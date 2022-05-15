Люди которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!

Главный бухгалтер в одном из департаментов Севастопольского правительства. На передовой у Азовстали добровольно, в составе ополчения ДНР выполняет работу пулеметчика, в свободное время отдыха читает книги, классику. Позывной "Лаврентий". Депутат Госдумы Бадма Пашанкаев приехал сам, за свой счет в Мариуполь и организовал туда так же добровольцев врачей для помощи местным жителям в зоне военной операции. Жена была против, но он настоял, сел в машину и отправился за две тысячи километров из Уфы в Донецк, чтобы стать добровольцем. Это история лишь одного из российских медиков, которые прибыли в ДНР, объединившись в бригаду военных врачей. Первым их выездом стал Мариуполь. Адреса следования, где уже давно нуждались в экстренной помощи люди, пережившие обстрелы неонацистов, но теряющие здоровье без элементарных лекарств. Среди прибывших врачей-добровольцев приехавших за свой счет из Подмосковья, Казани, Калмыкии, и других городов и республик. Эльмир три раза подавал заявку на то, чтобы его отправили в эту зону: в военкомат, в партию, в минздрав, но в итоге решил, что быстрее самому своим ходом и прибыл на место из города Уфа. Его желание - работать на самой передовой. Бескорыстно. Наблюдая эту социальную драму не смог оставаться дома,- сказал Михаил.

Из Подмосковья. Оказывает врачебную помощь деткам. Врачи и чеченские военные на фоне полевого госпиталя. Стоп кадр из видео в Телеграм канале Полевой госпиталь Московский хирург, депутат Госдумы РФ Бадма Башанкаев А вот эти две девочки прикрыли собой раненных бойцов Мария Мирошниченко и Екатерина Иванова Скрины из видео Фельдшер Климова Ольга погибла 3 марта под обстрелом на поле боя, спасая раненых бойцов. Оля была тяжело ранена осколками вражеского снаряда. Её доставили в госпиталь вместе с однополчанами. Она ушла из жизни через 15 минут на операционном столе, не приходя в сознание. Ей было всего 34 года… остались 2 дочки. Армейский священник ВС РФ в ходе Специальной военной операции в Украине Такая вот разная гуманитарная помощь

Григорий Лепс о концерте в военном госпитале Ростова-на-Дону.

— Приехал помочь ребятам, — признался заслуженный артист России во время короткой беседы с журналистами после концерта. — Это естественно: такую поддержку бойцам оказывали и во время Великой Отечественной войны, и в других подобных ситуациях — это не работа, а необходимость для артиста. И это я по-настоящему благодарен ребятам, что они меня слушали.

— Чья это была инициатива?

— Моя. А что здесь сложного: вышел на Министерство обороны и попросил направить. Не думаю, что это будет единственный концерт в военных госпиталях. Подмосковье, Воронеж, Белгород — там, где есть раненые бойцы, постараюсь побывать. Споем, порадуем людей. Я очень надеюсь, что у ребят это останется хорошим воспоминанием. А потом он поехал и на Донбасс. Провел там несколько концертов. Скриншот во время концерта. Лариса Долина и Дмитрий Дюжев возложили цветы в память жертвам фашизма в центре Донецка Народный артист Стеклов в Мариуполе Праздничные концерты прошли в Донецке, Харцызске, Енакиево и Торезе, далее в Луганске. Среди гостей: Григорий Лепс, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Глеб Матвейчук, Денис Майданов, Сергей Войтенко, Анастасия Макеева, Виктор Добронравов, Зара и Родион Газманов.

Олег Газманов своим выступлением поддержал раненных в госпитале. Екатерина Гусева посетила военный госпиталь ЦВКГ им. П.В.Мандрыка в Москве и дала в нем концерт. Выступление Шафутинского в военном госпитале Буроденко, перед раненными в боях.

Вот такой рассказ в Телеграм канале от Старше Эдды (название канала). https://t.me/vysokygovorit/7874

Война, это самый лучший лакмус. Она помогает рассмотреть человека со всех сторон и сделать правильные выводы. Зачастую брутальный бородатый мужчина, что день и ночь не снимал с себя тактикульные штаны, на деле отказывается полнейшим ничтожеством, а тихий задрот вдруг демонстрирует такие качества, которые сложно было в нем даже предполагать.

Расскажу об одном из них. Примерно месяц назад ко мне в Изюме подошёл невысокий пухлый солдатик, с коровьими ресницами и еврейской грустью в глазах. Вежливо и немного картавя он спросил: Добрый день, читаю Вас давно, не могли бы Вы сказать, а когда кончится война? Мне стало жалко паренька, который непонятно как оказался на войне. Ответил ему, что наверное месяц еще провоюем, дабы сильно не расстраивать.

Мальчишка заметно погрустнел и побрел дальше. Немного забегая вперёд скажу, что я никогда еще так не ошибался в людях. Его расстроило не то, что с моих слов воевать придётся еще как минимум месяц, а то, что война может закончится так быстро. Парень оказался оператором БПЛА, сыном обеспеченных родителей, который сам заключил контракт и отправился на войну.

Как говорит мой друг полковник С., что когда он смотрит на «Мухича» ( такой позывной собственно и дал ему полковник), то он представляет себе седоволасую бабушку с пакетом молока, а рядом с ней мальчика с шанежкой в руках. Оператор БПЛА на Изюмском фронте, это не геймер. Это человек, который под бесконечным обстрелом ищет вражеские позиции и наводит артиллерию. Мухич оказался гением.

Кто работал с отечественными БПЛА знает, что камера на нем, особенно ночная, мягко скажем требует улучшения. Мухич ведет свой Орлан опираясь на какое-то чутьё и всегда безошибочно определяет противника. С ним сначала спорили, говорили что это кусты или лужа, но он тихим, но упрямым голосом продолжал утверждать, что именно сюда надо нанести артудар. И в 99 процентах случаев оказывался прав.

Его не смущает грохот близких разрывов вражеских снарядов, я ни разу не видел его в бронике или каске. И в тот момент когда он обнаруживает позицию, он уже не отпускает ее, несмотря на противодействия РЭБ противника. Мухич может уйти, зайти с другого угла, но пока враг не начнет остывать либо не поступит приказ, Орлан Мухича не сменит дислокацию.

Мальчишка, над которым все изначально по доброму потешались, сейчас заслужил искреннее уважение. Все видят, что война реально ему нравится и что парень нашёл себя. Не в банке, не в государственном управлении, Мухич нашёл себя на войне. И дай Бог, таких солдат будет все больше и больше.

P.S. Недавно был забавный случай. К нам после задания зашёл командир отделения спецназа, только что вернувшийся из леса. Парни, говорит он, мы за три дня семерых точно задвухсотили, вот данные, вот фото. В это время у нас был Мухич, получал задание от полковника С. Из угла где стоял Мухич раздался тихий голос: а я за три дня задвухсотил 53 всушника. Мы хохотали до слез, тем более это чистая правда. Ну что, брат, понял теперь как надо воевать?, со смехом в голосе произнёс полковник. Костя ( командир спецназа) утвердительно махнул головой, смеясь вместе с нами. (к сожалению фото нет, да и нельзя высвечивать такого ценного воина!) В боях на Украине погибший сын вице-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова Георгий. Он не стал идти путем золотого мальчика-мажора, а пошел защищать свою страну по собственному желанию, защищать свой народ. У него остались жена и пятилетний ребенок. Уверен, - вице-губернатор сможет воспитать достойно и внука. Сына он воспитал достойно, человеком, настоящим офицером. И я знаю, что есть сыновья генералов российской армии , которые сейчас находятся на передовой. Есть династии, где в разных полках на передовой служат отец и сын офицеры. Внуки офицеров.

Олег Шаумаров как и множество других граждан является настоящим патриотом своей страны и поддерживает, вдохновляет своим творчеством нас. Это наша новая культурная элита.

Все эти люди наша настоящая элита, элита духа и характера, элита правильных ценностей и качеств. Настоящие наши люди, а не те, кто старается жрать как не в себя и переживает о своих сборах, дворцах, рукопожатности и карьере.

Подлинных наших за которых гордо - их так много, что ленту можно делать бесконечной. Сейчас просто те, кто был увиден мною сегодня.

Просто наше инфопространство постоянно было забито какими-то персонажами назначенными нам авторитетным мнением и примером для подражания. Какими-то странными и жалкими людишками постоянно пестрели наши новости и программы по ТВ и казалось, что они заполонили собой всё и это наша реальность. А на самом деле, происходило то, что реальных героев и примеры достойные оставлялись умышленно в тени, а иногда и примерно утапливали из информационного пространства, не показывали нам, внедряя ложные идеалы и мнения... но, сейчас пришло время других героев, других примеров и других носителей мнения. Кстати, на фото боец ЧВК Вагнер, скрин из видео.

Частично взят материал отсюда: https://zen.yandex.ru/media/id/6021751beee28f68fd2ec14a/liud...