Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 90

А это уже не плакат, а фото Невероятно красиво!

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

Памятные муралы в Солнечногорске, которые посвящены погибшим офицерам спецназа - подполковнику Борису Михееву и майору Дмитрию Ловцеву. https://t.me/ok_spn/28576?single

Ежегодно 8 января в 45-й бригаде спецназа ВДВ проходит День Памяти. В этот день в 1995 году во время восстановления конституционного порядка в Чеченской республике при освобождении Грозного погибли спецназовцы 45-го полка.

https://t.me/wagner_group_pmc/48691

События дня на фронтах СВО из-под кисти художников канала "Рыбарь"

Мы продолжаем публиковать арты, посвященные намерениям украинских властей отправить на фронт как можно большее количество населения.

В первой картине представлены развернувшиеся в нескольких регионах блокпосты, на которых активно раздают повестки. Во второй — снижение нижней планки возраста для мобилизации до 25 лет.

Арты в высоком разрешении: Мобильный блокпост С дня рождения на фронт

https://t.me/rybar/55584?single

На первом арте наши художники отразили ситуацию, хорошо знакомую жителям любого города, оставшегося под контролем киевских властей, а именно — набор «добровольцев».

На втором арте — остатки «флотилии» ВСУ, которая с методичностью Харона все чаще доставляет украинских морпехов на дно Днепра, нежели чем на плацдарм в Крынках. Мягкая мобилизация Тихие омуты

https://t.me/rybar/55485

А тут вошли сюжеты, связанные со скандальным текстом законопроекта о мобилизации на т.н. Украине. Лишь только силой общественного давления удалось склонить власти к поправкам.

Однако уже сегодня мужчины столкнулись с ограничениями выезда из страны, а также необходимость немедленной явки в местные ТЦК для обновления данных.

А вот что будет дальше — мы отразили в своих новых картинах: сотрудники военкомата массово раздают повестки всем попавшимся им гражданам, не обращая внимания ни на возраст, ни на здоровье. Из магазина — на фронт Могилизация по-украински

https://t.me/rybar/55529

Первый день Нового года операторы «Гераней», «Ланцетов» и других российских БПЛА на многих направлениях украинского фронта отметили по-своему.

Свыше 90 «летающих мопедов» поразили этой ночью военные объекты в Одессе, Староконстантинове, Днепропетровске, Николаеве и т.д.

Как минимум один из подарков крайне удачно прилетел по музею известного украинского коллаборациониста Шухевича во Львове, в результате чего здание сгорело и разрушилось. Серьезные повреждения получил и университет, где 100 лет назад учился Степан Бандера.

Очередная партия «Гераней» летит на т.н. Украину прямо в эти минуты.

Очень надеемся, что в Новом году таких подарков будет еще больше и на регулярной основе.

Арт в высоком разрешении https://t.me/rybar/55550

Новогодние праздники — особое время для бойцов на фронте и для их родственников. В эти дни, находясь как обычно под обстрелом или на боевой задаче, как никогда хочется ощутить теплоту родного дома и почувствовать поддержку своей семьи. В праздники слова становятся еще теплее, а пожелания и эмоции проникают сквозь строгость военных будней. И любые трудности даются проще, когда боец знает, что дома его ждут с любовью и гордостью.

Арт «Письмо с фронта» в высоком разрешении Арт «Весточка из дома» в высоком разрешении

https://t.me/rybar/55629

Несмотря на то, что на многих участках фронта из-за непогоды вернулась рутина позиционной и контрбатарейной борьбы, российские артиллеристы уж точно не скучают, каждую ночь озаряя небо праздничным салютом.

Особая бдительность в эти дни потребовалась и от расчётов ПВО, оберегающих русское небо от десятков дронов и ракет, ежедневно запускаемых с территории т.н. Украины по мирным городам. Арт «Светло как днем» в высоком разрешении Арт «Новогодний салют» в высоком разрешении

https://t.me/rybar/55661

Пока многие проводят новогодние застолья у себя дома, воины на передовой встречают праздники в кругу боевых товарищей, продолжая нести службу.

На фронте есть и наши четвероногие друзья, которые не только ведут борьбу с «мышиными диверсантами», но и просто согревают своим теплом в блиндаже.

Арт «Кошачий спецназ» в высоком разрешении Арт «Лучший друг человека» в высоком разрешении

https://t.me/rybar/55696

К исходу последнего праздничного дня января художники "Рыбаря" завершают публикацию новогодних артов. Оставшиеся две картины посвящены российским военнослужащим на Лиманском направлении, которые, несмотря на сопротивление противника, продолжают приближать ликвидацию украинского плацдарма на правом берегу реки Жеребец.

Арты в высоком разрешении: Неприступный рубеж Минутная остановка

https://t.me/rybar/55719

Еще рисунки других художников Автор @madisonart Автор TanukiBoy (Вк Борода 4-я ОМСБр(Z4) художник BAGRINTSEV Сергей Лыня АртПоддержка. Ночной дозор АртПоддержка. Позывной "Удел" АртПоддержка. Позывной "Удел" Петр Великий - флагман Северного флота Ресурс ZаПобеду Ресурс ZаПобеду Ресурс ZаПобеду

Некоторые шевроны

Кстати, это шеврон Айка, того самого из ЧВК Вагнер, которого наградил Путин и который сейчас командует отделение за ленточкой, успешно со своими подчиненными выполняя задания Ну и традиционно юмор. Надо, зеля, надо! Вот он - настоящий! Просто когда строили - чертежи попутали Ежель брульянт на попу, то только на такую - пушистенькую И только сейчас мы вдруг поняли, про что этот фильм — про то, «как 2-е русских никак не могли поделить Польшу»1 Ну необучаемые оне! "Я НЕ грузин. Я русский, грузинского происхождения" - И.В.Сталин Символы 2024 году

А вот у хохлов свои символы. Кому, как говорится, что!

И на сегодня все!

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