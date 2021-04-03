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Из Фотогалереи Роскосмоса

Продолжая регулярно посещать ютуб-канал Олега Артемьева Услышала от него совет заглянуть в Фотогалерею Роскосмоса. Заглянула и, что называется, залипла конкретно, чего и вам желаю. Тем не менее, сделала небольшую подборку на свой вкус.

Приятного просмотра!

Из Фотогалереи Роскосмоса
Из Фотогалереи Роскосмоса
Из Фотогалереи Роскосмоса
Из Фотогалереи Роскосмоса
Из Фотогалереи Роскосмоса
Из Фотогалереи Роскосмоса
Из Фотогалереи РоскосмосаСамолеты с борта МКС:
Из Фотогалереи РоскосмосаТятя – действующим вулканом на острове Кунашир:
Из Фотогалереи РоскосмосаКрымский мост:
Из Фотогалереи РоскосмосаИз Фотогалереи РоскосмосаМосква:
Из Фотогалереи РоскосмосаГеленджик и Новороссийск:
Из Фотогалереи РоскосмосаАртек:
Из Фотогалереи РоскосмосаБайконур:
Из Фотогалереи РоскосмосаДымит Курильский вулкан:
Из Фотогалереи РоскосмосаНижний Новгород:
Из Фотогалереи РоскосмосаОтстыковка «грузовика» «Прогресс»:
Из Фотогалереи РоскосмосаСтыковка Союза МС-09 с МКС:

Из Фотогалереи Роскосмоса

Полнолуние:
Из Фотогалереи РоскосмосаЗатмение:
Из Фотогалереи РоскосмосаЗакат:
Из Фотогалереи РоскосмосаПолярное сияние:
Из Фотогалереи РоскосмосаПолярное сияние над Южным Полюсом:
Из Фотогалереи РоскосмосаСеребристые облака:
Из Фотогалереи РоскосмосаСолончак Жаман-Акколь, Казахстан:
Из Фотогалереи РоскосмосаЭверест:
Из Фотогалереи РоскосмосаЛуна:
Из Фотогалереи РоскосмосаТайфун:
Из Фотогалереи РоскосмосаКосмический корабль "Дракон" на подлете к МКС 25.05.2012
Из Фотогалереи РоскосмосаЮжное полярное сияние:
Из Фотогалереи РоскосмосаЮжное полярное сияние:
Из Фотогалереи РоскосмосаСеверное сияние:
Из Фотогалереи РоскосмосаРостов-на-Дону:
Из Фотогалереи РоскосмосаМосты Владивостока:
Из Фотогалереи РоскосмосаИркутск:
Из Фотогалереи РоскосмосаБайкал:
Из Фотогалереи РоскосмосаАлтай:
Из Фотогалереи РоскосмосаФотогалерея Фёдора Юрчихина и Олега Котова:
Из Фотогалереи Роскосмоса
Из Фотогалереи Роскосмоса
Из Фотогалереи Роскосмоса
Из Фотогалереи Роскосмоса
Из Фотогалереи Роскосмоса
Из Фотогалереи Роскосмоса
Из Фотогалереи Роскосмоса
Из Фотогалереи Роскосмоса
Из Фотогалереи Роскосмоса
Из Фотогалереи РоскосмосаУстановка модуля "Рассвет"
Из Фотогалереи РоскосмосаТПК Союз ТМA-02М:
Из Фотогалереи РоскосмосаСближение автоматического транспортного корабля ATV-3 с МКС:
Из Фотогалереи РоскосмосаТранспорный грузовой корабль "Прогресс М-14М" в полёте:
Из Фотогалереи РоскосмосаПроцесс сближения ТГК «Прогресс М-18М» с МКС:
Из Фотогалереи РоскосмосаТПК союз ТМА-09М. Вид из Cupola:
Из Фотогалереи РоскосмосаВ космическом танке в День Победы:
Из Фотогалереи Роскосмоса

Кому понравилось, да и вообще любит такое, может продолжить на сайте Роскосмоса, там ещё много всего интересного.

Фотогалерея - Госкорпорация «Роскосмос» (roscosmos.ru)

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