Новороссийский рубеж - как Красная армия освобождала Причерноморье

На рассвете 16 сентября 1943 года со стороны цементного завода «Пролетарий» развернула наступление 55-я гвардейская Иркутская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Бориса Аршинцева. Немцы оставляли город, который считали ключом к Черному морю. Но этой победе предшествовали долгие месяцы трудных боев. «Известия» вспоминают, как это было.

Яростный десант

Битва за Новороссийск шла больше 200 дней. И начать повествование о ней нужно с десантной операции, которая началась 4 февраля 1942 года. Планировалось выбить немцев из Новороссийска и двинуться на Краснодар. Этот план реализовать не удалось. Но передовой отряд отвлекающего десанта под командованием майора Цезаря Куникова сумел захватить участок береговой полосы в несколько километров. Куников погиб на третий день десанта, но его бойцы удержали плацдарм в новороссийском поселке Станички, который называли Малой землей. Они получили подкрепление. Сначала бойцов было 400, через несколько дней — уже 17 тыс. В основном это были бойцы 18-й армии генерал-лейтенанта Константина Леселидзе. К ним присоединялись местные партизаны. Им пришлось действовать на почти плоской, простреливаемой местности: высоты контролировал неприятель. Морские пехотинцы из отряда майора Цезаря Куникова перед высадкой на Малую Землю. 1943 год / Фото: waralbum.ru/Евгений Халдей

Неоднократно бывал на плацдарме начальник политотдела 18-й армии полковник Леонид Брежнев, будущий генеральный секретарь КПСС. Как бы ни злословили о его роли в тех событиях во времена перестройки, политрук не щадил себя, был ранен, «проявляя исключительную храбрость и мужество», как говорилось в наградном листе к полученному им за освобождение Новороссийска ордену Отечественной войны I степени. Фото: waralbum.ru / Почтальон бригады морской пехоты передвигается по ходу сообщения на плацдарме Малая земля

Герои Малой земли сумели выстоять только благодаря беспрецедентным саперным работам. В скальном грунте бойцам удалось построить траншеи, оборудовать скрытые наблюдательные пункту и сотни огневых точек. Малая земля стала неприступной крепостью. Саперными работами руководит инженер-капитан Кирилл Турбаевский. Не хватало боеприпасов, продовольствия, но они не складывали оружия. 220 дней малоземельцы сражались почти без поддержки с Большой земли. Как пелось в созданной уже спустя годы знаменитой песне Пахмутовой и Добронравова, «Яростный десант, сердец литая твердь... Братство презиравших смерть». На самолетах им сбрасывали не только патроны и газеты, но и письма: «Держитесь, товарищи, помощь придет!» Они ждали общего наступления на Новороссийск. Связь Малой земли с Большой сохранялась — и они знали о планах освобождения города, долго готовились к нему, несмотря на перенапряжение многих дней активной обороны.

Победный натиск

А победная операция по освобождению города началась 10 сентября с нового, более мощного, десанта красноармейцев и краснофлотцев, которые атаковали немецкие позиции с моря. Важную роль в операции сыграл и плацдарм на Малой земле — оттуда началось наступление одной из трех групп войск, обеспечивших окружение города, который еще удерживали немцы. Малоземельцы героически проявили себя в те решающие дни, наступая на врага из своих траншей. Советские малые охотники с десантом на борту следуют к месту высадки у Новороссийска. Сентябрь 1943 года / Фото: waralbum.ru

Гитлеровцы основательно организовали оборону Цемесской бухты, которую по праву считали воротами в Новороссийск. Ее считали неуязвимой для атак с моря. На всех пристанях и молах и во всех портовых постройках были установлены пулеметы и артиллерийские орудия, а вход в порт закрывали боновые заграждения с минами. С господствующих высот оккупанты простреливали всю бухту. Но день и час наступления им узнать не удалось. Разведке удалось убедить гитлеровцев, что очередная высадка советского десанта готовится не в Новороссийске, а в районе Южной Озерейки.

Краснофлотцы начали мощной торпедной атакой, которую отрабатывали в районе Геленджика, где были возведены укрепления, напоминавшие немецкие. Каждую ночь десантные группы отрабатывали технику посадки и высадки. И 10 сентября поутру советские минометы шквальным огнем сметали оборону гитлеровцев. Десантники Черноморского флота ведут бой за освобождение Новороссийска. 16 сентября 1943 года / Фото: ТАСС/Алексей Межуев

С воздуха операцию поддерживали 148 самолетов. Корректировку огня новых десантных групп по радио корректировали бойцы авангарда, уже закрепившиеся в порту. Бойцы ликовали, увидев над Домом моряков красный флаг победы. Это бойцы 393-го отдельного батальона морской пехоты, сформированного из тех, кто сражался в отряде Куникова, штурмом взяли здание родного клуба. Через несколько часов морпехи установили флаг краснофлотцев над новороссийским железнодорожным вокзалом. Эту честь доверили куниковцу, младшему лейтенанту Владимиру Сморжевскому, который сражался за Новороссийск более 200 дней и ночей.

Красное знамя над горсоветом

Одновременно с десантом перешли в наступление войска 18-й армии — в том числе с позиций Малой земли. В те же минуты начали атаку Восточная и Западная группы войск. Они наступали со стороны цементного завода «Октябрь» и с плацдарма Мысхако. Там им не удалось проломить оборону противника, но они отвлекли на себя немецкие войска. Чтобы в город вошли советские танки, нужно было восстановить переправу через Камышовскую балку. Мост через нее немцы уничтожили. Бойцы 383-го инженерного батальона под прицельным огнем с горы Сахарная Голова вручную построили перемычку из камней. Танки смогли вступить в бой — и это стало переломным моментом всего сражения за Новороссийск. Бойцы 393-го инженерного батальона в бою у поселка Станичка. Сентябрь 1943 года / Фото: waralbum.ru

К полудню 11 сентября красноармейцы захватили район цементного завода «Красный Октябрь», поселок Турецкий Сад, электростанцию, цементный завод «Пролетарий». Особенно тяжелые бои шли вокруг электростанции. Из этого района просматривалась и обстреливалась почти треть города.

13 сентября основные действия сосредоточились у Сахарной Головы. Там немцы надеялись сколотить ударную группировку и решительным маневром отрезать от основных сил передовые части советских дивизий. Но красноармейцы переиграли врага, сумели выйти к ним в тыл, предотвратив фланговый удар. А в районе цементного завода «Октябрь» уже был готов к боевым действием мощный кулак разных частей 18-й армии. Подходили к городу и резервы. 15 сентября немцы оказались на грани краха. Небольшими группами они начали отступление из города. В ночь на 16-е воины-освободители уничтожили несколько вражеских батальонов. Немецкое штурмовое орудие, подбитое в поселке Станичка в районе Новороссийска. Сентябрь 1943 года / Фото: waralbum.ru

16 сентября примерно в 14 часов офицер штаба 83-й бригады морской пехоты Николай Лысенко поднялся на купол здания горсовета и прикрепил на нем Красное знамя. Этот подвиг навсегда сохранится в летописи города. Героев встречали руины освобожденного Новороссийска. На улице Карла Маркса встретились бойцы восточной группы войск и морские пехотинцы западной группы. Немцы с большими потерями отступали от берегов Черного моря, бросая вооружение, технику и раненых. А саперы уже занимались разминированием основных объектов Новороссийска. Именно на новороссийском рубеже было остановлено продвижение гитлеровцев на юг.

В 20.00 Москва салютовала 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий в честь красноармейцев, павших и живых, освободивших Новороссийск. Салютовали победе и корабли черноморского флота, которые сыграли героическую роль в многодневной и напряженной битве за Новороссийск. Это было действительно поворотное событие в истории Великой Отечественной: потеря Новороссийска заставила оккупантов оставить Кавказ, навсегда забыть о бакинской нефти и о доминировании в Черном, Азовском и Каспийском морях.

Герои Новороссийска

За мужество и отвагу в боях за город на Черном море более 20 бойцов и командиров были удостоены высшей степени отличия — звания «Герой Советского Союза». Расскажем о некоторых из них.

Молодой офицер-морпех Василий Бобылев героически проявил себя еще во время зимних боев на Малой земле. После гибели Цезаря Куникова он заменил командира и вел за собой бойцов. Советские войска в освобожденном Новороссийске. 16 сентября 1943 года / Фото: РИА Новости/Александр Соколенко

В ночь на 10 сентября во главе батальона он под огнем артиллерии, в подбитом катере, морем прорвался в новороссийский порт и вступил в бой. В районе порта они заняли круговую оборону. Отразили 20 немецких атак, нередко вступая в рукопашные схватки. Штаб батальона находился в здании клуба, который обстреливали вражеские самоходки. Отбивая очередную атаку гитлеровцев, Бобылев вызвал на себя огонь артиллерии. Этот шаг помог отразить немецкое наступление. Капитан-лейтенант чудом остался жив. Краснофлотцы водружают флаг Военно-морского флота СССР у здания морского порта после боев за Новороссийск. Сентябрь 1943 года / Фото: waralbum.ru

Почти пять суток бойцы Бобылева сражались в окружении. За это время батальон подбил восемь танков, уничтожил семь автомашин, два орудия, ликвидировал 85 вражеских огневых точек. Половина бойцов погибли, все остальные, включая командира, сражались, несмотря на ранения. Только 15 сентября к морпехам пришла подмога, а на следующий день десантники Бобылева вместе со всеми красноармейцами праздновали долгожданное освобождение города. Указом Президиума Верховного Совета СССР командир 393-го отдельного батальона морской пехоты капитан-лейтенант Василий Ботылев был удостоен звания Героя Советского Союза. Ему повезло: пройдя огонь и воду, живым вернулся с войны и служил на флоте до 1956 года. Вице-адмирал Холостяков, командовавший победной операцией, называл Ботылева самой яркой личностью новороссийского десанта.

Легенды ходили в армии и о снайпере Филиппе Рубахо. Даже песню о нем сложили:

У снайпера Рубахо

С бойцами уговор:

Громить врага без страха,

Лупить его в упор.

К началу десанта в новороссийский порт на его счету было 276 гитлеровских солдат и офицеров. И он, закрепившись на точке в районе порта, продолжал виртуозно выполнять свою работу в дни освобождения Новороссийска. Рубахо был одинаково опасен для врага и днем, и ночью. Ему хватало отблеска отдаленного разрыва, чтобы присмотреться и поразить цель. Во время шестидневных боев за Новороссийск он уничтожил еще 70 врагов. Но 15 сентября, вечером, в дом, в котором он находился, попал снаряд. Снайпера нашли почти без сознания, но он крепко сжимал в руках свою винтовку. Он скончался в госпитале, успев узнать об освобождении города. Золотую звезду Героя Советского Союза Рубахо присвоили посмертно. Фото: commons.wikimedia.org / Снайпер Филипп Рубахо

Бойцов батальона «черных бушлатов», который вел на освобождение Новороссийска Василий Боталев, немцы называли черной смертью. Роту автоматчиков в этом подразделении возглавлял капитан-лейтенант Александр Райкунов. Преодолевая минные поля, его бойцы утром 10 сентября закрепились на набережной. Автоматчики захватили башни элеватора, нефтебазу и железнодорожный вокзал и, оказавшись в тылу врага, заняли круговую оборону. Действовали они быстро и слаженно: складывались учения: Райкунов умел готовить своих бойцов к любым трудностям. Пять суток они защищали рубежи в тылу врага. Отбили 28 атак, включая танковую. Продержались до подхода основных сил и приняли участие в окончательном освобождении Новороссийска от захватчиков. Уже 18 сентября Александру Райкунову вручили золотую звезду Героя Советского Союза, а большинству его бойцов — ордена Красного Знамени. Адмирал Лев Владимирский, командующий Черноморским флотом, лично вручал награды десантникам среди развалин Новороссийска.

Город-герой

16 сентября 1960 года в Новороссийском историческом музее-заповеднике торжественно открыли диораму «Героическое освобождение Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году». А в 1973 году, 14 сентября, накануне 30-летия освобождения города, Новороссийск получил звание города-героя — «За стойкость и мужество, проявленные при обороне». После победы в Курской битве и освобождения Донбасса это был важный шаг на пути к Победе. Красноармейцы очистили от гитлеровцев Новороссийск и готовились к новым наступательным операциям.

Арсений Замостьянов — заместитель главного редактора журнала «Историк»

Заглавное фото: РИА Новости/Макс Альперт

Источник: iz.ru

