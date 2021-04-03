Из Фотогалереи Роскосмоса

Продолжая регулярно посещать ютуб-канал Олега Артемьева Услышала от него совет заглянуть в Фотогалерею Роскосмоса. Заглянула и, что называется, залипла конкретно, чего и вам желаю. Тем не менее, сделала небольшую подборку на свой вкус.

Приятного просмотра!













Самолеты с борта МКС:

Тятя – действующим вулканом на острове Кунашир:

Крымский мост:

Москва:

Геленджик и Новороссийск:

Артек:

Байконур:

Дымит Курильский вулкан:

Нижний Новгород:

Отстыковка «грузовика» «Прогресс»:

Стыковка Союза МС-09 с МКС:

Полнолуние:

Затмение:

Закат:

Полярное сияние:

Полярное сияние над Южным Полюсом:

Серебристые облака:

Солончак Жаман-Акколь, Казахстан:

Эверест:

Луна:

Тайфун:

Космический корабль "Дракон" на подлете к МКС 25.05.2012

Южное полярное сияние:

Южное полярное сияние:

Северное сияние:

Ростов-на-Дону:

Мосты Владивостока:

Иркутск:

Байкал:

Алтай:

Фотогалерея Фёдора Юрчихина и Олега Котова:



















Установка модуля "Рассвет"

ТПК Союз ТМA-02М:

Сближение автоматического транспортного корабля ATV-3 с МКС:

Транспорный грузовой корабль "Прогресс М-14М" в полёте:

Процесс сближения ТГК «Прогресс М-18М» с МКС:

ТПК союз ТМА-09М. Вид из Cupola:

В космическом танке в День Победы:



Кому понравилось, да и вообще любит такое, может продолжить на сайте Роскосмоса, там ещё много всего интересного.

Фотогалерея - Госкорпорация «Роскосмос» (roscosmos.ru)