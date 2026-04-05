Полицай взявший имя героя-танкиста

Крайне характерная история о сидевшем ни за что при Сталине полицае Гордиенко. Как обычно, посадили «за анекдот о вожде». Верим, так всё и было, как не верить. Только подробности очень жгучие.

Подтвердить это документами невозможно, история нарративная. Мемуары, то бишь, по простому. Ещё и в изложении моего любмого академика Борева.

Но, кажется, перед нами тот редкий случай, когда академику поверить можно. По крайней мере, цитирует он лагерные воспоминания вполне реального писателя Камила Икрамова. Я, правда, вижу в этой истории несколько другое, но об этом дальше.

Камил сидел в одной камере с неким малоросом Гордиенко. С невинной жертвой Сталинских репрессий, как водится. Дело было не в 1937 году, а наоборот, уже после Победы.

И вот радостный день, пришли посылки от родных. Надзиратель объявляет фамилии, а Гордиенко среди них нет и нет. И вдруг красивая фамилия Гиммельфарб – посылка от жены.

Тут малорос Гордиенко подскакивает – это мне, мне. Это я Гиммельфарб! Давайте посылку! Загадочно, правда?

Учились перед Великой Отечественной в танковом училище два друга – Гордиенко и Гиммельфарб. Один с кировоградчины, второй человек столичный, киевлянин.

И вот, грянуло, оба молодых командира попадают на фронт. У каждого под командой по танку. Но первый же бой вышел тяжёлым, часть попала в окружение.

Не нам их судить, но ребята оказались нестойкими. Бросили танки, бросили экипажи и на пару бежали в лес. Зовётся такое дезертирством и в любой армии мира никаких анекдотов про Сталина для приговоров не нужно. Но невинная же жертва Сталина!

Академик пишет, что киевлянин Гиммельфарб был тяжело ранен и просил друга добить его. Тот и добил из табельного ТТ. Может и так, дело страшное.

Но могло быть и по-другому. Очень похоже уже тогда Гордиенко решает перебежать к фашистам. А вот путь туда же другу был заказан. Фамилия слишком красивая, никак с такой в полицаи.

Потому дружок стал обузой. Да ещё и опасной. И самого к стенке за компанию поставят, да и сболтнуть может лишнее. Так что, увы, Боливар не вынесет двоих. Из окружения Гордиенко выходил уже в одиночестве.

Академик пишет, что танкист просто «отстал от фронта». Но и тут позвольте не поверить. Потому что направился герой ровно в родной Кировоград, к родне. Похоже, не особо его тянуло под военный трибунал за оставленный в бою танк и экипаж.

По описанию академика, полтора месяца герой просидел в подполе у родни. Прятался, жевал кашу, стараясь не стучать ложкой о миску. Боялся страшно.

А потом присмотрелся, немцы-то – настоящие тевтонские рыцари. Да и похоже, на ридну сторону пришли эти ребята всерьёз и надолго. Теперь они – власть.

Думал-то Гордиенко не долго. Не подпольной же работой заниматься, как ребята из Молодой Гвардии. Это известно чем заканчивается, в шахту без лифта под радостные крики эсесовцев. И привет, только песня осталась «Молодая гвардия, город Краснодон».

Потому невинная жертва репрессий Гордиенко пошёл вербоваться в гестапо. В полицаи. Ну а куда ещё податься красному танковому командиру? Сарказм.

Паренёк был толковый и к службе с большим рвением. Семьи коммунистов и красных командиров выявлял на ура, с подпольем боролся, партизанам жизни не давал.

Потому вскоре фашисты талантливого паренька заметили. И пошла карьера, глядь, бывший товарищ Гордиенко уже начальник полиции родного городка. Величина!

Но через год пришла Красная Армия и пришлось рвать подмётки. Гордиенко бросает всё и бежит опять в леса. Там он прибивается к одной из наступающих наших частей.

Представляться родной фамилией страшно. Слишком многие знают про начальника полицаев Гордиенко. Потому наш герой, внезапно, становится Гиммельфарбом.

Что особо полезно, всякому понятно, с такой фамилией товарищ служить фашистам не мог точно. Не взяли бы его в полицаи, Вы что. А значит и легенде о героическом побеге из плена поверить вполне можно.

Опять же и документы убитого товарища откуда-то у полицая сохранились. Ещё аргумент к версии, что вовсе не тяжело раненого товарища он дострелил. Догадался же, что бумаги пригодятся. По-моему, называется такое предумышленным убийством.

Проверяли героя недолго, опытные танкисты очень нужны. Так что вскоре герой снова командует танком и так провоевал вплоть до самого девятого мая.

Награждён двумя орденами и россыпью наград. Герой, да и только. Что ж, разные судьбы бывали, опять же поверить вполне можно.

Домой возвращаться полицай после Победы, ясное дело, не стал. Слишком многие его там прекрасно помнили. Уехал подальше, в городок под Калинин.

Там женился, завёл детей. Уважаемый человек, ветеран, орденоносец. Ещё и на строительстве оросительных каналов в отличниках, даже в газету попал как передовик. Это и погубило.

Была у его друга Гиммельфарба ещё до Отечественной девушка. И вот, в газете ей случайно попадается в списке передовиков мелиорации знакомая фамилия. Неужели через столько лет нашёлся любимый?

Девушка бросает всё и едет в Калинин, а потом в деревеньку Дракино. И там встречает вовсе не своего друга. Хуже того, на проводах на фронт друзья заезжали в Киев к семье Гиммельфарба. И девушка товарища своего возлюбленного запомнила очень хорошо. Узнала его и теперь.

Так бывший начальник полицаев и загремел в лагерь. Судили его, конечно, под настоящей, кировоградской фамилией. Какой там Гиммельфарб.

Но духу признаться семье за что же его забрали не хватило. Потому родным письмом сообщил, что, как обычно, невинная жертва. Потому и посылки слали на фамилию Гиммельфарб. Про полицая Гордиенко родные слыхом не слыхивали.

Повторюсь, история нарративная, документов дела мы не видели, потому можем только плавать в беспочвенных догадках. Но история звучит вполне достоверно, характерная история.

А потом родные спустя десятки лет будут искренне рассказывать, что родной дедушка отсидел ни за что, за анекдот про Сталина. Ещё и справочку о ребилитации года эдак из 1989 покажут. Там-то не разбираясь, общим списком всех обеляли и правых, и виноватых.

Опять же, ордена и медали-то настоящие. Посадил Сталин героя Победы, честного танкиста Гиммельфарба! А полицай Гордиенко… зачем об этом вспоминать, правда?

Примечание: на заглавном фото, конечно, не полицай, а рассказавший эту историю академик Борев.

Ярослав Бушмицкий

https://memuarist.ru/articles/politsay-vzyavshiy-imya-geroya-tankista.html



