеличения уникальной. Об этом и не только расскажем в сегодняшнем выпуске.

Первый полёт

Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М впервые поднялся в воздух и приступил к лётным испытаниям. От предшественников его отличает ряд серьёзных нововведений. Во-первых, это новая система пожаротушения СП-32, позволяющая в автоматическом режиме набрать 4 тонны воды за 60 секунд, а также добавить в неё до 400 литров пеноагента. Она также адаптирована для использования водяной пушки. Кроме того, все системы СП-32 имеют электрический обогрев, что впервые в мире позволяет использовать её в зимних условиях при температурах до -20 градусов по Цельсию.

Также в машину интегрирован новый цифровой комплекс бортового оборудования, дающий возможность летать в любое время суток при любой погоде над сушей и над морем.

Но, конечно, главным отличием Ка-32А11М стал новейший российский двигатель ВК-2500ПС-02. Чем он хорош и какие новые возможности даёт вертолёту – расскажем после сводки новостей.

Время новостей

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Байконур и доставила на МКС грузовой корабль с узловым модулем «Причал».

Сразу следом с космодрома Плесецк осуществлён успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником Министерства обороны.

Заложено два научно-исследовательских судна проекта 17050.

Спущен на воду серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 «Анатолий Шлемов».

В Татарстане открыто импортозамещающее производство сырья для углеволокна за 8,5 млрд руб.

В Зеленогорске запущена четвёртая очередь газовых центрифуг нового поколения.

В Московской области – завод бумажной продукции и производство упаковки.

В Перми – производство молочной продукции.

Во Владимирской области – кондитерское производство .

В Новосибирской области – третья очередь свинокомплекса.

Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по астрономии и астрофизике.

Новое сердце

Первоначально Ка-32 предназначался для круглосуточной разведки ледовой обстановки в экстремальных арктических условиях. Однако после окончания тестирования выяснилось, что он хорош и как универсальный многоцелевой вертолёт для обширного круга гражданских задач – от перевозки грузов до патрульной службы и тушения пожаров. На сегодняшний день эта машина существует более чем в семнадцати специализированных модификациях и успешно эксплуатируется в 30 странах мира. Однако наиболее востребованной оказалась именно противопожарная версия.

Так как проектировался вертолёт ещё в советское время, на него устанавливали украинский двигатель ТВЛ-117, но после 2014 года это стало невозможным. К счастью, в России был создан двигатель ВК-2500, и начато его серийное производство, которое сегодня достигает 400 моторов в год.

Как показала последующая эксплуатационная практика, результат получился отличным, но имел свою специфику. Из-за механической системы управления пилоту при транспортировке тяжёлых грузов или тушении пожаров приходилось проделывать довольно сложные манипуляции, что требовало от него высочайшей квалификации. Не во всех странах можно было найти таких пилотов, и нашим инженерам требовалось облегчить работу экипажа.

Он такой один

Российские инженеры создали полностью цифровое управление на базе системы БАРК-78. Так появился двигатель ВК-2500П, который сегодня считается лучшим вертолетным мотором в мире. Простой, живучий и недорогой. На нем летают как Ка-32, так и знаменитые Ми-28НМ.

Но решено было пойти ещё дальше и усовершенствовать лучший двигатель до ещё более превосходного уровня ВК-2500ПС-02. От предшественника его отличает наличие полностью автоматической цифровой системы контроля. Всю сложнейшую работу при выполнении специфических операций вместо пилота теперь делает автоматика. Это особенно важно как раз при тушении пожаров, когда быстрое изменение температуры, скорости ветра, задымлённости требует моментального просчёта множества параметров для поддержания стабильной работы двигателя.

Новая система может не только всё это учитывать и самостоятельно перестраивать режимы работы, но и успешно перезапускать заглохший мотор в воздухе. И даже сохранять необходимую работоспособность в случае полного отказа управляющей электроники. Этого не умеет ни один другой авиационный мотор в мире.

Таким образом, перевод и без того отличного вертолета на новейший двигатель делает Ка-32 лучшей в мире универсальной винтокрылой машиной широкого спектра применения.

«Цифровой гектар»

Каждая поднявшаяся в небо машина, каждый спущенный на воду ледокол или взмывшая в небо ракета делают нас ещё немного сильнее и самостоятельнее. Шаг за шагом, преодолевая трудности, мы возвращаем себе понимание наших возможностей и места в быстро меняющемся мире. Но наш мир – это не только космос, вода и суша, но и виртуальное пространство, которое тоже необходимо заселять, колонизировать и наполнять нужными смыслами. Таким пространством для нашей страны является доменная зона .РУС

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Теперь об одном добром деле.

Нужное дело

В Краснодарском крае уже больше 20 лет действует краевая волонтёрская организация «Молодая жизнь», которая занимается подростками, помогая им в самый ответственный момент взросления не потерять себя. Это касается и подростков с инвалидностью, в том числе, ментальной. Для них особенно важно чувствовать причастность к коллективу, общественной жизни, учиться делать простые вещи, которые помогут им в будущем избежать попадания в интернат. Краснодарские волонтёры регулярно устраивают своим подопечным всевозможные тематические выездные мероприятия, под руководством опытных наставников помогают детям и подросткам с ограниченными возможностями хотя бы на время забыть о своём недуге.

Но, к сожалению, не все инвалиды могут в них участвовать. Для транспортировки их до места действия необходим специально оборудованный автомобиль, который позволит перемещаться, во-первых, безопасно, во-вторых, без физических страданий. Для решения проблемы волонтёры открыли сбор на «Планете» и пытаются собрать средства на подержанный минивэн с подъёмником, который будет возить инвалидов комфортно и совершенно бесплатно. Почти половина суммы уже собрана, но срок кампании подходит к концу, и без нашей помощи ребятам, похоже, не справиться.

Давайте поможем доброму делу, а если удастся собрать большую сумму, то это позволит приобрести более новый автомобиль, который прослужит на радость людям долгие годы. А об итогах мы вам, как обычно, отчитаемся.

Теперь о героях.

Время Человека

В Бурятии школьник вышел на коньках на тонкий лёд и провалился. Глубина в месте ЧП достигала 2,5 метров, мальчик быстро стал тонуть, но успел крикнуть. Его услышал семиклассник Никита и сразу же бросился на помощь. Незадолго до этого в школе ребят как раз учили правилам спасения на льду, поэтому ребёнок подобрался к проруби ползком, схватил друга за руку и осторожно вытянул на более твёрдую поверхность. Если бы Никита хоть на мгновение промедлил, то под тяжестью коньков и промокшей одежды пострадавший бы быстро ушёл ко дну.

Сотрудники МЧС вручили юному герою благодарность прямо на уроке, а в данный момент готовятся документы о награждении его медалью.

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