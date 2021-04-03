Из Фотогалереи Роскосмоса

Продолжая регулярно посещать ютуб-канал Олега Артемьева Услышала от него совет заглянуть в Фотогалерею Роскосмоса. Заглянула и, что называется, залипла конкретно, чего и вам желаю. Тем не менее, сделала небольшую подборку на свой вкус.
Приятного просмотра!
Самолеты с борта МКС:
Тятя – действующим вулканом на острове Кунашир:
Крымский мост:
Москва:
Геленджик и Новороссийск:
Артек:
Байконур:
Дымит Курильский вулкан:
Нижний Новгород:
Отстыковка «грузовика» «Прогресс»:
Стыковка Союза МС-09 с МКС:
Полнолуние:
Затмение:
Закат:
Полярное сияние:
Полярное сияние над Южным Полюсом:
Серебристые облака:
Солончак Жаман-Акколь, Казахстан:
Эверест:
Луна:
Тайфун:
Космический корабль "Дракон" на подлете к МКС 25.05.2012
Южное полярное сияние:
Южное полярное сияние:
Северное сияние:
Ростов-на-Дону:
Мосты Владивостока:
Иркутск:
Байкал:
Алтай:
Фотогалерея Фёдора Юрчихина и Олега Котова:
Установка модуля "Рассвет"
ТПК Союз ТМA-02М:
Сближение автоматического транспортного корабля ATV-3 с МКС:
Транспорный грузовой корабль "Прогресс М-14М" в полёте:
Процесс сближения ТГК «Прогресс М-18М» с МКС:
ТПК союз ТМА-09М. Вид из Cupola:
В космическом танке в День Победы:
Кому понравилось, да и вообще любит такое, может продолжить на сайте Роскосмоса, там ещё много всего интересного.
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