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69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...

69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...

Девочка у гроба Сталина«Девочка у гроба Сталина»

В Колонном зале

Впервые плачет девочка моя
Совсем не детскими, тяжелыми слезами,
И не могу ее утешить я,
Подняв ее над головой в Колонном зале.

Так рано с горем повстречалась ты,
Как в раннем детстве я, - в том январе далеком.
Мы, вглядываясь в строгие черты,
Прощаемся с вождем в молчании глубоком.

Среди цветов товарищ Сталин спит.
Сон нашего отца величествен, спокоен:
Уверен вождь, что тверд, как монолит,
Народ советский - труженик и воин.

Всегда едины Сталин и народ,
Бессмертен сталинский народный светлый гений.
Он вместе с Лениным и вел нас и ведет,
Он путь предначертал для многих поколений.

Пусть девочка моя совсем мала,
Но так же как и я, она узнала с детства:
Все светлое нам Партия дала,
Отечество и мир нам вручены в наследство.

Святому делу Ленина верны,
   Святому делу Сталина верны,
Путь к коммунизму озарен их вечной славой.
Как много в жизни сделать мы должны,
Чтоб быть достойными своей эпохи величавой!

                               Евг. Долматовский

Журнал "Советский Союз" №4 (38) апрель 1953 г.
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...
69 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина...https://nik191-1.ucoz.ru/blog/k_60_letiju_so_dnja_smerti_i_v_stalina_zhurnal_quot_sovetskij_sojuz_quot_4_38_aprel_1953_g/2013-02-28-179

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